李登輝百歲冥誕的思考：世上再無李登輝，或者說，人人都可以是李登輝
我們想讓你知道的是
只要我們自己生活有餘裕，有深刻的思考及認真的行動，我相信我們不需要再有李登輝先輩那樣的政治英雄，不要再一次造神——我們只有靠自己，世上再無李登輝、或者說，人人都可以是李登輝。
文：江昺崙
2023年1月15日，是前總統李登輝的百歲冥誕。李登輝留給台灣許多精神上的遺產。特別是當下這樣的時局——民進黨地方大選慘敗，中國併吞台灣機會大增的情形下，李登輝的思想，特別值得當下台灣人參考。
外來獨裁者仍有兩項貢獻
我們先不厭其煩，再度強調李登輝在台灣史上的特殊性。話說將政權交給李登輝的蔣經國（1月13日是他的忌日，逝世35年），其實算是台灣歷史上執政成績數一數二的外來政權獨裁者，也是第二位有意識到自己會葬身台灣的外來領導者（第一位是日本時代的明石元二郎，死於台灣總督任內，遺願是葬在台灣）。
蔣經國對台灣最大的貢獻，最主要就是改變蔣介石的國策，把當時台灣的「軍事總動員體系」，悄悄調整以基礎建設為優先的模式，例如歷史課本經常提到的「十大建設」以及李國鼎、孫運璿推動的科學園區政策，都屬於蔣經國的「本土化轉向」的一環。
特別一提的，李登輝之所以在1970年代初期成為政務委員，也是因為蔣經國希望調整農業政策，將軍事總動員體系下剝削農民的政策（如肥料換穀等），調整成穩定農村發展的政策。而李登輝農業經濟的背景，特別是對於發展中國家農業政策的研究，被蔣經國視為改變農業政策的不二人選，因此李登輝以專業農經學者之姿，躍入黨國權力核心當中。
蔣經國第二大貢獻，就是拔擢李登輝。1980年代時蔣經國身體越來越差，但因為蔣答應美國人不再讓蔣家人接班（蔣萬安是人民選出來的不算），所以每個人都各自盤算誰能成為獨裁政權裡的接班人，李登輝大概是權力核心當中最不可能的一位。
當時不少人認為同為本省菁英的林洋港上位的機率也很大，但當蔣經國宣布李登輝為副總統的時候，確實跌破了眾人的眼鏡。一直到李登輝坐穩國民黨主席位置之前，大多數權貴還是認為他只是過渡人選。
李登輝格局遠高於其他本省菁英
當然以結果論來說，李登輝的政治格局遠在林洋港等人之上。比方李登輝並沒有經營家族政治，但林洋港家族在南投的勢力卻代代相傳，包括林洋港本人、他弟弟林源朗，姪孫輩的林明溱都前後擔任過南投縣長，三代共21年。而目前林洋港的長孫林儒暘，2022年也選上南投縣國民黨籍議員，競選過程中不斷打出「阿港伯唯一傳承」口號，家族影響力不言而喻。
由此可見，李登輝與林洋港，雖然政治之路十分類似，都先後擔任過台北市長及台灣省省主席，但因為蔣經國不喜歡林洋港的政治經營風格，所以才讓李登輝得以出線，不得不說是蔣經國慧眼獨具之處。
這裡額外說一個小故事，全台灣僅有一條路以李登輝來命名（淡水的登輝大道只是「俗稱」），這條「登輝路」就在南投縣草屯鎮旁的山坡上，筆者之前在南投工作時，還不時騎車經過。
原來1990年代的時候，草屯鎮長為了支持省長宋楚瑜，原本要把當地一條新開的路名為「楚瑜路」，後來據說宋楚瑜推辭美意，而當地人覺得用台語念「楚瑜」很像「滑去」，感覺這條路會很容易摔車，所以乾脆就改成「登輝路」，一直用到今天，算是李前總統另類的「政治遺產」。
前總統李登輝已經過世兩年多，直到今天我們還在討論他的精神遺產，都還可以作為當代政治思想的參考。李登輝從蔣經國手中接下一個威權體制領導者的職務，但他沒有濫用手中的黨國權柄，反而透過漸進改革的方式，為21世紀台灣法治民主奠定了基礎。
李登輝、彭明敏、史明各用其方式點亮台灣
《思想坦克》蔡其達主編與我分享，他認為李登輝有點像是義大利「建國三傑」的綜合體（馬志尼、加富爾、加里波底）。我則是想到，其實建國三傑的角色，也很像戰後同世代的彭明敏、史明及李登輝三人，分別代表理念思想、革命行動及體制內改革三種路線。
