【藝遊嚮導】1/17-1/23：達文西光影體驗展、華燈初上沉浸式劇場、咒術迴戰展，本週精彩藝文活動別錯過！
我們想讓你知道的是
農曆新年將至，各大藝文場所紛紛推出新春藝文表演，年味拉滿！三咖啡喜劇推出《Hello兔 881虎》，伴你在歡聲笑語中迎除夕，台中國家歌劇院則精選了法國巴黎歌劇院、英國皇家歌劇院的歌舞劇及百老匯紀錄片，在虎兔交際之時邀請大家來場經典馬拉松。此外，本週還有《達文西-光影體驗展》以及聚集了多位大嘻哈時代2選手的《嘻方極樂世界之南無戰鬥陀螺》，快跟著【藝遊嚮導】一探究竟！
以嶄新角度重現文藝復興時期經典的《達文西光影藝術特展-走進大師的腦內》首度於台灣展出，以「傳奇性人物x虛實與藝術整合x沉浸互動體驗」為主軸，邀請你潛入大師的腦袋中，以天才視野探索世界！部分畫作特別使用動態方式呈現，觀眾得以近距離解析大師筆觸與色彩，並透過各類草圖，一窺全能天才的思考邏輯與創造力，見證了他在科學領域的前瞻見解。
好評不斷、熱血開演的還有《華燈初上沉浸式劇場》。這一次，「 光 」和你所想像的不一樣，解鎖改編劇情，窺探經典角色間的愛恨情仇。多條支線、10種結局隨機釋出，請帶著既期待又好奇的心情，感受全新華燈世界，在現實與超現實中探索劇情，歡迎光臨 いらっしゃいませ！。
另外，年節不打烊的還有三咖啡喜劇夜推出的新春節目《Hello兔 881虎》、台中歌劇院的春節特映─《在劇院 看現場》、台政嘻哈團體《糯米街》的首場團體演唱會《嘻方極樂世界之南無戰鬥陀螺》，伴你喜迎兔年！喜歡舊時代氛圍的別錯過布萊德彼特、瑪格羅比主演，達米恩查澤雷編導的《巴比倫》，劇情刻劃了多個角色在好萊塢創立初期的起落，據說是部搞笑卻又令人驚艷，絕對讓你目眩神迷的史詩級巨作！
【表演藝術】
名稱｜三咖啡喜劇夜 - Hello兔 881虎
時間｜2023/1/19（四）19:00- 21:00
地點｜3 Cafe Studio （三咖啡）（台灣台北市中山區建國北路二段18號2樓）
備註｜本活動為售票活動
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虎年掰 ，兔年來，看到親戚手張開，大包紅包快拿來。
「3 Cafe Studio」近年來致力推廣喜劇，其中週期活動「三咖啡喜劇夜」每個月會邀請數組不同的演員，帶來60到90分鐘的喜劇演出！
這回請到來自日本知名娛樂經紀公司吉本興業的漫才少爺、雙人漫才組合好竹弋、吳佳諭以及從補習班老師跨界講脫口秀的巨陽尼，邀請大家在歲末年終一起用漫才、短劇和即興劇揮霍笑聲、迎接嶄新的兔年！
名稱｜2023【NTT放映室】春節特映─在劇院 看現場
時間｜2023/1/22(日)- 2023/1/26(四)
地點｜台中國家歌劇院小劇場（台中市西屯區惠來路二段101號）
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是你教會我怎樣去愛，而我應該教會你怎樣去生活。- 茶花女
NTT放映室春節特映精選了法國巴黎歌劇院、英國皇家歌劇院、東京新國立劇場等經典歌、舞劇及百老匯紀錄片共6部影片，邀請大家一起見證經典藝術現場。
其中包括改編自小仲馬同名小說的《茶花女》，描述貴族青年與巴黎上流社會交際花的愛情故事。由五度榮獲勞倫斯．奧利佛獎（Laurence Olivier Awards）的理查．艾爾執導、安東內洛．馬納科達指揮，自1994年創作完成後，受到觀眾熱烈迴響，多次重新搬演。
重磅登場的還有取材自莎士比亞同名劇作的《冬天的故事》，2014年由英國編舞家克里斯多福．惠爾頓改編為芭蕾舞劇。故事描述西西里國王里昂特斯被自己偏執的想法和嫉妒蒙蔽雙眼，認定妻子有婚外情，爾後發生的一連串故事。英國皇家芭蕾舞團的舞者們將懷疑、猜忌、憤怒、悔恨等情緒演繹得絲絲入扣，搭配音樂、燈光的巧妙轉換，堪稱現代敘事芭蕾的傑作。
