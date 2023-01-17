詹順貴：「超徵」是難能可貴的政績，執政黨面對外界質疑竟如此蒼白無力，令人費解
我們想讓你知道的是
明明是人民稅賦負擔沒增加，個人綜所稅免稅額反而一再提高，但整體稅收卻能明顯增加的稅改成果，足以引為難能可歸的政績，可惜現有整個執政黨面對外界就鉅額超徵的各種質疑、要求退稅給超徵對象之說的回應，竟是如此蒼白無力，實在令人費解。
文：詹順貴
年度實際稅收額經常較編列歲入預算時預估的稅收數額多或少，這是舉世皆然的普遍現象。但在台灣，在野黨政治人物竟然可以將實收稅額比預算額多的情況影射成是違法徵收。執政黨自己的民意代表不但沒有積極協助澄清，反而跟著瞎吵發現金，還有人抨擊是「行政失靈」，顯然整個執政黨看起來還陷在去年底敗選的慌亂之中。
關於年度實際稅收比預算預估數額多與少，新聞上普遍稱前者為「超徵」，後者為「短收」。也許因為人民被課稅心裡會痛，超徵的「超」字又容易引起誤解，加上去年超徵高達4950億元（1月10日財政部最新結算數字），因而讓別有居心的政治人物有了更多扭曲操作空間。
有趣也荒謬的是，直轄市也都相同的「超徵」議題，但藍、灰（柯文哲的台民黨）猛攻中央執政民進黨的政客，對於國民黨執政的台北、新北與台中三都的市長是否也應比照發現金時都答要優先用於還債時，卻明顯地有兩套標準。執政黨完全無力反擊或捍衛最初不計畫發現金「還稅於民」的立場。
更令人訝異的是，依財政部所公布的2021年度稅收統計資料，實際稅收也比預算額多出高達4034億元（另有一說，經過回補稅，是4327億元）；此外，立法院法制局2018的《政府對於稅收超徵問題如何因應》研究報告，也指出2014年至2017年總共也超徵5000多億元。面對這種可說是常態的現象以及為何會超徵的原因，行政團隊的對外說明或辯駁雖然很清楚，但卻顯得非常蒼白無力。
而執政黨民意代表也只跟著在野黨起鬨，爭相對行政團隊喊要發現金，逼得蘇院長與蔡總統最後不得不轉彎決定發每人6000元現金。只能說整個執政黨大概仍然沉陷在去年九合一選舉大敗的慌亂之中，尚未清醒過來；至於強勢要求發現金的諸多立委，則已拋棄即將改組的執政團隊，選擇優先顧自己性命要緊。
其實用最淺顯的解釋，「超徵」就只是當年某一項或某幾項稅目的實收額，比前一年編列預算時得預估數額多，「短收」則是反過來，但政府在課稅時，仍是按法定稅率核課，所以是合法課徵稅收。這與「違法徵收」是指對人民課徵了超過法律規定所容許徵收的稅額明顯不同，但到了某些沒有良心的政客嘴裡，卻被刻意操作影射為違法徵收。
超徵、短收之所以常見，是因為稅收預算編列是在前一年初，即開始邀請經濟、財政專家對經濟景氣與可能牽動影響稅收的種種因素進行盤點推估，但不僅國際、國內政經情勢變化快，不可預測的因素也經常突然出現（如疫情爆發）。
以2021年度中央政府總預算案為例。財政部解釋，主計總處先邀請中央研究院等數機構的多位外部專家學者進行評估，做出2021年實質經濟成長率為3.9%等經濟預測，並認為受疫情影響，經濟成長可能區間在2%至4%之間，才以此評估基礎編列稅收歲入預算。但實際上當年度經濟成長率高達6.28％，所也實收稅額也比預算額多出4034億元。
