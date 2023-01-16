尼泊爾墜機已知68人罹難，30年來最慘重空難；2000年以來第18起，三分之一因天候惡劣失事
我們想讓你知道的是
尼泊爾民航當局表示，雪人航空一架國內線班機昨（15）日從首都加德滿都起飛後，在波卡拉（Pokhara）失事墜毀，目前已知至少68人罹難，為尼泊爾30年來罹難人數最多的空難事件。尼泊爾空難頻傳，自2000年以來，至少奪走近350條人命。歐洲聯盟以安全為由，自2013年起禁止尼泊爾的航空業者進入歐盟領空。
尼泊爾墜機已知68人罹難，30年來最慘重空難
（中央社）尼泊爾民航當局表示，雪人航空一架國內線班機昨（15）日從首都加德滿都起飛後，在波卡拉（Pokhara）失事墜毀，目前已知至少68人罹難，為尼泊爾30年來罹難人數最多的空難事件。
《路透社》報導，這起墜機事件是尼泊爾自1992年以來死亡人數最多的空難。
根據匯整飛行事故資料的飛航安全網（Aviation Safety Network），1992年，巴基斯坦國際航空公司（Pakistan International Airlines）一架空中巴士A300客機在接近加德滿都時，墜毀附近山頭，機上167人全數罹難。
民航當局在聲明稿中表示：「飛機在上午10時50分（台北時間下午1時5分）從塞提峽谷（Seti Gorge）和塔台聯絡……然後客機墜毀。」
《法新社》報導，一名地方官員表示，部分生還者被送到醫院。然而，這項消息未能獲得雪人航空（Yeti Airlines）或其他當局證實。
數以百計的搜救人員持續在失事現場的山頭搜尋。失事的飛機是國內雪人航空從首都加德滿都起飛的客機，機上有72人。
當地電視畫面顯示搜救人員忙著在斷裂的機身殘骸附近搜索。失事現場附近的土地被燒焦，火焰依稀可見。
一名警官說，客機墜毀現場位於兩座山之間的山谷，搜救人員難以到達。
當地居民表示：「機身一半墜毀在山坡上，另一半則落入谷底的塞提河（Seti river）。」
尼泊爾財政部長鮑德爾（Bishnu Paudel）告訴媒體，政府已成立小組調查這次空難原因，預計45天內提出報告。
當地電視台畫面顯示，濃濃黑煙從失事現場竄出，搜救人員和大批民眾聚集在飛機殘骸的周遭。
尼泊爾空難頻傳，自2000年以來，至少奪走近350條人命。
歐洲聯盟以安全為由，自2013年起禁止尼泊爾的航空業者進入歐盟領空。
雪人航空公司發言人巴陶拉（Sudarshan Bartaula）表示，機上72人，包括2名嬰孩和4名機組人員。
尼泊爾機場官員表示，這架飛機上有5名印度籍，4名俄羅斯籍，1名愛爾蘭籍、2名韓國人、1名澳洲人、1名法國人和一名阿根廷籍。
根據航班追蹤網站FlightRadar24，這架失事飛機機齡15年。
ATR72為廣泛使用的雙渦輪螺旋槳發動機客機，由空中巴士（Airbus）和義大利的Leonardo的合資企業生產製造。
根據雪人航空官網，該航空公司擁有一個6架ATR72-500飛機組成的機隊。
尼泊爾政府聲明表示，總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）在獲知空難消息後，已召開緊急內閣會議。
尼泊爾空難頻傳，2000年以來18起，三分之一因天候惡劣失事
（中央社）尼泊爾昨天一架從首都加德滿都起飛客機在觀光城鎮波卡拉墜毀，至少造成68人死亡。在今天這起空難事件以前，尼泊爾自2000年來總計已發生17起空難，累計奪走273條人命。
以下為《路透社》彙整尼泊爾自2000年以來發生的空難事件。
- 2023年1月15日
尼泊爾雪人航空（Yeti Airlines）一架雙發動機ATR72型客機在波卡拉墜毀，機上載有72人，至少68人罹難，為尼泊爾30年來罹難人數最多的空難事件。
根據匯整飛行事故資料的飛航安全網（Aviation Safety Network），1992年，巴基斯坦國際航空公司（Pakistan International Airlines）一架空中巴士A300客機在接近加德滿都時，墜毀附近山頭，機上167人全數罹難。
- 2022年5月29日
加拿大哈維蘭（De Havilland）製造的一架孿生水獺式（Twin Otter）客機在波卡拉起飛15分鐘後墜毀，造成16名尼泊爾人、4名印度人、2名德國人罹難。
根據航班追蹤網站FlightRadar24，這架失事客機隸屬於雪人航空（Yeti）旗下的塔拉航空（Tara Air），於1979年4月首度執行飛行任務。
- 2019年2月27日
一架直升機因惡劣天候在尼泊爾東部墜毀，機上7人全數罹難，當中包括觀光部長。
- 2018年3月12日
一家孟加拉航空公司在尼泊爾首都加德滿都降落時墜毀，機上71人有51人罹難。失事飛機機型為龐巴迪公司Q400系列（Bombardier Q400）。
