小時了了又大器晚成的關繼威，戲劇性的人生可從幼年與家人從越南逃亡到美國說起
我們想讓你知道的是
1971年8月20日關繼威生於越南西貢（今越南胡志明市），父母是越南華人。1978年，關家人逃離越南，關繼威與父親及五名兄弟姐妹先抵達香港的一個難民營，後全家於1979年移居美國。 《不漏洞拉：越南船民的故事》作者黃雋慧接受《關鍵評論網》採訪表示，1975年﹐統一後的越南確立了親蘇聯的政策方向，與西方國家幾乎無來往﹐當時中越關係決裂﹐同時又進行打資產行動﹐使得在越華人倍受壓逼。逃亡潮在南越變天後便開始，1978年偷渡活動越見猖獗﹐由越南﹑台灣﹑香港 新加坡跨國組成人口販賣集團﹐更收購接近退役的老貨船進行偷渡活動﹐招攬的乘客幾乎全為華人。
以《媽的多重宇宙》在第80屆金球獎拿下音樂／喜劇類最佳男配角獎的關繼威，上台致詞時，不忘本地感謝幼年提拔他演電影《魔宮傳奇》的導演史蒂芬史匹柏，真摯的發言讓現場觀眾都給予他熱烈的掌聲。致詞時關繼威也表示，在《魔宮傳奇》（Indiana Jones and the Temple of Doom）成功演出「小滑溜」（Short Round）一角後，曾認為影劇生涯高峰就此停留在孩提時期，不過如今他因《媽的多重宇宙》再度站上舞台高峰，如此戲劇性的人生，其實還可從關繼威與家人從越南逃亡到美國開始講起。
1978年關家人從越南逃亡
1971年8月20日關繼威生於越南西貢（今越南胡志明市），父親祖籍廣東九江，母親在香港土生土長，兩人婚後遷到越南生活，育有9名子女，關繼威排行第七。1978年，關家人逃離越南，關繼威與父親及五名兄弟姐妹先抵達香港的一個難民營，後全家於1979年移居美國。
《不漏洞拉：越南船民的故事》作者黃雋慧接受《關鍵評論網》採訪表示，1975年南越變天，統一後的越南確立了親蘇聯的政策方向，與西方國家幾乎無來往。中國在冷戰角力下也調整走向，遂和越南關係決裂，而越南也在1978年國內進行打資產行動，一連串的政治動蕩使得在越華人倍受壓逼。越南的偷渡活動在這幾年間越見猖獗，在越南、台灣、香港以及新加坡更有跨國組成的人口販賣集團，收購接近退役的老貨船進行偷渡活動，招攬的乘客幾乎全為華人，船費以黃金計算，而自1978年秋天起，幾個月內就有三艘大船離越：
第一艘：Southern Cross，前往印尼。
第二艘：海鴻號，原本要去香港，最後前往馬來西亞。
第三艘：匯豐號（船長有台灣背景），前往香港。
關繼威與父親和兄弟姐妹搭乘的匯豐號，船上超過3000人，於12月20日抵達香港水域後，由於非法入境者眾多，香港政府起初難以謀求對策，匯豐號只得在海上滯留一個月，直到1979年1月20日全體獲准上岸，全部被安置在難民營，再安排由不同國家接收。
具台灣資金背景的匯豐號
根據1978年12月29日《華盛頓郵報》報導，指出這艘有台灣資金背景的匯豐號，是在距越南約200英里的9艘小船上接走難民。香港當局在匯豐號提靠期間，為船上民眾提供了米、蔬菜、白蘭地和香菸，此外還空運了9名需緊急醫療照護的難民到香港的醫院，一名婦女就是在平安夜生下一名女嬰後被送往醫院。官員當時也表示，他們不知道誰要對這艘（匯豐號）或其他類似的貨輪負責，也不知道這些集團（指人口販賣集團）可能從難民身上賺了多少錢。
而根據當時負責押送難民船的香港前水警（海上警察）Les Bird紀錄，匯豐號共有9名台灣籍船員，香港政府調查匯豐號之前的蹤跡，貨船最早是在曼谷出發，航行到越南頭頓港附近，由越南公安護送到湄公三角洲處：黃雋慧補充，公安護送是大船偷渡的一大特點。 匯豐號報稱下一站目的地為台灣高雄，但卻沒有依循，反而潛入了香港水域。