2022年也是，財政部在編列2022年度營利事業所得稅稅收時，是以2021年後來調升的預估經濟成長率5.08%編列，但2022年實際經濟成長率卻達6.53%，帶動營所稅大幅增加。其次，個人綜合所得稅也由於實際經濟成長較預估數高，帶動薪資及盈餘分配所得扣繳稅款等較預期增加；另外，營業稅、遺贈稅、證交稅以及房地合一課徵所得稅也較預期增加。
課稅收入的預估，通常是以對經濟的客觀預測與過去經驗加以調整所產生，本身即有侷限，難以精準。前述立法院法制局《政府對於稅收超徵問題如何因應》研究報告稱此為稅收低估之行政疏漏，並表示我國稅制尚仍有合理化改革空間，已有見樹不見林、沒有注意到之前擁有財政專長的林全院長稅收優化方案之失；高嘉瑜立委指責此一現象為「行政失靈」，更是荒誕。
如前所述，實收稅額經常或多於、或少於預算額，是舉世皆然的正常現象。台灣於2017年至2019年的總稅收已分別高出預算額960、897及830億元，2021、2022連二年實收稅額更遠較預算額超出4000億元以上，最直接的表面原因，當然是預算短估、經濟成長高於預期，但攤開稅目項別，一定有更值得深入探究的成因。
當然，首先應該檢討的是，包括營所稅、綜所稅、營業稅、遺贈稅、乃至證交稅等幾項有著明顯遞增快速趨勢的稅別（如附表整理，2022年因尚未決算，先不臚列），為何連年稅收預估失準得那麼嚴重？
是評估模型、參數設定等出了問題？或對單純對來年經濟景氣變化的評估掌握失準？又或兩者兼而有之？無論出自哪一種，政府都應該於檢討出原因後，好好向國人致歉並說明改善方案。
其次，如果進一步從時間序與超徵稅別，深入探究上述各稅別何以明顯快速遞增的原因，則可以發現稅制調整應該才是造成稅收快速遞增，並讓預估稅收模型追趕不上而形成所謂「超徵」的主要因素。
這些稅制優化調整方案，包括台灣於2016年實施房地合一稅、2017年推動反避稅制度、調高遺產及贈與稅率、2018年起分三年調高營利事業所得稅稅率、實施股利扣抵稅額新制及跨境電商課稅制度等，在在都是奠定稅收增加的制度性基礎因素。
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【跨域生態系系列專訪 】廢材再生循環跨域生態系 — 回收大理石、蚵殼，化身珊瑚孵育器
我們想讓你知道的是
珊瑚復育是全球性的課題，不只台灣，世界各國都致力於海洋復育，例如澳洲政府與企業就投入了很多資源，一直在尋找更好的解方。
除了環境保育，生態系更長遠的願景， 是希望在海底造林，達到生態推廣與觀光旅遊的理想。
在東北角浮潛勝地龍洞，許多廢棄九孔池因池內風浪小、生態豐富，成為潛客的熱點。2022年11月的龍洞海邊，在一處被老龍洞人稱為「蚊子坑」的廢棄九孔池旁，有一群人竭力往海底張望，不是為了浮潛，而是在搜尋海中的「四葉幸運草」。
「找到了，你們上次種下的珊瑚在那邊！」人稱「珊瑚媽媽」的台灣山海天使保育協會秘書長陳映伶，呼喊金屬中心的研究人員過來觀測，在兩米深的九孔池底，一片白色的四葉幸運草基座上，有三株小珊瑚挺立生長。
這片白色四葉幸運草珊瑚基座，成分來自於廢棄大理石與牡蠣殼，透過「循環經濟」的理念與技術，再生成為復育珊瑚的搖籃。這是一群企業家、設計師、工程師與環境保育者跨域共創的結晶，讓花蓮的大理石廢料與嘉義東石的牡蠣殼不再只是廢棄物，能在大海中創造新價值。