他們都生長於1920年代，接受了完整的日本教育，太平洋戰爭爆發時正好在唸書，戰後又遭逢內戰及二二八事件，他們的青春歲月，恰是台灣最動亂的1940年代。他們都有著極其堅韌的意志，以及深厚的思想底蘊——但他們三條路線其實是相互交錯的，請原諒我將這三位可敬的先賢並列在一起，他們生前雖有線上的歧異，但我相信他們的行動路線終究會在未來一點上交會。
李登輝與同時代國民黨的台籍官僚，最大的不同是，他擁有十分深厚的思想底蘊。在其秘書李靜宜的回憶錄當中，不斷述及李登輝對於京都學派的哲學家「西田幾多郎」的熱愛，甚至還印了幾篇西田先生的文章，發送給各機關首長閱讀。
而李靜宜為了書寫相關文稿，硬是把西田先生的書都看了一遍，獲得了李登輝大大的讚賞，鼓勵她繼續閱讀下去，深入理解西田先生講的「場所理論」是什麼意思（到底是總統還是指導教授？）。
甚至最後李靜宜的博士論文的架構，也是以西田幾多郎、卡萊爾及新渡戶稻造等李登輝最喜愛的幾名哲學家為基礎。從這個側面的例子，就可以看出李登輝之所以是「李登輝」的原因（但括號內「李登輝」不是一個固定的、具體的李登輝，它只是一個「價值上」的李登輝）。
雖然台灣的先賢尚未無法完成建國的志業，但台灣要建立一個新的公民民族主義，一直是無法一步到位的，需要好幾代人接力完成。二戰後全世界殖民地都發起獨立運動，但台灣意識遲自1920年代才剛萌芽，在二二八事件前後，初生的獨立苞蕾就被國民黨揉碎。
台灣人意識從無到有，從思考到行動、是需要所有台灣人耗費數十年甚至百年，不斷接力完成的，這樣的傳承不是具體的利益，不是像林洋港家族傳承的派系結構那種，而是李登輝、史明及彭明敏等人抽像的價值觀，並實踐在日常生活當中。台灣才能繼續前進。
重讀〈賤民宣言〉啟發靈感
Tags：
為何 Mercedes-Benz S-Class 豪車領頭羊的身份半世紀不墜？原來關鍵出在這！
我們想讓你知道的是
提及 Mercedes-Benz，許多人第一時間想到的是政商名流的黑頭車選擇、頂級人士的購車首選，無用置疑的，豪華外表成為多數人的第一印象。但在奢華以外，若仔細疏理 Mercedes-Benz 的發展軌跡，其實你會發現 Mercedes-Benz 不僅改變了人類移動的方式，更多次成為車壇歷史的創造者。簡而言之，Mercedes-Benz，其實跟你想像得很不一樣。
原來賓士，想得跟你不大一樣。創新力才是核心價值
從1886年第一輛內燃機汽車開始，Mercedes-Benz 改變了過去以獸力為主的移動方式，讓汽車成為了人類主要使用的交通工具。改變歷史後，Mercedes-Benz 依然持續創新。自汽車發明後的130年來，Mercedes-Benz 始終以人為本，提供乘客最頂級的體驗。儘管載具改變，奢華、舒適與對安全的至高追求不曾改變。
Mercedes-Benz 認為，「提供乘客極致體驗、給予生命最高的尊重」是汽車應該扮演的角色，更是公司的核心價值。為此 Mercedes-Benz 不曾停下腳步，持續進行科技創新與突破，只為呈現最佳移動體驗給移動過程的主角－「人」。
旗艦房車來說話 S-Class 對於車壇的超級價值
Mercedes-Benz 的歷史就如同汽車發展歷程的縮影，一次次為汽車發展豎立里程碑。Mercedes-Benz 每個造車工程的創新，皆代表車壇科技的突破，其中最具指標性的，莫過於旗艦車款的定標意涵。
每個熟稔汽車發展的車迷應該都知道：「汽車品牌透過旗下最頂級的旗艦車款來左右、決定品牌的走向與價值。」此定律就是由 Mercedes-Benz 引領而起，其他車廠眾所追隨後，才發展為車壇迄今的默契。
