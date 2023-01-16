2023/01/16,
醫療

王必勝：第三波疫情高峰已過，新春防疫專區上線，領藥、門診一鍵查詢

王必勝：第三波疫情高峰已過，新春防疫專區上線，領藥、門診一鍵查詢
Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

我們想讓你知道的是

本土疫情連7天下降，今(16)日本土僅1萬5409例，比上周同日下降8.8%。為確保民眾於農曆春節連假期間獲得適當醫療照護，並及時取得口服抗病毒藥物，指揮中心公布口服抗病毒藥合約機構與服務情形，方便民眾上網查詢。另外，指揮中心也指出，第三波疫情高峰已過，過年期間將以雙主流病毒為主。

中央流行疫情指揮中心於今（16）日公布國內新增1萬5632例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬5409例本土個案及223例境外移入，另外，確診個案中新增40例死亡。

春節防疫專區上線，合約機構、藥物領取一次看懂

指揮中心表示，農曆春節即將到來，為了讓民眾在連假期間也能及時取得口服抗病毒藥物，將口服抗病毒藥物合約機構於2023年1月20日至1月29日農曆春節連假期間所提供服務的情形，公布於衛生福利部疾病管制署全球資訊網>COVID-19春節防疫專區> COVID-19口服抗病毒藥物春節服務合約醫療機構，方便民眾上網查閱。

春節防疫專區_工作區域_1_複本

有COVID-19及類流感相關症狀、快篩陽性結果評估或確診等民眾，可點選欲就醫的縣市網址，選擇合適的醫療院所進行視訊診療或就醫。另外，民眾也可以透過健保署網站及「全民健保行動快易通｜健康存摺」App查詢春節院所開診情形。

指揮中心也強調，快篩陽性、確診者，建議優先透過遠距視訊看診，若有實地就醫需求應全程配戴口罩並於到院就診前主動告知。

預測春節期間以雙主流病毒為主

指揮中心說明，世界衛生組織（WHO）於今年1月11日資料指出，目前BA.5及其衍生變異株仍為全球主流株，其中BQ.1及其子代變異株占比升至53.4%，另BA.2.75及XBB及其子代變異株占比分別約8.1%及4.6%(含XBB.1.5)；其中近期XBB.1.5變異株已至少於38國檢出，多來自美國，其次為英國、丹麥。

指揮中心今公布221例新冠肺炎基因定序結果，其中本土有69例、境外有152例。羅一鈞說明，BA.5首次下降到50％以下，BA.2.75有超車趨勢，但目前幾周下來增幅不大，預計春節期間是雙病毒，不過雖然BA.2.75有免疫逃脫優勢，但傳播力跟重複感染的機率都略遜於新興變異株，所以不需要過於擔憂，看起來對疫情反彈回升的影響有限。

0116_上週境外移入及本土Omicron變異株監測結果

另外，中國入境陽性率，上周有122例，檢出73例BA.5，47例BF.7，2例BQ.1，目前還沒偵測到新的變異株，也未曾檢出XBB.1.5。

指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具保護力，並可降低因感染所造成之重症、住院或死亡風險。請民眾儘速完成疫苗接種，並落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，以獲得保護力。指揮中心將持續境外及本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業。

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責任編輯：葉冠妤
核稿編輯：翁世航


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