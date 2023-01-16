112學年度學測成績2/23揭曉，專家估台大門檻55級分，數A科系恐多2級分

（中央社）112學年度學科能力測驗昨（15）日全數考完，成績預計2月23日揭曉，升學輔導專家推估，今年採計數學A校系將比去年上升2級分、數學B校系則可能少1級分，台灣大學門檻約為55級分。

今（2023）年學測是第2度分成數學A、數學B兩科，其中數學A適用「高數學需求」科系，包括傳統的自然組（理工醫農），以及台大、政大等校的商管學院；數學B則是文法、社會科學、藝術學院等採計。

升學輔導專家藍天予昨天傍晚在記者會中表示，今年數A難度適中，連帶影響採計數A的校系個人申請第一階段過篩分數（門檻），預估會較去年微升2級分；今年數B較去年難，考生目標若是採計數B的校系，粗估過篩分數可能會比去年少1級分。

醫學、牙醫系部分，藍天予估計58級分（國、英、數A、自然）有機會，比去年上升約1級分；56級分（國、英、數A、自然）可能可以試著選填公費醫學系。

112學年度大學「繁星推薦」與「申請入學」各校系參採學測科目，許多熱門理工校系不再採計國文科，藍天予說，不採計國文的採計數A校系，台大門檻預估落在45級分，清華大學44級分，成功大學43級分，中央、中興、中山、中正等校41級分。

藍天予進一步說明，至於有採計國文的採計數A校系門檻，清華大學預估落在54至56級分，成功大學53級分，中央、中興、中山、中正等校大約為52級分。

Photo Credit: 中央社 112年學測落幕，升學輔導專家藍天予（右）15日傍晚在記者會中表示，今年採計數A的校系個人申請第一階段門檻，預估會較111年微升2級分；採計數B校系粗估過篩分數可能會比去年少1級分。

採計數B的熱門校系（國、英、數B、社會4科），藍天予預估，台大法律門檻為58級分，政大法律56級分，台師大教育心理55級分，政大傳院（社會組）54級分。多數採計數B社會組校系可能會略降1級分。

至於社會組不採計數B、看數A的熱門校系（國、數A、英3科），藍天予粗估，台大財金門檻為43級分，政大金融42級分，清大計財41級分，交大管科39級分。

藍天予表示，預估台大採計4科分數校系，今年門檻大約是55級分，中央、中興、中山、中正等校採計數A的熱門校系則是50級分。

藍天予指出，去年適逢新課綱上路，不少熱門國立學校校系出現過篩分數大跌，預估今年分數勢必反彈，只看111年門檻容易誤判，建議112年的學測考生不要僅以去年做基準，應該多參考幾年，才會知道平均門檻，以免過於樂觀低估。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航