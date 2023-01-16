北市獎勵補助聚焦支持創新創業 帶動創業生態長期發展

創新創業儼然成為近二十年的世界顯學，為全球經濟注入活力，各國無不積極推動發展。根據美國調查機構Startup Genome在2022年6月發表的「全球新創生態系報告」（2022 GSER），針對全球280座城市進行調查，依據創業表現、資金、市場延伸、人才共四大面向分別賦予不同的權重評分，挑選未來潛力的「Top100新興生態系」（Emerging Ecosystems），臺北市獲得31～40名的層級，已連續3年列入Top100新興生態系的城市。

進一步分析這份報告，臺北市在資金面向獲得8分表現最佳，顯示資金環境獲得好評，尤其是北市府的獎勵補助方案，讓新創業者在新創發展的不同階段都可獲得資金協助。此外，在創業表現面向獲得7分成績不俗，在生態系估值、不同募資階段的成功率、早期資金規模等表現也持續穩定發展中。

此外，根據全球創業者網絡機構StartupBlink發布「新冠肺炎創新城市排名」（COVID-19 Innovation Rankings），臺北市從2020年首度進榜第10名，2022年進步到全球第7、亞洲第1，顯示臺北市在疫情後回應新創的協助解決方案獲得認可，是全球的標竿典範。

獎勵補助資源 全臺之最

臺北市的創業生態系能在國際版圖佔有一席之地，除了本身產業發展條件厚實外，關鍵在於北市府以創新創業的全方位策略，致力打造北市為亞洲創新創業最適發展的城市。為打造臺北市完善創業生態圈，臺北市政府產業發展局針對創業者所面臨的資金、行銷資源、投資環境優化與法規調適等各項需求，自2015年成立「StartUP@Taipei」創業服務辦公室作為單一窗口，導入一站式創業解決方案，提供諮詢輔導、人才培育、資金協助、場域支持、生態鏈結及對接交流等在創業過程中需要的各種軟硬體資源。

根據創業生態圈等各項調查，創業家認為「創業補助」幫助最大，資金是新創事業的活水，也是企業發展的關鍵資源，臺北市每年新設立的公司行號家數將近1萬5,000家，針對創業發展過程中最需要的資金需求，北市府傾力相助，藉由「臺北市產業發展獎勵補助計畫」提供創新補助及投資獎勵補貼等資源，在企業發展中即時助一臂之力。

鼓勵創新的補助項目共分成四大類，第一類是全國首創的創業補助，額度最高100萬元；第二類為研發補助，目前除了中央辦理科技專案研發補助外，地方政府只有臺北市提供研發類別補助；第三類為品牌建立補助，申請人建立新創品牌、既有品牌升級或再造，開發新客群、新市場或建立新通路，有助提升品牌價值與能見度的效益，可申請最高500萬元補助；第四類為創新育成補助，其中又可細分為「創新育成補助」、「天使投資補助」及「國際育成補助」，可申請最高300萬元補助。

為了鼓勵投資落地，北市府也推出獎勵補貼方案，舉凡依法設立於臺北市之公司、商業及所在地在臺北之國外分公司，具有創意、特色或具發展潛力者，無論是生物科技、資訊服務、電信、文化創意、再生能源，甚至休閒觀光、醫療照顧等產業，符合相關規定即可申請勞工訓練費用、勞工薪資、房屋稅、地價稅、承租私有房地租金、融資利息等補貼與使用市有房地租金減免，涵蓋面向更廣，讓更多產業受惠，進而帶動整體經濟發展。

臺北市產業發展獎勵補助計畫各類資源說明

扶植潛力新創 營造擁抱創新的環境

「臺北市產業發展獎勵補助計畫」自2015年至2022年12月底止，合計受理5,548件申請案，核定補助1,567件申請案，累計獎勵補助金額21億2,791餘萬元，帶動企業創新投資逾104億元、增加產值逾532億元、提供就業人數7,574人。其中有高比例挹注於設立5年內之新創事業，申請時為成立5年(含)以下之新創企業計有1,259案、占總件數80.34%，核准補助逾15.8億元、占總核准補助金額近75％，顯示獎勵補助計畫對新創事業尋找資金的重要性，讓新創事業站穩第一步，達到更好的發展！

「產業發展獎勵補助」是支持新創企業提出創新作法，扶植具潛力之新創，協助其拓展市場，進而創造更多投資、產值及就業機會，許多市民朋友耳熟能詳的企業或商品皆曾獲得獎補助，例如知名品牌印花樂inBlooom，將臺灣元素作為Logo靈感來源，以印花設計創造美感生活；思哈Hahow以群眾募資搭配知識技能分享，創立線上課程平台，致力提供更好的「教」與「學」的體驗。

曾接受臺北市補助的新創團隊，在國際舞臺也大放異彩。雲云科技藉由群眾募資與跨境電商平臺，以軟硬整合打造頂級AIoT自創商品「Cubo Ai智慧寶寶攝影機」，在美國知名群眾集資平臺Indiegogo募資，一天內就達成新臺幣1,000萬元的集資金額，創下臺灣團隊在國外集資及全世界寶寶攝影機產品集資的最快紀錄。

展望未來，產業局將繼續結合各領域專家經驗和資源，透過更彈性與多元的政策工具，輔助草創中的新創事業克服各種疑難雜症，讓創業環境更趨完善，壯大創新創業生態系，並鼓勵新創接軌海外創業生態圈，向世界傳達臺北市在新創的豐沛能量。