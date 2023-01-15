2023/01/15,
政治

賴清德同額競選當選民進黨主席，投票率17.59％是高還是低？

賴清德同額競選當選民進黨主席，投票率17.59％是高還是低？
民進黨代理秘書長林鶴明宣布黨主席投票結果 | 截圖自民主進步黨Facebook

我們想讓你知道的是

本次民進黨主席選舉，是2005年至今首次只有一位參選人的狀況，最終賴清德在23萬8664的選舉人數中，拿下4萬1840票、投票率為17.59％。不過細看各縣市結果，賴清德本命區台南投票率為15.5％，高雄的投票率甚至只有10.21％。回顧近期幾場民進黨主席選舉，這算高還是低？

總統蔡英文於2022年九合一選舉民進黨失利後辭去黨主席，民進黨於1月15日進行黨主席選舉，由於僅有副總統賴清德一人登記，同額競選篤定當選，但17.59％的投票率相較於過去卻並不十分出色。

賴清德：接下來，是民主進步黨贏回人民信任的開始

民進黨中央黨部於15日晚間公布選舉結果，賴清德在23萬8664的選舉人數中，得票數為4萬1840票，得票率99.65％；總投票數為4萬1989票，投票率為17.59％，賴清德當選民主進步黨第17屆黨主席，並將於1月18日就任。

針對投票結果，賴清德發布聲明表示黨主席補選順利結束，接下來，就是民主進步黨贏回人民信任的開始。

賴清德首先感謝所有黨員同志，透過黨內民主機制，傳達了對民主進步黨的疼惜與鞭策。「每一張黨主席選票、每一項提出的建議，都將是民主進步黨再起的能量。我無比珍惜，必定全力以赴，不敢辜負所託。」

賴清德說，他的目標很明確，「就是要團結全黨，帶領大家重新擦亮清廉勤政愛鄉土與綠色執政品質保證兩塊招牌。」

賴清德指出，民主進步黨存在目的就是為了台灣打拚，過去民進黨推動民主改革，下個階段的使命就是在複雜多變的國際局勢中，堅定守護台灣，促進台灣的民主、和平、繁榮，「讓我們一起為下階段的新使命共同打拚。」

結果公布後，民進黨代理主席陳其邁也發文恭喜賴清德副總統成為新任黨主席，並期許他帶領民進黨繼續打拚、推動改革，引領台灣社會的進步，也感謝所有黨員以實際行動、民主程序，支持新任黨主席。

陳其邁表示，現在正是民進黨需要團結的時刻，感謝賴副總統願意承擔，勇於接受整個黨務的革新挑戰，這也是黨員共同的期待，期待在賴清德帶領下，民進黨能用最短時間重整隊伍、全力衝刺，成為堅定守護台灣，鞏固民主，促進自由和平與繁榮的重要角色。

總投票率17.59％，是高還是低？

本次黨主席選舉，是民進黨2005年至今首次只有一位參選人的狀況，2005年當時選舉人數34萬7721人，總投票數6萬8607票、蘇貞昌得票6萬8406票，投票率為19.73％。

細看本次各縣市投票率，台北市投票率為14.59％、新北市投票率為20.38％，而在綠營執政的重點區域，賴清德本命區台南投票率為15.5％，高雄的投票率甚至只有10.21％。不過在藍營執政的宜蘭，投票率則高達投票率33.15％，而嘉義縣投票率44.1％，為全國第一高。

回顧近期幾場民進黨主席選舉，2019年卓榮泰與游盈隆之爭，卓榮泰雖以72.6％得票率獲勝，但投票率僅16.9％，為近年最低；2014年蔡英文與郭泰麟競選黨主席時，雖然外界預期蔡英文獲勝，卻仍衝出高達65.13％的投票率。

2012年，蘇貞昌與蔡同榮、蘇煥智、許信良、吳榮義等人競選時，蘇貞昌得到50.47％的選票，總投票率為68.62％；另外，2010年蔡英文首次參選黨主席時，對上尤清也獲得90.29％的選票，總投票率達到58.63％。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。