時間倒轉一年，故事開始於一場在海邊舉行的會議。2021年年底，一群企業家與設計師為了一個因循環經濟而誕生的新材料而聚集，來到東北風冷冽的基隆，他們是擅長異質材料創新設計的澄市有限公司（簡稱澄市設計）、經營大理石原石與製品進出口的石材業者，與具備3D列印技術的瑞比德科技及台灣天馬科技等企業代表，共同來到國立海洋科技博物館，熱烈討論由大理石廢料與牡蠣殼再造的新材質，在各自的領域創新運用的可能性。
石材業者面臨每年上百噸廢料的困境，從2020 年開始和金屬中心進行再生材料開發，已成功運用廢石材料製造再生材料。
開發出來的新材料，是由成份為「生物碳酸鈣」的牡蠣殼與礦物「二氧化矽」的大理石混合而成，藉由不同比例與轉換溫度，形成多樣態轉換材（Poly-T Material）。「在應用面，這個新材料多孔隙，有過濾與耐火的特性。」金屬中心鎔鑄組組長郭信宏表示，在發想會議上，大家發現新材質與珊瑚的質地接近，都是碳酸鈣，或許可以應用於珊瑚復育。
循環經濟材料，成海洋復育尖兵
其中，海科館也提供相關的專業知識與珊瑚復育經驗，表示珊瑚復育用的基石材料多以進口活石製作，或以石膏、塑膠、壓克力等進行使用，但近年國際上也逐漸禁止活石的開採，台灣在珊瑚復育目前還沒找到理想的材質。
「珊瑚是海洋裡的熱帶雨林，其生物多樣性是海洋生態系裡最高也最豐富的，整個海洋有大約1/4生物的一輩子或一輩子中的某些時間會在珊瑚礁生態系裡度過。」在海科館長年擔任志工、也投入復育珊瑚志業超過十年的陳映伶表示，珊瑚也是一種傲嬌的動物，要在溫度、日照與無污染等條件都到位的環境才能生長，在台灣北海岸因過度開發，導致珊瑚死亡或白化，連帶破壞許多海洋生物的棲地。
眾人有了共識，對循環經濟材料應用於復育珊瑚的可能性充滿期待，但在這條還沒人走過的路上，從研發、設計、測試到場域認證，需要跨域性的技術整合，才有機會落地。此時澄市設計共同創辦人暨總經理林洧緹站出來擔起基石者角色，連結瑞比德科技與台灣天馬科技等企業利基者，共同守護「珊瑚礁生態系」，在經濟部中小企業處的支持與金屬中心的輔導下，組建「跨域生態系」，展開為期一年從循環經濟到海洋復育的創新計畫。
「關於廢材，既然我們有把它生產出來的能力，也必須要有把它回收再利用的義務。」對林洧緹來說，主導循環經濟計畫不是第一次。主修藝術的林洧緹是鈑金廠二代，2014年父親離世後與妹妹共同接手，除了以女力振興鈑金本業，更從藝術家的角度來看材質，創立Douxteel 品牌，與設計師合作，利用廢棄鈑金邊角料，製作以「峽谷」為名的藝術品與吧檯，以及像月光映照在水面的點心盤「月盤」，屢次獲得國際獎項肯定。
生態系的組隊從擬定策略藍圖開始，林洧緹以終為始，從市場行銷面回推研發與設計路徑，兼顧環境保育與市場性。「最早我們在想怎麼把這個東西賣到全世界，甚至它不只是賣產品，我們可以去做體驗、做觀光。」從珊瑚與循環經濟為主題出發，林洧緹規劃了「珊瑚復育」（CSR社會責任）、「水族造景」（to B，面向企業客戶）與「珊瑚商品與體驗」（to C，面向個人用戶）等三種不同市場的策略，與生態系夥伴共同推進。
在計畫核心「珊瑚復育」的策略裡，除了環境保育，生態系更長遠的願景，是希望在海底造林，達到生態推廣與觀光旅遊的理想。在此之前，要開發出新材質的珊瑚復育底座，生態系團隊需要通過「材料配方的研發」與「珊瑚底座型態的設計」兩大考驗。
金屬中心的工程師團隊，擔綱材料研發的角色，在實驗室裡擺進大水族箱，嘗試不同配比的大理石與牡蠣殼，試圖模擬材質在水中的耐受度。但這還不夠，畢竟珊瑚生長的環境是大海，還要找到能測試真實海流沖刷、鹽分與酸鹼度等環境考驗的場域。於是，團隊找上在龍洞九孔池復育珊瑚的陳映伶，加入生態系成為場域驗證的利基者。
材質大變身，成珊瑚再生底座
新材質要通過大海的考驗，可不容易。「我還記得拿到第一批實驗材質，放進海裡沒多久，就像發泡錠一樣的溶解在海裡了。」陳映伶回憶，當初把這個消息回報給研發團隊，整個群組瞬間陷入愁雲慘霧。
「海裡的鹽分與其他物質，會讓材料產生變化，需要找到加強材質穩定性的方法。」金屬中心鎔鑄組的工程師陸致瑋表示，找到穩定性夠又不會污染海洋的配方，是整個計畫需要突破的第一個挑戰。於是團隊不斷調整配方，進行一波又一波的修改與測試，藉由陳映伶與海科館的回饋，以及用軟體模擬材質更長時間在海水中的狀態，來進行材料調整。
但有了好的材質，底座要做成什麼形狀，才能讓珊瑚穩定生長，也讓進行復育的潛水員容易操作？於是，在肆參伍創意現場有限公司擔任設計顧問，同時也是中原大學設計系助理教授的施昌甫，帶領設計團隊加入生態系團隊，擔起珊瑚底座造型設計的任務。
於是，施昌甫為了能快速駕馭「人海介面」的設計，開始跟陳映伶學習珊瑚與海洋的知識，了解需求與使用情境。「好的珊瑚底座有三個要點：第一要堅硬，第二表面要粗糙，第三要讓潛水員可以搬得動。」研究珊瑚復育超過十年的陳映伶表示，復育珊瑚的步驟，就是把折枝下來的小珊瑚，用塑鋼土固定在底座上，讓潛水員帶到海底固定。所以「堅硬」是為了抵抗海流與鹽分侵蝕，「粗糙」則是為了讓珊瑚容易附著。
有阻浪效果的九孔池，如同珊瑚的幼兒園，在底座上的小珊瑚順利活下來、長大之後，就可以搬移到龍洞和美漁港，回到更廣闊的大海裡。此時，一片片珊瑚底座就需要彼此卡接，讓珊瑚能像在自然環境一樣的成群結隊，成為海洋生物更好的棲息地。
因此，設計師在設計底座上，多了一個「可拼接延伸」的任務。施昌甫帶領設計師團隊，一連召開數場設計工作坊，讓不同設計師來認識珊瑚與大海，共同研發，冰棒形、六角形、葉片形……眾人集思廣益，要找出最適合復育珊瑚的底座造型。
於是，整個生態系由澄市設計主控產品發想與策略規劃、石材業者提供廢棄石材與料源篩選、珊瑚媽媽提供使用情境與場域驗證、金屬中心研究材質的穩定性、肆參伍創意現場負責產品設計，但這樣還不夠，設計與研發還要兼顧製造，要符合能夠量產的條件。此時，就屬於瑞比德科技與台灣天馬科技範疇，兩家公司肩負起製造與量產的工作，以3D列印的技術，把製造面的可行性反饋給團隊，來進行設計與材質的調整。
「過去在循環經濟的材料開發上，最後常常卡在不能量產或成本控制上，廢材再生的造價高於普通材料，也會阻礙上市。」金屬中心企廣處產業化推動專案經理黃偉咸表示，為了讓產品能落地，在無前例可循的狀況下，各方憑藉專業本領與熱忱，一同去枋寮大理石切割廠了解材料、到龍洞看珊瑚生長的場域。經過無數次的研發、設計與驗證調校，「四葉幸運草」形態的珊瑚底座終於誕生。
「這是我目前用過算最好用的底座，我打80 分。」陳映伶滿意的表示，「四葉幸運草」底座材質穩定，耐衝擊與鹽分；底座上的十字溝槽，方便珊瑚礁的固定，底座之間更能以交叉方式彼此組合，在海底構築大片魚礁，提供海底生物更大片的棲息地。此外，更難得的是，其材料售價低於市售25%以上，在市場上極具競爭力。
海洋造林不是夢，藍色的開心農場
