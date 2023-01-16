立法院今處理普發現金草案，在野黨批政院版1000億「強化社會經濟韌性」是綁架全民發現金
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針對社會、經濟韌性部分，國民黨黨團首席副書記長謝衣鳳表示，目前經濟情勢仍處在不確定的變化當中，這1000億元的項目是模糊的。這筆錢涉及各部會預算編列，相對複雜，且朝野不但沒有共識，也會延宕發放現金的時程，呼籲朝野支持國民黨團版本。
普發現金相關草案將在今（16）日於立法院處理，對此，在野黨紛紛召開記者會對政院版草案表達不滿，國民黨黨團認為「強化社會、經濟韌性」涉及的1000億元項目是模糊的空白授權，要求支持國民黨所提、只發現金的草案；民眾黨也認為應刪除韌性相關條文，且不得舉債大撒幣；時代力量則批評兩大黨為了兌現政治支票，而打亂預算審議時程。
立法院今日將處理普發現金的政院版草案，涉及超徵稅收3800億的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」中，包含挹注勞健保基金及台電的1000多億、加強經濟及社會韌性的1000億，另外還有普發現金1100億、400億元應付不時之需。
對此，國民黨也提出「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」，草案內容要求每人發放1萬元，且不包含其他項目，只發現金。國民黨團今日召開記者會，呼籲朝野各黨團支持國民黨版草案，重點放在普發現金，簡單、明瞭、不複雜，儘速通過後就能趕在過年前發現金。
國民黨黨團總召曾銘宗表示，政院版的特別條例第3條第8款是普發現金，第9款是「其他經行政院核可之強化經濟及社會韌性有關事項」，挹注勞健保及台電、加強經濟及社會韌性等，是行政院要立法院給予空白授權，認為是藉此綁架全民發現金。國民黨團認為，國人的納稅錢不宜空白授權，主張相關事項應交付委員會審議。
針對社會、經濟韌性部分，國民黨黨團首席副書記長謝衣鳳表示，目前經濟情勢仍處在不確定的變化當中，這1000億元的項目是模糊的。這筆錢涉及各部會預算編列，相對複雜，且朝野不但沒有共識，也會延宕發放現金的時程，呼籲朝野支持國民黨團版本，逕付二讀，即使年前無法發放，也要讓民眾知道發現金是確定的。
國民黨黨團副書記長吳怡玎認為，該項目中加強產業韌性、觀光交通、居住正義，本來就應該在公務預算中執行，而且這些根本就不可能在4個工作天中完成，「要發現金，就不要送來一個無法通過的版本。」
台灣民眾黨黨團總召邱臣遠表示，政院版草案中，除了用來普發現金的1400億以外，另外2000多億都是給行政院添加空白授權，擔心會淪為政策買票、舉債大撒幣，因此主張刪除草案第3條第9款「其他經行政院核可之強化經濟及社會韌性有關事項」，以符合授權明確性原則，且施行期間不應拖到2025年底，而是改到2024年6月30日屆滿。
另外，邱臣遠指出，超徵稅收全民共享應以「結餘數」為主，而非「超收數」，因為若結餘數不足，恐怕會變成舉債發現金，因此民眾黨也認為應刪除草案第5條「舉措債務支應」，避免政府舉債大撒幣。
時代力量提到舉債發現金的問題，黨團副總召陳椒華表示，政院版明文提及經費來源不受《公共債務法》第5條第7項規定的限制，國發會與主計總處應該向國民說清楚，這次的特別預算支出會舉用多少債務支應，若不會，就不應將這樣的內容入法。
時力黨團總召邱顯智指出，時代力量沒有針對普發現金提出相應草案，是因為堅決反對國民黨、民進黨兩大黨為了兌現普發現金的政治支票，在過年前短短4天就要立法院逕付二讀，背書完成條例審查。立委王婉諭則認為，如果要用這筆稅金來加強韌性，應該優先用於經濟與社會地位上較脆弱的群體，合理共享經濟成果。
時力黨團強調，特別條例應依循正常程序嚴格審查，邱顯智指出，《預算法》第51條明文規定，總預算案應於會計年度開始一個月前由立法院議決，並在會計年度開始15日前由總統公布，今天已經1月16日，立法院卻未完成112年總預算及附屬單位預算審議，可見兩大黨為了兌現政治支票，打亂預算審議時程。
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核稿編輯：翁世航
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全家邀請消費者一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！
