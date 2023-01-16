TNL+ 2023/01/16,
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世界各國新年特色料理：日本不免俗來碗蕎麥麵，美國南方的「約翰單腳跳」是什麼？

世界各國新年特色料理：日本不免俗來碗蕎麥麵，美國南方的「約翰單腳跳」是什麼？
約翰單腳跳｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

除了在各個國家文化中象徵新年好運的食物外，不少文化中也列舉了許多新年「不該」吃的食物，根據美國《史密森尼雜誌》（The Smithsonian Magazine）報導，有些人就認為新年不應該吃雞肉，因家禽例如火雞在覓食的時候，其爪子的動作是向後的，象徵厄運以及生活中的掙扎。

文：Taylor Mei

當人們從前一年的12月31日跨至1月1日時，各國民眾在除了立下「新年新希望」外，更多的是如長壽麵、特色蛋糕各式各樣的新年美食。雖然各個國家的風土民情不同，但這些佳餚和傳統代表的都是新年繁榮的象徵。

以下五種為來自美國、墨西哥、日本等國的新年傳統特色料理或習俗：

美國南方——約翰單腳跳（Hoppin’ John）

每到新年，美國南方的家庭多半會準備一道被稱為「約翰單腳跳」料理，以慶祝新的一年到來。約翰單腳跳使用大量的象徵錢幣的黑眼豆、豬肉、甜椒及肯瓊粉製成主食，搭配米飯、象徵美金顏色的綠色蔬菜，以及意味著招來財富金子的玉米麵包。雖然這道被視為在新年能夠帶來好運的料理的出處不得而知，但部分民間說法認為，約翰單腳跳的製作方式源自當時受美國奴隸制度影響，而被載往美國的非洲人。

《CNN》旅遊頻道及《福斯新聞網》報導，約翰單腳跳的食譜，最早出現在1847年美國第一本食譜書《卡羅萊納的家庭主婦》（The Carolina Housewife）中，並在後續被廚師及家庭改良成不同的版本。這道據說是從南卡羅萊納查爾斯頓（Charleston）開始，被人稱為約翰單腳跳的料理，也是當地名符其實的「低地地區烹飪」（lowcountry cooking）。

西班牙——吞下12顆葡萄

西班牙傳統上在新的一年即將到來前，民眾都會準時收看馬德里太陽門廣場（Puerta del Sol）的轉播，看當地朝聖的民眾在廣場時鐘前迎接新年。

對西班牙人來說，只要廣場上的時鐘午夜12點一到，無論是待在家裡看轉播，還是在現場體驗熱鬧氣氛的民眾，都會隨著鐘聲吞下一顆又一顆，共計12顆的葡萄。據說這項傳統自20世紀時就已經存在，但關於西班牙新年吞葡萄，現在已經有部分民眾會先將葡萄洗淨、去皮、去籽，好在新年鐘聲一響時，就可以以最有效率的方式吞下葡萄。

墨西哥——墨西哥粽

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