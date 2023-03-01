「修車就去濱江街」：與松山機場噪音共生的「飛機巷」汽修產業聚落

文：李適軒（國立台灣大學地理環境資源學系學生）

台北市「飛機巷」（濱江街180巷）位於松山機場10號跑道尾端，為全台北市最嚴格的限建管制區域，維持低度開發的地景，聚集了許多汽車保養商家。

台北盆地盛行東風，大部分松山機場的班機使用10號跑道向東起降。因此，尖峰時段5至10分鐘起降的飛機帶來震耳欲聾的刺耳噪音，準備起飛的飛機將大量熱風挾帶廢氣灌入飛機巷區域，使該地充斥著航空汽油的氣味。

為了解汽車保養產業群聚的原因，研究團隊訪談飛機巷第一家汽車保養廠業者R老闆。受訪者原開業於濱江街，因國道一號建設而移入飛機巷內，自1990年代起在該地營業近30年，近年才因民航局土地徵收而遷移至他地。

老闆說明汽車保養產業的特性帶來的群聚優勢：首先，大規模的群聚已形成「修車就去濱江街」的地方形象。再者，汽車保養廠各自服務固定的客戶，宣傳靠的主要為客戶口耳相傳，各廠都有自己的顧客群，並不會互相搶生意。

R老闆也分享，修理汽車時會產生噪音，引擎也會產生廢氣，適合設在較不易影響到社區安寧的地方才可延長夜間修理時間。飛機巷地區除了汽車相關產業外，飛機起降與廢鐵處理廠帶來大量噪音與廢氣。

同時，該地挑高的鐵皮屋（屬於違章建築）最適合汽車保養廠，租金低廉，可使用大型機具與較多車輛，戶外的空間也可停放許多顧客待修理的車輛。

Photo Credit: 李適軒攝 圖二：飛機巷挑高的鐵皮屋汽車保養廠

鄰避設施聚集

藉由訪談與實際踏查，研究團隊認為濱江街汽車保養產業聚集是標準的聚集經濟中（agglomeration economy）地方化經濟（localization economy）現象。

由相似產業廠商聚集而形成，地方產業規模擴大後，吸引更多廠商持續進入該地區。隨著產業規模擴大，保養廠也自濱江街汽車修護展售工業區外溢至周邊地區。

研究團隊分析，飛機巷地區地景形成的原因與過往研究單純探討「居民對鄰避設施的排斥」大不相同。松山機場為巨型的鄰避設施與嚴格的管制區，但這些條件恰好使其他同樣具備鄰避特質，無法在普通市區環境中有良好發展的商家在此地共存與共榮。

研究團隊進而提出，松山機場西側的地景是「鄰避設施聚集」（cluster of NIMBY facilities）的現象。都市中因為大型鄰避設施（如機場、發電廠、焚化爐等）的建置，形成相對低度開發的地區，吸引其他具有鄰避特質與特定條件的商家或設施進駐，形成聚集（cluster）的現象，提供都市居民相關服務。

研究團隊認為，「鄰避設施聚集」的觀點可彌補過往主要以「排斥」角度分析鄰避設施所缺漏之處。鄰避設施聚集應是普遍於都市出現的現象，在全國乃至全世界各都市中之大型鄰避設施周圍皆有許多案例。

若在這些有可能發展為鄰避設施聚集地（potential cluster of NIMBY facilities）的地區有完善的都市規劃與基礎建設，預先加強社會安全網，可以將這個現象對都市所帶來的外部成本（negative externality）降至最低。

最後，我們可以思考未來是否有辦法將以往傳統的「鄰避設施」化為轉機，額外提供都市居民休閒娛樂的場所與服務，成為近悅遠來的「共融設施」。

本文經中國地理學會會刊（在台北）授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航