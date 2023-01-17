德國「煤村保衛戰」：氣候保護人士與警方激烈衝突，瑞典「環保少女」也到場聲援
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因抗議政府批準能源集團RWE擴建煤礦並拆遷周圍村莊，德國環保人士在週六的示威活動與警方發生激烈肢體衝突。「瑞典環保少女」童貝里批評德國政府和企業破壞環境的行為「讓自己丟臉」。
文：德國之聲中文網（德新社、法新社）
位於德國北威州的呂策拉特村（Lützerath）近期成為氣候保護主義人士與警察「激戰」的「戰場」。在法院裁定萊茵能源供應集團（RWE）得以繼續開採褐煤後，位於礦區的呂策拉特村被迫拆遷。這引起氣候保護活動人士的不滿。數月來，這個已被廢棄的村莊被環保人士佔據，抗議政府將該地區劃為褐煤礦區的決定。
1月11日，數百名穿著防暴裝備的警察著手清除活動人士設置的路障。清場過程中，警方與活動人士發生激烈衝突。迄今仍有一小群活動人士堅守在呂策拉特村的樹屋或隧道裡。
警方15日表示，他們在當地定期巡邏，消防人員正在檢查一個隧道的通風裝置。據稱還有兩名活動人士待在隧道裡。警方發言人稱：「白天時清理行動會繼續進行。有幾座樹屋尚待檢查。」
據警方估計，目前僅剩個位數的數活動人士還在呂策拉特村。一名還在現場的環保人士則表示，約有20人堅守當地。據《德新社》報導，呂策拉特村在清晨時分亮起燈光，挖掘機駛入現場，拆除更多建築物。警方的登高救援人員攀附在起重器上，嘗試接近樹屋上的活動人士。
環保少女：「德國真是讓自己丟臉」
14日，大批示威者無畏風雨前往位於萊茵褐煤礦區的凱恩貝格（Keyenberg），抗議呂策拉特村遭到拆遷，其中包括不少當地居民，以及上百名此前佔領呂策拉特村的活動人士。警方估計參加者約有1萬5000人，抗議活動組織方則稱有3萬5000人。瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）也到場聲援。
此前一日，童貝里強烈譴責德國當局強行將活動人士趕出呂策拉特村的做法。童貝里13日造訪呂策拉特村時表示：「我認為這種事發生在2023年真是荒謬。科學研究很明確，我們必須壓低碳排放。德國真是正在讓自己丟臉。」
她還表示：「當政府和企業如此作為，積極破壞環境，將無數人置於險境時，人民就會站出來。事情不應該是這樣，但現在就是發生了。」
童貝里呼籲立即停止破壞，同時確保公正的氣候轉型。「這只是全球氣候運動的一部分。我們站在一起，團結一致。」
逾70人在抗議活動中受傷
在14日大型示威活動進行的同時，警方與另一群活動人士發生暴力衝突，數百人試圖衝破警方的封鎖線，在大雨中跑向採礦場邊緣。示威者向安全部隊投擲石塊，警方則使用了水槍、胡椒噴霧和警棍。天黑後局勢平靜下來，多數示威者離開了現場。
亞琛警方發言人15日表示，從11日在呂策拉特村展開清場至今，已有超過70名警力負傷，其中部分人是因14日的大型示威活動而受傷。除了與氣候活動人士的衝突外，場地條件和其他因素也是造成警員受傷的原因。
根據活動團體「Lützerath lebt」的說法，在14日的示威活動中，有大量反煤炭示威者「嚴重受傷」，甚至有人受到危及生命的傷害。該團體表示，警方在呂策拉特附近的田地對在現場示威的氣候活動人士使用「警棍、胡椒噴霧、警用裝甲車、水槍、警犬和馬」等驅趕手段。警方並未提供14日的確切受傷人數。
警方表示，11日至今，警方取締了約150起刑事違規事件，包括妨礙公務、損毀財物和擾亂治安等。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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全家邀請消費者一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！
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隨著永續議題日益重要，全家推動全台店舖化身永續生活服務平台，致力於打造兼具便利、舒適且環保的空間。為實現永續綠色經營，全家在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元、簡單就能響應永續生活的選擇。