名稱｜華燈初上 沉浸式劇場
時間｜2023/12/17起 平日一場；假日三場
地點｜台北市內湖區金莊路129號（ 昇恆昌旗艦店 ）
備註｜本活動為售票活動
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每一種死都逃不了愛。
改編自人氣原創影集華燈初上，以不同於以往的大型沉浸式劇場視野，帶領觀眾從電視螢光幕走出，進入到實體的沉浸式體驗場域。
劇場保留戲劇角色人物特性，將之改編延伸、賦予角色不同結局的「多重宇宙」，發展出多達數10種劇情軸線，超過百種觀演體驗。
整場400坪空間特地打造經典場景HIKARI酒吧，觀眾將打開「光 HIKARI」的大門，穿越到1988年。透過120分鐘、20個氛圍場景、10個經典角色及10個多重結局，近距離感受經典角色間的情愛糾葛，並透過現場音樂、燈光、味道甚至演員的情緒張力，實際進入既懸疑又綺麗的華燈世界，體驗「有演員的展場．有展場的劇場」。
【展覽】
名稱｜「狂八〇：跨領域靈光出現的時代」
時間｜2022/12/3（六）- 2023/2/26（日）
地點｜臺北市立美術館（台北市中山區中山北路三段181號）
備註｜本活動為售票活動
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臺灣的前衛總是雜揉了「在地情境」和回應外部訊息的各種「實驗」，為一種「文化前衛」（cultural avant-garde）。
由北美館館長王俊傑、學者黃建宏共同策劃，歷時三年的前期研究、訪調與籌備，聚焦跨領域開端和自我啟蒙的臺灣80年代，帶領觀眾探尋在當時政治社會背景下，視覺藝術、劇場、新電影、音樂、文學等各藝術領域相互交織與碰撞的文化現場，進一步開啟以不同視角書寫歷史敘事的多元可能。
1980年代是形塑今天臺灣政治與社會樣貌的關鍵時刻，此時臺灣各個藝術領域多元發展，以強勁的文化動能向著1990年代爆發。「跨領域」一詞在80經驗中並非指涉完整分工後不同領域間的連結與合作，而是在未系統化狀態下對專業性的想像與追求，不分界別地彼此交混、激盪，產生許多難以用單一領域定義的實踐。展覽由5個子題展開，包含「前衛與實驗」、「政治與禁忌」、「翻譯術與混種」、「在地、全球化與身份認同」以及「匯流與前進」，從不同軸線重新梳理紛雜且躁動的狂飆年代。
名稱｜走進大師的腦內：李奧納多・達文西－光影體驗展
時間｜2022/12/2 (五) - 2023/2/28 (二)
地點｜双融域 AMBI SPACE ONE (台北101 5樓)
備註｜本活動為售票活動
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亞洲首站！在光影下一同見證人類史上最偉大的全能天才!
【跨域生態系系列專訪】智慧紡織品技術應用服務生態系 — 不只是衣服，還是醫療保健工具
我們想讓你知道的是
讓一件衣服不再只是一件衣服，變成可保護你身體健康的醫療保健工具。
一條纖維可以織成一塊布，也可以導電、傳訊號，讓一塊看似平凡無奇的布，裁剪成衣服後，神奇轉身變成一個醫療保健工具，創造出不平凡的價值。
豪紳纖維科技正與一群物聯網、軟體與醫療業者，合作創造這些不平凡。成立於1973年，豪紳以研發製造纖維原料起家，主力產品是特殊纖維與高性能纖維，豪紳創業初期從工業用紡織品切入市場，後來再增加醫療紡織品，生產高科技廠房無塵衣、手術室抗菌衣，其中的無塵衣占了全球近八成市佔率。
創立40多年，原本即已站穩工業用紡織品市場，但豪紳為求永續發展，近兩年又積極投入全球熱門的智慧紡織品研發行列，「企業都只懂得墨守原有產品，不求創新，不開拓新市場，再強大的企業也有可能被市場淘汰。」豪紳纖維醫材事業部副總經理李春麟指出。
