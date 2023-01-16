「西方」觀感調查：超過七成中國人對美反感，德國成「最受歡迎」的歐洲國家
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報告顯示，在10個國家中，美國是唯一一個得到超過七成負評的國家，只有23%的中國人對美國有好感。這與2019年一份民調相比，當時只有17%的中國人對美國有負面觀感，顯示中國民眾對美敵意在2年內急劇擴大。報告也指出，90後的中國人對美國的反感程度比前幾個世代更大。
近期在歐美進行的民意調查顯示，歐美民眾對中國的負面觀感越來越多，中國人對歐美國家的觀感又是如何？一項由新加坡國立大學、加拿大卑詩大學（Canada's University of British Columbia）和美國萊斯大學（Rice University）共同發表的報告顯示，中國人對美國的反感程度高於歐洲，而德國在受訪的中國人之中，是「最受歡迎」的歐洲國家。
雖然許多媒體常使用的「西方」一詞，但根據最新調查結果，在中國人眼裡沒有單一的「西方」，中國民眾對美國與歐洲國家看法截然不同。
這份報告在2020年美國總統大選之前、以及2021年拜登（Joe Biden）就職典禮後進行兩次民調，要求2083名中國人從「非常喜歡」、「喜歡」、「不喜歡」、「非常不喜歡」與「不知道」中，表達他們對美國和9個歐洲國家（比利時、丹麥、法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、瑞典和英國）的看法。
中國對美負面觀感激增
報告顯示，在10個國家中，美國是唯一一個得到超過七成負評的國家——46%非常不喜歡，29%不喜歡，只有23%的中國人對美國有好感。
這與2019年一份由歐亞集團（Eurasia Group）所做的民調相比，當時只有17%的中國人對美國有負面觀感，顯示中國民眾對美敵意在2年內急劇擴大。
報告也指出，90後的中國人對美國的反感程度比前幾個世代更大，可能因為他們的生活經驗中，中國在過去20年中崛起為全球經濟和軍事強國，使他們比老一輩人對美中競爭更有信心。
和美國走太近，英國也「顧中國人怨」
報告顯示，絕大多數的中國人對歐洲國家觀感趨於正面，唯獨一直是美國親密盟友的英國，近50%的中國人對英國抱持負面觀感（46%看法負面，47%看法正面）。
報告指出，或許跟英國呼籲對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）來源進行獨立調查、批評中國的香港與新疆政策，以及英國加入美國在南海和台灣海峽的航行自由行動。
歐洲國家中，德國最受中國人歡迎
根據報告，與美國和英國相比，中國民眾對歐洲其他國家的觀感相對正面許多，不過各個歐洲國家之間仍有差異。
其中德國「脫穎而出」，成為最受中國人青睞的國家。僅有23%的中國人對德國有負面觀感，是調查的國家之中負評比例最低的；而更有高達69%的受訪者對德國表示有好感。
德國為什麼在中國人心中有如此高的好感度？報導指出，在德國前總理梅克爾（Angela Dorothea Merkel）的領導下，經濟交流是德中關係中最重要的一環，至2021年止，中國連續6年成為德國最大的貿易夥伴，當年兩國貿易總額高達2454億歐元。另一方面，儘管德國批評中國的人權紀錄，但德國堅持不在中美戰略競爭中選邊站，這點被中國媒體強化報導，可能讓中國人對德國產生額外的好感。
中美之間「反感程度」相當，歐洲與中國之間存在「好感差異」
這份報告將美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）2021年發表的「對中國觀感」民調做交叉比較，顯示中國與歐美民眾對各自的看法，很明顯中國與美國民眾的負面觀點是互相的（75%的中國民眾對美國持負面觀感，76%的美國民眾對中國持負面觀感）；報告指出，這顯示川普任期內展開的貿易戰導致中美雙邊關係惡化。
另一方面，中國民眾對歐洲國家的觀感，比歐洲民眾對中國的觀感正面許多——30%的中國人對瑞典看法負面，卻有80%的瑞典民眾對中國有負面觀感；23%的中國人對德國看法負面，但卻有高達71%的德國受訪者對中國有負面觀感。
如何解釋歐洲與中國社會對彼此的好感差異？報告指出，可能是中國官方媒體出於各種原因，淡化了歐洲輿論對中國的負面看法；也可能是因為長期以來美國是中國社會的關注焦點，近年這樣的關注深化為負面情緒，而中國民眾對於其他歐洲國家的負面觀感相對不那麼強烈，也更加分散。
報告也提出警告，在大國競爭的影響下，中國人對歐洲相對正面的看法是否持續還有待觀察，不過如果歐洲民眾對中國的負面觀感持續，他們的政府可能因此對中國的批評將變得更加尖銳，這可能會導致一個循環，讓中國民眾對歐洲國家的看法也跟著惡化，縮小雙邊民眾的觀感差距，也可能會像美中之間一樣，縮小中國與歐洲之間的合作範圍。
延伸閱讀
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核稿編輯：翁世航
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皇家禮炮高踞超凡視野 再創新奢典範
我們想讓你知道的是
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