2023/01/16,
商業

iPhone代工廠和碩：今年持續全球擴廠，車用營收全年估增雙位數

iPhone代工廠和碩：今年持續全球擴廠，車用營收全年估增雙位數
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和碩總經理暨共同執行長鄧國彥於會前接受媒體採訪表示，2023年總體經濟比較挑戰，和碩規劃今年資本支出約3億至3.5億美元，新事業會繼續擴展，但個人電腦（PC）比較挑戰，整體營運將維持成長。

（中央社）iPhone代工廠和碩15天表示，今（2023）年規劃資本支出3億至3.5億美元（約新台幣91億至106億元），主要用於東南亞及墨西哥等地的全球擴廠、更新機器設備，預估今年第1季PC產品營收將年減超過10%，車用營收全年將成長雙位數百分比。

和碩時隔3年舉辦實體尾牙晚會，今天在南港展覽館席開約880桌，總獎金約新台幣1.8億元，最大獎為特斯拉電動車，邀請玖壹壹、A-Lin、謝金燕等藝人表演。

和碩總經理暨共同執行長鄧國彥於會前接受媒體採訪表示，2023年總體經濟比較挑戰，和碩規劃今年資本支出約3億至3.5億美元，新事業會繼續擴展，但個人電腦（PC）比較挑戰，整體營運將維持成長。

鄧國彥說，和碩今年成長動能來自車用與通訊產品，過去2年調整產品組合，提供更有價值的產品，每年都在精進。

媒體詢問中國清零政策影響，鄧國彥表示，對產業影響大約在10天至2週內消除，疫情對年紀大的員工影響很大，但和碩員工年紀較輕、影響有限，復工率很快回到90%以上，供應鏈產能也都回到該有的水準。

和碩總經理暨共同執行長鄭光志指出，今年5G、Wi-Fi等通訊相關新技術需求會逐步上升，有看到一些新機會，希望可以逐步取代發展比較久的技術。

消費電子產品方面，鄭光志認為今年表現將與去（2022）年持平，因為上半年經濟狀況比較不好，希望下半年消費電子產品表現可以持平或小幅成長。

和碩辦尾牙 總獎金1.8億元
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iPhone代工廠和碩15日舉辦尾牙晚會，總獎金約新台幣1.8億元，左起為和碩總經理暨共同執行長鄧國彥、董事長童子賢、總經理暨共同執行長鄭光志、副董事長程建中。童子賢表示，2023年夏天，相信「搶訂單速度會比兔子跑得還要快」，且業績目標會「跳得比兔子還要高」。中央社記者吳家豪攝於112年1月15日

針對全球擴廠計畫，鄭光志表示，和碩墨西哥廠已經運作20多年，這幾年客戶需求比較大一點，和碩也跟著客戶腳步在墨西哥逐年布局，產品面與過往有些不同。他也提到，印度是一個很不錯的新興領域，和碩隨時觀察印度市場需求變化，跟著終端客戶需求做因應與準備。

今天也是和碩2名總經理暨共同執行長去年8月上任後、首度同台公開亮相，和碩董事長童子賢直言「意義重大」，2人都在公司成立早期就加入，很多默契已培養出來，而且2人都心胸開闊，個性善良，合作默契很好，目前為止團隊運作順暢。

談到庫存狀況，童子賢表示，根據代工廠運作形態，很多責任與風險都是客戶負擔，並非和碩獨自承擔，但和碩需要擁有一定的營運資金，這幾年蠻健康，不構成負擔。對新進者而言，如果無法準備足夠資金，就可能面臨進入障礙。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


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