因此 Mercedes-Benz 旗艦車款可說是造車科技創新突破的結晶。從 Simplex 60 開始奠定 Mercedes-Benz 於豪華車壇上的領導者身份，也為後代 S-Class 開啟康莊大道之後，1920年代 Nürburg 搭載了 Mercedes-Benz 第一具八缸引擎、Grand Mercedes 導入獨立懸吊系統、W189 300 系列的後軸自動車高水平調整功能、W111 220 系列成為車壇史上首輛配有潰縮車體設計的車款等，不僅為後來接棒的旗艦車系 S-Class 打下優異基礎，更清楚說明 Mercedes-Benz 以創新安全科技領導車壇發展的地位。
1972年第一代 S-Class 誕生，開啟了嶄新的命名方式，但 Mercedes-Benz 持續堅持以科技改變車壇。第一代 W116 搭載了當代汽車安全科技不容或缺的 ABS 防鎖死煞車系統，大幅提升減速時車輛閃避危險的能力。問世迄今超過25年的 ESP®電子操控系統，從 S-Class 搭載之後，透過針對動力分配、煞車介入等方式，大幅增加了車輛行駛的穩定性與安全性。
W220車系首度搭載的 DISTRONIC 智能定速測距輔助系統，讓定速系統再次提升到全新境界，大幅減少駕駛體力負擔，更能自動判斷前方交通狀況自動減速或加速，在更為安全的基礎上，讓旅程更為輕鬆愜意。2002年推出的 PRE-SAFE®主動安全防護系統，於意外發生前透過如安全帶的自動束緊、座椅自動調整、側窗與天窗的自動關閉等動作，將即將到來的撞擊意外傷害降至最低。
持續謹守創新力 Mercedes-Benz 對於當代與未來的影響
時至今日，當 S-Class 歷經半個世紀沿革、走入了第七個世代，代號 W223 的 S-Class，立基於前輩們所奠定的科技與安全高度，並注入了 Mercedes-Benz 創新的造車科技，以更前瞻的角度為乘客提供更頂級的安全防護。如同過去預先防範的安全思維，當代 S-Class 所具備的安全防護，更大量著墨在意外發生前的防患未然，於車壇首屈一指的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，透過如智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助等功能，幫助駕駛保持與前車的安全距離同時維持在正確安全的路線上，還能提醒駕駛適度休息。
Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統中的閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、主動路口轉向煞車輔助等，更是在交通擁擠的都會用路環境中閃避危險的最佳幫手；面對擁擠的用路環境，也配備有智能停車輔助含360度環景攝影、主動盲點輔助含離車警示輔助等功能；當意外已無法避免時，Mercedes-Benz 獨步車壇的 PRE-SAFE®主動安全防護系統、後座 SRS 輔助氣囊等，更會發揮最大效果，將傷害降至最低。
除了打造最安全的移動過程，Mercedes-Benz 也透過最新世代的 S-Class 展現接軌當代與未來的態度。無論是Mercedes me connect 互聯系統或是 MBUX 多媒體系統，將現代人不離身的手機與車輛更緊密的功能結合，像是遠端上/解鎖、檢查車輛狀況。此外，透過一句「你好，賓士」，即可啟動自然、直覺式語音控制系統，更加人性化的操作車輛各種功能，也可透過擴增實境顯示拉近科技與人類的距離。
於當代 S-Class 身上，不僅再度實現了 Mercedes-Benz 以前瞻科技與創新力定義車壇高度的實力，其對於未來世界的接軌企圖心，更讓 Mercedes-Benz 連續七年成為全球豪華汽車品牌冠軍，此冠軍獎盃不僅肯定 Mercedes-Benz 的造車實力，更象徵著 Mercedes-Benz 與消費者的溝通思維、品牌整體的永續發展等面向，持續保有最領先的地位。