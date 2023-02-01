《財務自由的條件》：四個理由告訴你，為何要投資房地產？

文：大衛．艾許

還記得我18歲擔任推銷員時遇到的義大利家庭嗎？這些好心的義大利人還有法蘭克的父親，以及不計其數的投資新手都不約而同選擇投資房地產。他們之所以相中房地產有四個原因。

一，絕大多數人都能理解、評估、控制房地產。二，持有房地產便無須擔心通貨膨脹。生活成本攀升，房地產的價值也會隨之上漲。三，持有房地產可以讓你以小博大，也能利用房地產向銀行借錢，並用這筆錢創造更多財富。四，持有房地產和持有其他產品不同，能給人一種無形的自豪感。

我與莉絲動用一成儲蓄帳戶裡的錢，買下了第一棟屬於自己的房地產用以投資。那是一棟三房的牧場式房屋，外觀看來破舊不堪，坐落於我們住家鄰近的低收入區。當年我倆被賣家刊登在報紙上的廣告吸引，上面寫著房屋總價七萬九千美元，頭期款僅需四千美元。這筆交易乍看之下並不划算；但當時我和莉絲都相信自己已做好萬全準備。

我倆最後把這棟房子出租，一租就是20年，於此同時，房屋的價值也增長了一倍有餘。就這樣，我們把當年投入的4000美元增值為18萬9000美元，年化投資報酬率為21.5％。

買房出租，最忌諱鞭長莫及

請不要投資距離住家太遠的房地產，最好是購買每天開車上班或採購日用品時會經過的房子。法蘭克父親購買的五棟房子，皆落在距離他們住家方圓兩個街區的範圍內，方便修繕與處理租客問題。法蘭克與其他四個兄弟根本不需要車子，只要帶上除草機、鏟子與耙子，就可以挨家挨戶打理完五棟房子。

很多投資客包括我自己，都會被更高的報酬率吸引，把觸手伸到距離住家遙遠的地方；但投資結果大多事與願違。在此舉一個切身的例子，希望大家能引以為戒。我們買下牧場式房屋後，又購買了一間專用於出租的老舊聯排式房屋，屋主還在地下室私自增設了一間單人套房。

這棟房子雖離我們當時的住家有四小時車程，但我和莉絲都覺得這筆交易太划算了。然而，我們雖靠著這棟房子，每個月多了300美元的租金收入，但實際付出的成本卻遠超過這個數字。

房屋過戶後，麻煩事開始接踵而至。首先，我收到都市規畫部門來函說，由於政府並未許可設置地下室套房，因此命令不得繼續出租。再來，由於我們不住在該區，因此只能聘請專業的管理公司代為打理出租事宜；但事實證明這間公司並不專業。

他們替房屋主樓層套房找到的租客，在第一個月後便開始拖欠租金，期間我們發過催繳通知，也威脅對方若不繳房租就把他趕出去。最後決定訴諸法律逼遷這名租客，整個過程耗時八個月。兩年後，莉絲和我終於決定把這棟房子脫手，最後的成交價比當年的買入價少了兩萬美元。

如果我是當地人，而且當時不要這麼急著買下房子，可能就會知道當地政府不允許出租屋私設地下室套房。我也能親自篩選租客，不至於陷入與「刁民租客」過招的窘境（當然，即便由我親自挑選，也無法保證租客素質）。但即便選到這種租客，至少我還能親自到場處理問題，而不是委託給某位愛理不理的無能房地產管理員。

想分租多賺點？不要輕忽隱形成本

你投資的房地產大小會受兩個因素限制，一是你可以申請的貸款額度；二是能拿出的頭期款多寡。不少投資新鮮人都會購買有出租潛力的房子，並以此當作進入房地產投資領域的門票。地下室套房或主建築附屬的車庫套房（即親屬套房，in-law suit）都能提供額外收入，讓你日後有能力購入更大筆的資產。

將住宅其中一部分分租出去，就是以短期犧牲換取長遠利益的絕佳例子。當然，家中多了租客有好有壞，好處是因為同住一個屋簷下，所以能立刻處理租客與房屋問題；而缺點也正是要與對方同住。當年賣出聯排式房屋後，我們隨即又入手了一棟附地下室套房；但屋齡較大的獨立房屋。這次的租客是一名醫師與他的太太。他們付款準時，之所以需要租房，是因為正在蓋自己的房子，因此有一年的空窗期。

但我們很快就發現女主人的脾氣相當火爆，幾乎每隔幾週就會聽到她對先生大聲咆哮，想來可能是蓋新房的事讓她變得異常情緒化。等他們租約到期後，我與莉絲便決定寧可少賺點，也要換來耳根子清靜，於是便將地下室套房改成我的辦公室。

篩選租客，請神容易送神難

若想靠出租房屋增加收入，就一定要慎選租客，聰明的房東必然不會忽略這個環節。挑選租客時，一定要弄清楚對方的信用紀錄，也不要忽略前任房東的推薦信。你可以花一點小錢，在網路上查詢對方的信用報告，這份報告將是你決定是否將房子租給對方的最客觀參考資料。若你查到的結果是對方時常延後付款，或是根本不付款，那對方肯定也會用相同的態度對待你，請不要輕易聽信對方卸責的藉口。

有些租客很精明，擅長讓房東覺得自己若不伸出援手，就好像是做了壞事一樣，請睜大眼睛，仔細鑑別這些操弄人心的伎倆。你可以清楚說出自己對租客的要求，以不卑不亢的態度拒絕妥協，此外，也不要對推薦信的內容照單全收，沒有人知道這些文字的客觀度有多高。租客的前房東可能會因為想趕走惡房客，才寫出這些違心之話，或是他們與租客有私交，導致立場不夠公正。

優秀的房屋才能吸引到優秀的租客，如果你希望房客擁有良好的信用紀錄，那你也要提供高品質、有競爭力的產品。當然，你也不用為此替客戶量身打造裝潢；但至少要把居住環境打理得乾乾淨淨，確保一切居家功能都可以正常運作。

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