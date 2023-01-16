美國把台灣烏克蘭化，台灣恐成地雷島？一次看懂「火山布雷系統」軍售爭議
我們想讓你知道的是
中央研究院院士朱雲漢指出，美宣布對台軍售14套M136火山車載布雷系統，可在10分鐘內埋下13440顆地雷，「不出一週，台灣將成為恐怖的噩夢禁地」；陸軍司令部表示，此布雷系統非廣區域布設，是針對敵登陸突破口實施「機動及精準」布雷，為保障家園財產安全的必要手段。
美國務院去年批准價值1.8億美元的對台軍售案，其中包括快速部署大型地雷區域的能力的「火山布雷系統」（Volcano Anti-Tank systems），近期國內引發熱烈討論，批評美國「正準備將台灣烏克蘭化」、「台灣將成地雷島」，《關鍵評論網》整理了來龍去脈，一次看懂這次的軍售爭議。
事件緣由
為強化反登陸作戰能量，去（2022）年初陸軍以代號「九陣專案」，向美軍採購14套「M136火山布雷系統」。美國政府於美東時間12月28日宣布，針對「陸上機動布雷系統」進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。
根據美國國防合作安全局（DSCA），這次軍售的主要項目包括火山車載布雷系統（Volcano anti-tank munition-laying systems）、10噸重型增程機動戰術卡車（M977A4 HEMTT）、M87A1布雷罐、M88罐裝訓練彈藥（練習用假彈）、M89訓練彈藥（測試彈）與相關設備、操作與維護培訓等。
反對聲音有哪些？
中央研究院院士朱雲漢本月11日於《天下雜誌》發表評論，指出美宣布對台軍售14套M136火山車載布雷系統，可在10分鐘內埋下13440顆地雷，「不出一週，台灣將成為恐怖的噩夢禁地」。朱雲漢稱，「美國正準備將台灣烏克蘭化」，他說重型車輛會引爆戰防雷，一樣傷害無辜，台灣民眾應覺醒，絕對禁止在台使用地雷，更不允許部署地雷的武器踏上台灣。
民眾黨立委張其祿今（16）日也發布新聞稿，指出金門在二戰之後曾經部署大量地雷，過去數十年造成大量無辜當地軍民的死傷；在90年代之後，政府還要編列大筆的預算委託外商排除地雷，甚至2005年排雷時還發生爆炸死傷事件。
張其祿也提到，火山布雷系統是屬於美蘇冷戰時代產物，屬於屬於「非特定人員及載具」殺傷武器，在國際上早被視為高度不道德武器。在多國簽署渥太華公約後，系統曾被封存20年，2017美軍才重啟這套系統；他質疑這套布雷系統是否符合我國國土防禦戰略需求的優先性？
陸軍如何回應？
針對外界質疑陸軍採購的火山布雷系統，陸軍司令部今日指出，中共近年常態化運用軍機、軍艦，襲擾台灣周邊海、空域，並多次飛越海峽中線，執行針對性的三棲登陸演訓，武力犯台之能力及意圖均明顯增加。
陸軍司令部指出，陸軍因應「敵情威脅」及「防衛作戰需求」，配合戰術、戰法研發，採購新式智能戰防雷，可大幅提升地面防衛作戰能力；且因系統具備「定時自毀」、「磁感應引爆」、「雷區標示」及「便於辨識與清除」等特性，與埋設地面下之傳統地雷不同，可避免我軍及民眾誤觸。
陸軍強調，此布雷系統非廣區域布設，是針對敵登陸突破口及預想機動路線，迅速實施「有限、機動及精準」布雷，為因應嚴峻敵情威脅，保障家園財產安全的必要手段。
立法院外交國防委員會召委王定宇今日也表示，此採購專案不包括埋在地底下、人踩到腳一碰就爆炸的「人員殺傷雷」，而是針對敵軍快速進攻灘頭的反登陸「反裝甲雷」，可以在10分鐘內部署960枚反裝甲地雷。
王定宇也指出，此布雷系統有自毀系統，可以在設定時間內自動失效，而且部署地雷是外顯的，「灑在地面上是看得見的、不是埋在地底下」，屆時要移除也非常方便。
王定宇強調，快速布雷平常不會部署做雷區，而是面臨敵人併吞、侵略時，在敵方發動攻擊之前，快速在台灣寥寥可數的登陸灘頭快速部署，來阻止解放軍登陸、或阻礙登陸速度，使我國陸軍可以用最少人力、最快速度建置反登陸反侵略的布雷系統。
根據網路資料，「反裝甲雷」（反坦克地雷）是一種用於破壞或摧毀裝甲戰鬥車輛的地雷。反裝甲雷通常擁有更高份量的爆炸物，被改造成只會被載具觸發；而「人員殺傷雷」（反步兵地雷）則是一種針對地面人員的地雷，當受害者踩到地雷時，人員殺傷雷就會被觸發。
渥太華條約是什麼？還有哪些國家使用布雷系統？
地雷在二戰期間首次被廣泛使用，在聯合國與國際反地雷組織的倡議下，1997年在加拿大渥太華了《渥太華條約》（Ottawa Treaty），也稱《地雷禁止條約》（Mine Ban Treaty），禁止使用、儲存、生產和轉讓具對人員殺傷力的地雷，及銷毀、完全禁止一切殺傷地雷（反步兵地雷）。
《渥太華條約》目前有164個締約國，不過包括中國、俄羅斯和美國在內的32個聯合國國家尚未批准。
我陸軍司令部日前也指出，目前美國、英國、法國、德國、義大利及韓國等國家仍使用布雷系統。陸軍司令部強調，本次對美採購之「火山布雷系統」為全新美軍現役裝備，屬反戰（甲）車輛地雷，打擊目標為敵裝甲車輛，非人員殺傷性地雷，且為金屬製品，並具定時自毀功能，在作戰時，採計畫性布設，以雷區標示方式，可避免我軍及民眾誤觸，便於戰後清除。
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核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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