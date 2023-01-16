2023/01/16,
影劇

《灌籃高手》首週末全台突破7000萬元，擠下《阿凡達：水之道》成票房冠軍，台日兩地雙雙寫下紀錄

《灌籃高手》首週末全台突破7000萬元，擠下《阿凡達：水之道》成票房冠軍，台日兩地雙雙寫下紀錄
Photo Credit: 台北双喜電影提供

我們想讓你知道的是

電影《灌籃高手》上週五在全台盛大上映，票房已累積7300萬新台幣（含跨年場），週末三天累積觀影人次約莫27萬，擠下已上映數週的《阿凡達：水之道》成為全台票房冠軍。至於同時擔任編劇與導演的井上雄彥，也透露電影的「新」的角度以及「The First」的意義。

電影《灌籃高手》上週五（13日）在全台盛大上映，票房已累積7300萬新台幣（含跨年場），週末三天累積觀影人次約莫27萬，擠下已上映數週的《阿凡達：水之道》成為全台票房冠軍，而《灌籃高手》的首週末票房，也超越另兩部熱門動畫電影《航海王劇場版：紅髮歌姬》、《劇場版咒術迴戰0》的首週末票房，成為今（2023）年初最具話題的電影。

台北双喜電影《灌籃高手The_First_Slam_Dunk》五位主角
Photo Credit: 台北双喜電影提供
《灌籃高手》劇照

漫畫《灌籃高手》從1990年連載到1996年，作者井上雄彥進行連載時，正值23至29歲壯年時期，而距離《灌籃高手》結束連載至今，《灌籃高手》在日本的發行量超過1億2000萬冊，顯見漫畫的受歡迎程度。

至於本次電影版《灌籃高手》為漫畫首次改編上大銀幕，編劇與導演皆由井上雄彥擔任，而井上雄彥此前也透露，電影版《灌籃高手》會從「新」的角度切入，補上後衛宮城良田的故事。

回溯井上雄彥學生時期的籃球路，身高167公分的井上雄彥，高中入學之後，就聽從哥哥的建議加入籃球社，且與宮城良田一樣主打後衛。不過，井上雄彥並沒有打籃球的天份，但卻在此時期深刻培養自身對於籃球的熱愛，而後透過漫畫媒材，畫出風靡全球的漫畫《灌籃高手》。

漫迷也討論，此次電影版《灌籃高手》補上宮城良田的故事，或許是井上雄彥的投射，許多猜測指出，或許井上雄彥是透過這次電影版與自我對話，至於井上雄彥也表示，如果能讓大家體會到「第一次看到這樣的《灌籃高手》並且找回初次的感動」，就感到心滿意足。

電影版《灌籃高手》英文片名為「The First Slam Dunk」，井上雄彥也親自解釋「The First」的含義，「著手製作電影相當多年，當時儘管連載結束，角色們依舊活在心中，隨著年紀增長對每個人物的各個角度都增加不同的觀感，因此想以全新視角來創作電影，賦予每個角色新的生命，而這是首部大銀幕作品，更加具備原創精神，對陌生的人來說，這是初次認識的作品，對於熟悉的人來說，也像是第一次見到一樣。」

台北双喜電影《灌籃高手The_First_Slam_Dunk》五位主角_2
Photo Credit: 台北双喜電影提供

至於電影版《灌籃高手》已先在去（2022）年12月3日於日本上映，首日就拿下7.1億日幣成為為去年日本第二高紀錄，而首週末則拿下12.9億日幣，吸引約85萬人觀看毫無懸念拿下票房冠軍；電影版《灌籃高手》也在日本蟬聯7週冠軍，票房突破80億日幣，觀影人次約來到567萬，都是極佳表現。

目前電影版《灌籃高手》在台灣算上跨年場的表現，首週末累積7300萬新台幣，擁有極佳的票房開場，接下來即將進入第二個週末，碰上過年檔期，將與《巴比倫》、《詐團圓》、《山中森林》、《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》等片競逐票房。

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核稿編輯：翁世航


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