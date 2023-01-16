俄飛彈襲烏東公寓，倖存女子癱坐瓦礫堆照震驚國際；北約、英國近期將提供更多重型武器
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俄國發射飛彈攻擊烏克蘭公寓，烏國總統澤倫斯基用俄語說，他想對那些「甚至到現在都沒有對這種恐怖行徑說出幾句譴責的俄羅斯人」講一些話。他說道：「你們怯懦地沉默，你們企圖等待正在發生的事情能落幕，但實際上只會以這樣的情況結束，就是有一天這些相同的恐怖分子會找上你們。」
俄彈襲烏東公寓，倖存女子癱坐瓦礫堆照震驚國際
（中央社）烏克蘭第聶伯羅市（Dnipro）一幢公寓14日晚間遭俄羅斯飛彈擊中，目前已知30人喪生。烏克蘭國防部發布一張照片震驚國際，照片中一名倖存的23歲女子癱坐在被毀公寓的瓦礫堆中，她的父母仍困在瓦礫堆下，生死未卜。
第聶伯羅市一棟公寓14日遭到俄軍飛彈直擊後幾近全毀，鄰近公寓也被爆炸波及。第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）議會領袖魯卡舒克（Mykola Lukashuk）透過通訊軟體Telegram表示，目前已知有30人喪生，30人下落不明，73人受傷。救援人員仍在瓦礫堆中尋找生還者。
烏克蘭國防部發布一張事發現場照片，引發國際社會關注。照片中一名23歲的年輕女子癱坐在被毀公寓7樓的瓦礫堆中，傷心欲絕地摀住口鼻。事發時她躲進洗手間，奇蹟般獲救。從她所在位置的周遭，可以看見這幢公寓的一面在遭飛彈擊中後近乎全毀的殘破模樣。
去（2022）年9月，這名女子的另一半在戰爭中喪生。而14日的飛彈攻擊讓她失去家園。她雖然獲救，但她的父母仍困在瓦礫堆下，生死未卜。
烏克蘭內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）也在推特上放出類似照片並表示，全世界都需要看到這張照片。
烏克蘭空軍14日指出，擊中這棟公寓的是俄軍的Kh-22巡弋飛彈，這種老式飛彈精確度偏低，俄軍在去年6月曾發射Kh-22飛彈擊中克列緬丘格市（Kremenchuk）一座購物中心，造成18人死亡。
烏克蘭空軍發言人伊納特（Yurii Ihnat）指出，俄軍使用精確度低的飛彈襲擊一個人口稠密的都市，俄軍這種恐怖行為完全沒有正當理由。
烏克蘭前國防部長扎格羅紐克（Andriy Zagorodnyuk）在推特放出Kh-22飛彈的照片指出，那就是14日用來對付第聶伯羅一般公寓的飛彈，彈頭內為重達1噸的高效炸藥RDX，最初設計於1960年代，用來攻擊航空母艦，但俄羅斯人決定用來攻擊平民。
烏東公寓遭襲增至30死，澤倫斯基譴責俄國人民沉默
烏克蘭東部城市第聶伯羅一棟公寓14日遭俄羅斯飛彈擊中，死亡數已經增至30人，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）15日則譴責俄羅斯人民「怯懦地沉默」。
《法新社》報導，澤倫斯基在晚間談話表示，14日俄國發射飛彈攻擊公寓後，烏克蘭收到世界各地傳來的許多同情訊息。
澤倫斯基轉用俄語說，他想對那些「甚至到現在都沒有對這種恐怖行徑說出幾句譴責的俄羅斯人」講一些話。
他說道：「你們怯懦地沉默，你們企圖等待正在發生的事情能落幕，但實際上只會以這樣的情況結束，就是有一天這些相同的恐怖分子會找上你們。」
澤倫斯基還提到，救難人員仍在公寓殘骸中搜尋30位失蹤民眾。
烏克蘭東部頓內次克地區（Donetsk）的戰鬥仍持續進行，俄羅斯軍隊聲稱已經占領了當地鹽礦城鎮蘇勒答爾（Soledar），但烏克蘭方面予以否認。
西方續軍援烏克蘭，北約：近期會有更多重型武器
