尼泊爾墜機已知68人罹難，30年來最慘重空難；2000年以來第18起，三分之一因天候惡劣失事

尼泊爾墜機已知68人罹難，30年來最慘重空難

（中央社）尼泊爾民航當局表示，雪人航空一架國內線班機昨（15）日從首都加德滿都起飛後，在波卡拉（Pokhara）失事墜毀，目前已知至少68人罹難，為尼泊爾30年來罹難人數最多的空難事件。

《路透社》報導，這起墜機事件是尼泊爾自1992年以來死亡人數最多的空難。

根據匯整飛行事故資料的飛航安全網（Aviation Safety Network），1992年，巴基斯坦國際航空公司（Pakistan International Airlines）一架空中巴士A300客機在接近加德滿都時，墜毀附近山頭，機上167人全數罹難。

民航當局在聲明稿中表示：「飛機在上午10時50分（台北時間下午1時5分）從塞提峽谷（Seti Gorge）和塔台聯絡……然後客機墜毀。」

《法新社》報導，一名地方官員表示，部分生還者被送到醫院。然而，這項消息未能獲得雪人航空（Yeti Airlines）或其他當局證實。

數以百計的搜救人員持續在失事現場的山頭搜尋。失事的飛機是國內雪人航空從首都加德滿都起飛的客機，機上有72人。

當地電視畫面顯示搜救人員忙著在斷裂的機身殘骸附近搜索。失事現場附近的土地被燒焦，火焰依稀可見。

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines🇳🇵 ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf — Aerowanderer (@aerowanderer) January 15, 2023

🇳🇵 ALERTE - 67 morts et quelques survivants dans le crash d'un avion de ligne de la compagnie Yeti Airlines avec 72 personnes à bord, à Pokhara au #Népal. Un Français figurait parmi les passagers. pic.twitter.com/7KYlWKmRNY — Infos Françaises (@InfosFrancaises) January 15, 2023

一名警官說，客機墜毀現場位於兩座山之間的山谷，搜救人員難以到達。

當地居民表示：「機身一半墜毀在山坡上，另一半則落入谷底的塞提河（Seti river）。」

尼泊爾財政部長鮑德爾（Bishnu Paudel）告訴媒體，政府已成立小組調查這次空難原因，預計45天內提出報告。

當地電視台畫面顯示，濃濃黑煙從失事現場竄出，搜救人員和大批民眾聚集在飛機殘骸的周遭。

尼泊爾空難頻傳，自2000年以來，至少奪走近350條人命。

歐洲聯盟以安全為由，自2013年起禁止尼泊爾的航空業者進入歐盟領空。

雪人航空公司發言人巴陶拉（Sudarshan Bartaula）表示，機上72人，包括2名嬰孩和4名機組人員。

尼泊爾機場官員表示，這架飛機上有5名印度籍，4名俄羅斯籍，1名愛爾蘭籍、2名韓國人、1名澳洲人、1名法國人和一名阿根廷籍。

根據航班追蹤網站FlightRadar24，這架失事飛機機齡15年。

ATR72為廣泛使用的雙渦輪螺旋槳發動機客機，由空中巴士（Airbus）和義大利的Leonardo的合資企業生產製造。

根據雪人航空官網，該航空公司擁有一個6架ATR72-500飛機組成的機隊。

尼泊爾政府聲明表示，總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）在獲知空難消息後，已召開緊急內閣會議。

Photo Credit: GettyImages

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尼泊爾空難頻傳，2000年以來18起，三分之一因天候惡劣失事

（中央社）尼泊爾昨天一架從首都加德滿都起飛客機在觀光城鎮波卡拉墜毀，至少造成68人死亡。在今天這起空難事件以前，尼泊爾自2000年來總計已發生17起空難，累計奪走273條人命。

以下為《路透社》彙整尼泊爾自2000年以來發生的空難事件。

2023年1月15日

尼泊爾雪人航空（Yeti Airlines）一架雙發動機ATR72型客機在波卡拉墜毀，機上載有72人，至少68人罹難，為尼泊爾30年來罹難人數最多的空難事件。

根據匯整飛行事故資料的飛航安全網（Aviation Safety Network），1992年，巴基斯坦國際航空公司（Pakistan International Airlines）一架空中巴士A300客機在接近加德滿都時，墜毀附近山頭，機上167人全數罹難。

2022年5月29日

加拿大哈維蘭（De Havilland）製造的一架孿生水獺式（Twin Otter）客機在波卡拉起飛15分鐘後墜毀，造成16名尼泊爾人、4名印度人、2名德國人罹難。

根據航班追蹤網站FlightRadar24，這架失事客機隸屬於雪人航空（Yeti）旗下的塔拉航空（Tara Air），於1979年4月首度執行飛行任務。

2019年2月27日

一架直升機因惡劣天候在尼泊爾東部墜毀，機上7人全數罹難，當中包括觀光部長。

2018年3月12日

一家孟加拉航空公司在尼泊爾首都加德滿都降落時墜毀，機上71人有51人罹難。失事飛機機型為龐巴迪公司Q400系列（Bombardier Q400）。

2016年2月26日

尼泊爾卡斯塔曼達珀航空公司（Kasthamandap Airlines）一架小型飛機墜毀在西部卡里喀區（Kalikot district），據信造成2人罹難。

2016年2月24日

塔拉航空一架從波卡拉起飛的孿生水獺式客機，因天候惡劣墜毀，機上23人全數罹難。

2014年2月16日

一架小型飛機因天候惡劣墜毀，機上18人全數罹難。

2012年9月28日

一架多尼爾（Dornier）飛機自加德滿都起飛後遭遇鳥襲而墜毀，造成19罹難，其中包括7名英國人和5名中國籍乘客。

2011年9月25日

一架搭載外國觀光客的小型飛機，因天候惡劣，在加德滿都附近墜毀失事，機上19人全數罹難。

2010年12月16日

一架小型飛機在尼泊爾偏遠東部地區、喜瑪拉雅山脈山腳下墜毀失事，機上22人全員罹難。

2010年8月24日

一架小型飛機因惡劣天候在尼泊爾墜毀，機上14人罹難，包括4名美國人、1名日本人和1名英國人。

2008年10月8日

一架孿生水獺式客機在尼泊爾東北部偏遠區墜毀，至少18人罹難，大部分是外籍人士。

2008年3月4日

一架直升機在尼泊爾失事墜毀，造成10人罹難，當中包括4名聯合國軍事觀察員。