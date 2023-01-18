美國在對中國發起的晶片大戰中保持領先，也迫使每個全球經濟的參與者選邊站隊

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2022年美國通過的《晶片與科學法案》，向在美國生產半導體的公司提供530億美元的援助和補貼。

一個多世紀以來，各國對石油的爭奪引發了多場戰爭，造就全球一些不同尋常聯盟以及一場接一場的外交爭端。

現在，美國與中國，這兩個全球最大的兩個經濟體正在爭奪另一珍貴的資源：支撐我們日常生活的半導體晶片（chip）。

這些微小的晶片是一個價值5000億美元半導體產業的核心，預計2030年將翻上一番。而誰控制了半導體供應鏈，亦即一個由製造晶片的公司和國家組成的錯綜複雜網路體系，誰就掌握了成為一個難以匹敵的超級大國之關鍵。

中國希望擁有生產高階晶片的技術。這也就是為何美國，亦即大部分半導體技術的來源地，正在設法將其排除在外。

《晶片戰爭》一書作者、美國塔夫茨大學（Tufts University）副教授克里斯・米勒（Chris Miller）告訴BBC，這兩個國家顯然在亞太地區進行軍備競賽。但是，米勒進而又說，而且又不只如此。 「半導體戰既發生在傳統領域，如船隻數量，或生產的導彈。而更多是體現在可用於軍事系統的人工智慧（AI）算法水平方面，」他說。

目前，美國在這場戰役中正在領先，它對中國發起的晶片戰也正在重塑全球經濟。

半導體產業

半導體的製造是複雜的、專業的和深度整合的。

譬如，一部蘋果手機iPhone的晶片在美國設計，在台灣、日本或韓國製造，然後在中國組裝。現在，印度也開始加大對半導體產業的投資，未來該國的重要性可能會越來越明顯。

半導體首先是在美國研發的，但隨著時間推移，東亞作為一個半導體製造中心冒出了頭，主因是該區域個政府的激勵措施，包括補貼。

這種優勢讓美國能夠在冷戰期間，在那些「容易受俄羅斯影響」的地區開展商業合作和發展戰略聯盟。現在，面對北京在亞太地區日益增長的影響力，美國採取類似戰略依然奏效。

晶片設計追求更好和更有效。一般來說，晶片是越小越好。因此挑戰是：你能在最小的矽晶圓（wafers）上裝下多少個「電晶體」（transistors) : 能夠打開或關閉電流的微小電子開關。

貝恩諮詢（ Bain & Company）矽谷合伙人王玨（Jue Wang，音譯）解釋：「這就是半導體行業所謂的摩爾定律，基本上是在一定的時間段內將電晶體的密度提高一倍，而這是一個很難實現的目標。」

「正是它使我們的手機運作得更快，我們的數位照片儲存能力變得更強大，我們的家居設備智慧化水平越來越高，我們的社交媒體內容變得更豐富！」她補充說。

但是，即使對頂級晶片製造商來說，要達到這個目標也不容易。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 習近平和拜登（Joe Biden）

2022年中，三星成為第一家開始大規模生產3奈米晶片的公司。同年晚些時候，作為全球最大的晶片代工廠，和蘋果公司的主要供應商的台灣半導體製造公司台積電（TSMC）也宣布將開始量產3奈米晶片。

這晶片有多小？比一縷人類的頭髮還小得多，大約是50至10萬奈米。而且，這些較小的高階晶片功能更強大，這意味著它們將進入更有價值的設備——超級計算機、人工智慧和物聯網。

製程成熟，但較低階的晶片則支撐日常生活用品，（如微波爐、洗衣機和冰箱）。低階晶片市場也帶來利潤，但是對其需求在未來可能會萎縮。

目前，世界上大多數晶片都是在台灣生產。台灣總統蔡英文因此曾引述專家的「矽盾」（silicon shield）說法，來闡述台灣如何透過半導體產業保護自己，抵禦中國。

同時間，北京也已將晶片生產作為國家優先事項，並積極投資於超級電腦和人工智慧上。

米勒博士告訴BBC，中國在這一領域還遠遠沒有成為全球領導者，但該國在過去10年一直在迅速追趕，特別是在其晶片設計方面。

米勒說：「縱觀歷史，只要強大的國家擁有先進的計算技術，他們就會將其部署在情報和軍事系統中。」

基於這一點，在半導體晶片供應上依賴台灣和其他亞洲國家讓美國感到不安。

美國是如何阻撓中國？

拜登政府正試圖阻止中國獲得製造晶片高階技術的機會。

2022年10月，白宮宣布了全面的「出口管制」，使得相關公司幾乎不可能向中國出售晶片、晶片製造設備和含有美國技術的軟體，無論它們位於世界何地。

它還禁止美國公民和永久居民為中國的某些工廠工作，協助「開發或生產 」晶片。

這在很大程度上打擊了中國，因為中國在對外募集設備和人才推動其新興的晶片製造行業。

譬如，荷蘭的半導體艾司摩爾（ASML）公司，將失去它過去從中國獲得的大約25％的收入。它是全球唯一生產最先進的曝光機的公司，該機器是用以製造高階晶片的。

政策研究公司Trivium China的分析師鮑林浩（Linghao Bao 音譯）告訴BBC說：「人才在這領域十分重要。若你看看中國半導體公司的高管，許多人都有美國護照，他們在美國接受培訓，有的人則有綠卡……所以這對中國來說是一個真正的大問題。」

同時間，美國也想製造更多的晶片。

2022年美國通過《晶片與科學法案》，向在美國生產半導體的公司提供530億美元的援助和補貼，一些行業龍頭抓住這一機會。

台積電正在美國亞利桑納州建兩座價值400億美元的工廠，這是他們在台灣以外的唯一高階晶片工廠。

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美光科技（Micron Technology）則是美國最大的內存晶片（memory chips）製造商。該公司生產的晶片對超級電腦、軍用設備和任何配備處理器的設備都是不可或缺的。美光已宣布計劃在未來20年內斥資1000億美元投資在紐約州的一家晶片廠。該公司首席執行官梅洛塔（Sanjay Mehrotra）向BBC表示：「《晶片法案》能彌合美國與亞洲生產中存在的成本差距。 公司將會繼續投資於我們在亞洲的晶圓廠 ，重要的是全球將有一個公平競爭環境。」

中國如何回應