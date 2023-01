小時了了又大器晚成的關繼威，戲劇性的人生可從幼年與家人從越南逃亡到美國說起

以《媽的多重宇宙》在第80屆金球獎拿下音樂/喜劇類最佳男配角獎的關繼威,上台致詞時,不忘本地感謝幼年提拔他演電影《魔宮傳奇》的導演史蒂芬史匹柏,真摯的發言讓現場觀眾都給予他熱烈的掌聲。致詞時關繼威也表示,在《魔宮傳奇》(Indiana Jones and the Temple of Doom)成功演出「小滑溜」(Short Round)一角後,曾認為影劇生涯高峰就此停留在孩提時期,不過如今他因《媽的多重宇宙》再度站上舞台高峰,如此戲劇性的人生,其實還可從關繼威與家人從越南逃亡到美國開始講起。

Photo Credit: 台北双喜電影提供 在《媽的多重宇宙》與楊紫瓊飾演夫妻的關繼威(左二),如今兩人雙雙獲得金球獎的肯定。

1978年關家人從越南逃亡

1971年8月20日關繼威生於越南西貢(今越南胡志明市),父親祖籍廣東九江,母親在香港土生土長,兩人婚後遷到越南生活,育有9名子女,關繼威排行第七。1978年,關家人逃離越南,關繼威與父親及五名兄弟姐妹先抵達香港的一個難民營,後全家於1979年移居美國。

《不漏洞拉:越南船民的故事》 作者黃雋慧接受《關鍵評論網》採訪表示,1975年南越變天,統一後的越南確立了親蘇聯的政策方向,與西方國家幾乎無來往。中國在冷戰角力下也調整走向,遂和越南關係決裂,而越南也在1978年國內進行打資產行動,一連串的政治動蕩使得在越華人倍受壓逼。越南的偷渡活動在這幾年間越見猖獗,在越南、台灣、香港以及新加坡更有跨國組成的人口販賣集團,收購接近退役的老貨船進行偷渡活動,招攬的乘客幾乎全為華人,船費以黃金計算,而自1978年秋天起,幾個月內就有三艘大船離越:

第一艘:Southern Cross,前往印尼。 第二艘:海鴻號,原本要去香港,最後前往馬來西亞。 第三艘:匯豐號(船長有台灣背景),前往香港。

關繼威與父親和兄弟姐妹搭乘的匯豐號,船上超過3000人,於12月20日抵達香港水域後,由於非法入境者眾多,香港政府起初難以謀求對策,匯豐號只得在海上滯留一個月,直到1979年1月20日全體獲准上岸,全部被安置在難民營,再安排由不同國家接收。

具台灣資金背景的匯豐號

根據1978年12月29日《華盛頓郵報》報導,指出這艘有台灣資金背景的匯豐號,是在 距越南約200英里的9艘小船上接走難民。 香港當局在 匯豐號 提靠期間,為船上民眾提供了米、蔬菜、白蘭地和香菸,此外還 空運了9名需緊急醫療照護的難民到香港的醫院,一名婦女就是在平安夜生下一名女嬰後被送往醫院。 官員當時也表示,他們不知道誰要對這艘(匯豐號)或其他類似的貨輪負責,也不知道這些集團(指人口販賣集團)可能從難民身上賺了多少錢。

Photo Credit: GettyImages 當時停泊在香港的匯豐號郵輪,照片攝於1979年1月20日。

而根據當時負責押送難民船的香港前水警(海上警察)Les Bird紀錄,匯豐號共有9名台灣籍船員,香港政府調查匯豐號之前的蹤跡,貨船最早是在曼谷出發,航行到越南頭頓港附近,由越南公安護送到湄公三角洲處:黃雋慧補充,公安護送是大船偷渡的一大特點。 匯豐號報稱下一站目的地為台灣高雄,但卻沒有依循,反而潛入了香港水域。

最後香港警察在匯豐號機房搜出黃金,當時等值140萬美金,是船員的分成,其餘大部份歸於越方官員。

《華盛頓郵報》也在報導中說明, 自越南戰爭結束以後,香港為數以千計抵達的難民提供臨時住所, 據一位援助官員表示,大約有98%的人在等待約4個月後便能在美國重新安置,因等待時間相對快速,許多當時想逃離越南的民眾,都希望循著這條路徑前往海外。

關繼威過去在訪談中就有提過,當時關家是分頭出海,母親和三名兄弟姐妹先偷渡到馬來西亞,獲美國接收並落腳,關父曾兩次帶同關繼威和五名兄弟姊妹偷渡失敗,第三次他們坐上匯豐號到香港,上岸後等了11個月,成功申請家庭團聚前往美國。

「通常到了中轉國,可以跟移民官說,有直系親屬已在美國安頓,一般都會順利通過, 難民潮早期,不需經過甄別,等候時間一般不長,隨著難民潮一路再拖,等候時間的時間越來越久,甚至以年計。」黃雋慧補充道。

黃雋慧也提到,自此難民潮繼續惡化,聯合國在1979年召開會議,特別是針對東南亞人口販賣問題尋求解答。尤其是要解決流程,馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓等東南亞國家和香港成為中轉熱點,提供庇護,西方國家負責安置。

Photo Credit: GettyImages 1984年6月11日,《魔宮傳奇》於倫敦舉行首映式前,關繼威(右二)與該片製片人喬治·盧卡斯、演員凱特·卡普肖和喬納森·柯泉及導演史蒂芬史匹柏合影。

當時除了關繼威與其家人在匯豐號上外,還有後來在美國建立辣醬帝國「是拉差醬」(Sriracha)的創辦人陳德(David Tran)。今年51歲的關繼威,因著《媽的多重宇宙》的大放異彩,他的影劇第二人生也才正要開始,不僅即將在漫威系列的戲劇《洛基》第二季中演出,也將在迪士尼拍攝的《美生中國人》(American Born Chinese)戲劇中任要角,而這段與家人歷經逃亡、移民美國的過往,又更增添關繼威在美國好萊塢闖蕩的傳奇性。