北大西洋公約組織 （NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）16日接受德國媒體訪問時指出，烏克蘭有望在近期內收到西方國家提供的更多重型武器，以抵禦俄羅斯侵略。
《法新社》報導，基輔當局一直敦促各國提供重型武器，其中包括戰車，但西方國家一直不願意這麼做，因為擔心捲入這場戰爭或激怒俄羅斯。
史托騰柏格向德國《商務日報》（Handelsblatt）表示：「近來對於重型作戰軍備的承諾相當重要，我預估近期內會有更多。」
他還說：「我們正處於戰爭的關鍵性階段。因此，重要的是我們要為烏克蘭提供獲勝所需的武器。」
本月稍早，法國、德國和美國分別承諾要提供AMX-10 RC輕型偵察裝甲車、40輛貂鼠式步兵戰車（Marder Infantry Fighting Vehicles）和50輛布萊德雷戰車（Bradley Fighting Vehicles）。
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）15日承諾要向烏克蘭提供14輛挑戰者2型（Challenger 2）戰車，使英國成為第一個向基輔當局運交重型坦克的西方國家。
英允供烏挑戰者2型戰車，俄警告：只會加劇衝突
英國首相蘇納克15日承諾向烏克蘭提供14輛挑戰者2型戰車，成為第一個將提供烏克蘭所要求重型戰車的西方國家，俄羅斯隨即警告，這只會「加劇」衝突。
《法新社》報導，俄羅斯駐英國大使館表示：「將戰車開到衝突地區，不僅不會結束敵對，還會加劇戰鬥行動，造成更多傷亡，包括平民傷亡。」
根據與烏克蘭總統澤倫斯基的電話通話記錄，蘇納克表示，這些戰車表明英國「有意加強對烏克蘭的支持」。
俄羅斯於2022年2月入侵以來，烏克蘭的歐洲盟友已向基輔運送300多輛現代化的蘇聯戰車，但到目前為止，一直拖延運送烏克蘭一再要求的西方製重型戰車。
澤倫斯基在推特感謝英國做出的決定「不僅會加強我們戰場實力，還會向其他夥伴發出正確信號。」
15日稍晚，蘇納克唐寧街（Downing Street）辦公室發布第2份聲明指出，這些戰車將在未來幾週抵達烏克蘭，英國也將在接下來幾天開始訓練烏克蘭武裝部隊使用這些戰車和槍枝。
新聞來源
- 俄彈襲烏東公寓21死 倖存女子癱坐瓦礫堆照震驚國際（中央社）
- 烏東公寓遭襲增至30死 澤倫斯基譴責俄國人民沉默[影]（中央社）
- 西方續軍援烏克蘭 北約：近期會有更多重型武器（中央社）
- 英允供烏挑戰者2型戰車 俄警告：只會加劇衝突（中央社）
延伸閱讀
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- 烏軍將赴美接受愛國者飛彈訓練，美駐歐陸軍前司令：防禦贏不了戰爭，對烏克蘭幫助有限
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【跨域生態系系列專訪】國際時尚精品永續服務生態系 — 廢棄布料變時尚，精品門市永續亮點
我們想讓你知道的是
品牌商想告訴消費者：時尚不等於浪費，過季或廢棄衣物，可經由回收、改質、再造，並賦予不同功能與時尚樣貌重新回到門市。
一塊五彩炫麗的板子，加厚可當桌板、陳列架層板，加大可當門市裝飾板，除了功能性充滿無限想像，更特別是這塊板子摸起來十足布料感，因為它就是由廢棄衣料所製成，而且這些廢棄衣料全都來國際時尚品牌的庫存品，經由台灣製造商的巧手改造為充滿功能價值的新產品。
近年來，「以廢創新」的故事正不斷在國際精品時尚界發生，主因來自全球環保意識抬頭，各種國際環保公約、全球宣誓，陸續祭出各項條款牽制著全球產業發展，進而促使低碳、低污染、低廢棄、3R（Recycle、Reuse、Reduce）等關鍵字，成為企業在追求利潤最大化時，也必須通盤考量的營運目標。
