2023/01/16,
商業

豐田汽車拋出構想建立「新電動車平台」，未來是否與鴻海「強強聯手」引發市場熱議

豐田汽車拋出構想建立「新電動車平台」，未來是否與鴻海「強強聯手」引發市場熱議
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

豐田汽車過去一直是全球重要的汽車大廠，但隨著電動車熱潮興起後，市場多指出其電動車腳步緩慢，而近日豐田汽車社長豐田章男卻拋出「新的電動汽車平台」的想法，讓外界感到訝異。

豐田汽車（Toyota）14日拋出構想要從傳統燃油車外，再推出新的電動汽車平台，並且朝向規模化生產而努力。而日前鴻海主導的電動車研發平台「MIH」，早已經納入豐田汽車關係企業，未來兩大產業巨頭是否會有下一步緊密合作引發市場揣測。

豐田拋出新構想：新的電動汽車平台

電動車產業正處於戰國時代，14日豐田汽車打算推出專門為電動車設計製造新一條龍平台。豐田汽車社長豐田章男（Akio Toyoda）解釋：「未來將有一個共同平台可以直接製造各種車型，這非常不同於現在豐田專門只生產傳統汽車的平台。」也可以說，此公同平台是為了大規模生產電動汽車，並且能降低成本的一個策略。

《華爾街日報》報導指出，此新的電動車平台，代表豐田在目前的電動車架構中邁出重要的一步。這個架構會從傳統的燃油汽車設計中脫離，藉由該平台重新設獨自計出一台電動車，而當電動車的零件優化與標準化成功後，更有助於提高產量，並且大舉降低成本。

報導稱，要建構能夠獲利的電動車業務，對於傳統車商而言是非常困難的，尤其是面對領先企業如特斯拉（Tesla）、中國的比亞迪（BYD）。

值得注意的是，豐田的公同平台是否會和鴻海（Foxconn）合作引發熱議。鴻海主導的電動車研發平台「MIH」已有超過2200家企業加盟，截至2022年加盟的日本企業數量相較2021年飆增至5倍，那時候豐田汽車關係企業已經加入。

根據《日經新聞》報導稱，其中部分日本企業已開始和鴻海等攜手研發零件。而隨著豐田關係企業也加盟，可能會讓傳統車廠藉由綁住多數零件公司，讓早已成型的汽車產業供應鏈發生變化。而未來是否由豐田設計委託鴻海製造，引起市場關注。

豐田新平台是否和鴻海合作引發市場關注

事實上，全球各大科技業，跨業搶進電動車市場成為趨勢，鴻海打算要成為電動車的代工領導品牌，只要將生產委託給鴻海，即便自家沒有工廠，也能賣自家電動車。如同過去的電子代工一樣，業者則可以專心研發軟體，達成「水平分工」模式。

作為全球最大電動車市場的中國，於過去幾年內傳統車商陸續傳出產能利用率下降的情況，生產線甚至有過剩的情形。根據中國媒體《界面新聞》報導指出，燃油汽车汽車，並非朝夕之間就可以適應電動車生產。

普遍會出現，包含淨利下滑、人力成本上升以及固定資產折舊等問題。中國乘聯會數據，截止2021年底，全國乘用車產能合計4089萬輛，產能利用率為52.47%，再往前一年，這個數據甚至還不到50%。

當然這個現象也出現在全球汽車大廠豐田身上，而在電動車市場的緩步，也讓投資人感到擔憂。日本《經濟新聞》根據研究公司MarkLines的數據指出，2022年中國製造商將佔全球純電動汽車銷量的40%。美國和歐洲製造商分別佔30%和20%，而日本製造商佔不到5%。

豐田章男日前受訪時說明，許多汽車製造商正在大舉押注純電動車，帶動了整個產業的熱潮，但是也出現了許多考驗。例如越來越多業者加入電動車行業，零組件及電池原料等是否能有效供應。

他說：「汽車業的參與者基本都是沉默的大多數⋯⋯他們在想單押電動車真的OK嗎？但他們又覺得這是大勢所趨，所以又不能大聲說出來。」意即豐田汽車始終堅持多樣化的汽車投資策略，包括氫動力汽車和混合動力車，不僅僅是發展純電動車而已。而未來鴻海將在日本車業扮演何種角色令人期待。

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核稿編輯：翁世航


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