CSIS中共攻台兵推五種想定的差異，從樂觀、悲觀到末日模擬，得出四個重要結論

1997年曾經在雷根時期擔任國防部長的溫伯格(Caspar Weinberger)與戰略專家史威哲(Peter Schweitzer)合著一本有意義的著作《下一場戰爭》,這本書當初之所以引發討論,是因為他們用想定推演的方式,預言了新型態戰爭爆發的原因及其內涵,作者認為俄羅斯、中國與北韓將成為地緣政治不穩定的因素。

這些觀點在後冷戰初期引發許多批判,有論者認為北韓揚棄戰爭邊緣策略發動二次韓戰不合邏輯;俄羅斯雖然經濟衰退面臨民主崩潰,但未必會走向以民族主義為訴求的強人極權政體,甚至威脅周邊國家;至於中國,則因為民主黨深受新自由主義「接觸交往理論」影響,中國機會論遠超過威脅論,這也意味綏靖投降的觀點不若越戰失敗論受到言論市場歡迎。

諷刺的是,物換星移後,美國與民主世界對於國際體系的性質已經出現典範轉移,俄羅斯發動戰爭、中國的擴張及其對現狀的顛覆儼然成為區域的威脅來源。

在此背景下,美國華府智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS),對中國2026年攻台進行24次兵棋推演,在戰局最不利的狀況下,儘管美、台損失慘重,中國仍會慘敗;但也凸顯台灣亟需類似AGM-158這種新銳的反艦飛彈,才能反制中國的武力威脅。

五種想定的差異:從樂觀、悲觀,到「末日模擬」

這個名為《下一場戰爭的首役》(The First Battle of the Next War)可視為《下一場戰爭》與蘭德公司在2007年出版的《深入龍潭:中國的反介入戰略及其對美國的影響》的延伸,推演的結果簡直打了國民黨那些疑美論者一大耳光,其中巴掌最響亮的莫過於那位提出什麼「首戰即終戰」、「美軍不會來」的前總統。

這次兵推主要分成五種想定,分別是「基礎模擬」(Base Scenario)、「悲觀模擬」(Pessimistic Scenarios)、「樂觀模擬」(Optimistic Scenarios)、「單挑模擬」(Taiwan Stands Alone)與「末日模擬」(Ragnarok)等戰爭狀況情形。

在基礎想定中,共軍的失敗關鍵因素是未能取得或有效利用南台灣的港口(台南港),因此最終以慘敗坐收。這個想定多少以諾曼地登陸作為參照,但仍有些差異。