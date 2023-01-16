2023/01/16,
音樂

公館「海邊的卡夫卡」24小時告別演唱會落幕，多組音樂人大感不捨並請各界持續支持台灣音樂

公館「海邊的卡夫卡」24小時告別演唱會落幕，多組音樂人大感不捨並請各界持續支持台灣音樂
「再見卡夫卡」告別演唱會，旺福團員與全場歌迷大合照｜Photo Credit: 一念電影、海邊的卡夫卡提供

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公館獨立音樂溫床之一海邊的卡夫卡，因面臨都更計畫將在本月份熄燈，而重頭戲告別演唱會「24HR FAREWELL PARTY：今夜，我們住海邊」，則在上週六（14）晚間7點起跑，舉辦連續24小時告別演唱會，邀請到許多樂迷耳熟能詳的音樂人，包含大象體操開場，昆蟲白、康士坦的變化球、鄭宜農、HUSH、八十八顆芭樂籽、告五人、法蘭等人，並最後由樂團1976收尾。

孕育出當代許多台灣獨立音樂的公館「海邊的卡夫卡」Live House，因面臨都更計畫，宣布將於今（2023）年1月熄燈畫下句點，消息一出，許多音樂人、樂迷皆備感不捨。

而由一念電影攜手海邊的卡夫卡，發起「再見卡夫卡－來Chill溫羅汀」音樂影像跨界計畫，即是透過海邊的卡夫卡的藝文場域，發起一連串回顧，面向涵蓋Podcast對談、漫畫圖文出版、卡夫卡時光地圖、微醺音樂跨界沙龍、祭憶藏物展、紀錄片等等，保存、回顧台灣獨立音樂。

至於重頭戲告別演唱會「24HR FAREWELL PARTY：今夜，我們住海邊」，則在上週六（14）晚間7點起跑，舉辦連續24小時告別演唱會，邀請到許多樂迷耳熟能詳的音樂人，包含大象體操開場，昆蟲白、康士坦的變化球、鄭宜農、HUSH、八十八顆芭樂籽、告五人、法蘭等人，並最後由樂團1976收尾。

在接力演出的過程中，諸多音樂人也發表自己對於海邊的卡夫卡以及音樂路上的心得，大象體操鼓手涂嘉欽在演唱休息時，就提到休團期間曾與HUSH一起在海邊的卡夫卡表演，兩場演出皆完售，表演後老闆阿凱（1976主唱）發給每人厚厚一疊千元大鈔，涂嘉欽笑著表示：「原來做音樂真的可以賺錢。」而大象體操的貝斯手凱婷則說：「所以你是因為HUSH賺錢，不是因為大象體操。」

至於曾獲金曲獎最佳作曲人HUSH談到與「海邊的卡夫卡」的淵源，此前曾表示：「卡夫卡是我人生中第一個很正式的工作。退伍之後想要找個工作繼續留在台北，自己有在進行音樂創作，也可以看表演就來應徵了。」

在告別演唱會中，HUSH也到場力挺，並演出多首音樂，同時進一步表示：「今天不能說很開心來表演，但也不能說不開心，是很微妙的一晚，這裡是擁有很多回憶的存在，姑且可以說是年末總整理吧。」

至於睽違5年重返海邊的卡夫卡演出的鄭宜農，帶著一把木吉他自彈自唱，也聊到對於海邊的卡夫卡的感想，「今年第一場演出就獻給這裡，已經很久沒有自彈自唱，這是我很年輕時期的表演方式，當時台下的觀眾今天也在，曾經看過我稚嫩的樣子。如果不想忘掉就不會忘掉，它會用另外一種形式繼續存在，今天在舊地懷念也是對新地方的祝福。」

除此之外，玩團20餘年，終於在去（2022）年拿下金音獎最佳樂團的旺福，則是在上週日（15）中午登場，並以開放點歌的方式和現場聽眾互動，「今天完全沒有照歌單在走，要給大家跟給自己驚喜！儘管這個地方即將結束，但在不同的地方會有新的芽長出來，希望大家繼續支持台灣好的創作、好的音樂。」主唱Mami如此傾訴自己對音樂以及海邊的卡夫卡的念想。

「再見卡夫卡」告別演唱會_由大象體操揭開序幕_一念電影、海邊的卡夫卡提供
Photo Credit: 一念電影、海邊的卡夫卡提供
「再見卡夫卡」告別演唱會由大象體操揭開序幕
「再見卡夫卡」告別演唱會_HUSH回到發跡地海邊的卡夫卡演唱_一念電影、海邊的卡
Photo Credit: 一念電影、海邊的卡夫卡提供
HUSH（圖左）
「再見卡夫卡」告別演唱會_鄭宜農久違木吉他自彈自唱_一念電影、海邊的卡夫卡提供
Photo Credit: 一念電影、海邊的卡夫卡提供
鄭宜農
「再見卡夫卡」告別演唱會_旺福賣力開唱，左起為團員Twiggy、主唱小民、主唱M
Photo Credit: 一念電影、海邊的卡夫卡提供
旺福團圓，左起：Twiggy、小民、主唱Mami

而除了現場聽眾之外，告別演唱會也在週日下午2點半至晚上8點於LINE TODAY娛樂平台開啟直播，在線人數也突破11萬人，而在此時段接力登場的音樂人，則包含告五人、法蘭、黃玠、吳志寧、陳如山、岑寧兒等人，無論是現場或是線上，皆陪著海邊的卡夫卡走完最後一里路。

最後，策動此計畫的一念電影團隊，也邀情到台南全美戲院的知名國寶畫師顏振發，親自手繪「再見卡夫卡」烏鴉款視覺海報看板。顏振發也表示：「拿到這張圖時，感覺很有文學的氣味，開始做的時候並不好處理，細節不少。我在這個作品上留下了簽名，像是跟大家一起參加了再見卡夫卡。」成為另一場跨界合作的案例。

「再見卡夫卡」告別演唱會_台南全美戲院國寶級畫師顏振發與手繪烏鴉款視覺海報看板合
Photo Credit: 一念電影、海邊的卡夫卡提供
顏振發與手繪烏鴉款視覺海報

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核稿編輯：翁世航


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