數據看2022台灣旅遊產業（一）：疫情下國旅不但變熱，「頂端消費者」也越來越多

文：LnData 麟數據科技

在疫情這幾年，旅遊觀光是最受衝擊的產業之一，不論是出國、國內旅遊或是來台旅遊的遊客數皆大幅減少，2021年的來台旅客更是僅有2019的0.02%，也使觀光收入大幅縮水。

以2019到2020年比較，來台旅客觀光支出總額從144.11億美元暴跌至18.00億美元，觀光人次更是從近1200萬下跌至不到14萬，減少98.82%；而原本佔4.43%的觀光收入更砍半到只剩下GDP的2.03%。

疫情影響我國旅遊產業與觀光收入變化 | 資料來源：觀光局

2021到低谷，2022迎來解封復甦

在台灣，2021的疫情比2020更加嚴重，不只影響民眾出遊意願、也衝擊各景點的旅遊限制，使得2021是相對更為特殊的一年，有超過半數民眾表示因疫情減少旅遊次數，並有近四成民眾表示因為疫情改變旅遊方式。2022隨著疫情減緩與常態化，種種跡象顯示國旅的回溫，就讓我們在初解封的此時，一同看這幾年疫情下的旅遊產業，以及今年2023年旅遊產業的發展前景。

在2016後由於廉價航空的盛行，國人出國旅遊風潮成長，使得國內旅遊相對萎縮；2020年到2021年，雖然在疫情影響下有部分旅客轉往國內旅遊，但受到防疫政策等限制，整體國民平均國旅次數依然呈下降趨勢。

Photo Credit: LnData 麟數據科技

2021比2020更為嚴重

根據觀光局調查，在疫情較嚴重的2021，有53.5%的受訪民眾表示因疫情而減少國內旅遊次數，較2020年的37.0%增加16.5個百分點；而減少的原因以「仍然擔心受到感染」及「配合政府防疫宣導政策」為主。

此外，相較於無疫情時，去年有38.9%的受訪民眾表示旅遊安排有改變，並以改變「出遊地點選擇」的比率（27.7%）最高，其次則為改變「旅遊天數」（21.7%）。

疫後回溫，前景看好

不過，相較出國旅遊，國旅受影響程度其實輕微許多，隨著疫情趨緩、旅遊補助助攻下，國旅風潮持續回溫。

事實上，除了疫情較嚴重的2021年以外，2020與2022都反而在某些部分出現了逆勢成長，例如平均出遊天數、旅遊預算等等。根據LnData數據夥伴創市際市場研究顧問於年中進行的調查顯示，有66.2%的消費者表示預計在2022下半年進行國內旅遊。

疫情促成國旅市場轉型

旅遊天數上升

疫情的確促成了國旅的轉型與發展，第一點反映就是旅遊天數的上升。2019到2020平均出遊天數從1.51天成長到1.54天；出遊三天以上的比例成長了16%。

易遊網公關副理Kimberly表示，國人國內旅遊天數普遍拉長的原因很多，一是受疫情影響無法出國，許多人因此轉規劃長期、深度的國內旅遊替代，同時也是因為疫情時代下許多企業在遠端工作上、工時制度更加彈性，民眾可更有效規劃假期，加上旅遊成本提升，因此消費者會更有計畫性地進行旅遊。

旅遊成本提高，住宿成長強勁

近年來旅遊成本的提升，不只民眾有感，數據上也看得出明顯趨勢。除了2021因疫情導致的斷層式下滑，2018~2020年平均每人每次旅遊支出連年上升。尤其在購物、住宿與餐飲上的支出成長最為顯著。

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除了購物以外，旅宿是成長幅度最大的項目，從2018到2020三年內有高達26%的漲幅，顯示疫情時代，民眾旅宿成本上升的趨勢。根據觀光局調查，2021年民眾國旅每晚平均住宿價格在5000元以上的比例較2019年提升了3.3百分點到16.6%；整體平均的住宿價格也提升了近300元，成長幅度達8.24%。其中又以露營跟旅館的成長幅度最高，分別是26.6%與11.8%。

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有趣的是，疫情下許多旅遊跟旅宿業者都在咬牙苦撐甚至終止營業，包含一般旅館、觀光旅館都是如此，但民宿數量卻反而逆勢成長。

我們進一步研究，發現相較一般旅館與觀光旅館，民宿的住宿率下降幅度最小、房價成長幅也相對較——顯示在國旅自由行盛行，且民眾傾向輕量或在地的深度旅遊時，民宿反而成了更好的選擇，或許也刺激不少業者在疫情期間選擇回鄉開設民宿。

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國旅熱門地點與選擇

景點的選擇上，以到「南部」或「東部」地區旅遊最為熱門。例如花蓮（29%）、台南（26%）、高雄（24%）、台東（23%）、台中（20%）是國內旅遊最熱門的地區；離島部分則是澎湖（18%）、小琉球（13%）、金門（12%）較受青睞。

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同時，我們也額外觀察到，高收入的家庭有更傾向前往東部地區的趨勢。我們的數據顯示，月收入在15萬以上的家庭，最想去的國旅地點前三名正是花蓮、台東與宜蘭，其中花蓮與宜蘭的部分更是比整體平均高出10%以上；至於離島地區，則是金門、馬祖有更多人選擇。

Photo Credit: LnData 麟數據科技 高收入家庭國旅地點偏好

至於為何選擇這些目的地，風景、美食與便利性是國人地點選擇的首要幾大考量，其次則為風情文化、知名觀光名勝、以及從未去過的新鮮感。

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另外，根據觀光局統計，去年國人最常從事的旅遊活動，主要是觀賞海岸地質景觀、濕地生態、田園風光、溪流瀑布等；其次則是森林步道健行、登山、露營、溯溪；緊隨其後的則是品嘗當地特產與美食、逛街購物等旅遊必備項目。

此外，Kimberly也補充道，國人安排國旅準備期短，通常想走就走，除非是熱門檔期才會預訂卡位，而這些熱門檔期也是國旅業者的兵家必爭之地。尤其近來旅遊買氣旺，早在11月開始，過年到年後的花東走春、賞櫻行程，甚至是四月的澎湖花火節都已經開始有預購潮。

國旅新趨勢