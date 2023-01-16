日本擬調降COVID-19與流感同級、開放室內免戴口罩，最快春季實施
我們想讓你知道的是
日本正遭受第8波COVID-19疫情侵襲，死亡病例激增，逾9成都是70歲以上高齡患者。然根據消息人士透露，政府正在探討是否把COVID-19降級為跟流感同等級的第5類傳染病，也考慮修改防疫指引，在室內原則上無需戴口罩，最快今（2023）年春季實施。
日本擬調降COVID-19與流感同級、開放室內免戴口罩，最快春季實施
（中央社）《共同社》報導，日本政府消息人士透露，政府正在探討是否把COVID-19降級為跟流感同等級的第5類傳染病，也考慮修改防疫指引，在室內原則上無需戴口罩，最快今（2023）年春季實施。
《共同社》14日報導指出，有關建議在室內佩戴口罩的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫對策，日本政府正在探討除了有症狀人士之外，原則上無需戴口罩的方案。
日本2020年1月中旬發現首例確診者，迄今已經3年。日本政府去年5月修改基本應對方針，關於口罩的部分，規定在戶外若不說話，原則上無需佩戴，在室內除了可確保距離且基本上不說話之外，否則建議佩戴。
報導提到，政府相關人士透露，出於若把COVID-19在傳染病法的定位改成第5類、防疫措施也改為與第5類其他傳染病相同程度的想法，目前正探討室內原則上無需戴口罩的方案。會結合專家意見，配合最快於今年春季改為第5類，可能會規定無需戴口罩。
日本目前將COVID-19歸類在傳染病法中「相當於第2類」。傳染病法將傳染病分為5類，第2類意為可採取第2嚴格的防疫措施，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）就屬此類，季節性流感則屬第5類。
日本第8波死者逾9成高齡，84％民眾對疫情仍感不安
（中央社）日本正遭受第8波COVID-19疫情侵襲，死亡病例激增，逾9成都是70歲以上高齡患者。另外，根據最新民調，日本境內疫情到昨（15）日屆滿3年，高達84％民眾仍對疫情擴大感到不安。
日本政府厚生勞動省公布，昨天全境共新增415例COVID-19死亡病例，及10萬8281例確診病例。
日本《讀賣新聞》報導，日本全境累計死亡病例數，到今年1月8日已超過6萬例，其中1萬例發生在最近1個多月，近期甚至出現單日新增逾500死的情況。
要減少死亡病例數的關鍵，就是針對高齡者的防疫對策。日本正遭受第8波疫情侵襲，死者逾9成都是70歲以上高齡患者。
日本從2022年11月以來，總計在高齡者設施發生約6000起群聚感染，占整體群聚感染逾6成。但高齡者設施採取防疫對策有困難，因為住進這類設施的高齡者本來身體就比較虛弱，難以察覺身體狀況的變化。
東京醫療保健大學教授菅原江里沙（音譯）說，「高齡者設施（如老人中心等）的防疫對策特別重要」。
另外，日本放送協會（NHK）報導，日本從在境內確認首例COVID-19以來，到今天已屆滿3年。NHK最新民調顯示，仍然有高達84％受訪者對疫情擴大感到不安，但已較3年前減少約一成。
NHK從2022年11月1日到12月6日，採郵寄方式針對境內18歲以上的3600人進行民調，共獲約62.9％的2266人回覆。
民調結果顯示，對疫情擴大感到「非常不安」或「某種程度不安」的受訪者比率，合計84％；至於回答「沒那麼不安」或「完全不會不安」的比率，合計16％。
感到不安的受訪者比率，從2020年11月的93％，逐漸降到2021年11月的89％，再降到這次調查的84％。
從受訪者年齡層來看，18歲到20多歲感到不安的比率為75％，較3年前減少13個百分點；30多歲受訪者也減少18個百分點到71％。
相較年輕族群，感到不安的60多歲受訪者只減少5個百分點到91％、70多歲以上也只減少4個百分點到91％，可以看出年輕族群相對來說對疫情不安比率大幅減少。
至於自己每天會採取的防疫對策（複選），有98％受訪者表示會戴口罩及洗手，跟3年前的99％相差不大；但會盡量避免發生「三密」（密閉空間、人群密集及密切接觸）的比率為69％，較3年前減少9個百分點。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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為何 Mercedes-Benz S-Class 豪車領頭羊的身份半世紀不墜？原來關鍵出在這！
我們想讓你知道的是
提及 Mercedes-Benz，許多人第一時間想到的是政商名流的黑頭車選擇、頂級人士的購車首選，無用置疑的，豪華外表成為多數人的第一印象。但在奢華以外，若仔細疏理 Mercedes-Benz 的發展軌跡，其實你會發現 Mercedes-Benz 不僅改變了人類移動的方式，更多次成為車壇歷史的創造者。簡而言之，Mercedes-Benz，其實跟你想像得很不一樣。
原來賓士，想得跟你不大一樣。創新力才是核心價值
