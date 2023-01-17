2023/01/17,
司法

憲法法庭新制上路一年：收結案量增7倍創新高，為何聲請案件受理率7.22%反而降低？

憲法法庭新制上路一年：收結案量增7倍創新高，為何聲請案件受理率7.22%反而降低？
Photo Credit: 中央社

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相較於1993年至2020年舊制之大法官會議時期約28年間，開庭進行言詞辯論23次，2022年已進行11次言詞辯論，新制公開法庭行言詞辯論審理案件件數大幅提升。

司法院今（17）日召開例行記者會，報告憲法訴訟法新制上路一週年的整體統計，憲法法庭書記廳廳長許辰舟指出，平均每月新收364.3件，是舊制之大法官會議時期（以106年至110年近5年為基準）平均每月50件之7.3倍。另外111年已進行11次言詞辯論，比起過去也是大幅提升。

憲法法庭2022年作成20件判決。而在受理案件數上，憲法法庭2022年審理終結案件總計3241件，裁定不受理比例97.32%，案件受理比例為1.16%。倘以聲請案件為分母，受理案件（含新、舊制未結）為分子，則受理比例為7.22%。

司法院解釋，憲法法庭的收件量大增，但大法官還是會去審酌案件本身的性質，是否足夠重要、具有代表性等因素，加上能夠審理的量能有限，因此受理比例較過去舊制時低。

新收案件暴增，為何受理率反而降低？

根據司法院的統計，2022年憲法法庭之聲請件數總計4758件，其中新收案件4371件，平均每月新收364.3件，是舊制之大法官會議時期（以2017年至2021年近5年為基準）平均每月50件之7.3倍。2022年總計終結3241件，未結1517件。

自2022年1月4日憲法訴訟新制施行後之新收案件中，以法規範及裁判憲法審查案件類型4277件最多，其中人民聲請4252件，法院聲請24件、立法委員聲請1件。另有政黨違憲解散案件1件、地方自治保障案件3件，統一解釋法律及命令案件9件。

案件受理比例部分，憲法法庭2022年審理終結案件總計3241件，裁定不受理比例97.32%，案件受理比例為1.16%。自不受理裁定件數觀之，2022年總計不受理裁定3154件，其中審查庭一致決不受理裁定3129件，經憲法法庭15位大法官作出之不受理裁定25件。審查庭程序審查不受理裁定占比99.21％。

相較於與舊制之大法官解釋時期（2020年至2021年）之案件受理比例7.51%，受理比例下降之原因，可能是因為新制施行後，受理案件必須符合程序要件、具有憲法重要性、保障基本權必要性等要件，也有可能因沒有委任訴訟代理人（律師），或案件本身即未能符合要件，或未能就憲法疑義如何有受理並判決之必要具體說理，而影響受理與否。

此外，案件受理比例，是以終結案件為分母，並以受理並終結之案件為分子，聲請件數攀升，憲法法庭終結件總數多，但其中受理並為得以裁判終結之能量有限，受理比例因而也呈現相對下降趨勢。倘以聲請案件為分母，受理案件（含新、舊制未結）為分子，則受理比例為7.22%。

許辰舟也進一步解釋，這樣的統計結果表示，過往民眾比較不會來申請釋憲，但是新制上路後，大家似乎覺得這是個有效的方式，所以大家送件較過往頻繁，因此憲法法庭的收件量大增；但大法官還是會去審酌案件本身的性質，是否足夠重要、具有代表性等因素，加上能夠審理的量能有限，所以受理比例較過去舊制時低。

言詞辯論案件大幅提升

許辰舟也說明，相較於1993年至2020年舊制之大法官會議時期約28年間，開庭進行言詞辯論23次，2022年已進行11次言詞辯論，2022年作成之20件判決中，有8件判決行言詞辯論，新制公開法庭行言詞辯論審理案件件數大幅提升。

關鍵的案子包括西拉亞族原住民身份案、健保資料庫案、萊劑殘留標準權限爭議案、酒駕強制抽血案、農田水利會改制案、沒收犯罪所得規定溯及既往案、徐國堯案及考績丁等免職案、原住民與非原住民婚生子女的身份案等。

合憲及違憲判決數相近

憲法法庭於2022年作成20件判決，自主案之聲請人其中有13件為人民聲請，5件由法院聲請，立法委員及機關聲請各1件，因人民聲請所作成之判決數量最多。

而判決主文之同意門檻，《憲法訴訟法》新制調降憲法審查案件的表決門檻為經大法官現有總額過半數同意，20件判決主文各項表決同意票數，大抵獲大法官現有總額三分之二以上大法官支持，而獲得大法官全部一致同意的包括健保資料庫案部分違憲、西拉亞原住民身份案部分違憲、全民健保停保復保案違憲。

判決結論上，合憲、違憲判決的數相近。

憲法訴訟法仍在修法中

司法院也說明，為使違憲失效法規範效力明確化、強化保障程序參與，已擬具《憲法訴訟法》部分條文修正草案，於去年8月19日送到立法院，目前初審通過，但還有多個法條還在審議中。

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核稿編輯：翁世航


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