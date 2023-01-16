2023/01/16,
歐洲

俄飛彈襲烏東公寓，倖存女子癱坐瓦礫堆照震驚國際；北約、英國近期將提供更多重型武器

俄飛彈襲烏東公寓，倖存女子癱坐瓦礫堆照震驚國際；北約、英國近期將提供更多重型武器
Photo Credit: Defense of UkraineTwitter @DefenceU

我們想讓你知道的是

俄國發射飛彈攻擊烏克蘭公寓，烏國總統澤倫斯基用俄語說，他想對那些「甚至到現在都沒有對這種恐怖行徑說出幾句譴責的俄羅斯人」講一些話。他說道：「你們怯懦地沉默，你們企圖等待正在發生的事情能落幕，但實際上只會以這樣的情況結束，就是有一天這些相同的恐怖分子會找上你們。」

俄彈襲烏東公寓，倖存女子癱坐瓦礫堆照震驚國際

（中央社）烏克蘭第聶伯羅市（Dnipro）一幢公寓14日晚間遭俄羅斯飛彈擊中，目前已知30人喪生。烏克蘭國防部發布一張照片震驚國際，照片中一名倖存的23歲女子癱坐在被毀公寓的瓦礫堆中，她的父母仍困在瓦礫堆下，生死未卜。

第聶伯羅市一棟公寓14日遭到俄軍飛彈直擊後幾近全毀，鄰近公寓也被爆炸波及。第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）議會領袖魯卡舒克（Mykola Lukashuk）透過通訊軟體Telegram表示，目前已知有30人喪生，30人下落不明，73人受傷。救援人員仍在瓦礫堆中尋找生還者。

烏克蘭國防部發布一張事發現場照片，引發國際社會關注。照片中一名23歲的年輕女子癱坐在被毀公寓7樓的瓦礫堆中，傷心欲絕地摀住口鼻。事發時她躲進洗手間，奇蹟般獲救。從她所在位置的周遭，可以看見這幢公寓的一面在遭飛彈擊中後近乎全毀的殘破模樣。

去（2022）年9月，這名女子的另一半在戰爭中喪生。而14日的飛彈攻擊讓她失去家園。她雖然獲救，但她的父母仍困在瓦礫堆下，生死未卜。

烏克蘭內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）也在推特上放出類似照片並表示，全世界都需要看到這張照片。

烏克蘭空軍14日指出，擊中這棟公寓的是俄軍的Kh-22巡弋飛彈，這種老式飛彈精確度偏低，俄軍在去年6月曾發射Kh-22飛彈擊中克列緬丘格市（Kremenchuk）一座購物中心，造成18人死亡。

烏克蘭空軍發言人伊納特（Yurii Ihnat）指出，俄軍使用精確度低的飛彈襲擊一個人口稠密的都市，俄軍這種恐怖行為完全沒有正當理由。

烏克蘭前國防部長扎格羅紐克（Andriy Zagorodnyuk）在推特放出Kh-22飛彈的照片指出，那就是14日用來對付第聶伯羅一般公寓的飛彈，彈頭內為重達1噸的高效炸藥RDX，最初設計於1960年代，用來攻擊航空母艦，但俄羅斯人決定用來攻擊平民。

烏東公寓遭襲增至30死，澤倫斯基譴責俄國人民沉默

烏克蘭東部城市第聶伯羅一棟公寓14日遭俄羅斯飛彈擊中，死亡數已經增至30人，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）15日則譴責俄羅斯人民「怯懦地沉默」。

《法新社》報導，澤倫斯基在晚間談話表示，14日俄國發射飛彈攻擊公寓後，烏克蘭收到世界各地傳來的許多同情訊息。

澤倫斯基轉用俄語說，他想對那些「甚至到現在都沒有對這種恐怖行徑說出幾句譴責的俄羅斯人」講一些話。

他說道：「你們怯懦地沉默，你們企圖等待正在發生的事情能落幕，但實際上只會以這樣的情況結束，就是有一天這些相同的恐怖分子會找上你們。」

澤倫斯基還提到，救難人員仍在公寓殘骸中搜尋30位失蹤民眾。

烏克蘭東部頓內次克地區（Donetsk）的戰鬥仍持續進行，俄羅斯軍隊聲稱已經占領了當地鹽礦城鎮蘇勒答爾（Soledar），但烏克蘭方面予以否認。

西方續軍援烏克蘭，北約：近期會有更多重型武器

北大西洋公約組織 （NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）16日接受德國媒體訪問時指出，烏克蘭有望在近期內收到西方國家提供的更多重型武器，以抵禦俄羅斯侵略。

《法新社》報導，基輔當局一直敦促各國提供重型武器，其中包括戰車，但西方國家一直不願意這麼做，因為擔心捲入這場戰爭或激怒俄羅斯。

史托騰柏格向德國《商務日報》（Handelsblatt）表示：「近來對於重型作戰軍備的承諾相當重要，我預估近期內會有更多。」

他還說：「我們正處於戰爭的關鍵性階段。因此，重要的是我們要為烏克蘭提供獲勝所需的武器。」

本月稍早，法國、德國和美國分別承諾要提供AMX-10 RC輕型偵察裝甲車、40輛貂鼠式步兵戰車（Marder Infantry Fighting Vehicles）和50輛布萊德雷戰車（Bradley Fighting Vehicles）。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）15日承諾要向烏克蘭提供14輛挑戰者2型（Challenger 2）戰車，使英國成為第一個向基輔當局運交重型坦克的西方國家。

英允供烏挑戰者2型戰車，俄警告：只會加劇衝突

英國首相蘇納克15日承諾向烏克蘭提供14輛挑戰者2型戰車，成為第一個將提供烏克蘭所要求重型戰車的西方國家，俄羅斯隨即警告，這只會「加劇」衝突。

《法新社》報導，俄羅斯駐英國大使館表示：「將戰車開到衝突地區，不僅不會結束敵對，還會加劇戰鬥行動，造成更多傷亡，包括平民傷亡。」

根據與烏克蘭總統澤倫斯基的電話通話記錄，蘇納克表示，這些戰車表明英國「有意加強對烏克蘭的支持」。

俄羅斯於2022年2月入侵以來，烏克蘭的歐洲盟友已向基輔運送300多輛現代化的蘇聯戰車，但到目前為止，一直拖延運送烏克蘭一再要求的西方製重型戰車。

澤倫斯基在推特感謝英國做出的決定「不僅會加強我們戰場實力，還會向其他夥伴發出正確信號。」

15日稍晚，蘇納克唐寧街（Downing Street）辦公室發布第2份聲明指出，這些戰車將在未來幾週抵達烏克蘭，英國也將在接下來幾天開始訓練烏克蘭武裝部隊使用這些戰車和槍枝。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。