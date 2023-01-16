曾稱「我不需要新崗位」，《星島》：港前特首林鄭缺席全國政協名單
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香港前行政長官林鄭月娥不在下屆中國全國政協委員名單之中。香港前三任特首中，董建華和梁振英卸任後都擔任全國政協副主席，只有曾蔭權沒有擔任，而外界相信這與他卸任後捲入官司有關。
（中央社）據報導，香港前行政長官（特首）林鄭月娥不在下屆中國全國政協委員名單之中，這意味著她不會像前特首董建華和梁振英一樣出任相關職位。
《星島日報》今天在報導中指出，全國政協常委會昨天（15日）起一連3天開會，審議新一屆全國政協委員名單，林鄭月娥不在新一屆委員名單中，這意味著她無緣擔任全國政協副主席，晉身中國國家領導人之列。
香港前3任特首中，董建華和梁振英卸任後都擔任全國政協副主席，只有曾蔭權沒有擔任，而外界相信這與他卸任後捲入官司有關。
林鄭月娥年前卸任後，外界普遍預期她會出任全國政協副主席。
不過，上述報導指出，除了曾蔭權外，澳門前特首崔世安卸任後也沒有擔任全國政協副主席，因此，卸任特首未必擔任此職。
林鄭月娥卸任特首後曾向大陸媒體表示，退休後她「不需要新的崗位」，但希望有機會在大陸重點大學宣講「一國兩制」。
另據報導，現年85歲的董建華預料也將卸下全國政協副主席。
而根據《星島》報導，香港另一前特首、現任全國政協副主席梁振英將連任。而曾盛傳為特首熱門人選、75歲前世界衛生組織總幹事陳馮富珍在新一屆委員名單，預料連任全國政協常委。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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皇家禮炮高踞超凡視野 再創新奢典範
我們想讓你知道的是
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