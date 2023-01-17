TNL+ 2023/01/17,
音樂

緬懷有史以來最有影響力的搖滾吉他手Jeff Beck：他徹底改變了電吉他的演奏方式

緬懷有史以來最有影響力的搖滾吉他手Jeff Beck：他徹底改變了電吉他的演奏方式
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貝克被視為有史以來最偉大的吉他手之一，在於他是一位敏銳的創新者。在他的演奏生涯中，他曾獲得8次葛萊美獎，並因對英國音樂做出傑出貢獻而獲得英國艾弗諾韋洛獎（Ivor Novello），並以個人名義和籠中鳥樂團成員兩次入選搖滾名人堂。所有曾接觸過他的樂手多少都曾從他那裡獲得不少指導，而他步上偉大的傳奇音樂之路，要從他早期在英國聲名鵲起的年代開始說起。

前陣子才剛與電影明星強尼戴普（Johnny Depp）合作新專輯的搖滾吉他手傑夫貝克（Jeff Beck），日前傳出因意外感染急性細菌性腦膜炎去世，享壽78歲。英美音樂界各方重量級人士莫不發出追悼之情，懷念這位有史以來最有影響力的搖滾吉他手，被譽為三大吉他之神、吉他樂手中的傳奇人物。

傑夫貝克所有的故事，都須從他早期在英國聲名鵲起的年代開始說起。

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傑夫貝克

本名原為Geoffrey Arnold Beck的他，年幼時讓他對吉他留下深刻印象的，是聽到吉他手Les Paul的音樂，之後他陸續接觸到藍調音樂及早期搖滾樂後，對他產生了重大影響。十幾歲的時候，他學會用借來的吉他彈奏，並多次嘗試製作自己的吉他樂器，自此他對吉他彈奏產生了濃厚的興趣。

當他就讀溫布爾登藝術學院期間，貝克便已經幫一些樂團中演奏相當活躍。1963年，在滾石合唱團的Ian Stewart介紹下認識節奏藍調後，他開始喜愛這類型音樂，並組建了他第一支樂團Nightshift在牛津街的100俱樂部演出，同時這段期間還錄製了兩首單曲〈Stormy Monday〉和〈That's My Story〉。但接著他不斷的轉換跑道到Rumbles、Tridents等節奏藍調團體擔任主奏吉他手。此時期的他正思索著該如何將節奏藍調聽來更搖滾風味。

1965年3月，在好友吉米佩奇（Jimmy Page）的推薦下，貝克被籠中鳥樂團（Yardbirds）招募來接替艾瑞克克萊普頓（Eric Clapton）的位置，只因當時年輕氣盛的克萊普頓辭去這份原本是他的吉他手位置。

在貝克短暫但重要的一年十個月任期內，他與籠中鳥樂團創作出大部分打進單曲榜前40名的熱門歌曲，包括〈Shapes of Things〉都是在這時期錄製完成的。此時期1966年發行的《Roger the Engineer》這張專輯裡的吉他演奏，可說是他早期的成名代表作。

1966年5月，貝克錄製了一首名為〈Beck's Bolero〉的演奏單曲。然而，前來助陣幫他錄製的不是籠中鳥樂團的成員，而是他青少年時期認識的好友佩奇擔任12弦節奏吉他手，再加上鼓手基思穆恩（Keith Moon）、貝斯手約翰保羅瓊斯（John Paul Jones）及Nicky Hopkins負責鋼琴彈奏。

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