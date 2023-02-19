「避孕之母」的爭議與傳奇：美國第一間節育診所創始人瑪格麗特．桑格
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桑格最初是提供臨終關懷服務的護士，在此過程中她目睹過婦女死於妊娠併發症，也親眼看過非法地下診所墮胎造成的惡果。桑格被媒體和學者們譽為「節育之母」，因為是她負責開發了如今廣為使用的避孕藥。但其成就因為她的言論和她與優生學運動的關係，至今仍然有爭議。
「母親們！一個大家庭你能負擔得起嗎？想要更多的孩子嗎？如果不想要，為什麼要生呢？不要扼殺生命，而是要採取措施避免生育。如果想獲取安全、無害的相關信息，可以向訓練有素的護士查詢......」
1916年這則廣告出現在紐約，為瑪格麗特．桑格創立的美國第一家節育診所做宣傳。
當時，避孕措施很富爭議，而且非法。診所很快被關閉，桑格隨後被判監入獄。但50年後當她去世時，她畢生所做的工作已經在改變全世界的家庭生育計劃。
桑格被媒體和學者們譽為「節育之母」，因為是她負責開發了如今廣為使用的避孕藥。
爭議人物
然而，她與優生學運動的聯繫而被指控有種族主義嫌疑，她當初使用的避孕方法和動機至今仍然很受爭議。
北亞利桑那大學歷史和婦女與性別研究教授桑賈姆．阿魯瓦利亞（Sanjam Ahluwalia）說：桑格留下的成就確實毀譽參半。
她向BBC國際台的《論壇》（Forum）節目組表示：「我不認為這僅僅是單一的婦女解放問題......但我認為要全面否認桑格這樣的人物未免過於簡單......人們需要從歷史的角度、以批判的眼光來解讀她。」
出身貧窮
桑格於1879年出生在紐約州，是11個孩子中的六個。她的父親邁克爾是出生於愛爾蘭的石匠，生活貧困家徒四壁。她的母親共懷孕18次，包括七次流產。
桑格最初是提供臨終關懷服務的護士，在此過程中她目睹過婦女死於妊娠併發症，也親眼看過非法地下診所墮胎造成的惡果。
明尼蘇達大學美國研究和歷史教授、《美國與避孕藥：承諾、危險和解放的歷史》一書的作者伊萊恩．泰勒-梅（Elaine Tyler May說）：「康斯托克法 」（Comstock laws ）生效，禁止使用郵政系統分發節育、避孕信息或裝置。許多州也有反對避孕的法律。
桑格面對的還包括強大的天主教會，避孕在教會被視為有罪。
生與不生的權力
1914年3月，桑格出版了《女人的叛逆》（The Woman Rebel）一書，主張女性有權節育。這本書很快引發了法律訴訟。為了躲避入獄的風險，她離開美國到了英國。
在英國，她受到了托馬斯．羅伯特．馬爾薩斯（Thomas Robert Malthus）作品的影響，他認為地球上的資源無法支持不受控制的人口增長，建議自我控制和推遲結婚。但是，被稱為新馬爾薩斯主義者的活動人士們開始推動避孕。
英國劍橋大學歷史學家卡羅琳．魯斯特霍爾茨博士（Caroline Rusterholz）說：「她也開始發展另一種說法......控制生育是維持和平和避免糧食短缺的方法。」
第一個診所
桑格最終結束了自我流放回到了美國。她在紐約市一個有許多貧窮移民婦女居住的地區開設了美國第一家節育診所。
但診所僅在幾天後就被查，桑格被捕。
她並不氣餒，幾天後重新開了診所，並再次被捕，被指控滋擾公眾。
1917年，她在鋪天蓋地的媒體報導中接受了審判，被認定有罪，並被裁定要麼入獄30天要麼支付罰款。她選擇了入獄，在獄中她向囚犯們提供節育信息。
桑格傳記作者埃倫・切斯勒（Ellen Chesler）說：「在這一事件中，她成為美國的一個大人物。她的妹妹也在監獄裡，還曾絕食抗議。」
出獄後，桑格對她的定罪提出上訴，但未獲成功，但法院裁定醫生可以出於醫療原因開出節育處方。
個人悲劇
在她身陷法律糾紛的同時，她的個人生活也經歷動蕩。1914年，她與丈夫威廉分居，1915年，她唯一的女兒佩吉突然死亡，年僅五歲。
其後她曾有過數段感情，其中包括性行為研究者哈維洛克．埃利斯（Havelock Ellis）和作著名科幻作家H-G-威爾斯（H G Wells）。1922年，她與石油大亨詹姆斯．諾亞-H-斯利（James Noah H Slee）結婚。他成為她宣傳節育運動的主要資助者之一。
優生學
桑格為她的節育運動在社會上尋求更廣泛的支持，並與那些如今被廣泛視為持完全不可接受觀點的團體聯手。
英國劍橋大學歷史學家魯斯特霍茲說：「她與優生學協會合作......並從他們那裡獲得資金。」
美國國家人類基因組研究會將優生學定義為「一種科學上不準確的理論，認為人口可以通過選擇繁殖來優化。」
但在納粹實施大屠殺之前，對這些理論的闡述並沒有受到太多的反對。
魯斯特霍茲補充說：「她真的想與貧困作鬥爭，但她仍然贊同一些相當有問題的優生措施，比如她贊成對殘疾人實施絕育。
傳記作者埃倫．切斯勒說，桑格有她自己的看法。
「典型的優生學家反對中產階級婦女節育。他們對種族、階級和膚色的等級制度感興趣。她則不然。她希望所有婦女都能少生孩子。」
「窮人和生物條件較差的人」
在整個20世紀20年代和30年代，瑪格麗特．桑格周遊世界，在中國、日本、韓國和印度推廣生育控制。
她在寫給資助她1935年印度之行的倫敦優生學協會的信中，用優生學的術語來表述：「把節育知識帶給窮人和生物條件較差的人。」
她在印度推廣殺精粉。
但這引來了很多抱怨，說會引起燒灼感，而且如果沒有醫生指導很難使用。
北亞利桑那大學歷史和婦女與性別研究教授桑賈姆．阿魯瓦利亞說：「關於節育和提供避孕藥具的言論非常盛行，特別是對打工窮人，但相關的技術卻並不存在。」
桑格還會見了有影響力的印度人，如聖雄甘地和諾貝爾獎得主拉賓德拉納特．泰戈爾。
泰戈爾支持節育，而甘地則主張禁慾和自我克制。桑格雖然盡力，但無法改變甘地的意見。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
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富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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