民進黨、國民黨、民眾黨的問題是和社會脫節日益嚴重，只能依靠短期話題炒作選票

文：沈有忠（東海大學政治學系教授，亞洲政經與和平交流協會理事長）

2022年地方選舉後，由於選情大不如預期，執政的民進黨展開所謂的檢討與反省。但最後的檢討報告，顯然沒有打動人心，不只民間批評聲浪不斷，在後續台北市第三選區的補選也繼續敗選。雖然許多分析認為吳怡農是「惜敗」，但不可諱言的，觀察整個大環境的氣氛，民進黨的政黨支持度跌勢恐怕尚未見底。

對國民黨來說，聲勢在選後看似一片大好，但仔細觀察地方選舉以及補選的得票數，也未見明顯成長。在這樣的情況下，國民黨台北市補選與小內閣人事的爭議，加上2024年大選在黨內已經聞到的煙硝味，恐怕也會讓國民黨茶壺裡的風暴提前加劇。

以下分別對民進黨、國民黨、民眾黨在這場選舉過後，一直到目前的發展趨勢，討論其暴露出來的問題。

民進黨的檢討仍未到位

首先，對民進黨來說，去年選舉只守住基本盤，選後的檢討雖然提出了一些問題，但沒有真正面對與反省。例如黨中央「自認良好的執政績效」與「基層人民實際感受」存在巨大的落差，該檢討的對象應該是行政院，但選後卻留任行政院院長。

再者，2022年民進黨只有在屏東舉辦初選，其他所有縣市均以徵召方式提名。不僅如此，新竹縣市合併的議題，不止影響了後續新竹市與桃園市的提名策略，甚至引發後續林智堅的風暴。民進黨在新北、桃園、新竹的提名佈局幾乎全部被打亂，在竹竹併的議題上充滿爭議，幾乎就可以預見了這幾個縣市最後的失敗。

選舉過後，蔡總統當晚宣布辭去黨主席，但留任行政院院長，這樣的佈局在黨、政之間的互動，幾乎可以預見將存在矛盾與可能的衝突。過往總統兼任黨主席，雖然在權責上屢屢引發爭議，但始終是我國向來的慣例，也維持黨政同步的政治秩序。此次蔡總統辭去黨主席，卻留任行政院長，甚至在年末召開國安高層會議，並在元旦講話指導後續的施政方針。

Photo Credit: 中央社

蔡賴矛盾無可避免

另一方面，副總統賴清德在沒有挑戰者的情況下，必然接替黨主席，也宣示將推動黨務改革、2024年立委和總統必然舉辦初選。蔡、賴在政務和黨務上的表態，顯示接下來這一年黨、政的領導權將開始出現分離，也凸顯了兩個問題。

其一，總統以國安處理內政，顯然沒有放權的跡象，國安會議處理的應該是外交、國防、兩岸或是重大變故。在選後用國安會決定未來執政方針，且皆為內政、民生等議題，顯示蔡總統對行政院改組的議題相對被動。即使改組，若如坊間盛傳由前副總統陳建仁組閣，也是顯示蔡總統將繼續領導行政權。

其二，蔡總統辭去黨主席後，黨政分離的問題也因為這一次的國安高層會議被凸顯出來。賴清德如果要以黨主席的身份角逐2024，但未來這一年蔡總統如果繼續透過內閣，甚至國安高層會議來決定施政方向，那麼黨、政的問題，甚至蔡、賴的矛盾，都將無法避免。

再從政黨與社會關係來看，從地方選舉的議題分散，再到目前內閣改組引發的爭議，也凸顯了過去一段時間以來，民進黨和社會多元團體、運動團體脫節的情況越來越嚴重。以公民權修憲為例，民間許多團體對於公民權的修憲抱持期待，但民進黨在選舉期間沒有和社會團體分進合擊，選後更沒有對此一議題檢討，或是提出未來的對策，顯然只把公民權修憲議題當成選舉動員的工具。

國民黨對於修憲只有口號、不見動員，但民進黨身為執政黨，未見與社會力的結合，沒有正視此次修憲契機，同樣要對修憲的失敗負起一部分責任。其他像是環境與能源、青年政策、轉型正義…等議題，都有類似的狀況，和年輕世代的期待，落差越來越大。

小結來說，民進黨需要大破大立，才能重新贏得民心，才能再次成為年輕世代願意相信的政黨。民進黨在疫情期間，以前期的防疫績效為主軸、加上外交的突破，在2020至2022期間，讓「蔡蘇共治」的聲望始終居於高點。但一場選舉揭露出對於權力的傲慢。緊抓提名權、數字治國不接地氣、選舉主軸雜亂無章、與社會團體脫節、甚至在選後檢討仍未見對「蔡蘇共治」的反省。

在此同時，看似政黨權力交接，實質上總統卻轉換平台，掌握內閣人事並透過國安主導國政。黨、政的混淆甚至可能出現矛盾，都將影響賴清德的接棒，也會影響2024的選舉佈局。

Photo Credit: 中央社

國民黨以仇恨值動員基本盤，但沒拉攏到中間選民

再從國民黨來看，目前的發展似乎又見到2018年的場景。國民黨在2018年地方勝選之後，2020年內部敗在韓國瑜的民粹式選戰，外部則是習近平對台灣與民主的威脅，一來一往逼出蔡英文817萬的歷史高票。

在2022年再次於地方選舉贏得勝選，但政黨的得票只有微幅成長，顯示出此次選舉不能完全解讀為國民黨的成功，甚至主因是民進黨的失敗。兩黨對於中間選民來說，都越來越不具吸引力。國民黨面對中國的威脅，沒有提出能取信於民的保台作法，卻被貼上疑美、親中的標籤。

當前中國對台策略已經相當清晰，「武力恫嚇、非統即獨」，在兩岸的灰色空間越來越小、維持現狀也無法保障和平的局勢下，國民黨沒有能力提出真正能確保「維持和平與主權獨立並存」的兩岸政策。販售戰爭恐懼加上疑美論，這種一廂情願的兩岸政策，最終證明也只能動員出基本盤，不具有擴張選票的效力。

此外，在選舉過程中，國民黨搭配柯文哲全力炒作仇恨值，尤其以陳時中參選的台北市最為顯著。內政主打疫情與疫苗政策，外交則是疑美並催化戰爭威脅，當成呼喚基本盤的魔戒。這樣的選舉策略，基本盤確實被呼喚出來了，但政黨的基本定位也距離中間越來越遠。