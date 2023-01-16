2023/01/16,
拉美

秘魯反政府示威延燒，總統拒辭職並宣布首都等4區進入緊急狀態

秘魯反政府示威延燒，總統拒辭職並宣布首都等4區進入緊急狀態
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秘魯前總統卡斯提略去年12月遭罷黜以來，支持者便持續走上街頭、圍堵街道，他們的兩大訴求分別為提前選舉以及現任總統博魯阿爾特下台。延燒全國的示威活動有時轉趨暴力，與安全部隊爆發的多場衝突迄今已造成至少42人喪生。

秘魯反政府示威延燒，總統堅不辭職

（中央社）秘魯反政府抗議活動持續延燒，示威人士在全國各地架設路障，要求總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）下台，據稱與毛派叛亂分子有掛鉤的工會領袖遭到逮捕，但博魯阿爾特13日堅稱她不會辭職。

秘魯前總統卡斯提略（Pedro Castillo）去年12月初試圖非法解散國會後不久遭到罷黜，進而被逮捕，隨後引發抗議活動。

卡斯提略的支持者湧上秘魯街頭遊行並封鎖街道，要求舉行新選舉，並要求繼任總統的副總統博魯阿爾特下台。

《法新社》報導，博魯阿爾特13日晚間透過國家電視台發表演說時指出：「某些聲音是來自暴力、激進的派系，他們要求我辭職、煽動民眾添亂、引發動亂與恣意破壞。」

「我不會辭職。我做出的承諾是與秘魯同舟共濟。」

博魯阿爾特感嘆，抗議活動有時變調轉趨暴力，至少有42人在與安全部隊發生衝突時死亡，有一名警官在車內被活活燒死，還有數百名民眾受傷。

她說：「我要再次重申，我對在這些抗議行動中喪命的秘魯人感到遺憾。我對這個局勢感到抱歉。」

然而，她拒絕依照抗議群眾要求召開制憲會議，提及鄰國智利在草擬與批准新憲法時遭遇的困難。她說：「這無法在一夕之間發生。」

13日稍早，秘魯警方宣布逮捕秘魯中南部阿亞庫喬（Ayacucho）地區工會領袖黎安卓（Rocio Leandro），他被懷疑勾結毛派反叛分子，遭控資助抗議活動與招募示威群眾。

警方發言人阿瑞奧拉（Oscar Arriola）聲稱，黎安卓被捕證明了「光明之路」（Shining Path）毛派叛亂分子餘孽涉及抗議，並稱黎安卓曾是「光明之路」成員。

秘魯反政府抗議延燒，首都等4區進入緊急狀態

秘魯反政府抗議活動持續延燒，要求總統博魯阿爾特下台，近幾週來已奪去至少42條人命，秘魯政府14日深夜宣布首都利馬（Lima）和另外3個地區進入緊急狀態。

《法新社》報導，根據官方公報發布的政令，這項措施有效期為30天，授權軍隊干預以維持秩序，並暫停人民行使行動和集會自由等多項憲法權利。

除首都外，庫斯科（Cusco）、普諾（Puno）和毗鄰利馬的卡要港（Callao）也進入緊急狀態。

秘魯交通當局表示，示威者在全國架設的路障數量14日攀升至100多個，主要集中在南部的示威熱點和首都利馬附近。

然而，當局仍決定重啟對秘魯旅遊業至關重要的庫斯科國際機場。

秘魯前總統卡斯提略去年12月遭罷黜以來，支持者便持續走上街頭、圍堵街道，他們的兩大訴求分別為提前選舉以及現任總統博魯阿爾特下台。

延燒全國的示威活動有時轉趨暴力，與安全部隊爆發的多場衝突迄今已造成至少42人喪生。

通往馬丘比丘機場遭秘魯示威波及，關閉2天後重啟

通往秘魯南部知名印加遺址馬丘比丘（Machu Picchu）的庫斯科一座機場，先前因秘魯示威抗議而關閉之後14日再度運作。秘魯數週來的示威行動已導致數十人喪生。

《法新社》報導，前總統卡斯提略去年12月遭罷黜以來，支持者便持續走上街頭、圍堵街道，他們的兩大訴求分別為提前選舉以及現任總統博魯阿爾特下台。

鑒於有示威者試圖挺進庫斯科機場，有關當局12日預防性地關閉機場起降作業，保障這個秘魯航空交通量第2高的機場。

這座機場去年12月曾關閉5天。

延燒至秘魯全境的示威活動有時轉趨暴力，與安全部隊爆發的多場衝突已造成至少42人喪生。

秘魯交通當局表示，示威者在全國架設的路障數量14日升至100多個，其中多集中在首都利馬附近。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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