2023/01/16,
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小時了了又大器晚成的關繼威，戲劇性的人生可從幼年與家人從越南逃亡到美國說起

小時了了又大器晚成的關繼威，戲劇性的人生可從幼年與家人從越南逃亡到美國說起
關繼威獲得本屆金球獎最佳男配角獎。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

1971年8月20日關繼威生於越南西貢（今越南胡志明市），父母是越南華人。1978年，關家人逃離越南，關繼威與父親及五名兄弟姐妹先抵達香港的一個難民營，後全家於1979年移居美國。 《不漏洞拉：越南船民的故事》作者黃雋慧接受《關鍵評論網》採訪表示，1975年﹐統一後的越南確立了親蘇聯的政策方向，與西方國家幾乎無來往﹐當時中越關係決裂﹐同時又進行打資產行動﹐使得在越華人倍受壓逼。逃亡潮在南越變天後便開始，1978年偷渡活動越見猖獗﹐由越南﹑台灣﹑香港 新加坡跨國組成人口販賣集團﹐更收購接近退役的老貨船進行偷渡活動﹐招攬的乘客幾乎全為華人。

以《媽的多重宇宙》在第80屆金球獎拿下音樂／喜劇類最佳男配角獎的關繼威，上台致詞時，不忘本地感謝幼年提拔他演電影《魔宮傳奇》的導演史蒂芬史匹柏，真摯的發言讓現場觀眾都給予他熱烈的掌聲。致詞時關繼威也表示，在《魔宮傳奇》（Indiana Jones and the Temple of Doom）成功演出「小滑溜」（Short Round）一角後，曾認為影劇生涯高峰就此停留在孩提時期，不過如今他因《媽的多重宇宙》再度站上舞台高峰，如此戲劇性的人生，其實還可從關繼威與家人從越南逃亡到美國開始講起。

《媽的多重宇宙》楊紫瓊攜手關繼威_史蒂芬妮許_吳漢章飾演一家人_台北双喜電影提供
Photo Credit: 台北双喜電影提供
在《媽的多重宇宙》與楊紫瓊飾演夫妻的關繼威（左二），如今兩人雙雙獲得金球獎的肯定。

1978年關家人從越南逃亡

1971年8月20日關繼威生於越南西貢（今越南胡志明市），父親祖籍廣東九江，母親在香港土生土長，兩人婚後遷到越南生活，育有9名子女，關繼威排行第七。1978年，關家人逃離越南，關繼威與父親及五名兄弟姐妹先抵達香港的一個難民營，後全家於1979年移居美國。

《不漏洞拉：越南船民的故事》作者黃雋慧接受《關鍵評論網》採訪表示，1975年南越變天，統一後的越南確立了親蘇聯的政策方向，與西方國家幾乎無來往。中國在冷戰角力下也調整走向，遂和越南關係決裂，而越南也在1978年國內進行打資產行動，一連串的政治動蕩使得在越華人倍受壓逼。越南的偷渡活動在這幾年間越見猖獗，在越南、台灣、香港以及新加坡更有跨國組成的人口販賣集團，收購接近退役的老貨船進行偷渡活動，招攬的乘客幾乎全為華人，船費以黃金計算，而自1978年秋天起，幾個月內就有三艘大船離越：

第一艘：Southern Cross，前往印尼。

第二艘：海鴻號，原本要去香港，最後前往馬來西亞。

第三艘：匯豐號（船長有台灣背景），前往香港。

關繼威與父親和兄弟姐妹搭乘的匯豐號，船上超過3000人，於12月20日抵達香港水域後，由於非法入境者眾多，香港政府起初難以謀求對策，匯豐號只得在海上滯留一個月，直到1979年1月20日全體獲准上岸，全部被安置在難民營，再安排由不同國家接收。

具台灣資金背景的匯豐號

根據1978年12月29日《華盛頓郵報》報導，指出這艘有台灣資金背景的匯豐號，是在距越南約200英里的9艘小船上接走難民。香港當局在匯豐號提靠期間，為船上民眾提供了米、蔬菜、白蘭地和香菸，此外還空運了9名需緊急醫療照護的難民到香港的醫院，一名婦女就是在平安夜生下一名女嬰後被送往醫院。官員當時也表示，他們不知道誰要對這艘（匯豐號）或其他類似的貨輪負責，也不知道這些集團（指人口販賣集團）可能從難民身上賺了多少錢。

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Photo Credit: GettyImages
當時停泊在香港的匯豐號郵輪，照片攝於1979年1月20日。

而根據當時負責押送難民船的香港前水警（海上警察）Les Bird紀錄，匯豐號共有9名台灣籍船員，香港政府調查匯豐號之前的蹤跡，貨船最早是在曼谷出發，航行到越南頭頓港附近，由越南公安護送到湄公三角洲處：黃雋慧補充，公安護送是大船偷渡的一大特點。 匯豐號報稱下一站目的地為台灣高雄，但卻沒有依循，反而潛入了香港水域。

最後香港警察在匯豐號機房搜出黃金，當時等值140萬美金，是船員的分成，其餘大部份歸於越方官員。

《華盛頓郵報》也在報導中說明，自越南戰爭結束以後，香港為數以千計抵達的難民提供臨時住所，據一位援助官員表示，大約有98%的人在等待約4個月後便能在美國重新安置，因等待時間相對快速，許多當時想逃離越南的民眾，都希望循著這條路徑前往海外。

關繼威過去在訪談中就有提過，當時關家是分頭出海，母親和三名兄弟姐妹先偷渡到馬來西亞，獲美國接收並落腳，關父曾兩次帶同關繼威和五名兄弟姊妹偷渡失敗，第三次他們坐上匯豐號到香港，上岸後等了11個月，成功申請家庭團聚前往美國。

「通常到了中轉國，可以跟移民官說，有直系親屬已在美國安頓，一般都會順利通過， 難民潮早期，不需經過甄別，等候時間一般不長，隨著難民潮一路再拖，等候時間的時間越來越久，甚至以年計。」黃雋慧補充道。

黃雋慧也提到，自此難民潮繼續惡化，聯合國在1979年召開會議，特別是針對東南亞人口販賣問題尋求解答。尤其是要解決流程，馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓等東南亞國家和香港成為中轉熱點，提供庇護，西方國家負責安置。

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Photo Credit: GettyImages
1984年6月11日，《魔宮傳奇》於倫敦舉行首映式前，關繼威（右二）與該片製片人喬治·盧卡斯、演員凱特·卡普肖和喬納森·柯泉及導演史蒂芬史匹柏合影。

當時除了關繼威與其家人在匯豐號上外，還有後來在美國建立辣醬帝國「是拉差醬」（Sriracha）的創辦人陳德（David Tran）。今年51歲的關繼威，因著《媽的多重宇宙》的大放異彩，他的影劇第二人生也才正要開始，不僅即將在漫威系列的戲劇《洛基》第二季中演出，也將在迪士尼拍攝的《美生中國人》（American Born Chinese）戲劇中任要角，而這段與家人歷經逃亡、移民美國的過往，又更增添關繼威在美國好萊塢闖蕩的傳奇性。

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核稿編輯：楊士範


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