以西方文明為主體的「北約－歐盟」結構，形成遏制歐亞心臟地帶的「反中俄大同盟」

2023年伊始，北約與歐盟於1月10日簽署歷史性的第三份「聯合聲明」（the third Joint Declaration on NATO-European Union cooperation.）。出身挪威的北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg），和曾任德國國防部長的歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula Gertrud von der Leyen），簽署跨大西洋兩岸的安全聲明。

「聯合聲明」不只是紙上宣示

無獨有偶的是，在簽署「聯合聲明」前一天的1月9日，歐洲各國相繼與東亞國家推進安全合作，雖然「聯合聲明」與非直接相關，卻是直接反應其行動的決心。

日本首相岸田文雄造訪歐洲各國提出一系列合作：英日相互駐軍的准入協定、法國承諾在斐濟等亞太地區開展聯合開發項目。同日，德國國會國防委員會主席史琪曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）亦率團訪問台灣，成員並包括國防和外交成員，並且商討合作建構民主韌性。

其中最關鍵的是英日兩國簽署「互惠准入協定」Reciprocal Access Agreement, RAA），在事實上重現一次世界大戰前英日同盟的相互駐軍機制，更與「日美行政協定」（An Administrative Agreement）具備相近地位。

英日兩國在先前的「情報保護協定」及「物資勞務相互提供協定」（Acquisition and Cross-Servicing Agreement ,ACSA）的基礎上，更進一步為將來歐亞大陸兩側的大規模演習和軍事部署進行準備，未來不排除在沖繩和西南地區出現日美英澳聯合演習的場景。

基於共同價值，形成環繞歐亞的大同盟

「北約－歐盟」的地理位置涵蓋大西洋兩岸和太平洋，接臨的水體更圍繞著歐亞大陸兩側的邊緣地帶，從陸地和海洋兩方面圍繞歐亞大陸的中俄兩國。 而今，同為美國主導的「北約－歐盟」與QUAD（Quadrilateral Security Dialogue）儼然形成合圍之勢，更以AUKUS為樞紐牽引全球性的集體安全機制。

以西方文明為主體的「北約－歐盟」結構，領先其他群體於歐亞大陸建立起核武、情報、後勤和相互駐軍的機制，基於共同價值環抱地中海的、中東和歐亞草原，形成遏制歐亞大陸心臟地帶的「大同盟」（Guerre de la Grande Alliance）。