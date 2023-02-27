離監獄只有一步之遙的臺靜農，最終選擇埋首書堆噤聲數十年

前年旅途中看見一書涉及往事，為之大驚，恍然如夢中事歷歷在目。這好像一張塵封的敗琴，偶被撥動發出聲來，可是這聲音喑啞是不足聽的。——臺靜農

一九四六年十月，臺靜農經好友魏建功推薦應聘至國立台灣大學中文系，由白沙前往重慶，在重慶搭船前往上海，後再轉至台灣。

那時，臺靜農並未預料到下半生將在台灣度過。兩年後魏建功離開台灣回了中國。據當時寄居於魏家的王正方回憶：「魏伯伯幾天後有急事匆忙搭機去北平，說辦完事就搭下一班飛機回台北，但是此後就沒有下一班飛機了。」

多年後，有人問臺靜農當初為何留在台灣，而沒有像魏建功那樣離開，他平平淡淡地回答說：

實在是因為家眷太多，北方天氣冷，光是一人一件過冬的棉衣就開銷不起。台灣天氣暖和，這一項花費就省了。

臺靜農的「家眷太多」的理由，就像當年周作人對為何沒有接受胡適等友人的勸告、離開日本佔領的北平南下的解釋一樣。

島上很熱，島上也很冷

台灣的熱，只是外在的氣候的熱，白色恐怖的酷寒，則冷在心中，所謂「日薄虞淵，寒冰悽然」。

一九四八年二月十八日晚，台大中文系主任許壽裳在寓所被砍死，當局宣稱是盜賊所為，抓住兇手，匆匆槍決，卻留下諸多疑點。有人說，許壽裳被被國民黨特務暗殺的，因為他鼓吹魯迅而招致情治系統猜忌。臺靜農到台灣後，一直受許壽裳關照。

許壽裳遇害前十個小時，臺靜農還與之在走廊上說過幾句話，「先生站在廊上，，面色非常溫潤。」聽到噩耗後，他哀慟不已：「以先生為人，得到這樣的死法，真不可解，可是先生竟是這樣的死去了！」這句話隱藏著欲說還休的懷疑與憤懣。無論許案真相如何，正如臺靜農的學生周志文所說：「時局大亂，人心惶惶，為了營生，什麽事都可能做得出來，像當時四伏的險巇，承平時代的人是完全無法想象的。」