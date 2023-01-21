【關鍵專訪】中經院副主任楊書菲：地緣政治形成技術分流，台商如何因應變質的全球化？
我們想讓你知道的是
世界逐漸形成兩大經濟陣營，儼然形成「經貿新冷戰」。一陣營是美國、一陣營是中國。台商因為商業利益，是否會有「選邊站」的情形發生？要如何因應？又為什麼台灣要加入CPTTP（跨太平洋伙伴全面進步協定）？IPEF（印太經濟架構）與CPTTP在功能上是否有重疊？
受訪人：中華經濟研究院區域發展研究中心副主任楊書菲（以下訪談簡稱「楊」）
學經歷：國立政治大學國際貿易系博士，任職中華經濟研究院22年，現為中經院區域發展研究中心副主任。擅長領域包含國際貿易、國際投資。
Q：兩岸關係深深影響台灣的國際經貿外交關係。現在兩岸關係進展如何？
楊：這幾年兩岸官方管道幾乎停止。加上疫情與邊境管制，民間交流比過去少得很多。更令人擔心的是兩岸人民基本互信及好感度大幅下滑。兩岸關係要回到過去的樣子，短時間難度很大。
二十大之後，中國很明白告訴大家，他要建設所謂的社會主義現代化國家，不走西方傳統自由市場開放的路子。這跟西方世界與台灣的價值觀與理念，有很大的差距。政治領導班底已沒有市場派，形成一個更極權、更自給自足的中國。即便是對美國，態度也是越來越強硬，就會造成中方跟西方有比較多的衝突。
中國過去一些所作所為，比方說對我們經濟脅迫，或對我們外交空間擠壓，台海軍事威脅，還有對香港民主打壓等，都在台灣民眾心裡形成很深烙印和難以磨滅的疤痕。未來即便兩岸關係有所好轉，但彼此互動可能因這些烙印會有所保留。
Q：張忠謀說「全球化」幾乎已逝。如何看待全球化這件事？
楊：一個全球化的時代，原料那裡便宜，我就從那裡進；那裡成本低、有效率我就在那裡生產。每一個廠商專精他擅長領域，大家分工，我就專門做我有比較利益（Comparative Advantage）的事，最後整合在一起。為了要追求規模經濟（Economies of scale），會傾向集中在一個地方生產，這就是為什麼中國大陸會變成世界工廠。
跨國企業把生產鏈切割得非常細，分散全球各地，形成所謂的「長鏈」。為了組合最終產品，中間零組件之間會有頻繁交易。我們可以看到全球商品貿易佔全球GDP比重一直上升，2008年達到一個高點，約五成。之後開始下降，有幾個原因：第一是金融海嘯。第二是中國開始改變貿易結構。他覺得不能一直做加工出口，應該要提升製造的附加價值。
全球化造成利益分配不均，美中都覺得自己吃虧了。中國覺得他賺少了，被歐美跨國企業剝削。憑什麼iPhone從頭到尾都在中國做，只賺到其中1到2％的利潤。美國則覺得中國都用我的技術賺錢，然後還要跟我競爭，美國也無法忍受。這就是為什麼川普啟動美中貿易戰，對中國加徵關稅。如果只是關稅的問題，還相對單純。把相互依賴武器化，並使彼此失去互信，以及美、中政府意識到「斷供」的嚴重性才是衝擊全球化的主因。
全球化時代，大家做自己擅長的某一部分。有些產品技術門檻高，需要非常高的資本支出，非常長的研發時間，然後市場規模又不大，全世界只夠一、兩家廠商。對後進者來講，有很高的進入障礙。所以這些產品中國在全球化時代都是外購，很難自己生產，因為完全不符合商業規律。
現在完全改變了，因為美國對中國出口管制。有些東西，中國有錢也買不到。而且美國管制不只侷限在美國生產。美國使出長臂管轄權（Long-Arm Jurisdiction）：即使你這個產品不在我美國境內生產，只要用到美國技術，或美國設備，都落入這個出口管制。影響層面從美中之間，一下子就擴及到其他國家，包含台灣。
美國是什麼時候才意識到有大規模斷供危機？應該是在疫情之後，才真正意識到所有產品都可能斷供，從非常低階的口罩到非常高階的晶片都有可能。美國針對十個產業去盤點供應鏈的脆弱性。美國的因應作法，一是透過投資來帶動國內的製造能量。另一就是跟盟友合作，不適合在美國生產，就去跟其他盟友合作，來維持整個供應穩定。
Q：世界逐漸形成兩大經濟陣營，儼然形成「經貿新冷戰」。一陣營是美國、一陣營是中國。台商因為商業利益，會有「選邊站」的情形發生？要如何因應？
楊：台灣各個企業，與其說是選邊站，我覺得比較像是被選邊。企業的產品不賣給中國，不是不想而是不能。我們知道美國出口管制，如果違反了，後果非常嚴重。企業要怎麼做？當時美國對華為有禁令的時候，台積電就在禁令之前盡量供應給華為。截止之後，就不能供應了。
聯發科也不能賣給華為，但還有小米、OPPO，所以聯發科就做客戶移轉。NVIDIA的A100顯示卡會觸犯美國出口管制，現在就不賣A100顯示卡，去開發符合美國政府規範的A800。
從這幾個企業的反應，可以看到企業不會輕易放棄任何一個市場。有能力的企業，就會開發兩套體系，比方說NVIDIA的A800稱為中國「特規版」。可以預期開發中國特規版未來會變成一個趨勢。沒有能力開發的廠商，自然而然就被選邊了。
Q：美國意識到「斷供」危機，對中貿易政策作怎樣的改變？
楊：川普政策是在疫情發生前，是全面脫鉤「亂槍打鳥」的政策，效果不大。拜登政策是經歷疫情之後，他意識到產業有可能面臨斷供。同時覺得全面脫鉤不可行，代價太高，故改採所謂的「精準脫鉤」。
美國智庫用一個名詞叫「小院高籬」（Small Yard, High Fence）。「小院」就是要非常精準知道什麼東西對美國競爭力和未來產業發展是最關鍵的。好比說半導體、AI、量子運算、生物科技等等。「高籬」就是嚴守真正攸關美國國家安全的核心技術，傾一切力量跟資源，嚴格管控這些關鍵領域，做到滴水不漏。
現在很明顯的是在先進半導體部分，2022年10月7日全面升級出口管制。本來只針對像華為等特定企業，現在是從源頭要切斷，即切斷設備、軟體與技術等來源，不讓中國發展先進半導體。而晶片法案，是要提升美國國內投資量能，吸引更多的外國廠商到美國投資，進一步提升自己製造跟研發能力。另外IPEF、CHIP 4等聯盟也是用來圍堵中國的高籬。美國有一點要逼各國及企業選邊站的味道。
Tags：
新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
我們想讓你知道的是
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。