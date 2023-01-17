TNL+ 2023/01/17,
軍事

CSIS中共攻台兵推五種想定的差異，從樂觀、悲觀到末日模擬，得出四個重要結論

CSIS中共攻台兵推五種想定的差異，從樂觀、悲觀到末日模擬，得出四個重要結論
2022年國軍漢光演習「海軍聯合截擊作戰實彈操演」| Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

兵推主要分成五種想定，分別是「基礎模擬」、「悲觀模擬」、「樂觀模擬」、「單挑模擬」與「末日模擬」等戰爭狀況情形。在基礎想定中，共軍的失敗的關鍵因素是未能取得或有效利用南台灣的港口，最終以慘敗坐收。這個想定多少以諾曼地登陸作為參照，但細看仍有些差異。

1997年曾經在雷根時期擔任國防部長的溫伯格（Caspar Weinberger）與戰略專家史威哲（Peter Schweitzer）合著一本有意義的著作《下一場戰爭》，這本書當初之所以引發討論，是因為他們用想定推演的方式，預言了新型態戰爭爆發的原因及其內涵，作者認為俄羅斯、中國與北韓將成為地緣政治不穩定的因素。

這些觀點在後冷戰初期引發許多批判，有論者認為北韓揚棄戰爭邊緣策略發動二次韓戰不合邏輯；俄羅斯雖然經濟衰退面臨民主崩潰，但未必會走向以民族主義為訴求的強人極權政體，甚至威脅周邊國家；至於中國，則因為民主黨深受新自由主義「接觸交往理論」影響，中國機會論遠超過威脅論，這也意味綏靖投降的觀點不若越戰失敗論受到言論市場歡迎。

諷刺的是，物換星移後，美國與民主世界對於國際體系的性質已經出現典範轉移，俄羅斯發動戰爭、中國的擴張及其對現狀的顛覆儼然成為區域的威脅來源。

在此背景下，美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS），對中國2026年攻台進行24次兵棋推演，在戰局最不利的狀況下，儘管美、台損失慘重，中國仍會慘敗；但也凸顯台灣亟需類似AGM-158這種新銳的反艦飛彈，才能反制中國的武力威脅。

五種想定的差異：從樂觀、悲觀，到「末日模擬」

這個名為《下一場戰爭的首役》（The First Battle of the Next War）可視為《下一場戰爭》與蘭德公司在2007年出版的《深入龍潭：中國的反介入戰略及其對美國的影響》的延伸，推演的結果簡直打了國民黨那些疑美論者一大耳光，其中巴掌最響亮的莫過於那位提出什麼「首戰即終戰」、「美軍不會來」的前總統。

這次兵推主要分成五種想定，分別是「基礎模擬」（Base Scenario）、「悲觀模擬」（Pessimistic Scenarios）、「樂觀模擬」（Optimistic Scenarios）、「單挑模擬」（Taiwan Stands Alone）與「末日模擬」（Ragnarok）等戰爭狀況情形。

在基礎想定中，共軍的失敗關鍵因素是未能取得或有效利用南台灣的港口（台南港），因此最終以慘敗坐收。這個想定多少以諾曼地登陸作為參照，但仍有些差異。

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