- 2016年2月26日
尼泊爾卡斯塔曼達珀航空公司（Kasthamandap Airlines）一架小型飛機墜毀在西部卡里喀區（Kalikot district），據信造成2人罹難。
- 2016年2月24日
塔拉航空一架從波卡拉起飛的孿生水獺式客機，因天候惡劣墜毀，機上23人全數罹難。
- 2014年2月16日
一架小型飛機因天候惡劣墜毀，機上18人全數罹難。
- 2012年9月28日
一架多尼爾（Dornier）飛機自加德滿都起飛後遭遇鳥襲而墜毀，造成19罹難，其中包括7名英國人和5名中國籍乘客。
- 2011年9月25日
一架搭載外國觀光客的小型飛機，因天候惡劣，在加德滿都附近墜毀失事，機上19人全數罹難。
- 2010年12月16日
一架小型飛機在尼泊爾偏遠東部地區、喜瑪拉雅山脈山腳下墜毀失事，機上22人全員罹難。
- 2010年8月24日
一架小型飛機因惡劣天候在尼泊爾墜毀，機上14人罹難，包括4名美國人、1名日本人和1名英國人。
- 2008年10月8日
一架孿生水獺式客機在尼泊爾東北部偏遠區墜毀，至少18人罹難，大部分是外籍人士。
- 2008年3月4日
一架直升機在尼泊爾失事墜毀，造成10人罹難，當中包括4名聯合國軍事觀察員。
- 2006年6月21日
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我家毛孩有過敏怎麼辦？用這招讓毛孩擺脫過敏！
我們想讓你知道的是
許多毛爸媽可能都有個會過敏的毛孩子，但帶寶貝去做過敏源測試，費用不低且準確性可能也無法百分之百保證。其實你也可以利用法米納的水解蛋白飼料，幫你找出造成過敏的食物來源喔！
貓狗為何會過敏
過敏是生物體對某種物質產生的不正常反應，由身體的免疫系統產生抗體來抵抗外來物，過程中釋放組織胺等物質以導致過敏反應。而過敏的原因有可能是對動物性蛋白或植物性蛋白的食材過敏，也可能是對環境中的粉塵、花粉、塵蟎、菸味、清潔劑過敏。
食物過敏可能會引起皮膚搔癢而導致皮膚紅腫發炎、掉毛甚至造成傷口感染，或是腸胃道不適產生上吐下瀉、軟便等表徵。許多飼主會認為只有罕見的食材才會引起過敏，但實際上，普通且常見的食材會造成過敏的機率遠大於罕見食材，從美國獸醫師協會(AVMA)公布的數據來看，85%犬貓過敏原是動物性蛋白質，剩下的15%過敏原才是其他食材，像是飼料原料常見的牛肉、雞肉、羊肉及魚肉造成犬貓的過敏機率比穀類還大。
毛孩有過敏怎麼辦？吃極低敏飼料就可改善過敏？
為了改善食物引起犬貓的不良反應，市售飼料大致可分為單一動物性蛋白飼料、特殊肉源飼料及水解蛋白飼料。若已知寵物的過敏原為何，可以選擇單一動物性及特殊肉源飼料的配方；若還不確定過敏原為何，則可以選擇水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』，來排除是否為食物過敏或確定過敏原。
水解蛋白飼料的原理是將大分子蛋白經水解處理分解成小分子蛋白，大分子蛋白進入到體內時，容易被免疫系統誤認為是過敏原而攻擊，造成過敏反應。水解過的蛋白因分子較小，較不容易刺激免疫系統，而不會造成動物過敏，屬於完全無過敏原之配方。
如何利用水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』？
因過敏的原因眾多，最常見的就是食物過敏，若要較準確的知道過敏原，則可以使用完全無過敏原配方的水解蛋白飼料進行。原則上在做食物排除試驗時，僅能吃“水解蛋白飼料”及水，且要持續使用至少兩個月，期間必須嚴格控管確認沒有吃到其他食物、零食、罐頭等。如果8週後症狀有改善，用疑似會過敏的肉源做測試，症狀復發了，即代表對此肉源過敏，若想再測試第二、三種肉源，就必須再吃水解蛋白飼料8周後，進行反覆測試；症狀如果沒有復發，就表示可能不是食物引起的症狀，而食物中的營養或魚油含量豐富都可能使皮膚症狀改善。
法米納有什麼不一樣
法米納的極低敏水解蛋白配方，是選用低分子量(85%<3000道爾吞) 的優質水解魚肉蛋白及米澱粉，成分非常單純且魚油含量相當高，可以快速幫助緩解皮膚症狀。對於獸醫師與飼主而言，越快見效就會更願意配合療程或食物排除試驗；對於非食物過敏者而言，因法米納Omega3含量高，此配方亦可以幫助減緩發炎症狀，作為異位性皮膚炎患者的皮膚保健配方！
坊間水解蛋白飼料可能會有適口性較差、有些犬貓會出現滲透性下痢的疑慮，而法米納是使用北海深海的鯡魚肉，因較其他水解蛋白飼料有較高的魚油含量，所以適口性也相對較高。另因法米納水解蛋白配方成份非常好消化且魚油豐富，所以一些腸胃不好、腸胃較敏感、甚至是IBD(發炎性腸道疾病)的病患，也是有機會可以改善。
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本文章內容由「法米納」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。