西螺大橋通車70年：曾是亞洲最長橋樑，肩負連結台灣公路與台糖鐵路網絡的使命

1953年1月西螺大橋通車，順暢彰化、雲林公路交通，節省南來北往時間，大大提升運輸效益；不僅成為當時台灣最長的橋梁，也是遠東第一大橋。此外，西螺大橋架設鐵軌，讓台糖鐵路連成系統，交織路線四通八達，提高產業經濟價值，更兼具戰時軍事輸運的功能。

濁水溪是台灣最長河川，它的下游形成彰化縣、雲林縣天然界線，卻長期阻隔兩縣交通往來。日治時期，台灣鐵路縱貫線在1908年通車，暢通客貨運輸，縮短南來北往時間，成為交通大動脈。公路的機動性大，從北到南幹線寬闊、支線交錯，唯獨濁水溪下游缺乏橋梁連結，致使台中前往雲林斗南，得先繞往南投集集、竹山，再經斗六至斗南，距離99公里。

倘若有橋梁跨越濁水溪，便可從台中順勢南下，經彰化、西螺直達斗南，距離縮短為58公里，節省乘車往返時間。再者，濁水溪兩側民眾要前往對岸，在枯水期必須涉溪而過，或者利用上游便橋通行，當雨水來臨時，從南岸雲林西螺出發，必須搭車繞道80公里，才能抵達對岸彰化溪州。西螺與溪州近在咫尺，卻受阻兩公里寬的河道，若能建造橋梁，西螺、溪州便可直接往返，省去舟車勞頓的時間。

然而，打造兩公里公路橋梁並非易事，著實考驗當時的營造技術，在資源應用也是一大挑戰。1937年，台灣總督府歷經多方評估，決定投入濁水溪橋梁興建工程，至1941年完成32座水泥橋墩，當準備投入橋身建造工程，太平洋戰爭隨之而起，打造橋身的鋼鐵被迫轉為軍事用途，大橋興建工程未竟全功。

1945年8月，日本宣布投降，台灣省行政長官公署接收台灣，以復原產業活動與推動地方建設為要務。此時，彰化、雲林輿論提議重啟大橋工程，便捷兩縣交通往來，復甦地方產業經濟。行政長官公署聯繫中國大陸遼寧鞍山鋼鐵廠提供原料，也設法向日本、英國、美國購買鋼鐵。不久後，二二八事件爆發，全台灣社會動盪；之後，又受到國共戰爭的波及，始終無法獲得鋼鐵而延遲大橋興築工程。

1949年底，兩岸情勢丕變，中央政府決定遷台。值此之際，彰化、雲林接續向台灣省參議會（下稱參議會）請願，希望早日重新啟動大橋工程，繁榮地方經濟。翌年3月，參議會召開第一屆第八次會議，李副議長萬居建議台灣省政府（下稱省政府）尋求美援，提撥專款用以興築大橋，串連南北公路交通，避免已完工的橋墩遭到破壞，或無預警發生意外事故而得不償失。省政府交通處與公路局考察後，認為大橋雖然已經完成橋墩，但原設計預估需要7000多噸鋼鐵，加上工程費用龐大，決定邀請橋梁專家與專業工程人士討論、評估，同時接洽美國提供援助，爭取在最短的時間內啟動大橋建置作業。

台灣積極聯繫美國，終於排除萬難，獲得美方答應提供鋼鐵。原本，預計1950年秋季鋼鐵運抵後即可施作，未料6月韓戰爆發，美國因應戰場需求，暫緩鋼鐵輸出台灣，再次延遲興建工程。儘管如此，彰化、雲林持續力爭，希望省政府設法建造大橋，解決多年來的問題。中央政府為繁榮地方經濟，便捷公路交通網絡，同時考量戰時南北運輸不能只依賴縱貫鐵路，必須有其他運輸方式輔助，極力爭取美國支援。韓戰爆發後，美國意識台灣在亞洲的重要地位，經中央政府多方接洽後，決定協助落實大橋興建工程。隨即，省政府成立西螺橋工程委員會，籌劃橋梁搭建藍圖，決定橋上鋪設鐵軌，提供台糖火車行駛。

1952年4月、11月，兩批鋼鐵原料先後從美國運抵台灣，由台灣機械公司、重機械廠以及台灣工礦公司承攬建造工程。台灣工程師擁有滿腔熱忱，態度沉著堅毅，在美國、日本、菲律賓技術人員協助下全力以赴，落實打樁、排架、裝梁、鉚釘、油漆以及橋面鋪設等多項作業（圖1）。在此期間，裝梁工程最為艱鉅，必須縝密計量天文、氣象、地震、工具等條件，方能施作，避免錯誤。台灣工程人員群策群力，克服各種困難，展現人定勝天的魄力，讓大橋興建工程提早於12月25日完成，前後僅花七個月時間，讓各國專業人士驚嘆不已。

Photo Credit: 國家發展委員會檔案管理局提供 圖1：西螺大橋鋪設路面工程。

大橋全長1939公尺，寬7.32公尺，以鋼鐵為架、水泥為墩，採華倫式桁架橋設計，橋型壯麗。總工程費計新台幣1,410萬元，省政府撥款310萬元，其餘款項以美援基金墊付。至於大橋命名，彰化、雲林各有看法，前者以彰雲大橋、溪西大橋為名，後者堅持採用西螺大橋。對此，中央政府認為台灣向美國爭取援助，雙方往來信函使用「SILO BRIDGE」，最後拍板定案命名西螺大橋。

1953年1月28日西螺大橋舉行通車典禮，全台各地歡欣鼓舞，一同慶賀這座各界望穿秋水、被譽為遠東第一公路長橋的啟用。台灣郵政管理局為了慶祝西螺大橋落成，刻發一枚紀念郵戳交給西螺郵局，在通車當日加蓋所有郵件，作為紀念（圖2）。在這一天，西螺鎮湧進大量人潮，把大街小巷擠得水洩不通，許多牆面還貼上「大橋一通，南北一家」的祝賀標語。

Photo Credit: 國家發展委員會檔案管理局提供 圖2：西螺大橋通車紀念郵戳。

通車典禮在西螺國民中學大禮堂舉行，行政院院長陳誠、省政府主席吳國楨、美國駐華公使藍欽（Karl Rankin）、美國共同安全總署中國分署署署長施幹克（Hubert G. Schenck），以及美國軍事援華顧問團團長蔡斯（Williams C.Chase）將軍等上百名賓客親蒞會場，象徵中美合作的新契機。緊接著，中外嘉賓前往西螺大橋出席剪綵、揭牌儀式，隨後台糖客車與公車、汽車魚貫入場，成為鐵公路並進的奇觀，橋上與橋下觀禮民眾相互揮手致意，共同見證歷史性的一刻。