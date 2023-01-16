Logitech新春玩樂任遨遊，滿額抽日本來回機票！

迎接2023年，Logitech送你出國暢快玩，再祭出豐富新春優惠，好禮送不完！更特別邀請近期推出新歌《連輸入法都記得你》，將於3月19日舉辦演唱會的「情歌王子」陳勢安擔任品牌好友。新的一年，就與陳勢安一起享受專業質感生活！即日起至2月12日，消費滿990元就抽日本雙人來回機票(價值40,000元)及Rimowa 登機箱(價值25,600元)，消費滿1,688元再送Uber Eats 288元抵用券，滿3,388元即送Astro A10 電競耳機麥克風(價值1,990元)。購買G923賽車模擬方向盤或G29賽車方向盤組，就送Astro A10 電競耳機麥克風與Logitech G限量紀念模型車(總價值3,970元)。

新春優惠期間，於全台Logi Store快閃店消費任一品項滿990元(不含多媒體音箱及視訊會議設備系列)，即可參加現場「加碼紅包任你抽」活動，通通有獎，還有機會抽中Logitech精美鍵鼠組！除此之外，1月22日至27日整整六天，多項人氣爆品28折每晚8點在Logitech官方旗艦店限量開搶！不論想升級辦公配備、宅在家過年、規劃年節送禮，今年就看這一檔！

Logitech新春玩樂任遨遊，滿990元登錄發票即可抽日本雙人來回機票等多項好禮！

提前升級配備迎新年，Logitech商務鍵鼠最低76折起

想趁開工前全面升級辦公配備？即日起至2月12日，MX高階商務系列及多項人氣鍵鼠釋出新春優惠，最低只要76折：「MX Mechanical無線智能機械鍵盤」原價4,990元，特價4,688元；「MX Keys無線智能鍵盤」原價3,990元，特價3,388元；「MX Keys Mini無線智能鍵盤 – 精簡尺寸」原價3,990元，特價3,288元；「MX Anywhere 3 無線行動滑鼠」原價2,990元，特價2,288元。專為iPad Pro 11吋而生的「COMBO TOUCH觸控板背光鍵盤保護套」原價5,990元，限時下殺1,000元只要4,990元。人氣潮流時尚「POP KEYS無線機械式鍵盤」原價2,690元，特價只要2,288元。

專為數位職場而生的高顏值「BRIO 500網路攝影機」建議售價4,190元，特價3,590元；斜槓世代必備「ZONE VIBE 100無線藍牙耳機麥克風」建議售價3,190元，特價2,790元。於指定實體門市或線上通路購買鍵盤、滑鼠、耳麥、網路攝影機等商務產品，滿2,288元獨家領券再折188元。趁過年期間升級裝備，讓Logitech幫你省荷包，開工迎向好彩頭！

Logitech G熱銷電競周邊最低61折起，購買賽車模擬方向盤再送電競耳機

長達10天的連假不想出門人擠人，讓Logitech G陪你在家拿下每場勝利！真實感受沉浸賽車體驗的「G923賽車模擬方向盤」原價13,890元，特價11,990元；超熱銷「G913 TKL無線80%機械式電競鍵盤」原價7,190元，特價4,388元；夢幻白色系「G735無線美型RGB遊戲耳麥」原價6,690元，特價4,888元；玩色系列「G733無線RGB炫光電競耳麥」原價4,690元，特價3,688元；「PRO X SUPERLIGHT無線輕量化電競滑鼠」原價4,290元，特價3,688元，烈焰紅色款更是超應景，絕對成為開春致勝關鍵！

即日起至2月12日，於指定實體門市或線上通路購買Logitech G電競產品，滿3,188元獨家領券再折288元。凡購買G923賽車模擬方向盤或G29賽車方向盤組，就送Astro A10 電競耳機麥克風與Logitech G限量紀念模型車兩組，漫漫長假就要馳騁賽道！

年節升級創作裝備不用愁，選擇高顏值高效能協作配備超實用！

年節送禮除了伴手禮，送個實用又高顏值的創作配備也超有面子！「BLUE YETI X 終極雪怪專業USB麥克風限定套裝大禮包」原價16,960元，限量價下殺只要9,999元。Podcast「百靈果NEWS」愛用款BLUE PRO XLR系列麥克風全面66折起，再加送金屬防噴罩。期間內於指定實體門市或線上通路購買Blue麥克風，滿3,388元獨家領券再折288元，送完為止。

送你去日本！滿額抽日本來回機票，再送Uber Eats抵用券與電競耳機

即日起至2月12日，消費滿990元至指定頁面登錄發票，就有機會抽中日本雙人來回機票(價值40,000元)及Rimowa 20吋登機箱(價值25,600元)等大獎。消費滿1,688元就送Uber Eats 288元抵用券，滿3,388元送價值1,990元Astro A10 電競耳機麥克風(與Uber Eats 抵用券二擇一)。線上消費滿1,688元或於實體門市消費滿990元，再送Logitech兔年限定繽紛紅包袋。

春節優惠期間，於全台Logi Store快閃店消費滿990元即可參加「加碼紅包任你抽」活動，通通有獎，還有機會抽中Logitech精美鍵鼠組。1月22日起至27日，MX Master 3 無線智能滑鼠、SUPERLIGHT無線電競滑鼠、KEYS-TO-GO 輕巧藍牙鍵盤、BRIO 500網路攝影機等多項熱銷爆品，每晚8點28折線上限量準時開搶！

相關優惠詳情請參考以下資訊：

● Logitech 「新春玩樂任遨遊」活動官網： https://bit.ly/3GhCI47

● Logitech 「新春玩樂任遨遊」發票登錄頁面： https://lp.logitechclub.com/special/event3/

● Logitech官方旗艦店：https://reurl.cc/pZ5eKZ

● Logitech G官方旗艦店：https://reurl.cc/91Rmbd

● Blue 麥克風官方旗艦店：https://reurl.cc/V1KNKA

● Blue 麥克風momo商城：https://reurl.cc/yrmK6O

● Blue 麥克風PChome商城：https://reurl.cc/6Ej6vb

● 想要現場感受Logitech品牌好友陳勢安的魅力？就在3月19日(日) 「陳勢安2023演唱會｜連輸入法都記得你STILL REMEMBERS」！

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