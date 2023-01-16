2023/01/16,
中東

以色列10萬人上街抗議極右翼政府控制司法，納坦雅胡表弟也反對「改革法案如當年納粹」

以色列10萬人上街抗議極右翼政府控制司法，納坦雅胡表弟也反對「改革法案如當年納粹」
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示威活動的演說者，除了過去和目前的政壇要角，還包括總理納坦雅胡的表弟丹納坦雅胡（Dan Netanyahu）。他表示，他的母親，也就是納坦雅胡的姨媽韶莎娜納坦雅胡 （Shoshana Netanyahu）曾任高等法院法官，去年10月過世，如果她還活著，會反對目前政府推動的改革。

（中央社）以色列極右政府去（2022）年底成立以來，反政府示威不斷，14日晚示威規模達到高峰，逾10萬人冒著風雨在特拉維夫市中心抗議政府提出的司法改革計畫，認為相關計畫將賦予國會及多數黨政府對司法系統更大的控制權。

以色列建國以來最極右的政府於兩週前宣誓成立，連續幾個週末有各團體發起示威抗爭活動，此次大規模示威前，改革派和反對者間的緊張局勢和言辭交鋒已持續一週，包括前任與現任高等法院院長、數百名律師與法官12日在特拉維夫地方法院抗議總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府提出的司法系統改革計畫。

上述改革計畫由新上任的司法部長李文（Yariv Levin）和屬於「宗教錫安主義黨」（Religious Zionist Party）的「議會憲法、法律和司法委員會」主席羅斯曼（Simcha Rothman）帶頭發起。

改革計畫旨在賦予以色列國會及多數黨政府對司法系統更大的控制權，包括讓以色列國會以61席位的多數票推翻高等法院裁決的權力、給予聯盟政府任命高等法院法官的完全權力、取消目前高等法院有權制衡並阻止政府作出「法律上不合理」決定的規定；並讓政府部長親自任命他們的法律顧問，並有權阻止法律顧問發表具約束力的法律意見。

據報導，14日晚上街抗議人數超過10萬人，由25個團體發起，抗議活動分散於特拉維夫市中心的5個聚集地點。

抗議群眾在哈比馬廣場（Habima Square）前聚集，「以色列優質政府運動」（Movement for Quality Government in Israel）會長、高等法院退休法官佛羅卡奇（Ayala Frocacci）發言指出，以色列多年來的政治局勢已破壞最基本的規則框架和社會契約。

她說：「我們正處於一個新時代的開始，在這個時代，民主有了新的定義，不再是基於價值觀的民主，而是完全依賴於所謂『選民意志』、被截斷的民主。」

另一位在示威活動上發表演說的納卡什 （Orah Peled-Nakash）是第一位完成以色列海軍軍官課程的女性，她能有這樣的經歷完全要感謝高等法院鋪路，讓女性可以擔任以前被禁止的職務。

除了過去和目前的政壇要角，其他演說者包括納坦雅胡的表弟丹納坦雅胡（Dan Netanyahu）。他表示，他的母親，也就是納坦雅胡的姨媽韶莎娜納坦雅胡 （Shoshana Netanyahu）曾任高等法院法官，去年10月過世，如果她還活著，會反對這項改革。

丹納坦雅胡還說，目前正在推展的政府改革類似當年的納粹德國，以色列和世界上許多人都「看到擬議的改革與納粹德國的『授權法案』的相似之處。」

「以色列優質政府運動」主席沙拉嘎（Eliad Shraga）發言時稱讚示威者為「光明之子」，暗示政府是「黑暗」的代理人，他帶領群眾呼喊：「自由、平等、優質政府。」

他也呼籲以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）宣佈納坦雅胡不適任總理，並稱這次示威是「反擊的開始」。

抗議活動中還穿插以色列著名歌手萊德（Ivri Lider）的音樂助場，示威者合唱一首通常在光明節 （Hanukkah）演唱的歌，歌詞包括「我們來驅散黑暗，手中有光和火。」

據報導，也有數千人聚集在海法市區和耶路撒冷的總統官邸外抗議。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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