國際精品品牌更是如此，「其中一個原因是國際精品品牌長期背負著資源浪費的標籤，他們很想要趁勢翻轉。」工業技術研究院產品服務中心業務經理薛任慈強調，「也因此，上述關鍵字已逐漸成為品牌創造營收的必要指標。」午洋企業行銷部副總經理徐甄羚指出。除了面對環保的趨勢壓力，近年全球消費市場深受新冠疫情影響，導致許多國際時尚精品品牌面臨庫存品愈來愈多的挑戰，且無論是庫存服飾、門市展示用廢棄物、服飾製作廢料等，未來礙於碳權規範，都無法再任意焚毀。
受限於環境因素，國際精品品牌不得不積極尋找3R解方，也把這項難題拋給了他們的全球供應商，午洋就是其中接到挑戰的企業。
永續商機，用廢材說個好故事
成立於一九八四年，午洋是國際精品品牌的重要供應商，主營設計生產品牌門市展示用工具、層架等。近年，陸續有幾家國際品牌問午洋：「有沒有辦法可以讓廢棄物再生利用？」當拋出問題的企業愈來愈多時，午洋從中嗅出新商機，也把這樣的訊息從全球帶回台灣，「午洋揣測台灣製造業這麼厲害，也許可以找到夥伴一起來想辦法。」徐甄羚笑說。
於是午洋從不同領域尋找一些不曾合作過的企業攜手創新研發，不僅建立了獨特的國際時尚精品永續服務生態系，部分開發也已經獲得國際品牌肯定，成為品牌供應鏈的示範商。
邦泰複合材料公司是午洋的永續服務重要夥伴，共同承擔國際時尚精品永續服務生態系的基石者角色。成立40多年，邦泰是一家工程塑膠改性廠，主要針對客戶需求，提供塑料改性或加強性質的技術服務，譬如在塑料中加入剛性強度、不同視覺元素等，以改變塑料原有狀態。
當午洋找到邦泰時，「我們起初有點意外。」邦泰副總經理吳眉菱說，當時午洋告訴邦泰：我們要幫品牌把廢棄的碎布融入到塑膠中，再製成有功能的新產品，而且還不能融到不見布料的蹤跡。
對邦泰而言，塑料改質是每天在執行的工作，都有既定方法與製程，但午洋送來的品牌廢棄衣物混合了多種布料，成分有天然棉、聚脂纖維、PP纖維等，不同纖維擁有不同物性，卻要統統跟塑膠融合在一起，溫度、配方等都是影響成敗的關鍵。
新挑戰擺在眼前，午洋負責與品牌來回溝通，邦泰則與工研院材化所合作，在工研院實驗室進行試驗工作，包括材料分析與評估、改質試驗等，薛任慈指出，因為送來的材料太複雜，內含不同材質布料，及吊牌、金屬釦等配飾，研發團隊必須不斷試驗，想盡辦法針對各種材料進行粉碎、抽絲、融合、造粒，才將廢棄衣物變成塑膠母粒。
一步步研究出複合材料融入塑膠的有效方法後，他們再次面對一個前所未見的大難題──品牌想將改性後的材料變成一個可說的故事。
徐甄羚補充指出，每一個國際精品都有自己的品牌故事、理念，環保意識抬頭之際，品牌商便想告訴消費者：時尚不等於浪費，過季或廢棄衣物可經由回收、改質、再造，並賦予不同功能與時尚樣貌重新回到門市，因此新製成的物件還必須存在看得見的廢棄回收的痕跡，讓消費者親眼認證品牌ESG故事的真實性。
譬如午洋、邦泰，及負責執行射出成型的富揚塑膠企業社已共同合作，運用廢棄布料融入塑膠中，設計開發出小巧的隨身置物盒、積木造型鑰匙圈等，這些產品的塑膠表面都可以看見一絲絲不同色彩的紋路，獨特又吸睛，但這不是混色效果造成，而是融入塑膠中的布料纖維所產生，被稱為「ESG可視化」。
基石者整合，利基者技術疊加
在顧及生產效益同時，還要考量品牌識別度、時尚美感等層層要求，「真是困難重重，雖然邦泰短期需要投入較多成本，但我們相信永續材料是新發展契機。」吳眉菱指出。
邦泰面對的挑戰除了追求企業永續經營，也想要創造改變。吳眉菱坦言，現在人們都認為塑膠是有害物質，但其實塑膠對人類的便利生活帶來極大貢獻，只是因為人類不當處置塑膠，讓塑膠背上污染源標籤，因此邦泰也想藉由這次合作機會為塑膠創造新價值。
從效益來看，國際時尚精品永續服務生態系的兩個基石者，各自發揮不同功能，午洋主要是市場訊息提供者、轉譯者，讓生態系裡的每家企業都能清楚明白自己可以做什麼，換言之，午洋看到了機會，也知道該去找誰讓機會變成利潤；而邦泰則是主要技術供應者、生產者，也是機會變成利潤的關鍵實踐者。
