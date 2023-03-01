「修車就去濱江街」：與松山機場噪音共生的「飛機巷」汽修產業聚落

我們想讓你知道的是
松山機場「飛機巷」是許多航空迷的必訪勝地，常去的人一定會發現，飛機巷周邊開著一間間的汽車保養廠，甚至已經形成「修車就去濱江街」的印象，這是為何呢？
文：李適軒（國立台灣大學地理環境資源學系學生）
台北市「飛機巷」（濱江街180巷）位於松山機場10號跑道尾端，為全台北市最嚴格的限建管制區域，維持低度開發的地景，聚集了許多汽車保養商家。
台北盆地盛行東風，大部分松山機場的班機使用10號跑道向東起降。因此，尖峰時段5至10分鐘起降的飛機帶來震耳欲聾的刺耳噪音，準備起飛的飛機將大量熱風挾帶廢氣灌入飛機巷區域，使該地充斥著航空汽油的氣味。
為了解汽車保養產業群聚的原因，研究團隊訪談飛機巷第一家汽車保養廠業者R老闆。受訪者原開業於濱江街，因國道一號建設而移入飛機巷內，自1990年代起在該地營業近30年，近年才因民航局土地徵收而遷移至他地。
老闆說明汽車保養產業的特性帶來的群聚優勢：首先，大規模的群聚已形成「修車就去濱江街」的地方形象。再者，汽車保養廠各自服務固定的客戶，宣傳靠的主要為客戶口耳相傳，各廠都有自己的顧客群，並不會互相搶生意。
R老闆也分享，修理汽車時會產生噪音，引擎也會產生廢氣，適合設在較不易影響到社區安寧的地方才可延長夜間修理時間。飛機巷地區除了汽車相關產業外，飛機起降與廢鐵處理廠帶來大量噪音與廢氣。
同時，該地挑高的鐵皮屋（屬於違章建築）最適合汽車保養廠，租金低廉，可使用大型機具與較多車輛，戶外的空間也可停放許多顧客待修理的車輛。
鄰避設施聚集
藉由訪談與實際踏查，研究團隊認為濱江街汽車保養產業聚集是標準的聚集經濟中（agglomeration economy）地方化經濟（localization economy）現象。
由相似產業廠商聚集而形成，地方產業規模擴大後，吸引更多廠商持續進入該地區。隨著產業規模擴大，保養廠也自濱江街汽車修護展售工業區外溢至周邊地區。
研究團隊分析，飛機巷地區地景形成的原因與過往研究單純探討「居民對鄰避設施的排斥」大不相同。松山機場為巨型的鄰避設施與嚴格的管制區，但這些條件恰好使其他同樣具備鄰避特質，無法在普通市區環境中有良好發展的商家在此地共存與共榮。
研究團隊進而提出，松山機場西側的地景是「鄰避設施聚集」（cluster of NIMBY facilities）的現象。都市中因為大型鄰避設施（如機場、發電廠、焚化爐等）的建置，形成相對低度開發的地區，吸引其他具有鄰避特質與特定條件的商家或設施進駐，形成聚集（cluster）的現象，提供都市居民相關服務。
研究團隊認為，「鄰避設施聚集」的觀點可彌補過往主要以「排斥」角度分析鄰避設施所缺漏之處。鄰避設施聚集應是普遍於都市出現的現象，在全國乃至全世界各都市中之大型鄰避設施周圍皆有許多案例。
若在這些有可能發展為鄰避設施聚集地（potential cluster of NIMBY facilities）的地區有完善的都市規劃與基礎建設，預先加強社會安全網，可以將這個現象對都市所帶來的外部成本（negative externality）降至最低。
最後，我們可以思考未來是否有辦法將以往傳統的「鄰避設施」化為轉機，額外提供都市居民休閒娛樂的場所與服務，成為近悅遠來的「共融設施」。
本文經中國地理學會會刊（在台北）授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
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前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna