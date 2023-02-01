《財務自由的條件》：四個理由告訴你，為何要投資房地產？
我們想讓你知道的是
請不要投資距離住家太遠的房地產，最好是購買每天開車上班或採購日用品時會經過的房子。很多投資客包括我自己，都會被更高的報酬率吸引，把觸手伸到距離住家遙遠的地方；但投資結果大多事與願違。在此舉一個切身的例子，希望大家能引以為戒。
文：大衛．艾許
還記得我18歲擔任推銷員時遇到的義大利家庭嗎？這些好心的義大利人還有法蘭克的父親，以及不計其數的投資新手都不約而同選擇投資房地產。他們之所以相中房地產有四個原因。
一，絕大多數人都能理解、評估、控制房地產。二，持有房地產便無須擔心通貨膨脹。生活成本攀升，房地產的價值也會隨之上漲。三，持有房地產可以讓你以小博大，也能利用房地產向銀行借錢，並用這筆錢創造更多財富。四，持有房地產和持有其他產品不同，能給人一種無形的自豪感。
我與莉絲動用一成儲蓄帳戶裡的錢，買下了第一棟屬於自己的房地產用以投資。那是一棟三房的牧場式房屋，外觀看來破舊不堪，坐落於我們住家鄰近的低收入區。當年我倆被賣家刊登在報紙上的廣告吸引，上面寫著房屋總價七萬九千美元，頭期款僅需四千美元。這筆交易乍看之下並不划算；但當時我和莉絲都相信自己已做好萬全準備。
我倆最後把這棟房子出租，一租就是20年，於此同時，房屋的價值也增長了一倍有餘。就這樣，我們把當年投入的4000美元增值為18萬9000美元，年化投資報酬率為21.5％。
買房出租，最忌諱鞭長莫及
請不要投資距離住家太遠的房地產，最好是購買每天開車上班或採購日用品時會經過的房子。法蘭克父親購買的五棟房子，皆落在距離他們住家方圓兩個街區的範圍內，方便修繕與處理租客問題。法蘭克與其他四個兄弟根本不需要車子，只要帶上除草機、鏟子與耙子，就可以挨家挨戶打理完五棟房子。
很多投資客包括我自己，都會被更高的報酬率吸引，把觸手伸到距離住家遙遠的地方；但投資結果大多事與願違。在此舉一個切身的例子，希望大家能引以為戒。我們買下牧場式房屋後，又購買了一間專用於出租的老舊聯排式房屋，屋主還在地下室私自增設了一間單人套房。
這棟房子雖離我們當時的住家有四小時車程，但我和莉絲都覺得這筆交易太划算了。然而，我們雖靠著這棟房子，每個月多了300美元的租金收入，但實際付出的成本卻遠超過這個數字。
房屋過戶後，麻煩事開始接踵而至。首先，我收到都市規畫部門來函說，由於政府並未許可設置地下室套房，因此命令不得繼續出租。再來，由於我們不住在該區，因此只能聘請專業的管理公司代為打理出租事宜；但事實證明這間公司並不專業。
他們替房屋主樓層套房找到的租客，在第一個月後便開始拖欠租金，期間我們發過催繳通知，也威脅對方若不繳房租就把他趕出去。最後決定訴諸法律逼遷這名租客，整個過程耗時八個月。兩年後，莉絲和我終於決定把這棟房子脫手，最後的成交價比當年的買入價少了兩萬美元。
如果我是當地人，而且當時不要這麼急著買下房子，可能就會知道當地政府不允許出租屋私設地下室套房。我也能親自篩選租客，不至於陷入與「刁民租客」過招的窘境（當然，即便由我親自挑選，也無法保證租客素質）。但即便選到這種租客，至少我還能親自到場處理問題，而不是委託給某位愛理不理的無能房地產管理員。
想分租多賺點？不要輕忽隱形成本
你投資的房地產大小會受兩個因素限制，一是你可以申請的貸款額度；二是能拿出的頭期款多寡。不少投資新鮮人都會購買有出租潛力的房子，並以此當作進入房地產投資領域的門票。地下室套房或主建築附屬的車庫套房（即親屬套房，in-law suit）都能提供額外收入，讓你日後有能力購入更大筆的資產。
將住宅其中一部分分租出去，就是以短期犧牲換取長遠利益的絕佳例子。當然，家中多了租客有好有壞，好處是因為同住一個屋簷下，所以能立刻處理租客與房屋問題；而缺點也正是要與對方同住。當年賣出聯排式房屋後，我們隨即又入手了一棟附地下室套房；但屋齡較大的獨立房屋。這次的租客是一名醫師與他的太太。他們付款準時，之所以需要租房，是因為正在蓋自己的房子，因此有一年的空窗期。
但我們很快就發現女主人的脾氣相當火爆，幾乎每隔幾週就會聽到她對先生大聲咆哮，想來可能是蓋新房的事讓她變得異常情緒化。等他們租約到期後，我與莉絲便決定寧可少賺點，也要換來耳根子清靜，於是便將地下室套房改成我的辦公室。
篩選租客，請神容易送神難
若想靠出租房屋增加收入，就一定要慎選租客，聰明的房東必然不會忽略這個環節。挑選租客時，一定要弄清楚對方的信用紀錄，也不要忽略前任房東的推薦信。你可以花一點小錢，在網路上查詢對方的信用報告，這份報告將是你決定是否將房子租給對方的最客觀參考資料。若你查到的結果是對方時常延後付款，或是根本不付款，那對方肯定也會用相同的態度對待你，請不要輕易聽信對方卸責的藉口。
有些租客很精明，擅長讓房東覺得自己若不伸出援手，就好像是做了壞事一樣，請睜大眼睛，仔細鑑別這些操弄人心的伎倆。你可以清楚說出自己對租客的要求，以不卑不亢的態度拒絕妥協，此外，也不要對推薦信的內容照單全收，沒有人知道這些文字的客觀度有多高。租客的前房東可能會因為想趕走惡房客，才寫出這些違心之話，或是他們與租客有私交，導致立場不夠公正。
優秀的房屋才能吸引到優秀的租客，如果你希望房客擁有良好的信用紀錄，那你也要提供高品質、有競爭力的產品。當然，你也不用為此替客戶量身打造裝潢；但至少要把居住環境打理得乾乾淨淨，確保一切居家功能都可以正常運作。
靠貸款籌措資金？先問問以下四點
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
我們想讓你知道的是
菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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