全球紡織業都在面臨轉型議題，智慧紡織是一個新機會點，根據IDTechEx 估算，2025年全球智慧紡織市場規模將達55億美元（約新台幣1650億元），年複合成長率達30.4％，其中北美是智慧紡織最大市場，約占全球市場規模近五成（47％）。
放大智慧紡織更多可能性
為發展新產品，豪紳重新檢視自家生產的高性能纖維具有兩大核心能力：遮蔽與導電，以遮蔽來看，豪紳已運用其高性能纖維可避免粉塵、病毒、人體皮屑等污染之功能，廣泛運用於生產無塵衣、手術衣等。
但纖維可導電能做什麼？豪紳因而萌生發展智慧紡織品的動機，為了解答，豪紳嘗試了許多新想法，還找來了從學研機構出身、專長是IoT 的李春麟來帶領醫材事業部，後來發現豪紳無法憑一己之力完成試驗，便在中國生產力中心協助下與不同技術單位合作，並以基石者身分，構起智慧紡織品技術應用服務生態系，一步步展開智慧紡織品技術運用之探索腳步。
對此，李春麟坦言，雖然現在已有許多紡織業者紛紛投入智慧紡織品開發，「卻幾乎沒有一家企業能夠一條龍作業。」因為紡織業者的技術優勢不在資訊、IoT，都必須與擁有不同技術的企業夥伴共同合作，才能真正生成符合市場所需的智慧紡織品。
攤開豪紳畫出的智慧紡織品發展藍圖，從運動健身、醫療保健等兩大運用概念發展出不同功能的智慧穿戴品，這些產品在運作與運算過程中，為了連接身體與感測器，需要多個可導電且可傳輸訊號的線路，而豪紳生產的高性能纖維正好可負責這項工作。此外，這些智慧穿戴品是否具有功效也需要被驗證，因此一個個各司其職的利基者便出現在這個生態系中。
從產品到驗證、整合金三角
在具體藍圖擘畫下，豪紳成立了「iQmax」品牌，並構築了一個智慧紡織技術運用大平台，由三方企業群組成黃金三角夥伴，第一頂點是負責軟硬體系統整合之廠商，包括豪紳、生產電控晶片的奧樂科技、提供智慧穿戴系統整合服務的華碼數位等；第二個頂點之廠商負責服務整合與場域驗證等工作，例如光亞健康事業；第三個頂點之廠商則負責維運整合，也就是直接面對市場，與通路、消費者溝通等，例如光亞健康、意恩健康與仁村醫院等。
對此，中國生產力中心產業國際創新組副理廖詠祥指出，智慧紡織品技術應用服務生態系一大利基點就是這座金三角，「不僅融合了各技術廠商的專業，更讓研發者可直接獲知消費者需求，再從中導出新產品，並獲得立即驗證。」廖詠祥點明此生態系的營運優點。
目前這些驗證來自兩個族群，一個是具有預防保健意識的一般消費者，另一個則是具有復健需求的患者，位於台南的仁村醫院是這個生態系利基者，仁村收治許多中風患者，他們具有高強度的理療需求，豪紳把新產品導入仁村復健理療系統，由仁村輔助患者使用，並收集驗證數據傳回，新產品功效高低隨即可見。
事實上，場域驗證是智慧紡織品技術應用服務生態系成立短短一年，即能研發出七款產品頗受消費者肯定之關鍵。譬如豪紳與奧樂等利基者合作開發的電療產品原本主要配戴在手部與腿部，為舒緩運動疲勞之用，後來光亞健康執行長、國際醫學科學研究基金會執行董事林哲安以其醫療專業，提供了臨床觀察建議後，豪紳又進一步設計開發出電療骨盆帶，這對於中風或膀胱較無力的患者具有相當理療效果，可協助患者解緩不適之感。
光亞是一家專為中風、心血管疾病患者提供理療、復健服務的醫療單位，在此生態系中身兼場域驗證、維運整合兩個角色，林哲安認為，智慧紡織品技術應用服務生態系讓醫學端能在新產品發想階段就投入其中，「讓醫師可直接傳達出病人與使用者需求，這是一個很有價值的參與。」
加熱、電療，還能測心跳
手握纖維開發技術的豪紳從尋求企業新市場的動機出發，結合不同技術夥伴企業共同打造出居家理療保健紡織產品一站式服務平台，回想起這一路研發歷程，李春麟笑說：「我們就是想辦法讓衣服不只能電通，還要能網通，雖然說來輕鬆，做起來卻是困難重重。」
