金正恩頻頻公開「曬女兒」，北韓未來將出現女性領導人？還是父女同框另有用意？
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北韓獨裁領導人金正恩數次與他10歲的女兒金朱愛一起出現在公眾面前，引發了人們對於他的權位繼承人的猜測。
文：德國之聲中文網
儼然一位驕傲的父親，北韓獨裁領導人金正恩最近幾個月通過官方媒體曬出他的大女兒金朱愛的照片。去（2022）年11月，他和她手牽手出現在一個導彈發射現場。隨後，她的手放在父親的肩膀上，站在一群忠誠的軍人前面。
據信，金朱愛出生於2013年，在金正恩的三個孩子中位列第二。這三個孩子包括一個兒子和兩個女兒。
韓國情報部門認為，這些照片表明金正恩打算讓金家血脈世世代代控制這個與世隔絕的國家。
但分析人士表示，金朱愛繼任父親的權位尚不確定。這需要男性主導的北韓社會發生前所未有的觀念轉變，而且幾乎肯定會引起該國政界和軍界絕大多數男性高官的抵制。
金正恩重女輕男？
分析人士承認，是否讓女兒金朱愛繼承大位，只有金正恩本人知道。
北韓媒體刊發了高層官員向金朱愛鞠躬的照片，並稱她是金正恩「最心愛」的孩子。她身穿白色風衣和帶毛領的黑色長外套，顯示出她母親李雪主的時尚品味。「第一夫人」李雪主是北韓的時尚偶像。
關於金朱愛或她的兄弟姐妹，我們所知甚少。
但在1月初的一次簡報中，韓國國家情報局告訴政界高層人士，通過將女兒金朱愛帶到公共場所，金正恩已經為平壤的第三次世襲權力打下了基礎。
2011年12月，北韓獨裁領導人金正日突然去世，其子金正恩接管權位。金正日的權位也來自他的父親金日成。
在此之前很多年內，金正恩未被視為其父親選定的繼任者。這突顯了北韓領導權的繼承方面存在的複雜性。
這一權位原本屬於他同父異母的哥哥金正男。2001年，金正男因持偽造的多明尼加共和國護照旅行在東京機場被捕。據傳他此行的目的是帶家人前往迪士尼樂園遊玩。此一事件可能激怒了他的父親，給長期以來權位紛爭畫上句號。
儘管金正恩擊敗他的同父異母兄弟登上最高權位，他仍然將後者視為對其統治合法性的威脅。2017年2月，金正男在吉隆坡機場被人用VX神經毒劑暗殺。據稱襲擊者策劃者迅速逃往北韓。
金正恩貴體有恙？
有人認為金正恩龍體欠安。新聞照片顯示，他身材肥胖，明顯具有抽煙的習慣。他被認為可能患者痛風和糖尿病，就像他的父親一樣。
這位獨裁者大約只有39歲，但權位繼承問題可能已經成為平壤權力圈內的話題。
不過，確認誰是繼位者目前可能還為時過早。
「我很難相信這個女孩能夠接替她父親的位置，主要是因為她是女性。」東京早稻田大學教授、多本關於金氏王朝著作的作者重村敏充（Toshimitsu Shigemura）說。
「北韓仍然是一個非常保守的儒家社會，這意味著金朱愛不可能成為她父親的繼任者。」他告訴《德國之聲》。
他說：「我認為我們必須假設他會選擇在時機成熟時將控制權移交給他的兒子，但他肯定希望權位在家族內傳承，以遵循北韓所說的『白頭血統』。」
白頭山（中國稱為「長白山」）橫跨北韓與中國的邊界。北韓的宣傳聲稱，開國領袖也就是金正恩的祖父金日成，1940年代曾在此領導抗日游擊戰爭。其他材料則顯示，他早年大部分時間都在俄羅斯的難民營度過，二戰結束時被莫斯科任命為北韓的傀儡統治者。
父女同框另有用意？
重村敏充說：「我相信，金正恩讓他的女兒金朱愛和他一起出現在北韓媒體，而且是在這些極具象徵意義的地點，其用意在於表明他繼續前進的決心，儘管北韓因為遭受經濟制裁和疫情封鎖而困難重重。」
這位北韓專家還說：「他試圖轉移人們的注意力，炫耀他幸福的家庭，甚至鼓勵人們稱頌他作為父親和領導者的形象。」
重村敏充認為，雖然越來越多的外國電視節目和電影走私到北韓，削弱了年輕人對金家王朝的支持，但北韓老一輩人仍然普遍尊重甚至崇拜金氏家族。
重村敏充補充說，金正恩也可能試圖通過表明權位家族傳承的意願來阻止異議。
韓國公州國立大學國際關係副教授林恩貞（Eunjung Lim，音）表示，考慮到金正恩的孩子們年紀尚幼，現在猜測誰可能繼承權位為時過早。
她說：「他看起來確實不太健康，但我認為還不能預測未來，因為金朱愛太年輕了。」
「我認為這些新聞照片更有可能用來向北韓公眾發出訊號，創造一個為年輕一代帶來光明未來的領袖形象。」她說，「這可能有點戲劇化，但金正恩在這些活動中與女兒金朱愛而不是兒子一起出場，可以說看起來更『高級』。」
她認為，「但現在要做更多解讀還為時過早，也太困難了。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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