世界各國新年特色料理：日本不免俗來碗蕎麥麵，美國南方的「約翰單腳跳」是什麼？
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除了在各個國家文化中象徵新年好運的食物外，不少文化中也列舉了許多新年「不該」吃的食物，根據美國《史密森尼雜誌》（The Smithsonian Magazine）報導，有些人就認為新年不應該吃雞肉，因家禽例如火雞在覓食的時候，其爪子的動作是向後的，象徵厄運以及生活中的掙扎。
文：Taylor Mei
當人們從前一年的12月31日跨至1月1日時，各國民眾在除了立下「新年新希望」外，更多的是如長壽麵、特色蛋糕各式各樣的新年美食。雖然各個國家的風土民情不同，但這些佳餚和傳統代表的都是新年繁榮的象徵。
以下五種為來自美國、墨西哥、日本等國的新年傳統特色料理或習俗：
美國南方——約翰單腳跳（Hoppin’ John）
每到新年，美國南方的家庭多半會準備一道被稱為「約翰單腳跳」料理，以慶祝新的一年到來。約翰單腳跳使用大量的象徵錢幣的黑眼豆、豬肉、甜椒及肯瓊粉製成主食，搭配米飯、象徵美金顏色的綠色蔬菜，以及意味著招來財富金子的玉米麵包。雖然這道被視為在新年能夠帶來好運的料理的出處不得而知，但部分民間說法認為，約翰單腳跳的製作方式源自當時受美國奴隸制度影響，而被載往美國的非洲人。
據《CNN》旅遊頻道及《福斯新聞網》報導，約翰單腳跳的食譜，最早出現在1847年美國第一本食譜書《卡羅萊納的家庭主婦》（The Carolina Housewife）中，並在後續被廚師及家庭改良成不同的版本。這道據說是從南卡羅萊納查爾斯頓（Charleston）開始，被人稱為約翰單腳跳的料理，也是當地名符其實的「低地地區烹飪」（lowcountry cooking）。
西班牙——吞下12顆葡萄
西班牙傳統上在新的一年即將到來前，民眾都會準時收看馬德里太陽門廣場（Puerta del Sol）的轉播，看當地朝聖的民眾在廣場時鐘前迎接新年。
對西班牙人來說，只要廣場上的時鐘午夜12點一到，無論是待在家裡看轉播，還是在現場體驗熱鬧氣氛的民眾，都會隨著鐘聲吞下一顆又一顆，共計12顆的葡萄。據說這項傳統自20世紀時就已經存在，但關於西班牙新年吞葡萄，現在已經有部分民眾會先將葡萄洗淨、去皮、去籽，好在新年鐘聲一響時，就可以以最有效率的方式吞下葡萄。
墨西哥——墨西哥粽
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皇家禮炮高踞超凡視野 再創新奢典範
我們想讓你知道的是
皇家禮炮帶著七十年來淬煉出的頂級製酒工藝，更以調和麥芽威士忌、罕見的調和穀物威士忌、珍稀的高年份調和威士忌等，創造出完整的威士忌風味版圖
擁抱自由多元，悠遊繁茂新境界
1953 年時，皇家禮炮於王室尊榮中誕生，啟航非凡的登峰之路。對於威士忌之王「皇家禮炮」而言，登峰之路並非通往無人之巔，而是邁向繁茂絕倫的嶄新境界，正如那一位位勇於破框、樂於斜槓的「新奢世代」，總是帶著最自由的靈魂，興致勃勃地挑戰「不可能」，攜手心有共鳴的有趣靈魂，齊步越過既有條框圍柵，帶著多元經歷累積出的格局與視野，在無路可循之地，結果開花出一片前所未有的繁盛。
自由揮灑、大膽破框，再創新奢典範
所謂新奢，不在於財富的堆疊，而在不拘一格、自由揮灑的心態與境界。恰似「新奢世代」勇於挑戰未知，卻在多重能力的堆疊、強強聯手的加乘下，訂製出屬於自己的生活模樣，讓心之所向不再只是空想，而是闊步走出獨屬道路，以創意開啟成功的槓桿、用不同的眼光開創新視野，走出新奢境界。
而高踞威士忌之巔的皇家禮炮，始終追求的也正是那令人心醉的極繁美學。正如天才畫家將時光與大地孕育出的天然礦石顏料，調疊出前所未有的奪目色彩，「皇家禮炮」也藉由大師的極致調和工藝，將來自不同酒廠、各具風味特色與層次性格的逾 21 年珍稀酒液，調和成無與倫比的華麗交響，讓人們在從舌尖出發，細究前所未見的新奢品味，體驗層峰的風味之巔。
擁抱多元才能成就唯一，永不設限開創紛美極境
登上新奢境界後，精彩絕倫的旅程才正要開啟。相較於直奔目的的傳統玩法，「新奢世代」更樂於體驗預期之外的美好驚喜，以無比開放的胸襟，讓這趟旅程更顯獨一無二。
不只如此，精彩生活與豐富閱歷層疊累積出的超凡視野，更讓新奢世代能帶著與眾不同的格局與眼光，讓所見所感與眾不同。畢竟，正是所有經驗的總和，造就了此時此刻的我們，而新奢世代對於新知的無盡渴求、對於趨勢的密切掌握，讓他們看過、經驗過難以想像的多元，而這些點滴的積累，都在不知不覺中化作他們豐富的涵養與美學，為他們帶來超凡的視野與格局，看見前所未有的精彩，再創新奢典範
正如皇家禮炮帶著七十年來淬煉出的頂級製酒工藝，更以調和麥芽威士忌、罕見的調和穀物威士忌、珍稀的高年份調和威士忌等，創造出完整的威士忌風味版圖，開拓了我們多元的風味視野。而唯有那樂意敞開心扉、絕不自我設限的「新奢世代」，才能在熟悉的風味之外，品嚐到不一樣的風味，以更豐富的威士忌品飲經驗，體會另一種層次的奢華與深邃。
抱持著開放無拘的寬闊胸襟，新奢世代在皇家禮炮那令人心醉的完整威士忌風味版圖中，大膽探索未知，感受驚喜也累積經驗，帶著更進一層的視野與格局，登上皇家禮炮精心打造的新奢之巔、在塵世中的心之所向裡，品味如萬花筒般的繽繁極境。
本文章內容由「皇家禮炮」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。