回歸產品開發面，豪紳想著既然高性能纖維可遮蔽、可導電，應該就可從三個方向著手進行產品研發，分別是加熱、電療、感測等，再把這些功能隱身在不同形式的穿戴服飾上，以實現智慧紡織的願景。
譬如運用高效率傳導可達到加熱之特性，設計出加熱眼罩、加熱背心、加熱護具等產品，受訪當下，林哲安一邊戴起加熱眼罩解說功能，還一邊建議另生產網眼布型加熱眼罩，他笑說：「這樣使用者戴著眼罩舒緩神經同時，還能看得見眼前事。」
該生態系也投入電療運用開發，譬如可舒緩疼痛的有線電療手套，由豪紳開發纖維材料、電療模組；奧樂負責無線模組，再由光亞健康負責場域驗證，確認產品效益。另外，還開發出可與市售電療機相容的EMS（Electric Muscle Stimulator， 肌肉電刺激）護具等。
接下來，豪紳將積極投入感測功能研發，概念如同戴著Apple watch般，人們只要穿著一件衣服就可隨時監測身體狀況。這當中，與奧樂科技、華碼數位合作，運用纖維的傳輸功能，裝上電子連接頭，再對接上溫度、心律、血氧等不同功能的感測器，再透過藍牙把感測器上的資料傳輸到手機或App上，就可即時記錄與運算身體狀況，若有異常可即時提出警訊，可望降低運動傷害與工安意外等風險。
客製化提供智慧穿戴系統整合服務是華碼數位的技術優勢，總經理張正華指出，過去華碼在智慧穿戴品系統整合上略有經驗，但這個生態系的材質主題是紡織品，「於是感測器要安置在哪裡，既會讓使用者感覺穿著舒適，又不影響其功效是一大考驗點。」
張正華進一步補充，由於這個技術合作大平台具有提供驗證的合作方，因此數據分析也成為這個生態系的一大利基，「因為我們可明確搜集到產品使用的before（使用前）與after（使用後）數字。」張正華肯定指出，如此一來，所有新產品都將能即時改善功能，更有效益地提升實用價值。
從加熱、電療、感測等功能運用出發，在所有研發過程中，李春麟直言最大難題是消費者感受，在消費者眼中，這是一件穿戴在身上的紡織品，因此它必須材質夠柔軟，穿著才會舒適；它也必須能清潔，最好是可整件直接丟進洗衣機滾洗，仍不破壞其線路、轉接頭之功效，這就是智慧紡織品的成敗關鍵。
智慧紡織品技術應用服務生態系成立至今一年，豪紳新產品主力市場仍在歐洲、美洲與亞洲等地，目前已外銷全球近60個國家，台灣市場則正在積極拓展中。未來，豪紳將繼續以高性能纖維為發展核心，朝向多角化經營，讓一件衣服不再只是一件衣服，變成可保護你身體健康的醫療保健工具。
多元觀點 — 見證MIT的紡織＋資訊產業新實力
世新大學資訊管理學系教授 ── 林宏遠專訪
紡織品只要繡上Made In Taiwan 字樣，就可以讓價值提升，然而隨著全球紡織面臨轉型的困境，台灣紡織業的發展也面臨到許多挑戰。
隨著AIoT技術的發展，智慧紡織成為產業轉型的一大亮點，我國資通訊產業發達，供應鏈完整，正是發展智慧紡織的好基地。豪紳纖維的團隊看到這次市場變化所帶來的新商機，便積極找尋資通訊業者、醫療服務業者及其他第三方業者，共同組成一個「智慧紡織品技術應用服務生態系」，希望透過這個生態系協打造一個可以快速開發智慧紡織產品及相關服務的平台。
智慧紡織是一個新興的市場領域，需要整紡織與資通訊業者的合作。然而，面對這樣的新商機，該由紡織業者或資通訊業者主導比較好？這其中道理就跟問人們說：「數位行銷到底是數位重要，還是行銷重要？」答案很簡單，當然行銷為主，再行整合數位科技的應用來實現行銷的目的。智慧紡織也存在相同道理，其賣的是紡織品，就應該由紡織為主，透過數位賦能來創造紡織品的智慧應用價值。
這個生態系的組成，對應了一個紡織品市場升級的龐大商機，然而市場不確性仍高，成員一方面，透過協作來提高回應市場的效率，另一方面也會共同演化發展出多元的能力，來爭取新商機。
(文/王曉晴、照片/趙項仁)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。