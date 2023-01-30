以西方文明為主體的「北約－歐盟」結構，形成遏制歐亞心臟地帶的「反中俄大同盟」
我們想讓你知道的是
歐盟和北約合作聯合聲明，以及歐洲國家強化對日本和台灣的來往，諸多作為交織之下並非偶然。由於俄烏戰爭和「一帶一路」對歐盟造成的政治和經濟衝擊，促使歐盟國家因應價值觀的差異，從而開展身份建構的過程。理解歐盟和北約在永續發展與民主價值的準備，有助於台灣超越政治現實，強化與西方國家的結構，從社群的一份子協助歐洲推動全球發展計畫。
2023年伊始，北約與歐盟於1月10日簽署歷史性的第三份「聯合聲明」（the third Joint Declaration on NATO-European Union cooperation.）。出身挪威的北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg），和曾任德國國防部長的歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula Gertrud von der Leyen），簽署跨大西洋兩岸的安全聲明。
「聯合聲明」不只是紙上宣示
無獨有偶的是，在簽署「聯合聲明」前一天的1月9日，歐洲各國相繼與東亞國家推進安全合作，雖然「聯合聲明」與非直接相關，卻是直接反應其行動的決心。
日本首相岸田文雄造訪歐洲各國提出一系列合作：英日相互駐軍的准入協定、法國承諾在斐濟等亞太地區開展聯合開發項目。同日，德國國會國防委員會主席史琪曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）亦率團訪問台灣，成員並包括國防和外交成員，並且商討合作建構民主韌性。
其中最關鍵的是英日兩國簽署「互惠准入協定」Reciprocal Access Agreement, RAA），在事實上重現一次世界大戰前英日同盟的相互駐軍機制，更與「日美行政協定」（An Administrative Agreement）具備相近地位。
英日兩國在先前的「情報保護協定」及「物資勞務相互提供協定」（Acquisition and Cross-Servicing Agreement ,ACSA）的基礎上，更進一步為將來歐亞大陸兩側的大規模演習和軍事部署進行準備，未來不排除在沖繩和西南地區出現日美英澳聯合演習的場景。
基於共同價值，形成環繞歐亞的大同盟
「北約－歐盟」的地理位置涵蓋大西洋兩岸和太平洋，接臨的水體更圍繞著歐亞大陸兩側的邊緣地帶，從陸地和海洋兩方面圍繞歐亞大陸的中俄兩國。 而今，同為美國主導的「北約－歐盟」與QUAD（Quadrilateral Security Dialogue）儼然形成合圍之勢，更以AUKUS為樞紐牽引全球性的集體安全機制。
以西方文明為主體的「北約－歐盟」結構，領先其他群體於歐亞大陸建立起核武、情報、後勤和相互駐軍的機制，基於共同價值環抱地中海的、中東和歐亞草原，形成遏制歐亞大陸心臟地帶的「大同盟」（Guerre de la Grande Alliance）。
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pCloud 新年優惠方案總整理，趁過年買 10TB 終身雲端空間備份多年檔案與照片
我們想讓你知道的是
過年長達 10 天的連假，是個好機會趁著這時候好好整理多年的照片與影片，除了原本的資料保存方式之外，也是應該好好考慮選個可靠的雲端空間來做多重備份。pCloud 這次個人終身方案的檔期剛好可以讓你 2023 年 1 月 20 日購入，整個新年期間都能慢慢整理你的照片、影片與檔案。
轉眼間又要過年，除了整理多年來的影音收藏之外，是不是也該趁著過年檔期入手便宜超值的雲端空間方案？看著日前 iCloud 曾發生嚴重的資安意外，MacRumors 討論區上有用戶在用 Windows 的 iCloud 同步 iPhone 檔案後，發生檔案意外損壞的狀況，並出現陌生人的照片與影片，這告訴我們檔案備份真的要慎選，且最好能做到多重備份才能在意外發生時有挽回的餘地。
資安意外頻傳，多重備份才讓人安心
iCloud 發生的資安問題，讓人擔憂起是否自己的照片也會出現在別人的相簿中，這件事也在MacRumors 討論區上引發討論。
資料保存上比較穩妥的方式就是多重備份，利用多種管道、異地保存自己的檔案，這樣就能確保萬一檔案損壞時，還有備援資料可以使用。就算你現在使用 iCloud、Google Drive 進行單一備份，也不能保證你的檔案不會發生意外，至少選擇 2 種備份方案才是比較安全的保管方式。
經濟與安全可以兼顧，瑞士的雲端服務 pCloud
pCloud 是來自瑞士的雲端服務廠商，2013 年創立至今已有 10 年歷史，全球有 1600 萬用戶使用其服務。它的資料位於重視資訊安全的歐盟與美國，在創立帳號時可選擇資料要存放於歐盟或是美國，相比其他無法選擇的廠商多了選擇性，而且不只是存放地點，pCloud每份資料都會分散 5 份檔案儲存於多個伺服器增加安全性。檔案還會經過 256 位元 AES 加密技術保護，傳輸時使用 TLS/SSL 強化資安。如果需要更安全的保密措施，還可以選配 Crypto 加密服務。
pCloud 也有免費帳號可以使用，註冊後就有 10GB 免費空間能夠試用，不論是要體驗介面操作或是傳輸速度都沒問題。相較於其他訂閱較為單一的雲端服務，pCloud 除了月繳、季繳、年繳之外，還會不定期推出優惠的終身買斷的方案，且費用上不會有額外的設定費或隱藏性支出。若是家庭用戶，還可以選擇家庭方案讓 5 個人一起使用更經濟。
農曆新年 -85% 超優惠終身買斷方案，錯過可能就沒了
雖然現在官網活動還沒開跑，但 pCloud 確定會在農曆新年推出超優惠方案，活動期間為 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 1 月 24 日，活動只有短短 5 天要好好把握。這檔農曆新年促銷活動是針對個人終身制方案，500GB、2TB、10TB 個人終身方案都會有優惠價格，500GB 個人終身價折扣後為 139 美元、2TB 個人終身方案折扣價為 279 美元、10TB 個人終身方案折扣價為 890 美元，折扣幅度高達 85%。
pCloud 農曆新年優惠方案：
500GB 個人終身方案：原價 570 美元，優惠價 139 美元。
2TB 個人終身方案：原價 1140 美元，優惠價 279 美元。
10TB 個人終身方案：原價 6000 美元，優惠價 890 美元。
趁著過年好好整理檔案，選個安全可靠的雲端空間更安心
過年長達 10 天的連假，是個好機會趁著這時候好好整理多年的照片與影片，除了原本的資料保存方式之外，也是應該好好考慮選個可靠的雲端空間來做多重備份。pCloud 這次個人終身方案的檔期剛好可以讓你 2023 年 1 月 18 日購入，整個新年期間都能慢慢整理你的照片、影片與檔案。這次方案價格十分優惠，終身買斷不會產生每個月的費用，用越久省越多，如果你需要備份的檔案大且多，可以考慮看看經濟又可靠的 pCloud。pCloud 終身制優惠方案並不是每次都有，因此有需要的朋友就盡快購入，越早使用省越多。