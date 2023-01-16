2023/01/16,
交通

尼泊爾墜機已知68人罹難，30年來最慘重空難；2000年以來第18起，三分之一因天候惡劣失事

尼泊爾墜機已知68人罹難，30年來最慘重空難；2000年以來第18起，三分之一因天候惡劣失事
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

尼泊爾民航當局表示，雪人航空一架國內線班機昨（15）日從首都加德滿都起飛後，在波卡拉（Pokhara）失事墜毀，目前已知至少68人罹難，為尼泊爾30年來罹難人數最多的空難事件。尼泊爾空難頻傳，自2000年以來，至少奪走近350條人命。歐洲聯盟以安全為由，自2013年起禁止尼泊爾的航空業者進入歐盟領空。

尼泊爾墜機已知68人罹難，30年來最慘重空難

（中央社）尼泊爾民航當局表示，雪人航空一架國內線班機昨（15）日從首都加德滿都起飛後，在波卡拉（Pokhara）失事墜毀，目前已知至少68人罹難，為尼泊爾30年來罹難人數最多的空難事件。

《路透社》報導，這起墜機事件是尼泊爾自1992年以來死亡人數最多的空難。

根據匯整飛行事故資料的飛航安全網（Aviation Safety Network），1992年，巴基斯坦國際航空公司（Pakistan International Airlines）一架空中巴士A300客機在接近加德滿都時，墜毀附近山頭，機上167人全數罹難。

民航當局在聲明稿中表示：「飛機在上午10時50分（台北時間下午1時5分）從塞提峽谷（Seti Gorge）和塔台聯絡……然後客機墜毀。」

《法新社》報導，一名地方官員表示，部分生還者被送到醫院。然而，這項消息未能獲得雪人航空（Yeti Airlines）或其他當局證實。

數以百計的搜救人員持續在失事現場的山頭搜尋。失事的飛機是國內雪人航空從首都加德滿都起飛的客機，機上有72人。

當地電視畫面顯示搜救人員忙著在斷裂的機身殘骸附近搜索。失事現場附近的土地被燒焦，火焰依稀可見。

一名警官說，客機墜毀現場位於兩座山之間的山谷，搜救人員難以到達。

當地居民表示：「機身一半墜毀在山坡上，另一半則落入谷底的塞提河（Seti river）。」

尼泊爾財政部長鮑德爾（Bishnu Paudel）告訴媒體，政府已成立小組調查這次空難原因，預計45天內提出報告。

當地電視台畫面顯示，濃濃黑煙從失事現場竄出，搜救人員和大批民眾聚集在飛機殘骸的周遭。

尼泊爾空難頻傳，自2000年以來，至少奪走近350條人命。

歐洲聯盟以安全為由，自2013年起禁止尼泊爾的航空業者進入歐盟領空。

雪人航空公司發言人巴陶拉（Sudarshan Bartaula）表示，機上72人，包括2名嬰孩和4名機組人員。

尼泊爾機場官員表示，這架飛機上有5名印度籍，4名俄羅斯籍，1名愛爾蘭籍、2名韓國人、1名澳洲人、1名法國人和一名阿根廷籍。

根據航班追蹤網站FlightRadar24，這架失事飛機機齡15年。

ATR72為廣泛使用的雙渦輪螺旋槳發動機客機，由空中巴士（Airbus）和義大利的Leonardo的合資企業生產製造。

根據雪人航空官網，該航空公司擁有一個6架ATR72-500飛機組成的機隊。

尼泊爾政府聲明表示，總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）在獲知空難消息後，已召開緊急內閣會議。

GettyImages-1246248550
Photo Credit: GettyImages
GettyImages-1246247400
Photo Credit: GettyImages

尼泊爾空難頻傳，2000年以來18起，三分之一因天候惡劣失事

（中央社）尼泊爾昨天一架從首都加德滿都起飛客機在觀光城鎮波卡拉墜毀，至少造成68人死亡。在今天這起空難事件以前，尼泊爾自2000年來總計已發生17起空難，累計奪走273條人命。

以下為《路透社》彙整尼泊爾自2000年以來發生的空難事件。

  • 2023年1月15日

尼泊爾雪人航空（Yeti Airlines）一架雙發動機ATR72型客機在波卡拉墜毀，機上載有72人，至少68人罹難，為尼泊爾30年來罹難人數最多的空難事件。

根據匯整飛行事故資料的飛航安全網（Aviation Safety Network），1992年，巴基斯坦國際航空公司（Pakistan International Airlines）一架空中巴士A300客機在接近加德滿都時，墜毀附近山頭，機上167人全數罹難。

  • 2022年5月29日

加拿大哈維蘭（De Havilland）製造的一架孿生水獺式（Twin Otter）客機在波卡拉起飛15分鐘後墜毀，造成16名尼泊爾人、4名印度人、2名德國人罹難。

根據航班追蹤網站FlightRadar24，這架失事客機隸屬於雪人航空（Yeti）旗下的塔拉航空（Tara Air），於1979年4月首度執行飛行任務。

  • 2019年2月27日

一架直升機因惡劣天候在尼泊爾東部墜毀，機上7人全數罹難，當中包括觀光部長。

  • 2018年3月12日

一家孟加拉航空公司在尼泊爾首都加德滿都降落時墜毀，機上71人有51人罹難。失事飛機機型為龐巴迪公司Q400系列（Bombardier Q400）。

  • 2016年2月26日

尼泊爾卡斯塔曼達珀航空公司（Kasthamandap Airlines）一架小型飛機墜毀在西部卡里喀區（Kalikot district），據信造成2人罹難。

  • 2016年2月24日

塔拉航空一架從波卡拉起飛的孿生水獺式客機，因天候惡劣墜毀，機上23人全數罹難。

  • 2014年2月16日

一架小型飛機因天候惡劣墜毀，機上18人全數罹難。

  • 2012年9月28日

一架多尼爾（Dornier）飛機自加德滿都起飛後遭遇鳥襲而墜毀，造成19罹難，其中包括7名英國人和5名中國籍乘客。

  • 2011年9月25日

一架搭載外國觀光客的小型飛機，因天候惡劣，在加德滿都附近墜毀失事，機上19人全數罹難。

  • 2010年12月16日

一架小型飛機在尼泊爾偏遠東部地區、喜瑪拉雅山脈山腳下墜毀失事，機上22人全員罹難。

  • 2010年8月24日

一架小型飛機因惡劣天候在尼泊爾墜毀，機上14人罹難，包括4名美國人、1名日本人和1名英國人。

  • 2008年10月8日

一架孿生水獺式客機在尼泊爾東北部偏遠區墜毀，至少18人罹難，大部分是外籍人士。

  • 2008年3月4日

一架直升機在尼泊爾失事墜毀，造成10人罹難，當中包括4名聯合國軍事觀察員。

  • 2006年6月21日

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。