2023/01/20,
健康

【圖解】常見年菜與過年零嘴熱量：營養師教你避開隱藏地雷，這樣吃少一半負擔

【圖解】常見年菜與過年零嘴熱量：營養師教你避開隱藏地雷，這樣吃少一半負擔
Photo Credit: 好食課

我們想讓你知道的是

長輩都說過年要吃甜甜，才能好過年跟賺大錢，但已經有很多年菜要吃了，再吃這些零嘴，小心帶著一身肚子過好年。到底常見的年菜、過年零食熱量有多高？如果和親朋好友聊太開心隔天宿醉，可以怎麼做比較快恢復？

年菜熱量大集合！營養師揭曉年後肥胖真相

大家期待今年的過年嗎？年菜是不是早已預購好，還是家中已有大廚準備親自下廚呢？每每到了過年就可看到一桌盛菜的光景，看著這些美食，你是不是心裡其實有年後體重增加的預感啦？好食課Angela施沐恩營養師整理12道過年常見菜餚熱量讓你一次看個夠。

年菜熱量：

  • 燻雞：一整隻1500克的燻雞熱量2950 kcal
  • 佛跳牆：一甕熱量2300 kcal
  • 紅燒獅子頭：8顆約800克，熱量可要1900 kcal
  • 富貴蹄：一個850克的富貴蹄熱量約1870 kcal
  • 櫻花蝦米糕：一份800克（約4人份）的米糕熱量1820 kcal
  • 糖醋魚：一條熱量1710 kcal
  • 東坡肉：一塊400克，熱量780 kcal
  • 蘿蔔糕：一塊手掌心大小的蘿蔔糕大約100 kcal，6-7片大約660 kcal
  • 紹興醉雞：一份590 kcal
  • 豬肉水餃：10顆550 kcal
  • 醉蝦：10尾230 kcal
  • 烏魚子：一口10克，約40 kcal
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年菜隱藏地雷，這樣吃少一半負擔

新年才剛許下要減xx公斤的願望，結果年一過，還沒減重反而增胖了不少，到底年菜要怎麼吃才不胖？就讓Sally何采璇營養師針對四個飲食雷區做飲食建議。

陷阱一：高脂肪

豬腳、東坡肉、雞爪固然好吃，但隱藏了一群脂肪在皮下，而烏魚子則含有高膽固醇，建議吃的時候去除豬皮等高脂肪部位，烏魚子也是一餐不要吃超過3小片，可改選擇雞肉、魚肉等低脂肉吃。

陷阱二：高澱粉

年菜不論是肉或菜，多少都可看到一層油油亮亮的勾芡薄膜，加上油飯、蘿蔔糕、芋頭丸等食材都算主食類，吃多了就更容易肥胖，建議做好主食份量的替代，吃兩塊蘿蔔糕，飯量就自動減半。

陷阱三：多油炸

佛跳牆、獅子頭等料理雖然完成品很多都看起來湯湯水水的，但常常食材都有先經過油炸的步驟，建議烹調時以蒸炒煮代替油炸，或是此餐吃過的炸物，明天就別再吃了。

陷阱四：份量大

難得過年團圓，又或是要準備拜拜，長輩常常準備超出人數份量，真的是不怕不飽只怕吃撐的飯量，建議視自身情形食用，別一餐就把所有大餐吃完，分2-3餐解決，也可減少餐點準備的困擾。

過年零嘴相當於吃下幾碗飯？

長輩都說過年要吃甜甜，才能好過年跟賺大錢，但已經有很多年菜要吃了，再吃這些零嘴，小心帶著一身肚子過好年，林世航營養師就整理出九項常見新春零嘴熱量，讓你一目了然。

春節零嘴熱量：

  • 沙琪瑪：一塊沙琪瑪（約40克）熱量199 kcal，相當於3／4碗飯的熱量
  • 棗泥核桃糕：一塊棗泥核桃糕（約30克）熱量151 kcal，相當於1／2碗飯的熱量
  • 花生麻荖：一個麻荖約20克，熱量111 kcal，相當於2／5碗飯
  • 蛋捲：一根蛋捲（約15克）熱量86 kcal，相當於1／3碗飯的熱量
  • 芝麻糖：一個芝麻糖（約15克）熱量82 kcal，相當於1／3碗飯的
  • 杏仁酥、花生糖：一塊約15克，熱量77 kcal，相當於1／4碗飯的熱量
  • 黑糖糕：一根黑糖糕（約30克）熱量75 kcal，相當於1／4碗飯的熱量
  • 牛軋糖：一塊牛軋糖（約15克）熱量74 kcal，相當於1／4碗飯的熱量
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過年小酌一下，喝酒前先記好宿醉解方

過年親朋好友可能飲用酒精飲料，喝酒喝掛前，先想想明日的你，如果躲不了喝酒的命運，那就趕緊記下解救辦法吧。讓Oliver楊哲雄營養師分享6大解宿醉妙方給你聽：

  • 水／綠茶：補充水分等液體是最快的解酒方法，幫助身體新陳代謝，把酒精排出身體，而過去也有動物研究發現，綠茶可幫助降低血液中的酒精濃度，幫助解酒。
  • 生薑：生薑可幫助我們減輕噁心、嘔吐的感覺，幫助減緩酒後的不適症狀，下次可試試喝薑茶來幫助自己解宿醉。
  • 雞蛋：雞蛋富含半胱氨酸，可幫助身體合成穀胱甘肽協助身體代謝酒精。
  • 香蕉：富含鉀離子，可補充身體因酒精脫水而流失的電解質，且好消化吸收，幫一早的自己也補充些糖類，避免因血糖低而更不舒服。
  • 鮭魚／鯖魚：ω-3脂肪酸可幫助減少身體氧化壓力。
  • 蓮霧／檸檬／楊桃：過去動物實驗發現，給蓮霧、檸檬、楊桃打的果汁可幫助減少宿醉。
  • 高脂食物：雖然飲酒前吃些帶油脂的食物，可幫助延緩酒精的吸收，但如果已經在宿醉，建議不要吃太油膩的食物，以免消化不良，不適感更增。
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本文經好食課授權刊登，原文刊載於此：出處1出處2出處3出處4

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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