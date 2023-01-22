2023兔年刮刮樂攻略：從「期望值」看20款刮刮樂該怎麼買才聰明又不賠錢？
我們想讓你知道的是
買刮刮樂就跟投資一樣，你總得先搞清楚遊戲規則，再下手去玩才不會有錯誤的期待。首先，你得先了解「期望值」的概念，接下來我們就可以看在近期熱賣的13款刮刮樂之中，哪個期望值最高！
每逢過年，你總是會來一張刮刮樂試試手氣嗎？
根據台彩公布新兔年刮刮樂有13款，加上近期幾個月的7種共20款，每張面額從100元至2000元不等，到底要怎麼買比較不會賠錢呢？另外令人好奇的是，刮刮樂究竟是單純花錢刮一個手氣還是可以當作投資的好工具？ 讓我們一同瞧瞧2023刮刮樂購買攻略。
想要破解刮刮樂後面的數學邏輯，首先一定要了解「期望值」的概念。
什麼是期望值？
根據維基百科的說明：在機率論和統計學中，一個離散性隨機變數的期望值（或數學期望，亦簡稱期望，物理學中稱為期待值）是試驗中每次可能的結果乘以其結果機率的總和。
換句話說，期望值像是隨機試驗在同樣的機會下重複多次，所有那些可能狀態平均的結果，便基本上等同「期望值」所期望的數。期望值可能與每一個結果都不相等。換句話說，期望值是該變數輸出值的加權平均。期望值並不一定包含於其分布值域，也並不一定等於值域平均值。
有看不是很懂，對吧？
讀者只要理解一個觀念就好，期望值是正的，才是個賺錢的方式。
我們舉個例子來說明會比較清楚。
假設有6位玩家分別出資100元，每人各選擇骰子中的1-6點（不重複），擲骰一次，出現點數相對應的該位玩家可以獲得600元。請問此遊戲該不該玩？期望值又是多少？
算法很簡單，將所有發生的（獲利）*（出現的機率） 總和，即是期望值。
- 一位中獎人，可以得到600元（扣除成本剩500），中獎機率是 1 / 6
- 五位沒中獎，會付出100元，沒中獎機率是 5 / 6
期望值 = （600 – 100） * （ 1 / 6 ） + （0 – 100） * （ 5 / 6 ） = 0
也就是說這個遊戲對每個人來說都是公平的，屬於零和遊戲，不賺不賠，是個純運氣的遊戲。
那如果把遊戲規則改成中獎的那位可以獲得500元又會如何？
期望值 = （500 – 100） * （ 1 / 6 ） + （0 – 100） * （5 / 6） = -16.6
這個遊戲對於參與者來說是不划算的，因為算出的期望值是小於0。
反之如果將中獎的金額改成700，則期望值變成正的，等於16.6，是個穩賺不賠的遊戲。
當了解期望值的簡單概念後，我們可以將期望值的算法簡化成以下的公式
期望值 = （ 總獎金 – 總成本 ） / 人數
讀者透過以上的式子將會發現，只要比較獎金和出資的大小，就可以知道期望值的正負。
- 如果獎金大於每個人的出資總和，則會賺錢
- 獎金小於每個人的出資總和，則會賠錢
- 相等的話則是不賺不賠的遊戲
那接下來，進入到我們的正題——刮刮樂。
刮刮樂究竟是個賺錢還是賠錢的遊戲？
我們選擇100元刮刮樂中的兔年行大運來了解，根據台彩公布的獎金結構如下，我們只要算出總獎金以及大家出資的總和，計算出期望值的正負即可。
- 總獎金：NT$ 379,312,400
- 大家共出資：6,120,000*100 = NT$ 612,000,000
- 總獎金 小於 大家出資
- 期望值：-38.02
刮一張兔年行大運，相當於預期每刮一次虧損將近38.02元，這是個不划算的遊戲，然而這個期望值也可以用來評估你預計要虧損的金額，例如你準備虧損個500元來享受刮刮樂的過程，則平均可以買個13張左右的兔年行大運來完成。
如果將台彩近期熱賣的13款刮刮樂分別計算，整理過後的數據如下
- 全部的期望值都是 負 的
- 每1元期望值代表哪個刮刮樂相對划算
- 面額越高的刮刮樂期望值普遍越高 （但還是負的）
- 中獎率只是個純粹激發腎上腺素的指數，與賺賠無關係
- 2000萬紅包的BMW休旅車以186萬計算
買刮刮樂，就跟進賭場是一樣的道理，因為這個遊戲的設計對於整體買家來說是非常非常的不利，唯一賺錢的就是莊家，因此如果你從刮刮樂中獲利，比較好的做法是趕緊收手，否則持續玩下去的結果很大的機率將會是虧損。
2023刮刮樂小結
買刮刮樂就跟投資一樣，你總得先搞清楚遊戲規則，再下手去玩才不會有錯誤的期待。因此，在這篇文章中，我希望可以讓你理解以下幾點：
- 關於期望值的算法與涵義
- 刮刮樂是否為一個好的投資工具
而在前述的分析中，我們透過期望值的概念解析近期熱賣的11張刮刮樂，根據計算出來的數值顯示，當讀者買越多張的刮刮樂，越可能出現的現象其實是虧損，原因在於其總獎金總是小於大家出資總和，是個負和遊戲，只是，購買刮刮樂的買家總是有幸運的與不幸運的人。
因此，當你買了刮刮樂中獎甚至還獲利，那你真的可以說是位非常幸運的玩家了，就像是茫茫股海中選股致富的概念一樣，著實不易。
然而，想要真正透過投資累積財富，一年投資5分鐘的指數化投資會是你的好選擇，因為透過指數化投資，可以自動抓到未來的股票大贏家，不怕買到的股票變成壁紙，又能主動享受生活。
過年嘛，買個刮刮樂不為過，只是小賭怡情，大賭可就傷感情，但是請記得在刮刮樂與投資市場的最大差別中提醒的，如果你幸運中獎，千萬要及時去兌獎，因為刮刮樂是有截止日期的，不然就會像YP一樣純粹做公益囉。
人之所以為人，就是因為我們在某些領域能夠保有一些非理性的決策，不妨把刮刮樂當作是個慈善公益的活動，而獎金是個意外掉下來的禮物來進行，畢竟擁有一個善念的心態，搞不好就能離獎金更接近囉。
最後，就祝各位讀者都能中大獎啦！
本文經小資yp投資理財筆記授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
我們想讓你知道的是
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。