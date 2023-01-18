李登輝百歲冥誕的思考：世上再無李登輝，或者說，人人都可以是李登輝

文：江昺崙

2023年1月15日，是前總統李登輝的百歲冥誕。李登輝留給台灣許多精神上的遺產。特別是當下這樣的時局——民進黨地方大選慘敗，中國併吞台灣機會大增的情形下，李登輝的思想，特別值得當下台灣人參考。

外來獨裁者仍有兩項貢獻

我們先不厭其煩，再度強調李登輝在台灣史上的特殊性。話說將政權交給李登輝的蔣經國（1月13日是他的忌日，逝世35年），其實算是台灣歷史上執政成績數一數二的外來政權獨裁者，也是第二位有意識到自己會葬身台灣的外來領導者（第一位是日本時代的明石元二郎，死於台灣總督任內，遺願是葬在台灣）。

蔣經國對台灣最大的貢獻，最主要就是改變蔣介石的國策，把當時台灣的「軍事總動員體系」，悄悄調整以基礎建設為優先的模式，例如歷史課本經常提到的「十大建設」以及李國鼎、孫運璿推動的科學園區政策，都屬於蔣經國的「本土化轉向」的一環。

特別一提的，李登輝之所以在1970年代初期成為政務委員，也是因為蔣經國希望調整農業政策，將軍事總動員體系下剝削農民的政策（如肥料換穀等），調整成穩定農村發展的政策。而李登輝農業經濟的背景，特別是對於發展中國家農業政策的研究，被蔣經國視為改變農業政策的不二人選，因此李登輝以專業農經學者之姿，躍入黨國權力核心當中。

蔣經國第二大貢獻，就是拔擢李登輝。1980年代時蔣經國身體越來越差，但因為蔣答應美國人不再讓蔣家人接班（蔣萬安是人民選出來的不算），所以每個人都各自盤算誰能成為獨裁政權裡的接班人，李登輝大概是權力核心當中最不可能的一位。

當時不少人認為同為本省菁英的林洋港上位的機率也很大，但當蔣經國宣布李登輝為副總統的時候，確實跌破了眾人的眼鏡。一直到李登輝坐穩國民黨主席位置之前，大多數權貴還是認為他只是過渡人選。

Photo Credit: 中央社 適逢前總統李登輝百歲冥誕，李登輝基金會董事長李安妮15日赴五指山追思。 （李登輝基金會提供） 中央社記者葉素萍傳真 112年1月15日

李登輝格局遠高於其他本省菁英

當然以結果論來說，李登輝的政治格局遠在林洋港等人之上。比方李登輝並沒有經營家族政治，但林洋港家族在南投的勢力卻代代相傳，包括林洋港本人、他弟弟林源朗，姪孫輩的林明溱都前後擔任過南投縣長，三代共21年。而目前林洋港的長孫林儒暘，2022年也選上南投縣國民黨籍議員，競選過程中不斷打出「阿港伯唯一傳承」口號，家族影響力不言而喻。

由此可見，李登輝與林洋港，雖然政治之路十分類似，都先後擔任過台北市長及台灣省省主席，但因為蔣經國不喜歡林洋港的政治經營風格，所以才讓李登輝得以出線，不得不說是蔣經國慧眼獨具之處。

這裡額外說一個小故事，全台灣僅有一條路以李登輝來命名（淡水的登輝大道只是「俗稱」），這條「登輝路」就在南投縣草屯鎮旁的山坡上，筆者之前在南投工作時，還不時騎車經過。

原來1990年代的時候，草屯鎮長為了支持省長宋楚瑜，原本要把當地一條新開的路名為「楚瑜路」，後來據說宋楚瑜推辭美意，而當地人覺得用台語念「楚瑜」很像「滑去」，感覺這條路會很容易摔車，所以乾脆就改成「登輝路」，一直用到今天，算是李前總統另類的「政治遺產」。

前總統李登輝已經過世兩年多，直到今天我們還在討論他的精神遺產，都還可以作為當代政治思想的參考。李登輝從蔣經國手中接下一個威權體制領導者的職務，但他沒有濫用手中的黨國權柄，反而透過漸進改革的方式，為21世紀台灣法治民主奠定了基礎。

Photo Credit: 中央社 日本跨黨派參眾兩院議員組成的「中華民國國慶日本國祝賀團」9日赴五指山國軍示範公墓特勳區，向前總統李登輝致敬。（李登輝基金會提供） 中央社記者葉素萍傳真 111年10月9日

李登輝、彭明敏、史明各用其方式點亮台灣

《思想坦克》蔡其達主編與我分享，他認為李登輝有點像是義大利「建國三傑」的綜合體（馬志尼、加富爾、加里波底）。我則是想到，其實建國三傑的角色，也很像戰後同世代的彭明敏、史明及李登輝三人，分別代表理念思想、革命行動及體制內改革三種路線。

他們都生長於1920年代，接受了完整的日本教育，太平洋戰爭爆發時正好在唸書，戰後又遭逢內戰及二二八事件，他們的青春歲月，恰是台灣最動亂的1940年代。他們都有著極其堅韌的意志，以及深厚的思想底蘊——但他們三條路線其實是相互交錯的，請原諒我將這三位可敬的先賢並列在一起，他們生前雖有線上的歧異，但我相信他們的行動路線終究會在未來一點上交會。

李登輝與同時代國民黨的台籍官僚，最大的不同是，他擁有十分深厚的思想底蘊。在其秘書李靜宜的回憶錄當中，不斷述及李登輝對於京都學派的哲學家「西田幾多郎」的熱愛，甚至還印了幾篇西田先生的文章，發送給各機關首長閱讀。

而李靜宜為了書寫相關文稿，硬是把西田先生的書都看了一遍，獲得了李登輝大大的讚賞，鼓勵她繼續閱讀下去，深入理解西田先生講的「場所理論」是什麼意思（到底是總統還是指導教授？）。

甚至最後李靜宜的博士論文的架構，也是以西田幾多郎、卡萊爾及新渡戶稻造等李登輝最喜愛的幾名哲學家為基礎。從這個側面的例子，就可以看出李登輝之所以是「李登輝」的原因（但括號內「李登輝」不是一個固定的、具體的李登輝，它只是一個「價值上」的李登輝）。

雖然台灣的先賢尚未無法完成建國的志業，但台灣要建立一個新的公民民族主義，一直是無法一步到位的，需要好幾代人接力完成。二戰後全世界殖民地都發起獨立運動，但台灣意識遲自1920年代才剛萌芽，在二二八事件前後，初生的獨立苞蕾就被國民黨揉碎。

台灣人意識從無到有，從思考到行動、是需要所有台灣人耗費數十年甚至百年，不斷接力完成的，這樣的傳承不是具體的利益，不是像林洋港家族傳承的派系結構那種，而是李登輝、史明及彭明敏等人抽像的價值觀，並實踐在日常生活當中。台灣才能繼續前進。

Photo Credit: 中央社 總統府官網以「李前總統登輝先生的生命之旅與臺灣民主之路」為題，發布許多珍貴照片，圖為1985年獲頒一等卿雲勳章，李登輝的父親李金龍（前排右）觀禮，與時任總統蔣經國（前排左）握手。（總統府提供） 中央社記者葉素萍傳真 109年9月15日

重讀〈賤民宣言〉啟發靈感