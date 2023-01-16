2023/01/16,
生活

【圖表】10天春節假期來了，一圖看懂為什麼今年放假天數特別長

【圖表】10天春節假期來了，一圖看懂為什麼今年放假天數特別長

我們想讓你知道的是

2023春節連假將從1月20日放到1月29日，共計10天。這是有紀錄以來最長天數的春節假期，為什麼今年特別長呢？讓我們從圖表來看看。

2023春節連假將從1月20日週五小年夜開始，直到1月29日結束，總計10天。這是有紀錄以來最長天數的春節假期，過去最長假期是9天。為什麼今年特別長呢？

春節假期連假天數變化

上圖是2001年到2023年每年春節連假所包含假期類型，春節連假基本為4天假期（除夕到初三），從2001年後開始每週週休二日，使得第二個週末與補假有可能加入連假後，使得每年的連假最少有6天，最長達到9天。

在2019年時行政院修正「政府機關調整上班日期處理要點」，加入新規則，如果除夕前一天（小年夜）是上班日，則也調整為放假日。希望藉此能降低交通疏運的車潮，且讓民眾有固定較長的春節連假，能夠活絡經濟。

因此從2020年開始，至今每年都從小年夜開始放假，也讓未來每年春節連假最少有7天，最長可達10天。而經過計算，2023年的10天假期，是2020到2030年這10年內唯一一次的10天假期

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資料來源：人事行政局

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核稿編輯：楊士範


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