最後香港警察在匯豐號機房搜出黃金，當時等值140萬美金，是船員的分成，其餘大部份歸於越方官員。
《華盛頓郵報》也在報導中說明，自越南戰爭結束以後，香港為數以千計抵達的難民提供臨時住所，據一位援助官員表示，大約有98%的人在等待約4個月後便能在美國重新安置，因等待時間相對快速，許多當時想逃離越南的民眾，都希望循著這條路徑前往海外。
關繼威過去在訪談中就有提過，當時關家是分頭出海，母親和三名兄弟姐妹先偷渡到馬來西亞，獲美國接收並落腳，關父曾兩次帶同關繼威和五名兄弟姊妹偷渡失敗，第三次他們坐上匯豐號到香港，上岸後等了11個月，成功申請家庭團聚前往美國。
「通常到了中轉國，可以跟移民官說，有直系親屬已在美國安頓，一般都會順利通過， 難民潮早期，不需經過甄別，等候時間一般不長，隨著難民潮一路再拖，等候時間的時間越來越久，甚至以年計。」黃雋慧補充道。
黃雋慧也提到，自此難民潮繼續惡化，聯合國在1979年召開會議，特別是針對東南亞人口販賣問題尋求解答。尤其是要解決流程，馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓等東南亞國家和香港成為中轉熱點，提供庇護，西方國家負責安置。
當時除了關繼威與其家人在匯豐號上外，還有後來在美國建立辣醬帝國「是拉差醬」（Sriracha）的創辦人陳德（David Tran）。今年51歲的關繼威，因著《媽的多重宇宙》的大放異彩，他的影劇第二人生也才正要開始，不僅即將在漫威系列的戲劇《洛基》第二季中演出，也將在迪士尼拍攝的《美生中國人》（American Born Chinese）戲劇中任要角，而這段與家人歷經逃亡、移民美國的過往，又更增添關繼威在美國好萊塢闖蕩的傳奇性。
延伸閱讀
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- 一位越南難民建立的「是拉差醬帝國」，成為美國大眾不可或缺的「那一味」
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核稿編輯：楊士範
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感受空間的魔幻，讓自己好好被感動一番——當我們走入齊柏林空間
我們想讓你知道的是
齊柏林空間最新特展《覓城》，以「候鳥視角」探訪城市的肌理，訴說一座座城市的美麗與哀愁。齊柏林空間自2019年4月啟用，至今已經舉辦了《見山》、《逐岸》、《映河》三檔展覽，累積近6萬人次參觀。
「城市，總是無怨無悔，接納來自四方的人，概括承受各種夢想。人與城，由無數自我構成；人與城，心跳同步，緊緊連動。」
吳念真在展覽預告片中，以溫暖樸實的配音，邀請大眾走進齊柏林空間特展《覓城》（The City, The Flâneur ），透過齊柏林導演的攝影作品，以「候鳥視角」飛越山巒，探索一座座城市的肌理，亦從嶄新的俯瞰視野，發現家鄉城鎮潛藏的心跳脈動。
城市，是人們共同生活的地方，包容形形色色的日常風貌。在本次齊柏林空間《覓城》特展中，觀者不僅能欣賞齊柏林導演為世人留下的作品，更可看見作家鄧九雲、設計師張溥輝、攝影師陳敏佳、社會學家李明璁等協同創作者，透過自身的觀察與詮釋，與齊導的攝影作品展開對話，並再次交織出不同風貌的故事。
