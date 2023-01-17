德國「煤村保衛戰」：氣候保護人士與警方激烈衝突，瑞典「環保少女」也到場聲援

文：德國之聲中文網（德新社、法新社）

位於德國北威州的呂策拉特村（Lützerath）近期成為氣候保護主義人士與警察「激戰」的「戰場」。在法院裁定萊茵能源供應集團（RWE）得以繼續開採褐煤後，位於礦區的呂策拉特村被迫拆遷。這引起氣候保護活動人士的不滿。數月來，這個已被廢棄的村莊被環保人士佔據，抗議政府將該地區劃為褐煤礦區的決定。

1月11日，數百名穿著防暴裝備的警察著手清除活動人士設置的路障。清場過程中，警方與活動人士發生激烈衝突。迄今仍有一小群活動人士堅守在呂策拉特村的樹屋或隧道裡。

警方15日表示，他們在當地定期巡邏，消防人員正在檢查一個隧道的通風裝置。據稱還有兩名活動人士待在隧道裡。警方發言人稱：「白天時清理行動會繼續進行。有幾座樹屋尚待檢查。」

據警方估計，目前僅剩個位數的數活動人士還在呂策拉特村。一名還在現場的環保人士則表示，約有20人堅守當地。據《德新社》報導，呂策拉特村在清晨時分亮起燈光，挖掘機駛入現場，拆除更多建築物。警方的登高救援人員攀附在起重器上，嘗試接近樹屋上的活動人士。

環保少女：「德國真是讓自己丟臉」

14日，大批示威者無畏風雨前往位於萊茵褐煤礦區的凱恩貝格（Keyenberg），抗議呂策拉特村遭到拆遷，其中包括不少當地居民，以及上百名此前佔領呂策拉特村的活動人士。警方估計參加者約有1萬5000人，抗議活動組織方則稱有3萬5000人。瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）也到場聲援。

此前一日，童貝里強烈譴責德國當局強行將活動人士趕出呂策拉特村的做法。童貝里13日造訪呂策拉特村時表示：「我認為這種事發生在2023年真是荒謬。科學研究很明確，我們必須壓低碳排放。德國真是正在讓自己丟臉。」

她還表示：「當政府和企業如此作為，積極破壞環境，將無數人置於險境時，人民就會站出來。事情不應該是這樣，但現在就是發生了。」

童貝里呼籲立即停止破壞，同時確保公正的氣候轉型。「這只是全球氣候運動的一部分。我們站在一起，團結一致。」

逾70人在抗議活動中受傷

在14日大型示威活動進行的同時，警方與另一群活動人士發生暴力衝突，數百人試圖衝破警方的封鎖線，在大雨中跑向採礦場邊緣。示威者向安全部隊投擲石塊，警方則使用了水槍、胡椒噴霧和警棍。天黑後局勢平靜下來，多數示威者離開了現場。

亞琛警方發言人15日表示，從11日在呂策拉特村展開清場至今，已有超過70名警力負傷，其中部分人是因14日的大型示威活動而受傷。除了與氣候活動人士的衝突外，場地條件和其他因素也是造成警員受傷的原因。

根據活動團體「Lützerath lebt」的說法，在14日的示威活動中，有大量反煤炭示威者「嚴重受傷」，甚至有人受到危及生命的傷害。該團體表示，警方在呂策拉特附近的田地對在現場示威的氣候活動人士使用「警棍、胡椒噴霧、警用裝甲車、水槍、警犬和馬」等驅趕手段。警方並未提供14日的確切受傷人數。

警方表示，11日至今，警方取締了約150起刑事違規事件，包括妨礙公務、損毀財物和擾亂治安等。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航