「「四葉幸運草」底座研發的成功，也打開生態系to B（面向企業客戶）的市場大門。國內不少經營海洋場館或在做海洋生物復育的企業，對新循環經濟新材料在海洋的應用深感興趣，紛紛提出各種合作的可能性。像桃園的Xpark 水族館，就希望委託生態系進行入口展示水族箱的造景。
此外，澄市設計與肆參伍創意現場，更積極運用新材質多孔隙的特性，研發出珊瑚造型的擴香石；也以珊瑚為主題，以新材質設計紙鎮、燈座等商品，希望打開2C（面向一般用戶）的市場，推廣復育珊瑚的理念。
在計畫的最初，林洧緹就提出希望發展「體驗」活動，認為這可能會成為計畫最能深入人心、最具感染力的一環。「當時我跟大家說，希望可以實現種珊瑚的『開心農場』。」林洧緹笑著表示，生態系的夢想最後終於成真。
2022 年下半年，一群群小朋友出現在和美漁港的港邊，一邊彩繪自己的幸運草底座，一邊學習循環經濟與珊瑚復育的知識，最後親手種下珊瑚，交給潛水員固定在海中。在台灣山海天使保育協會的帶領下，「種珊瑚」的過程被設計成教案，推廣海洋與環境教育。
在跨域生態系夥伴、保育人員與大小朋友們的協力下，如今，和美漁港海底下已種下兩百多棵珊瑚，欣欣向榮。「經過我們下水調查，珊瑚礁附近有60多種魚類，還有螃蟹、貝類，龍蝦也會過來。」陳映伶表示海底生態日漸豐富，珊瑚礁生態系慢慢回來了。
當海底的珊瑚花園復育起來，會帶動教育、浮潛、觀光旅遊與住宿等商機，國外已有復育珊瑚打造度假村的成功案例。「讓民眾付費來浮潛看珊瑚、種珊瑚，就可以累積保育基金，有更多資源能投入珊瑚保育。」林洧緹強調，今年種下珊瑚的民眾明年還會回來，欣賞自己去年種下的珊瑚，形成永續旅遊。
從循環經濟到珊瑚復育，是開發新材料的好奇心與對海洋復育的熱情，凝聚一群人的跨域合作，把山裡的廢材轉變成海裡的生命。以此為基礎，更多友善環境的材料創新，正在持續進行中。
【多元觀點】ESG永續議題下，開拓出新戰場
世新大學資訊管理系教授 ── 林宏遠專訪
珊瑚復育是全球性的課題，不只台灣，世界各國都致力於海洋復育，例如澳洲政府與企業就投入了很多資源，一直在尋找更好的解方。
跨域生態系之所以能聚集眾人，是因為看到一個商機，但單獨執行可能因為風險過高、跨領域能力未逮，或需要有人共同驗證等因素，集結不同領域的企業，共同往商機邁進。生態系在面對不同階段與不同成熟度的商機，適合不同的成果指標制定階段性目標。
以廢材再生循環跨域生態系來說，最大的挑戰是面對不明確的市場，以及尚未成熟的商機，然而追求永續發展、落實ESG已成為世界的必然趨勢，前景可期，就像在十年前談資安，看不到商機何在，但今日時機與市場成熟，成為炙手可熱的事業。
因此，可以試著用較長遠的眼光，來看這個生態系的發展，現階段可考慮以「服務驗證」（PoS，Prove of Service）的角度來衡量其成果。試著利用建立起來的協同合作平台，發展出新的產品或服務方案（例如：生態觀光、主題式文創商品……等），對應到特定的客群並帶來重複消費的行為，這樣就能證明這個商機在這個階段是有機會的，後面有放大及獲利的可能性。
面對尚不明確的市場，看不清楚在哪裡，但不要急著開槍。以生態系團隊文化來說，此生態系由設計師、研發製造人員與海洋保育人員組成，具備面對市場的觀察力與耐心，也有足夠的價值核心型生態系 ╳ 廢材再生循環跨域生態系回收大理石、蚵殼，化身珊瑚孵育器6熱忱與互信基礎，才能夠在一個尚且模糊並充滿灰色地帶的戰場上共同開拓。
(文/林欣婕、照片/林野)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。