在生產方面，這兩個基石者底下則有兩個支撐點，由不同利基者參與其中，一邊是負責射／壓出加工的廠商群，譬如富揚等；另一邊負責模具打樣，譬如升逸企業等，加上負責產品設計、推廣應用等合作廠商。目前這個生態系已串接起25家不同領域的中小企業。
譬如富揚主要負責將邦泰研發出的母粒射出製成具體物件，例如衣架、時尚造型眼鏡框、小型置物盒、積木等，談起加入生態系的機緣，富揚總經理陳建彰只笑說：「反正客戶有需求，我們就做。」
殊不知一個客戶需求，曾多次造成富揚的機器當機，因為這些由廢棄衣物製成的母粒內含有多種毛料纖維，在射出過程中，有些毛料會卡在機台裡，好幾度造成機台無法正常運轉，富揚只好先拆機清潔，才能繼續生產作業，即使如此，「我們還是覺得應該試一試。」陳建彰認為，企業經營要不斷追求新成長。
廢材創新產品，成精品門市陳設
品牌商生產需求源源不絕地湧入午洋的開發清單中，找到邦泰之後，午洋又向外擴張尋找不同合作夥伴。譬如升逸企業便創造出讓品牌驚豔的產品。升逸主要生產熱壓板，過去主要以椰子等植物性纖維為原料，研發製造各式板材運用於不同空間，在午洋的邀請下也開始為廢棄衣物找出新用途。
如同邦泰、富揚，對升逸而言這也是一項新嘗試，要將不同材質的布料透過熱壓技術融合在一起變成堅硬的板材，「這是我們過去沒有想過可以做的。」升逸總經理邱奕智指出。
如同前述，複合材料融合是個困難點，它必須克服溫度、膠水濃度、配方等差異因素，而且這塊板材要產生功能性就必須軟硬適中，太硬怕無法釘釘子；太軟怕碰到水或高濕氣就鬆垮，所幸邱奕智與其團隊擁有近40年的功力，他們一次次調整參數，歷經數月努力才成功壓出令品牌稱許的作品。
當品牌不斷產生需求，午洋就必須把訊息傳回生態系，與合作夥伴再次投入改良過程，徐甄羚笑說：「我們不怕品牌提需求，這樣生態系才能生生不息地運轉。」
以效益來看，目前已驚艷許多國際時尚精品大廠，已把品牌過季廢棄衣物送到台灣進行產品試驗，未來消費者走進品牌門市能感受到台灣廠商的創新技術與能量。其中，在生態系夥伴合作下，持續完成新的改質配方設計與創新產品，基石者與利基者們也持續投入自主創新與設備升級，未來可期。
從解決客戶的問題出發，午洋與邦泰帶領著生態系裡的企業，把他們未曾想過、未曾做過的事，變成了一件件真實的、具功能性與時尚標準的創新產品，無形中也獲得了技術升級，未來午洋與邦泰也將化被動為主動，更積極擴展出新市場與新商機。
多元觀點：探索時尚品牌ESG新解方
世新大學資訊管理學系教授 ── 林宏遠專訪
整體而言，國際時尚精品永續服務生態系展現出台灣中小企業一起站上國際舞台打團體戰的氣勢，生態系裡的每家企業都掌握了部分關鍵技術，再各自從中找出可迎戰未來市場需求的能力與優勢。
起初是由午洋先看到商機，也就是國際精品對永續材料的需求愈來愈高，但午洋沒有材料開發技術，卻具備了高度熱情與整合能力，於是午洋很快組織起一個團隊來對應市場需求。最特別是這個生態系有兩個基石者，且缺一不可，若沒有午洋看見機會，品牌需求就很難被正確傳達；若沒有邦泰，品牌與午洋的天馬行空想法也難以落地實現。
這個生態系另一個成功點是，促使每家夥伴企業都在做過去他們不曾想過、不曾做過的產品，當這些產品開發成功，企業會跟著技術升級，也會有能力創造新產品或新市場，未來也有可能從利基者變成基石者。
以態勢來看，這個生態系還處在商機剛萌芽期，充滿著不確定性，也具有無限可能性，或許生態系可直接把國際品牌方拉進來；或許可主動出擊另朝向快時尚永續服務探索，快時尚的衣物汰換率更高，更有可能需要這群幫手來為其創造新環保材料。總之，國際時尚精品永續服務生態系就是個動態演化過程，未來發展絕對值得期待。
(文/王曉晴、照片/許𦱀倩)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。