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隨著永續議題日益重要，全家推動全台店舖化身永續生活服務平台，致力於打造兼具便利、舒適且環保的空間。為實現永續綠色經營，全家在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元、簡單就能響應永續生活的選擇。
隨著環保意識漸長，越來越多人開始留意永續的重要性，但想要為環境盡份心力，一定要特地抽空到海邊淨灘、辛苦地自耕自食來減少碳足跡嗎？其實不盡然，只要平時有意識地做選擇，每個人都可以簡單地達到友善環境的行動。今年全家便利商店就以「便利永續 你也+1」作為主軸，邀請大家在生活中，一起達到永續、共好的目標。
選擇友善環境的食品
「早在十多年前，全家就陸續推出與永續有關的服務，但最讓人印象深刻的，應該是2019年的友善食光計畫。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室的吳采樺部長分享，當時為了解決超商的剩食問題，透過「時控條碼」與「時間定價」機制，設定鮮食商品到期前七小時，就可以享有七折優惠。
計劃推出之後，全家發現許多網友在社群上分享，不曉得哪裡能買到友善食光商品。適逢疫情期間台灣出現口罩地圖系統，加上越來越多消費者對於友善食光產品有需求，給了全家一個靈感──活用內部動態庫存系統，讓人們從全家會員APP，就能透過「飯糰」、「三明治」等品項查詢店鋪庫存，甚至能將常去的店舖加入「我的最愛」。結合了優惠與尋寶樂趣，消費者更容易透過實際行動來減少剩食。
而2018年推出的Clean Label食品少添加行動，也是全家相當具代表性的計畫之一。吳部長回想，2013年食安風暴過後，人們開始對於食品添加物有所警惕，不過，當時台灣在添加物的標章上，並沒有公認的指標，直到2018年，全家找到合作的第三方公正單位──慈悅和穀研所，開始全力推動了這場食品革命，從自有品牌與鮮食商品做起，陸續影響了外部廠商一同加入。
現在到全家便利商店購買鮮食或FamilyMart Collection商品，只要認明小葉子「Clean Label潔淨標章」，即代表減少3-9成的食品添加物，多一點留意，就能夠選擇少添加食品。目前全家已有超過7成的麵包、飯糰、微波主食、三明治等鮮食產品，取得Clean Label標章。
減塑，不如循環再利用
在循環經濟議題特別受矚目的這幾年，全家也不斷嘗試提供相關服務，例如：曾推出以廢棄布料製作的物流包材，或是推出循環餐盒與循環杯。「以咖啡來說，全家一年約可賣出1.6億杯，若一次性容器可以轉換成環保杯、循環杯，就是非常大的環保躍進。」吳部長分享，部分服務屬於期間限定的嘗試性作為，但也因為有各種經驗，所以當今年政府提出連鎖便利商店須提供租借循環杯的政策時，全家才能順利地接軌。
目前全家已有400間店舖，提供咖啡循環杯的免費借用服務。消費者只需綁定LINE帳號，簡單掃碼，3秒鐘就能完成免費借用，減少一次性容器的使用。
吳部長也提到，網購包材的耗用，是許多團體與消費者關注的重點。為此，全家與網購循環包裝系統品牌「配客嘉」合作，目前全台共計3800店可歸還網購循環包材。雖然目前僅提供回收服務，但未來希望可以主動於自有電商平台，提供循環包材選擇，讓網購循環能達到更好的效益。
為了減少一次性包裝的使用，近期全家也嘗試與台塑生醫合作，推出洗衣精智慧補充站，只要自備容器來到補充站，就可以每公升40元的優惠價格，購買市價破百元的洗衣精，吸引許多小家庭、在外租屋的學生、小資族前來，不但能夠以少量的方式補充日常所需，也鼓勵人們重複使用家中的空瓶容器。
走進沉浸式體驗空間，看見未來的樣貌
除了實際走進全家，以行動響應永續生活之外，2023 年初，一同加入關鍵評論網於華山文創園區舉辦的沉浸式展覽《2222-未來選擇地》的倡議。《2222-未來選擇地》展覽分為三大區域，先是以未來人的視角，走進2222年宛如廢墟般的地球，接著穿過充滿廢棄物的海洋，回到2023年的現今，讓人重新思考，若想要達到環境永續，現在的我們有哪些選擇。
其中全家展區以三道門的互動設計，來說明這些年推廣的永續計畫，譬如：「Clean Label對策」門裡，引導人們以「斷捨離」的概念，將食品中常見的八大添加物移除；「減塑行動」門則透過問答互動，讓人們反思在日常中，若無意識地使用塑膠製品，一年會產生多少碳排放量。
「身為連鎖便利商店最大的優勢，就是擁有一定的影響力，但這同時也是責任。」吳部長堅定地說，對於永續議題，全家一直不斷地嘗試及優化流程，期望在購物環境中，慢慢融入環保的概念，讓消費者可以用最簡單的方式參與，為地球盡一份心力。