隨著環保意識漸長，越來越多人開始留意永續的重要性，但想要為環境盡份心力，一定要特地抽空到海邊淨灘、辛苦地自耕自食來減少碳足跡嗎？其實不盡然，只要平時有意識地做選擇，每個人都可以簡單地達到友善環境的行動。今年全家便利商店就以「便利永續 你也+1」作為主軸，邀請大家在生活中，一起達到永續、共好的目標。
選擇友善環境的食品
「早在十多年前，全家就陸續推出與永續有關的服務，但最讓人印象深刻的，應該是2019年的友善食光計畫。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室的吳采樺部長分享，當時為了解決超商的剩食問題，透過「時控條碼」與「時間定價」機制，設定鮮食商品到期前七小時，就可以享有七折優惠。
計劃推出之後，全家發現許多網友在社群上分享，不曉得哪裡能買到友善食光商品。適逢疫情期間台灣出現口罩地圖系統，加上越來越多消費者對於友善食光產品有需求，給了全家一個靈感──活用內部動態庫存系統，讓人們從全家會員APP，就能透過「飯糰」、「三明治」等品項查詢店鋪庫存，甚至能將常去的店舖加入「我的最愛」。結合了優惠與尋寶樂趣，消費者更容易透過實際行動來減少剩食。
而2018年推出的Clean Label食品少添加行動，也是全家相當具代表性的計畫之一。吳部長回想，2013年食安風暴過後，人們開始對於食品添加物有所警惕，不過，當時台灣在添加物的標章上，並沒有公認的指標，直到2018年，全家找到合作的第三方公正單位──慈悅和穀研所，開始全力推動了這場食品革命，從自有品牌與鮮食商品做起，陸續影響了外部廠商一同加入。
現在到全家便利商店購買鮮食或FamilyMart Collection商品，只要認明小葉子「Clean Label潔淨標章」，即代表減少3-9成的食品添加物，多一點留意，就能夠選擇少添加食品。目前全家已有超過7成的麵包、飯糰、微波主食、三明治等鮮食產品，取得Clean Label標章。
減塑，不如循環再利用
在循環經濟議題特別受矚目的這幾年，全家也不斷嘗試提供相關服務，例如：曾推出以廢棄布料製作的物流包材，或是推出循環餐盒與循環杯。「以咖啡來說，全家一年約可賣出1.6億杯，若一次性容器可以轉換成環保杯、循環杯，就是非常大的環保躍進。」吳部長分享，部分服務屬於期間限定的嘗試性作為，但也因為有各種經驗，所以當今年政府提出連鎖便利商店須提供租借循環杯的政策時，全家才能順利地接軌。
目前全家已有400間店舖，提供咖啡循環杯的免費借用服務。消費者只需綁定LINE帳號，簡單掃碼，3秒鐘就能完成免費借用，減少一次性容器的使用。
吳部長也提到，網購包材的耗用，是許多團體與消費者關注的重點。為此，全家與網購循環包裝系統品牌「配客嘉」合作，目前全台共計3800店可歸還網購循環包材。雖然目前僅提供回收服務，但未來希望可以主動於自有電商平台，提供循環包材選擇，讓網購循環能達到更好的效益。
為了減少一次性包裝的使用，近期全家也嘗試與台塑生醫合作，推出洗衣精智慧補充站，只要自備容器來到補充站，就可以每公升40元的優惠價格，購買市價破百元的洗衣精，吸引許多小家庭、在外租屋的學生、小資族前來，不但能夠以少量的方式補充日常所需，也鼓勵人們重複使用家中的空瓶容器。
走進沉浸式體驗空間，看見未來的樣貌
除了實際走進全家，以行動響應永續生活之外，2023 年初，一同加入關鍵評論網於華山文創園區舉辦的沉浸式展覽《2222-未來選擇地》的倡議。《2222-未來選擇地》展覽分為三大區域，先是以未來人的視角，走進2222年宛如廢墟般的地球，接著穿過充滿廢棄物的海洋，回到2023年的現今，讓人重新思考，若想要達到環境永續，現在的我們有哪些選擇。
其中全家展區以三道門的互動設計，來說明這些年推廣的永續計畫，譬如：「Clean Label對策」門裡，引導人們以「斷捨離」的概念，將食品中常見的八大添加物移除；「減塑行動」門則透過問答互動，讓人們反思在日常中，若無意識地使用塑膠製品，一年會產生多少碳排放量。
「身為連鎖便利商店最大的優勢，就是擁有一定的影響力，但這同時也是責任。」吳部長堅定地說，對於永續議題，全家一直不斷地嘗試及優化流程，期望在購物環境中，慢慢融入環保的概念，讓消費者可以用最簡單的方式參與，為地球盡一份心力。