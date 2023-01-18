美國在對中國發起的晶片大戰中保持領先，也迫使每個全球經濟的參與者選邊站隊
我們想讓你知道的是
半導體首先是在美國研發的，但隨著時間推移，東亞作為一個半導體製造中心冒出了頭，主因是該區域個政府的激勵措施，包括補貼。這種優勢讓美國能夠在冷戰期間，在那些「容易受俄羅斯影響」的地區開展商業合作和發展戰略聯盟。現在，面對北京在亞太地區日益增長的影響力，美國採取類似戰略依然奏效。
一個多世紀以來，各國對石油的爭奪引發了多場戰爭，造就全球一些不同尋常聯盟以及一場接一場的外交爭端。
現在，美國與中國，這兩個全球最大的兩個經濟體正在爭奪另一珍貴的資源：支撐我們日常生活的半導體晶片（chip）。
這些微小的晶片是一個價值5000億美元半導體產業的核心，預計2030年將翻上一番。而誰控制了半導體供應鏈，亦即一個由製造晶片的公司和國家組成的錯綜複雜網路體系，誰就掌握了成為一個難以匹敵的超級大國之關鍵。
中國希望擁有生產高階晶片的技術。這也就是為何美國，亦即大部分半導體技術的來源地，正在設法將其排除在外。
《晶片戰爭》一書作者、美國塔夫茨大學（Tufts University）副教授克里斯・米勒（Chris Miller）告訴BBC，這兩個國家顯然在亞太地區進行軍備競賽。但是，米勒進而又說，而且又不只如此。 「半導體戰既發生在傳統領域，如船隻數量，或生產的導彈。而更多是體現在可用於軍事系統的人工智慧（AI）算法水平方面，」他說。
目前，美國在這場戰役中正在領先，它對中國發起的晶片戰也正在重塑全球經濟。
半導體產業
半導體的製造是複雜的、專業的和深度整合的。
譬如，一部蘋果手機iPhone的晶片在美國設計，在台灣、日本或韓國製造，然後在中國組裝。現在，印度也開始加大對半導體產業的投資，未來該國的重要性可能會越來越明顯。
半導體首先是在美國研發的，但隨著時間推移，東亞作為一個半導體製造中心冒出了頭，主因是該區域個政府的激勵措施，包括補貼。
這種優勢讓美國能夠在冷戰期間，在那些「容易受俄羅斯影響」的地區開展商業合作和發展戰略聯盟。現在，面對北京在亞太地區日益增長的影響力，美國採取類似戰略依然奏效。
晶片設計追求更好和更有效。一般來說，晶片是越小越好。因此挑戰是：你能在最小的矽晶圓（wafers）上裝下多少個「電晶體」（transistors) : 能夠打開或關閉電流的微小電子開關。
貝恩諮詢（ Bain & Company）矽谷合伙人王玨（Jue Wang，音譯）解釋：「這就是半導體行業所謂的摩爾定律，基本上是在一定的時間段內將電晶體的密度提高一倍，而這是一個很難實現的目標。」
「正是它使我們的手機運作得更快，我們的數位照片儲存能力變得更強大，我們的家居設備智慧化水平越來越高，我們的社交媒體內容變得更豐富！」她補充說。
但是，即使對頂級晶片製造商來說，要達到這個目標也不容易。
2022年中，三星成為第一家開始大規模生產3奈米晶片的公司。同年晚些時候，作為全球最大的晶片代工廠，和蘋果公司的主要供應商的台灣半導體製造公司台積電（TSMC）也宣布將開始量產3奈米晶片。
這晶片有多小？比一縷人類的頭髮還小得多，大約是50至10萬奈米。而且，這些較小的高階晶片功能更強大，這意味著它們將進入更有價值的設備——超級計算機、人工智慧和物聯網。
製程成熟，但較低階的晶片則支撐日常生活用品，（如微波爐、洗衣機和冰箱）。低階晶片市場也帶來利潤，但是對其需求在未來可能會萎縮。
目前，世界上大多數晶片都是在台灣生產。台灣總統蔡英文因此曾引述專家的「矽盾」（silicon shield）說法，來闡述台灣如何透過半導體產業保護自己，抵禦中國。
同時間，北京也已將晶片生產作為國家優先事項，並積極投資於超級電腦和人工智慧上。
米勒博士告訴BBC，中國在這一領域還遠遠沒有成為全球領導者，但該國在過去10年一直在迅速追趕，特別是在其晶片設計方面。
米勒說：「縱觀歷史，只要強大的國家擁有先進的計算技術，他們就會將其部署在情報和軍事系統中。」
基於這一點，在半導體晶片供應上依賴台灣和其他亞洲國家讓美國感到不安。
美國是如何阻撓中國？
拜登政府正試圖阻止中國獲得製造晶片高階技術的機會。
2022年10月，白宮宣布了全面的「出口管制」，使得相關公司幾乎不可能向中國出售晶片、晶片製造設備和含有美國技術的軟體，無論它們位於世界何地。
它還禁止美國公民和永久居民為中國的某些工廠工作，協助「開發或生產 」晶片。
這在很大程度上打擊了中國，因為中國在對外募集設備和人才推動其新興的晶片製造行業。
譬如，荷蘭的半導體艾司摩爾（ASML）公司，將失去它過去從中國獲得的大約25％的收入。它是全球唯一生產最先進的曝光機的公司，該機器是用以製造高階晶片的。
政策研究公司Trivium China的分析師鮑林浩（Linghao Bao 音譯）告訴BBC說：「人才在這領域十分重要。若你看看中國半導體公司的高管，許多人都有美國護照，他們在美國接受培訓，有的人則有綠卡……所以這對中國來說是一個真正的大問題。」
同時間，美國也想製造更多的晶片。
2022年美國通過《晶片與科學法案》，向在美國生產半導體的公司提供530億美元的援助和補貼，一些行業龍頭抓住這一機會。
