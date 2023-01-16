2023/01/16,
藝文

【藝遊嚮導】1/17-1/23：達文西光影體驗展、華燈初上沉浸式劇場、咒術迴戰展，本週精彩藝文活動別錯過！

【藝遊嚮導】1/17-1/23：達文西光影體驗展、華燈初上沉浸式劇場、咒術迴戰展，本週精彩藝文活動別錯過！

我們想讓你知道的是

農曆新年將至，各大藝文場所紛紛推出新春藝文表演，年味拉滿！三咖啡喜劇推出《Hello兔 881虎》，伴你在歡聲笑語中迎除夕，台中國家歌劇院則精選了法國巴黎歌劇院、英國皇家歌劇院的歌舞劇及百老匯紀錄片，在虎兔交際之時邀請大家來場經典馬拉松。此外，本週還有《達文西-光影體驗展》以及聚集了多位大嘻哈時代2選手的《嘻方極樂世界之南無戰鬥陀螺》，快跟著【藝遊嚮導】一探究竟！

以嶄新角度重現文藝復興時期經典的《達文西光影藝術特展-走進大師的腦內》首度於台灣展出，以「傳奇性人物x虛實與藝術整合x沉浸互動體驗」為主軸，邀請你潛入大師的腦袋中，以天才視野探索世界！部分畫作特別使用動態方式呈現，觀眾得以近距離解析大師筆觸與色彩，並透過各類草圖，一窺全能天才的思考邏輯與創造力，見證了他在科學領域的前瞻見解。

好評不斷、熱血開演的還有《華燈初上沉浸式劇場》。這一次，「 光 」和你所想像的不一樣，解鎖改編劇情，窺探經典角色間的愛恨情仇。多條支線、10種結局隨機釋出，請帶著既期待又好奇的心情，感受全新華燈世界，在現實與超現實中探索劇情，歡迎光臨 いらっしゃいませ！。

另外，年節不打烊的還有三咖啡喜劇夜推出的新春節目《Hello兔 881虎》、台中歌劇院的春節特映─《在劇院 看現場》、台政嘻哈團體《糯米街》的首場團體演唱會《嘻方極樂世界之南無戰鬥陀螺》，伴你喜迎兔年！喜歡舊時代氛圍的別錯過布萊德彼特、瑪格羅比主演，達米恩查澤雷編導的《巴比倫》，劇情刻劃了多個角色在好萊塢創立初期的起落，據說是部搞笑卻又令人驚艷，絕對讓你目眩神迷的史詩級巨作！

【表演藝術】

名稱｜三咖啡喜劇夜 - Hello兔 881虎

時間｜2023/1/19（四）19:00- 21:00
地點｜3 Cafe Studio （三咖啡）（台灣台北市中山區建國北路二段18號2樓）
備註｜本活動為售票活動
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虎年掰 ，兔年來，看到親戚手張開，大包紅包快拿來。

「3 Cafe Studio」近年來致力推廣喜劇，其中週期活動「三咖啡喜劇夜」每個月會邀請數組不同的演員，帶來60到90分鐘的喜劇演出！

這回請到來自日本知名娛樂經紀公司吉本興業的漫才少爺、雙人漫才組合好竹弋​​、吳佳諭以及從補習班老師跨界講脫口秀的巨陽尼，邀請大家在歲末年終一起用漫才、短劇和即興劇揮霍笑聲、迎接嶄新的兔年！

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名稱｜2023【NTT放映室】春節特映─在劇院 看現場

時間｜2023/1/22(日)- 2023/1/26(四)
地點｜台中國家歌劇院小劇場（台中市西屯區惠來路二段101號）
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是你教會我怎樣去愛，而我應該教會你怎樣去生活。- 茶花女

NTT放映室春節特映精選了法國巴黎歌劇院、英國皇家歌劇院、東京新國立劇場等經典歌、舞劇及百老匯紀錄片共6部影片，邀請大家一起見證經典藝術現場。

其中包括改編自小仲馬同名小說的《茶花女》，描述貴族青年與巴黎上流社會交際花的愛情故事。由五度榮獲勞倫斯．奧利佛獎（Laurence Olivier Awards）的理查．艾爾執導、安東內洛．馬納科達指揮，自1994年創作完成後，受到觀眾熱烈迴響，多次重新搬演。

重磅登場的還有取材自莎士比亞同名劇作的《冬天的故事》，2014年由英國編舞家克里斯多福．惠爾頓改編為芭蕾舞劇。故事描述西西里國王里昂特斯被自己偏執的想法和嫉妒蒙蔽雙眼，認定妻子有婚外情，爾後發生的一連串故事。英國皇家芭蕾舞團的舞者們將懷疑、猜忌、憤怒、悔恨等情緒演繹得絲絲入扣，搭配音樂、燈光的巧妙轉換，堪稱現代敘事芭蕾的傑作。

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名稱｜華燈初上 沉浸式劇場

時間｜2023/12/17起 平日一場；假日三場
地點｜台北市內湖區金莊路129號（ 昇恆昌旗艦店 ）
備註｜本活動為售票活動
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每一種死都逃不了愛。

改編自人氣原創影集華燈初上，以不同於以往的大型沉浸式劇場視野，帶領觀眾從電視螢光幕走出，進入到實體的沉浸式體驗場域。

劇場保留戲劇角色人物特性，將之改編延伸、賦予角色不同結局的「多重宇宙」，發展出多達數10種劇情軸線，超過百種觀演體驗。

整場400坪空間特地打造經典場景HIKARI酒吧，觀眾將打開「光 HIKARI」的大門，穿越到1988年。透過120分鐘、20個氛圍場景、10個經典角色及10個多重結局，近距離感受經典角色間的情愛糾葛，並透過現場音樂、燈光、味道甚至演員的情緒張力，實際進入既懸疑又綺麗的華燈世界，體驗「有演員的展場．有展場的劇場」。

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【展覽】

名稱｜「狂八〇：跨領域靈光出現的時代」

時間｜2022/12/3（六）- 2023/2/26（日）
地點｜臺北市立美術館（台北市中山區中山北路三段181號）
備註｜本活動為售票活動
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臺灣的前衛總是雜揉了「在地情境」和回應外部訊息的各種「實驗」，為一種「文化前衛」（cultural avant-garde）。

由北美館館長王俊傑、學者黃建宏共同策劃，歷時三年的前期研究、訪調與籌備，聚焦跨領域開端和自我啟蒙的臺灣80年代，帶領觀眾探尋在當時政治社會背景下，視覺藝術、劇場、新電影、音樂、文學等各藝術領域相互交織與碰撞的文化現場，進一步開啟以不同視角書寫歷史敘事的多元可能。

1980年代是形塑今天臺灣政治與社會樣貌的關鍵時刻，此時臺灣各個藝術領域多元發展，以強勁的文化動能向著1990年代爆發。「跨領域」一詞在80經驗中並非指涉完整分工後不同領域間的連結與合作，而是在未系統化狀態下對專業性的想像與追求，不分界別地彼此交混、激盪，產生許多難以用單一領域定義的實踐。展覽由5個子題展開，包含「前衛與實驗」、「政治與禁忌」、「翻譯術與混種」、「在地、全球化與身份認同」以及「匯流與前進」，從不同軸線重新梳理紛雜且躁動的狂飆年代。

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名稱｜走進大師的腦內：李奧納多・達文西－光影體驗展

時間｜2022/12/2 (五) - 2023/2/28 (二)
地點｜双融域 AMBI SPACE ONE (台北101 5樓)
備註｜本活動為售票活動
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亞洲首站！在光影下一同見證人類史上最偉大的全能天才!


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