2023/01/16,
文學

悽悽慘慘之外，李清照少女時期的可愛情詩

悽悽慘慘之外，李清照少女時期的可愛情詩
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李清照鍾情唐代男性詩人韓偓，詞句恰和其〈偶見〉一詩相映照。「笑」與「羞」，只是一字之差，卻可觀男性與女性之心，分別大矣。

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

「中年心事濃如酒，少女情懷總是詩」，梁羽生之句恰和李清照一生對應。我們讀李清照，傳誦較多是中年之作，尋尋覓覓，冷冷清清，悽悽慘慘慼戚。

研究李清照，多數分為三個時期。一：少女婚前，活潑快樂，追求愛情；二：婚後悲喜，甜蜜姻緣到備受冷落；三：喪夫亂離，個人至家國，歷盡風波。

二、三階段，許多詩詞都抒發悲情，「人比黃花瘦」、「怎一個愁字了得」等。即使是描寫喜悅，也暗含半點心事，與少女時對比，坦蕩澄明，有細微之別。

李清照畫像
Photo Credit: Wikimedia Commons, Public Domain
李清照畫像

《點絳唇》

蹴罷秋千，起來慵整纖纖手。露濃花瘦，薄汗輕衣透。

見客入來，襪剗刬金釵溜。和羞走。倚門回首，卻把青梅嗅。

此詞李清照是早期的代表作之一。名門之後，飽讀詩書，早慧聰明，她雖活在深閏，對人生充滿想像期望，而中國古代女子，往往寄託在未來婚嫁。

「宋明之際，禮教的勢力無遠弗屆，漢人的女子，裹著小小的腳，蹭蹬在深深閨閣裡，似乎只有春天的鞦韆遊戲，可以把她們盪到半空中，讓她們的目光越過自家修築的銅牆鐵壁，而望向遠方。」

張曉風曾說，鞦韆是中國女性的玩具。禮教之牆圍堵，唯獨盪高能看見外界，雖然只是一瞥，那一點點的擴闊，已經足以引起深閏少女對世界的渴求。

「蹴罷秋千，起來慵整纖纖手」，詞人剛好盪過鞦韆，慵懶地站起，慢慢地整理自己素白的玉手。露水沾花，汗沾濕羅衣，人花合一。

「見客入來，襪剗刬金釵溜」，此時忽有男客人出現，少女心慌連鞋也沒時間穿，金釵滑落地上，頭髮凌亂，僅著襪子怕羞離開。

「倚門回首，卻把青梅嗅」，全詞畫龍點睛之句，盡見情懷。李清照連鞋子、金釵都留在原地，離去卻好奇，想看這位男客人。

這位客人會否是她認識的呢？她偷偷看偷偷望，依靠客廳大門，假裝自己只是想嗅嗅青梅氣味，心如鹿撞，少女嬌羞之態盡現。

鞦韆打困解羅裙，指點醍醐索一尊。
見客入來和笑走，手搓梅子映中門。

李清照鍾情唐代男性詩人韓偓，詞句恰和其〈偶見〉一詩相映照。「笑」與「羞」，只是一字之差，卻可觀男性與女性之心，分別大矣。

《浣溪沙》

繡面芙蓉一笑開，斜飛寶鴨襯香腮。眼波才動被人猜。

一面風情深有韻，半箋嬌恨寄幽懷。月移花影約重來。

繡面芙蓉，以花喻人，芙蓉即荷花。少女一笑，就如荷花盛開似艷麗；斜飛寶鴨，寶鴨形的金釵斜插髮髻，襯托雪白香腮，好一幅美人如畫。

「眼波才動被人猜」，少女貌美，李清照早年已經因才華聲名遠播，眼波輕輕一瞄一動，已經引人注目，引起傾慕者的幻想，怎樣奪得美人心 。

上半片以側筆寫己，下半片直寫神態。詞人一臉深情提筆書寫，自有神韻，秀麗文字爬滿半張白紙，情信也，要寄出她幽微的情思，睹字如見人。

「嬌恨」二字，由上半片少女自負，轉入對情郎嬌恨，形象非常真實。無甚故作矜持，直接、淺白地道出女性投入愛情，不讓男性主導的情思。

唐代元稹的愛情傳奇《鶯鶯傳》：

待月西廂下，迎風戶半開。
拂牆花影動，疑是玉人來。

歐陽修名詩《生查子·元夕》：

去年元夜時，花市燈如晝。
月上柳梢頭，人約黃昏後。

月移花影約重來，愛情幽會之重約，信中提問：在月照花影的深夜，是否是你我再度約會談情之時？這種果敢，是真實的女性形象。

文章獲授權轉載，原文可見於

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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