台積電正在美國亞利桑納州建兩座價值400億美元的工廠，這是他們在台灣以外的唯一高階晶片工廠。
美光科技（Micron Technology）則是美國最大的內存晶片（memory chips）製造商。該公司生產的晶片對超級電腦、軍用設備和任何配備處理器的設備都是不可或缺的。美光已宣布計劃在未來20年內斥資1000億美元投資在紐約州的一家晶片廠。該公司首席執行官梅洛塔（Sanjay Mehrotra）向BBC表示：「《晶片法案》能彌合美國與亞洲生產中存在的成本差距。 公司將會繼續投資於我們在亞洲的晶圓廠 ，重要的是全球將有一個公平競爭環境。」
中國如何回應
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全家邀請消費者一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！
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隨著永續議題日益重要，全家推動全台店舖化身永續生活服務平台，致力於打造兼具便利、舒適且環保的空間。為實現永續綠色經營，全家在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元、簡單就能響應永續生活的選擇。
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選擇友善環境的食品
「早在十多年前，全家就陸續推出與永續有關的服務，但最讓人印象深刻的，應該是2019年的友善食光計畫。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室的吳采樺部長分享，當時為了解決超商的剩食問題，透過「時控條碼」與「時間定價」機制，設定鮮食商品到期前七小時，就可以享有七折優惠。
計劃推出之後，全家發現許多網友在社群上分享，不曉得哪裡能買到友善食光商品。適逢疫情期間台灣出現口罩地圖系統，加上越來越多消費者對於友善食光產品有需求，給了全家一個靈感──活用內部動態庫存系統，讓人們從全家會員APP，就能透過「飯糰」、「三明治」等品項查詢店鋪庫存，甚至能將常去的店舖加入「我的最愛」。結合了優惠與尋寶樂趣，消費者更容易透過實際行動來減少剩食。
而2018年推出的Clean Label食品少添加行動，也是全家相當具代表性的計畫之一。吳部長回想，2013年食安風暴過後，人們開始對於食品添加物有所警惕，不過，當時台灣在添加物的標章上，並沒有公認的指標，直到2018年，全家找到合作的第三方公正單位──慈悅和穀研所，開始全力推動了這場食品革命，從自有品牌與鮮食商品做起，陸續影響了外部廠商一同加入。
現在到全家便利商店購買鮮食或FamilyMart Collection商品，只要認明小葉子「Clean Label潔淨標章」，即代表減少3-9成的食品添加物，多一點留意，就能夠選擇少添加食品。目前全家已有超過7成的麵包、飯糰、微波主食、三明治等鮮食產品，取得Clean Label標章。
減塑，不如循環再利用
在循環經濟議題特別受矚目的這幾年，全家也不斷嘗試提供相關服務，例如：曾推出以廢棄布料製作的物流包材，或是推出循環餐盒與循環杯。「以咖啡來說，全家一年約可賣出1.6億杯，若一次性容器可以轉換成環保杯、循環杯，就是非常大的環保躍進。」吳部長分享，部分服務屬於期間限定的嘗試性作為，但也因為有各種經驗，所以當今年政府提出連鎖便利商店須提供租借循環杯的政策時，全家才能順利地接軌。
目前全家已有400間店舖，提供咖啡循環杯的免費借用服務。消費者只需綁定LINE帳號，簡單掃碼，3秒鐘就能完成免費借用，減少一次性容器的使用。
吳部長也提到，網購包材的耗用，是許多團體與消費者關注的重點。為此，全家與網購循環包裝系統品牌「配客嘉」合作，目前全台共計3800店可歸還網購循環包材。雖然目前僅提供回收服務，但未來希望可以主動於自有電商平台，提供循環包材選擇，讓網購循環能達到更好的效益。
為了減少一次性包裝的使用，近期全家也嘗試與台塑生醫合作，推出洗衣精智慧補充站，只要自備容器來到補充站，就可以每公升40元的優惠價格，購買市價破百元的洗衣精，吸引許多小家庭、在外租屋的學生、小資族前來，不但能夠以少量的方式補充日常所需，也鼓勵人們重複使用家中的空瓶容器。
走進沉浸式體驗空間，看見未來的樣貌
除了實際走進全家，以行動響應永續生活之外，2023 年初，一同加入關鍵評論網於華山文創園區舉辦的沉浸式展覽《2222-未來選擇地》的倡議。《2222-未來選擇地》展覽分為三大區域，先是以未來人的視角，走進2222年宛如廢墟般的地球，接著穿過充滿廢棄物的海洋，回到2023年的現今，讓人重新思考，若想要達到環境永續，現在的我們有哪些選擇。
其中全家展區以三道門的互動設計，來說明這些年推廣的永續計畫，譬如：「Clean Label對策」門裡，引導人們以「斷捨離」的概念，將食品中常見的八大添加物移除；「減塑行動」門則透過問答互動，讓人們反思在日常中，若無意識地使用塑膠製品，一年會產生多少碳排放量。
「身為連鎖便利商店最大的優勢，就是擁有一定的影響力，但這同時也是責任。」吳部長堅定地說，對於永續議題，全家一直不斷地嘗試及優化流程，期望在購物環境中，慢慢融入環保的概念，讓消費者可以用最簡單的方式參與，為地球盡一份心力。