在齊柏林空間展場中，閱讀齊導與協同創作者拍攝的一幀幀影像、深深刻下的一字一句，拼湊美麗島嶼的城市輪廓，一種美的感受在這個空間升起，讓觀者不禁感嘆與敬佩。當人們習於低頭、幾乎時時刻刻浸淫於數位虛擬世界，卻仍有一群人願意撐起一座齊柏林空間，以實體展覽的渲染力帶給觀者感動，背負重現齊導的攝影之夢、訴說山河海城市的故事、喚起人們對土地的重視等使命⋯⋯究竟是什麼帶給他們動力，讓這群人願意在淡水老街的古蹟洋房中亮起齊柏林空間的燈，持續為世人帶來感動的光火？
「當人們在一張照片前駐足許久」——透過空間策展，將意念傳達給觀者
「我發現，每一個人都會在一張照片前駐足許久。」
故事始於 2017 年，一場空難讓齊柏林導演離開了我們。當時齊導的親朋好友決定舉辦攝影特展，讓感念齊導的民眾能前往追思，短短三週便累積了將近十萬人參觀。看見·齊柏林基金會的執行長萬冠麗回憶道，在齊柏林追思特展上，許多來觀展的民眾都會在影像作品前駐足許久，「觀眾看著齊柏林作品的眼神，到現在我都還記得。人們在齊柏林的每一幅作品中看見熟悉的、或不熟悉的台灣，以及尋找自己的家。」
萬冠麗接著說起看見·齊柏林基金會的開端。「許多觀眾以為齊柏林就是電影《看見台灣》的導演，事實上齊柏林在空中拍攝25年，他是一個堅定且堅持的空拍攝影師，累積了大量尚未面世的攝影作品。所以他離開的時候，我們深深覺得應該要讓他的作品被更多人看見，更重要的是看見齊柏林鮮為人知的那面——他的努力、他的熱情、他對工作的執著。」
齊柏林「為土地請命、為環境發聲」的遺志，以及25年對空拍堅持不輟的熱情，促成後人成立「看見·齊柏林基金會」，更感動了8,052位共建人慷慨支持，遂有了齊柏林空間作為基金會夥伴的基地。自2018年成立開始，基金會便持續整理齊柏林遺留的數十萬張空拍影像紀錄、進行數位典藏的任務；此外，也有系統地策劃不同主題的實體展覽，讓齊柏林的影像能量得以更深刻的傳達給世人。
「候鳥的人返航必經之地」——齊柏林空間選址淡水
許多人好奇的是，為什麼齊柏林空間選擇落腳淡水？萬冠麗表示，當時為尋找一處空間足夠、方便抵達、可承租的地點，一路找到了位於淡水老街的現址。巧合的是，看見·齊柏林基金會董事長歐晉德透露，淡水一帶的古色古香，正是齊柏林最喜歡的地方風光。
「齊柏林曾經和我說過，當他從海平面要飛回台北，映入眼簾的就是淡水小鎮。淡水，就是齊柏林每次返航進入台北市的轉折點。」
「這或許就是冥冥之中，齊柏林要帶我們來的地方。」歐晉德曾如此對萬冠麗說。
齊柏林空間最終於淡水老街落地，行人散步至此，首先可見一道白色的「燈・山」牆。遠觀可見仿若雪山的層巒疊嶂，近看則可發現牆上鑄刻著齊柏林空間共建計畫的8,052名贊助者姓名。這道共建牆的一磚一瓦，象徵民眾齊心守護環境的力量，亦是齊柏林空間要訴說的目標。
在齊柏林空間裡，還有一群深受齊導感動、願意付出行動的人，那就是展館服務志工。對他們而言，齊柏林空間是傳播環境教育意義的場域，也是讓志工能身體力行、貢獻影響力的所在。
例如導覽志工周明德、陳錦雪分享，儘管淡水對於台北市地區民眾或其他縣市遊客來說地處偏遠，但人們因為感念齊柏林導演的精神、又或是喜愛齊導的空拍作品，總是不辭辛勞，願意舟車勞頓來到淡水，在齊柏林空間慢慢地走、靜靜地看、細細地體會。而實體展場的魔幻能量，在細膩的攝影作品包圍、志工娓娓道來的故事之下，於焉展開，觀者唯有親身走入才能明白。
「我們班叫做齊柏林」——讓環境教育的種子飛入心中吧
