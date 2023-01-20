台灣陷入「嬰兒荒」，生育率遠低於CIA標準，政府有什麼應對策略？

文：林佳萩

根據國家發展委員會，在2035年，台灣的生育率預計會少於韓國的生育率，情況令人堪憂。國家發展會的主委也隆重表示政府應該增加經費上補助，進而鼓勵生育。另外，根據美國CIA所公布的《世界概況》，一般已開發國家的生育率應該達到2.00，才得以維持死亡率與生育率的平衡，使國家正常運作。而台灣的生育率卻僅僅1.08。

少子化成因：房價、職場壓力、沉重的育兒成本

歐美媒體最近出現「嬰兒荒」（Baby Bust）此單詞。所謂的「嬰兒荒」為因少子化而造成經濟景氣消退。相反的，「嬰兒潮」（Baby Boom）意思則是描述生育率升高的情況。

而台灣正陷入嬰兒荒的情況之中。

日本也是面臨少子化的國家，據統計，成人尿布的銷售竟已反超嬰兒尿布的銷售量，日本老齡化的嚴重程度已受到許多國家注意，而台灣也將面臨少子化的問題。在右邊的台灣2022年的人口統計學圖表（來自CIA官方網站），可以看出孩童的比例非常低，而60多歲的老年人則比孩童比例還高。

Photo Credit: CIA

可以清楚看出台灣2022的入口統計學圖表，是形成一個如「鑽石」的形狀，通常形成鑽石型的人口統計圖的國家，都是孩童比例下降，壯年群體上升，導致老年人比例的提升。此外，圖中還顯示了0~10歲的群體比20~30的群體人口還少了許多，這些都顯示了少子化的跡象。

由於新生兒人數的稀少，進一步導致未來壯年人口將會降低，而當前的壯年人口佔據人口比例大，也意味著未來的老年人將會增多。

根據統計，光是2016到2021年，全國的房價漲幅就到達9.85%。因為房價的飆升，導致許多年輕人對買房絕望，而放棄生育的想法，也形成了一個惡性循環：因為房價的飆升，導致年輕人不生不孕，使少子化的問題每況愈下，又由於房地需要人流的支撐和人口，而因為少子化，這些區域將無法發展，影響國家的發展和經濟的不平衡。

此外，在華人社會當中，傳統觀念保持著就學期間以課業為重，鮮少結婚生子的案例。高等教育的延伸也導致許多女性的生育年齡延後；另外，許多在職場上女性擔憂生育會影響自己在職場的表現、升遷與工作穩定性，更因為許多女性在孕期與產後修復期時，無法領取薪水，導致女性會身處在經濟壓力之中。

而生育率下降的主要成因，就是沈重的育兒成本。根據立法院報告，一位孩童的育兒成本大約為500萬到600萬之間。

少子化後果：院校倒閉、總扶養比增加

依據立法院所發表的「我國少子化問題對策研析」文章，少子化趨勢之下首先會引發的問題，是可能會造成學校倒閉、教師超額和班級數減少。

在2021年，出現學生缺額學校數量，就已達20多所。在2022年，清華、台師大、中興等等的名校和嚴峻、明道、長榮、真理、大葉和玄奘等私立學校的學生缺額比例都達到九成。私校工會的理事長尤榮輝表明在六年後，預計會有40到50所的私立專校將會倒閉。

因為出生率的下降和老年人口的增加，造成勞動力高齡化、就業人力降低。另外，少子化也會引發總扶養比增加的負面現象。總扶養比是指老年人或者非勞動者與勞動年齡的比例。我國總養比從2012年就逐漸攀升。根據國發會資料，在2022年，總扶養比為42.2，到2060年，預計會超過100。

應對政策：不只生育，更連帶影響地域發展和失業率

因為近期台灣社會生育率並沒有升高只有下降的趨勢，政府應實施政策，擺脫生育率「倒數」幾名的排位，以下分別列舉。

第一個應實施的政策，是使申請育嬰假的孕婦在同時間能收到補助。政府不只要給予育兒和生育上的補助，還可以幫助老年人更輕鬆的退休，使老年人能在退休的期間照顧孩子，減輕父母的工作量，或者使育兒者快點回到職場。此外，為了因應房價上漲，政府可以給予孕婦或有育兒的家庭房價補助，不僅減少育兒家庭的經濟負擔，也可以鼓勵生育。

再者，少子化所衍生的問題為地域發展的落差。根據日本的調查顯示，少子化首先會影響的是鄉村地區，造成一個惡性循環：因為都會區的良好發展，則會吸引壯年人口流往都會區，導致鄉村壯年人口減少；因為壯年人口流往都會區，更多勞動力進入勞動市場，致使都會區更加繁榮，生活機能也隨之提升，對於人口拉力增加，吸引更多壯年人口流往都會區，導致鄉村的壯年人口快速流失。

因應地區發展落差，地方政府應針對不同地區的人口結構制定因地制宜的政策。例如：針對偏鄉老年人口較多的地區規劃長照的政策、無障礙坡道、低樓層的社會住宅和增設警報系統。

而大量的壯年人口流往都會區，也導致工作崗位不足問題。台灣的失業人口比例並不低，在2022年11月，台灣的就業人口為1143萬人口，而失業人口為42.8萬人。地方政府應針對壯年失業人口提出就業技能培訓，因應隨著少子化加劇，勞動力減少，工作崗位也漸漸減少的問題。

Photo Credit: 中央社

綜上所述，台灣現況的生育率低於美國CIA所提出的生育率標準，其原因可歸咎於房價的飆升、孕婦孕期停薪與職場權益受限、晚婚與晚孕等問題，而生育率低落所造成的少子化使學校的入學學生不足、總扶養比增加，也造成勞動力減少。

因應上述嚴重後果，政府必須提出包括移民相關政策在內的少子化的對策，也需要思考區域發展落差之下，在不同人口結構的地區的應對策略，以及各種少子化衝擊之下台灣社會衍生的相關問題，才能使台灣社會的未來愈趨穩定與正向發展。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航