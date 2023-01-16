日本擬調降COVID-19與流感同級、開放室內免戴口罩，最快春季實施

（中央社）《共同社》報導，日本政府消息人士透露，政府正在探討是否把COVID-19降級為跟流感同等級的第5類傳染病，也考慮修改防疫指引，在室內原則上無需戴口罩，最快今（2023）年春季實施。

《共同社》14日報導指出，有關建議在室內佩戴口罩的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫對策，日本政府正在探討除了有症狀人士之外，原則上無需戴口罩的方案。

日本2020年1月中旬發現首例確診者，迄今已經3年。日本政府去年5月修改基本應對方針，關於口罩的部分，規定在戶外若不說話，原則上無需佩戴，在室內除了可確保距離且基本上不說話之外，否則建議佩戴。

報導提到，政府相關人士透露，出於若把COVID-19在傳染病法的定位改成第5類、防疫措施也改為與第5類其他傳染病相同程度的想法，目前正探討室內原則上無需戴口罩的方案。會結合專家意見，配合最快於今年春季改為第5類，可能會規定無需戴口罩。

日本目前將COVID-19歸類在傳染病法中「相當於第2類」。傳染病法將傳染病分為5類，第2類意為可採取第2嚴格的防疫措施，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）就屬此類，季節性流感則屬第5類。

日本第8波死者逾9成高齡，84％民眾對疫情仍感不安

（中央社）日本正遭受第8波COVID-19疫情侵襲，死亡病例激增，逾9成都是70歲以上高齡患者。另外，根據最新民調，日本境內疫情到昨（15）日屆滿3年，高達84％民眾仍對疫情擴大感到不安。

日本政府厚生勞動省公布，昨天全境共新增415例COVID-19死亡病例，及10萬8281例確診病例。

日本《讀賣新聞》報導，日本全境累計死亡病例數，到今年1月8日已超過6萬例，其中1萬例發生在最近1個多月，近期甚至出現單日新增逾500死的情況。

要減少死亡病例數的關鍵，就是針對高齡者的防疫對策。日本正遭受第8波疫情侵襲，死者逾9成都是70歲以上高齡患者。

日本從2022年11月以來，總計在高齡者設施發生約6000起群聚感染，占整體群聚感染逾6成。但高齡者設施採取防疫對策有困難，因為住進這類設施的高齡者本來身體就比較虛弱，難以察覺身體狀況的變化。

東京醫療保健大學教授菅原江里沙（音譯）說，「高齡者設施（如老人中心等）的防疫對策特別重要」。

另外，日本放送協會（NHK）報導，日本從在境內確認首例COVID-19以來，到今天已屆滿3年。NHK最新民調顯示，仍然有高達84％受訪者對疫情擴大感到不安，但已較3年前減少約一成。

NHK從2022年11月1日到12月6日，採郵寄方式針對境內18歲以上的3600人進行民調，共獲約62.9％的2266人回覆。

民調結果顯示，對疫情擴大感到「非常不安」或「某種程度不安」的受訪者比率，合計84％；至於回答「沒那麼不安」或「完全不會不安」的比率，合計16％。

感到不安的受訪者比率，從2020年11月的93％，逐漸降到2021年11月的89％，再降到這次調查的84％。

從受訪者年齡層來看，18歲到20多歲感到不安的比率為75％，較3年前減少13個百分點；30多歲受訪者也減少18個百分點到71％。

相較年輕族群，感到不安的60多歲受訪者只減少5個百分點到91％、70多歲以上也只減少4個百分點到91％，可以看出年輕族群相對來說對疫情不安比率大幅減少。

至於自己每天會採取的防疫對策（複選），有98％受訪者表示會戴口罩及洗手，跟3年前的99％相差不大；但會盡量避免發生「三密」（密閉空間、人群密集及密切接觸）的比率為69％，較3年前減少9個百分點。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航