齊柏林空間自 2019 年4月啟用，至今已經舉辦了四檔展覽，分別為《見山》、《逐岸》、《映河》、《覓城》，策展脈絡依循齊柏林生前提過的「山－海－河－城市－人」的方向，將齊柏林留給世人的大量空拍影像，於不同主題的策展計畫中正式公開，讓民眾從多種視角再次看見美麗台灣。
為了好好運用影像訴說土地的故事，齊柏林空間的每次策展，可不只是將影像陳列，事前必須有數位典藏的龐大工程支持，接著挑選作品，讓每一幀影像都能更有系統性、有故事性地被看見，向觀者傳達隱藏的意念。用心的策展民眾有目共睹，其中，2021年度特展《映河》更獲得德國紅點、日本Good Design、台灣金點等國內外設計大獎肯定。
除了獲得獎項青睞，齊柏林空間的環境永續精神，也吸引企業共同倡議。2020年底，看見·齊柏林基金會與全家便利商店合作，以公益零錢捐的方式，啟動「齊柏林空間・環境教育基地營」計畫，預計五年內邀請一萬名學生入館參觀學習，讓環境教育往下扎根。
在眾多走進齊柏林空間的學校團體中，特別讓萬冠麗印象深刻的是來自新竹市的竹光國中。由於竹光國中的學生可以為自己的班級取一個名字，因此有某一班級的學生便決定取名為「齊柏林班」。那天，「齊柏林班」來到齊柏林空間參訪，導師對於學生們的專注不禁感到驚喜——
「外頭熙熙攘攘的淡水老街這麼的吸引人，我以為孩子們會坐不住。但是我看到他們專注於欣賞作品、享受影像美景的神情，以及不捨環境被破壞的感嘆⋯⋯那種質樸而真實的反應，令我驚訝而感動，也更加覺得環境教育是不能等的。我很慶幸自己帶他們進入齊柏林空間，在心裡種下一顆種子。」
「讓空間去感動你」——從看見到行動，喚起人人心中的齊柏林精神
儘管齊柏林空間啟用不到一年，就遇上了2020年疫情大爆發，但疫情不只帶來危機，也帶來改變的可能性。萬冠麗分享，當時有YouTuber做了一集淡水旅遊節目，將齊柏林空間列入約會行程，沒想到因此吸引了許多年輕人來參觀，讓原先多以青壯年齡層民眾為主的齊柏林空間，擁有更多年輕族群的投入。而這也讓萬冠麗第一次強烈感受到，數位傳播與實體空間的合作效應。只不過，數位傳播的力量雖然不容小覷，但實體展覽空間仍有它存在的必要性。
「走一趟展覽空間，是會對你有所影響的。實體展場的溫度、影像策展的震撼，它會影響你的視覺，影響你的思維，影響你的心。必須透過這種方式，人們才會放在心裡面，才能真的開始感同身受去做一件事情。」
萬冠麗認為，打造一個空間讓人們進入、感受、體驗，才能創造數位載體所沒有的感動，進而促成實踐的可能。「所以，其實齊柏林空間成立的最大目的，是讓人們可以來這裡，能夠看見、認識、瞭解，最後才能夠有所行動。」
25年的空拍生涯，齊柏林導演為世人留下了10萬張底片、50萬張數位照片及1,000小時影片等大量影像素材。而看見·齊柏林基金一方面進行工程浩大的「數位典藏」，一方面經營齊柏林空間做實體展覽、環境教育，為的就是延續齊導遺志，讓影像持續發揮力量，貫徹「永續、札根、傳承、志業」的使命。
萬冠麗形容，數位典藏就像是「下水道工程」，是人們看不見，卻極度重要、不可或缺的基礎建設；而齊柏林空間的存在，就是讓數位典藏的影像得以「被看見」，讓整理後的作品匯聚成河，讓感動流進人們心中，進而啟發人們為環境努力。
行過山、踏過海、飄過河，接著我們走進城市，走進《覓城》展覽中，跟隨齊柏林導演如候鳥一般的眼光，在原先所習慣的一切之上翱翔，發掘過去不曾見過的城市樣貌。
展覽時間｜2022.12.28-2023.秋
展覽地點｜齊柏林空間（新北市淡水區中正路316-1號，得忌利士洋行後棟）