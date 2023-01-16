「西方」觀感調查：超過七成中國人對美反感，德國成「最受歡迎」的歐洲國家

近期在歐美進行的民意調查顯示，歐美民眾對中國的負面觀感越來越多，中國人對歐美國家的觀感又是如何？一項由新加坡國立大學、加拿大卑詩大學（Canada's University of British Columbia）和美國萊斯大學（Rice University）共同發表的報告顯示，中國人對美國的反感程度高於歐洲，而德國在受訪的中國人之中，是「最受歡迎」的歐洲國家。

雖然許多媒體常使用的「西方」一詞，但根據最新調查結果，在中國人眼裡沒有單一的「西方」，中國民眾對美國與歐洲國家看法截然不同。

Chinese are much more negative about US than Europe, survey finds



Study finds more educated, urban Chinese see the US less favourably than they view European nations, with Germany the favourite

https://t.co/aPLLZMpo4g — Paul Triolo (@pstAsiatech) January 16, 2023

這份報告在2020年美國總統大選之前、以及2021年拜登（Joe Biden）就職典禮後進行兩次民調，要求2083名中國人從「非常喜歡」、「喜歡」、「不喜歡」、「非常不喜歡」與「不知道」中，表達他們對美國和9個歐洲國家（比利時、丹麥、法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、瑞典和英國）的看法。

中國對美負面觀感激增

報告顯示，在10個國家中，美國是唯一一個得到超過七成負評的國家——46%非常不喜歡，29%不喜歡，只有23%的中國人對美國有好感。

Photo Credit: SAGE Journals

這與2019年一份由歐亞集團（Eurasia Group）所做的民調相比，當時只有17%的中國人對美國有負面觀感，顯示中國民眾對美敵意在2年內急劇擴大。

報告也指出，90後的中國人對美國的反感程度比前幾個世代更大，可能因為他們的生活經驗中，中國在過去20年中崛起為全球經濟和軍事強國，使他們比老一輩人對美中競爭更有信心。

和美國走太近，英國也「顧中國人怨」

報告顯示，絕大多數的中國人對歐洲國家觀感趨於正面，唯獨一直是美國親密盟友的英國，近50%的中國人對英國抱持負面觀感（46%看法負面，47%看法正面）。

報告指出，或許跟英國呼籲對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）來源進行獨立調查、批評中國的香港與新疆政策，以及英國加入美國在南海和台灣海峽的航行自由行動。

歐洲國家中，德國最受中國人歡迎

根據報告，與美國和英國相比，中國民眾對歐洲其他國家的觀感相對正面許多，不過各個歐洲國家之間仍有差異。

其中德國「脫穎而出」，成為最受中國人青睞的國家。僅有23%的中國人對德國有負面觀感，是調查的國家之中負評比例最低的；而更有高達69%的受訪者對德國表示有好感。

德國為什麼在中國人心中有如此高的好感度？報導指出，在德國前總理梅克爾（Angela Dorothea Merkel）的領導下，經濟交流是德中關係中最重要的一環，至2021年止，中國連續6年成為德國最大的貿易夥伴，當年兩國貿易總額高達2454億歐元。另一方面，儘管德國批評中國的人權紀錄，但德國堅持不在中美戰略競爭中選邊站，這點被中國媒體強化報導，可能讓中國人對德國產生額外的好感。

中美之間「反感程度」相當，歐洲與中國之間存在「好感差異」

這份報告將美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）2021年發表的「對中國觀感」民調做交叉比較，顯示中國與歐美民眾對各自的看法，很明顯中國與美國民眾的負面觀點是互相的（75%的中國民眾對美國持負面觀感，76%的美國民眾對中國持負面觀感）；報告指出，這顯示川普任期內展開的貿易戰導致中美雙邊關係惡化。

另一方面，中國民眾對歐洲國家的觀感，比歐洲民眾對中國的觀感正面許多——30%的中國人對瑞典看法負面，卻有80%的瑞典民眾對中國有負面觀感；23%的中國人對德國看法負面，但卻有高達71%的德國受訪者對中國有負面觀感。

Photo Credit: SAGE Journals

如何解釋歐洲與中國社會對彼此的好感差異？報告指出，可能是中國官方媒體出於各種原因，淡化了歐洲輿論對中國的負面看法；也可能是因為長期以來美國是中國社會的關注焦點，近年這樣的關注深化為負面情緒，而中國民眾對於其他歐洲國家的負面觀感相對不那麼強烈，也更加分散。

報告也提出警告，在大國競爭的影響下，中國人對歐洲相對正面的看法是否持續還有待觀察，不過如果歐洲民眾對中國的負面觀感持續，他們的政府可能因此對中國的批評將變得更加尖銳，這可能會導致一個循環，讓中國民眾對歐洲國家的看法也跟著惡化，縮小雙邊民眾的觀感差距，也可能會像美中之間一樣，縮小中國與歐洲之間的合作範圍。

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核稿編輯：翁世航