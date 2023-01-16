立法院今處理普發現金草案，在野黨批政院版1000億「強化社會經濟韌性」是綁架全民發現金

普發現金相關草案將在今（16）日於立法院處理，對此，在野黨紛紛召開記者會對政院版草案表達不滿，國民黨黨團認為「強化社會、經濟韌性」涉及的1000億元項目是模糊的空白授權，要求支持國民黨所提、只發現金的草案；民眾黨也認為應刪除韌性相關條文，且不得舉債大撒幣；時代力量則批評兩大黨為了兌現政治支票，而打亂預算審議時程。

立法院今日將處理普發現金的政院版草案，涉及超徵稅收3800億的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」中，包含挹注勞健保基金及台電的1000多億、加強經濟及社會韌性的1000億，另外還有普發現金1100億、400億元應付不時之需。

對此，國民黨也提出「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」，草案內容要求每人發放1萬元，且不包含其他項目，只發現金。國民黨團今日召開記者會，呼籲朝野各黨團支持國民黨版草案，重點放在普發現金，簡單、明瞭、不複雜，儘速通過後就能趕在過年前發現金。

國民黨黨團總召曾銘宗表示，政院版的特別條例第3條第8款是普發現金，第9款是「其他經行政院核可之強化經濟及社會韌性有關事項」，挹注勞健保及台電、加強經濟及社會韌性等，是行政院要立法院給予空白授權，認為是藉此綁架全民發現金。國民黨團認為，國人的納稅錢不宜空白授權，主張相關事項應交付委員會審議。

針對社會、經濟韌性部分，國民黨黨團首席副書記長謝衣鳳表示，目前經濟情勢仍處在不確定的變化當中，這1000億元的項目是模糊的。這筆錢涉及各部會預算編列，相對複雜，且朝野不但沒有共識，也會延宕發放現金的時程，呼籲朝野支持國民黨團版本，逕付二讀，即使年前無法發放，也要讓民眾知道發現金是確定的。

國民黨黨團副書記長吳怡玎認為，該項目中加強產業韌性、觀光交通、居住正義，本來就應該在公務預算中執行，而且這些根本就不可能在4個工作天中完成，「要發現金，就不要送來一個無法通過的版本。」

台灣民眾黨黨團總召邱臣遠表示，政院版草案中，除了用來普發現金的1400億以外，另外2000多億都是給行政院添加空白授權，擔心會淪為政策買票、舉債大撒幣，因此主張刪除草案第3條第9款「其他經行政院核可之強化經濟及社會韌性有關事項」，以符合授權明確性原則，且施行期間不應拖到2025年底，而是改到2024年6月30日屆滿。

另外，邱臣遠指出，超徵稅收全民共享應以「結餘數」為主，而非「超收數」，因為若結餘數不足，恐怕會變成舉債發現金，因此民眾黨也認為應刪除草案第5條「舉措債務支應」，避免政府舉債大撒幣。

時代力量提到舉債發現金的問題，黨團副總召陳椒華表示，政院版明文提及經費來源不受《公共債務法》第5條第7項規定的限制，國發會與主計總處應該向國民說清楚，這次的特別預算支出會舉用多少債務支應，若不會，就不應將這樣的內容入法。

時力黨團總召邱顯智指出，時代力量沒有針對普發現金提出相應草案，是因為堅決反對國民黨、民進黨兩大黨為了兌現普發現金的政治支票，在過年前短短4天就要立法院逕付二讀，背書完成條例審查。立委王婉諭則認為，如果要用這筆稅金來加強韌性，應該優先用於經濟與社會地位上較脆弱的群體，合理共享經濟成果。

時力黨團強調，特別條例應依循正常程序嚴格審查，邱顯智指出，《預算法》第51條明文規定，總預算案應於會計年度開始一個月前由立法院議決，並在會計年度開始15日前由總統公布，今天已經1月16日，立法院卻未完成112年總預算及附屬單位預算審議，可見兩大黨為了兌現政治支票，打亂預算審議時程。

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核稿編輯：翁世航