從1886年第一輛內燃機汽車開始，Mercedes-Benz 改變了過去以獸力為主的移動方式，讓汽車成為了人類主要使用的交通工具。改變歷史後，Mercedes-Benz 依然持續創新。自汽車發明後的130年來，Mercedes-Benz 始終以人為本，提供乘客最頂級的體驗。儘管載具改變，奢華、舒適與對安全的至高追求不曾改變。
Mercedes-Benz 認為，「提供乘客極致體驗、給予生命最高的尊重」是汽車應該扮演的角色，更是公司的核心價值。為此 Mercedes-Benz 不曾停下腳步，持續進行科技創新與突破，只為呈現最佳移動體驗給移動過程的主角－「人」。
旗艦房車來說話 S-Class 對於車壇的超級價值
Mercedes-Benz 的歷史就如同汽車發展歷程的縮影，一次次為汽車發展豎立里程碑。Mercedes-Benz 每個造車工程的創新，皆代表車壇科技的突破，其中最具指標性的，莫過於旗艦車款的定標意涵。
每個熟稔汽車發展的車迷應該都知道：「汽車品牌透過旗下最頂級的旗艦車款來左右、決定品牌的走向與價值。」此定律就是由 Mercedes-Benz 引領而起，其他車廠眾所追隨後，才發展為車壇迄今的默契。
因此 Mercedes-Benz 旗艦車款可說是造車科技創新突破的結晶。從 Simplex 60 開始奠定 Mercedes-Benz 於豪華車壇上的領導者身份，也為後代 S-Class 開啟康莊大道之後，1920年代 Nürburg 搭載了 Mercedes-Benz 第一具八缸引擎、Grand Mercedes 導入獨立懸吊系統、W189 300 系列的後軸自動車高水平調整功能、W111 220 系列成為車壇史上首輛配有潰縮車體設計的車款等，不僅為後來接棒的旗艦車系 S-Class 打下優異基礎，更清楚說明 Mercedes-Benz 以創新安全科技領導車壇發展的地位。
1972年第一代 S-Class 誕生，開啟了嶄新的命名方式，但 Mercedes-Benz 持續堅持以科技改變車壇。第一代 W116 搭載了當代汽車安全科技不容或缺的 ABS 防鎖死煞車系統，大幅提升減速時車輛閃避危險的能力。問世迄今超過25年的 ESP®電子操控系統，從 S-Class 搭載之後，透過針對動力分配、煞車介入等方式，大幅增加了車輛行駛的穩定性與安全性。
W220車系首度搭載的 DISTRONIC 智能定速測距輔助系統，讓定速系統再次提升到全新境界，大幅減少駕駛體力負擔，更能自動判斷前方交通狀況自動減速或加速，在更為安全的基礎上，讓旅程更為輕鬆愜意。2002年推出的 PRE-SAFE®主動安全防護系統，於意外發生前透過如安全帶的自動束緊、座椅自動調整、側窗與天窗的自動關閉等動作，將即將到來的撞擊意外傷害降至最低。
持續謹守創新力 Mercedes-Benz 對於當代與未來的影響
時至今日，當 S-Class 歷經半個世紀沿革、走入了第七個世代，代號 W223 的 S-Class，立基於前輩們所奠定的科技與安全高度，並注入了 Mercedes-Benz 創新的造車科技，以更前瞻的角度為乘客提供更頂級的安全防護。如同過去預先防範的安全思維，當代 S-Class 所具備的安全防護，更大量著墨在意外發生前的防患未然，於車壇首屈一指的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，透過如智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助等功能，幫助駕駛保持與前車的安全距離同時維持在正確安全的路線上，還能提醒駕駛適度休息。
Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統中的閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、主動路口轉向煞車輔助等，更是在交通擁擠的都會用路環境中閃避危險的最佳幫手；面對擁擠的用路環境，也配備有智能停車輔助含360度環景攝影、主動盲點輔助含離車警示輔助等功能；當意外已無法避免時，Mercedes-Benz 獨步車壇的 PRE-SAFE®主動安全防護系統、後座 SRS 輔助氣囊等，更會發揮最大效果，將傷害降至最低。
除了打造最安全的移動過程，Mercedes-Benz 也透過最新世代的 S-Class 展現接軌當代與未來的態度。無論是Mercedes me connect 互聯系統或是 MBUX 多媒體系統，將現代人不離身的手機與車輛更緊密的功能結合，像是遠端上/解鎖、檢查車輛狀況。此外，透過一句「你好，賓士」，即可啟動自然、直覺式語音控制系統，更加人性化的操作車輛各種功能，也可透過擴增實境顯示拉近科技與人類的距離。
於當代 S-Class 身上，不僅再度實現了 Mercedes-Benz 以前瞻科技與創新力定義車壇高度的實力，其對於未來世界的接軌企圖心，更讓 Mercedes-Benz 連續七年成為全球豪華汽車品牌冠軍，此冠軍獎盃不僅肯定 Mercedes-Benz 的造車實力，更象徵著 Mercedes-Benz 與消費者的溝通思維、品牌整體的永續發展等面向，持續保有最領先的地位。