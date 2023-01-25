民進黨、國民黨、民眾黨的問題是和社會脫節日益嚴重，只能依靠短期話題炒作選票
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過去兩年，經過幾次公投，加上去年的地方選舉和修憲公投來看，台灣主流政黨和社會脫節的情況日益嚴重，各自都回到了光譜兩端的基本盤。僅依靠短期事件加上政治人物的話題性吸引選票，基本盤也只會越來越縮小，無法建構穩固的社會基礎。
文：沈有忠（東海大學政治學系教授，亞洲政經與和平交流協會理事長）
2022年地方選舉後，由於選情大不如預期，執政的民進黨展開所謂的檢討與反省。但最後的檢討報告，顯然沒有打動人心，不只民間批評聲浪不斷，在後續台北市第三選區的補選也繼續敗選。雖然許多分析認為吳怡農是「惜敗」，但不可諱言的，觀察整個大環境的氣氛，民進黨的政黨支持度跌勢恐怕尚未見底。
對國民黨來說，聲勢在選後看似一片大好，但仔細觀察地方選舉以及補選的得票數，也未見明顯成長。在這樣的情況下，國民黨台北市補選與小內閣人事的爭議，加上2024年大選在黨內已經聞到的煙硝味，恐怕也會讓國民黨茶壺裡的風暴提前加劇。
以下分別對民進黨、國民黨、民眾黨在這場選舉過後，一直到目前的發展趨勢，討論其暴露出來的問題。
民進黨的檢討仍未到位
首先，對民進黨來說，去年選舉只守住基本盤，選後的檢討雖然提出了一些問題，但沒有真正面對與反省。例如黨中央「自認良好的執政績效」與「基層人民實際感受」存在巨大的落差，該檢討的對象應該是行政院，但選後卻留任行政院院長。
再者，2022年民進黨只有在屏東舉辦初選，其他所有縣市均以徵召方式提名。不僅如此，新竹縣市合併的議題，不止影響了後續新竹市與桃園市的提名策略，甚至引發後續林智堅的風暴。民進黨在新北、桃園、新竹的提名佈局幾乎全部被打亂，在竹竹併的議題上充滿爭議，幾乎就可以預見了這幾個縣市最後的失敗。
選舉過後，蔡總統當晚宣布辭去黨主席，但留任行政院院長，這樣的佈局在黨、政之間的互動，幾乎可以預見將存在矛盾與可能的衝突。過往總統兼任黨主席，雖然在權責上屢屢引發爭議，但始終是我國向來的慣例，也維持黨政同步的政治秩序。此次蔡總統辭去黨主席，卻留任行政院長，甚至在年末召開國安高層會議，並在元旦講話指導後續的施政方針。
蔡賴矛盾無可避免
另一方面，副總統賴清德在沒有挑戰者的情況下，必然接替黨主席，也宣示將推動黨務改革、2024年立委和總統必然舉辦初選。蔡、賴在政務和黨務上的表態，顯示接下來這一年黨、政的領導權將開始出現分離，也凸顯了兩個問題。
其一，總統以國安處理內政，顯然沒有放權的跡象，國安會議處理的應該是外交、國防、兩岸或是重大變故。在選後用國安會決定未來執政方針，且皆為內政、民生等議題，顯示蔡總統對行政院改組的議題相對被動。即使改組，若如坊間盛傳由前副總統陳建仁組閣，也是顯示蔡總統將繼續領導行政權。
其二，蔡總統辭去黨主席後，黨政分離的問題也因為這一次的國安高層會議被凸顯出來。賴清德如果要以黨主席的身份角逐2024，但未來這一年蔡總統如果繼續透過內閣，甚至國安高層會議來決定施政方向，那麼黨、政的問題，甚至蔡、賴的矛盾，都將無法避免。
再從政黨與社會關係來看，從地方選舉的議題分散，再到目前內閣改組引發的爭議，也凸顯了過去一段時間以來，民進黨和社會多元團體、運動團體脫節的情況越來越嚴重。以公民權修憲為例，民間許多團體對於公民權的修憲抱持期待，但民進黨在選舉期間沒有和社會團體分進合擊，選後更沒有對此一議題檢討，或是提出未來的對策，顯然只把公民權修憲議題當成選舉動員的工具。
國民黨對於修憲只有口號、不見動員，但民進黨身為執政黨，未見與社會力的結合，沒有正視此次修憲契機，同樣要對修憲的失敗負起一部分責任。其他像是環境與能源、青年政策、轉型正義…等議題，都有類似的狀況，和年輕世代的期待，落差越來越大。
小結來說，民進黨需要大破大立，才能重新贏得民心，才能再次成為年輕世代願意相信的政黨。民進黨在疫情期間，以前期的防疫績效為主軸、加上外交的突破，在2020至2022期間，讓「蔡蘇共治」的聲望始終居於高點。但一場選舉揭露出對於權力的傲慢。緊抓提名權、數字治國不接地氣、選舉主軸雜亂無章、與社會團體脫節、甚至在選後檢討仍未見對「蔡蘇共治」的反省。
在此同時，看似政黨權力交接，實質上總統卻轉換平台，掌握內閣人事並透過國安主導國政。黨、政的混淆甚至可能出現矛盾，都將影響賴清德的接棒，也會影響2024的選舉佈局。
國民黨以仇恨值動員基本盤，但沒拉攏到中間選民
再從國民黨來看，目前的發展似乎又見到2018年的場景。國民黨在2018年地方勝選之後，2020年內部敗在韓國瑜的民粹式選戰，外部則是習近平對台灣與民主的威脅，一來一往逼出蔡英文817萬的歷史高票。
在2022年再次於地方選舉贏得勝選，但政黨的得票只有微幅成長，顯示出此次選舉不能完全解讀為國民黨的成功，甚至主因是民進黨的失敗。兩黨對於中間選民來說，都越來越不具吸引力。國民黨面對中國的威脅，沒有提出能取信於民的保台作法，卻被貼上疑美、親中的標籤。
當前中國對台策略已經相當清晰，「武力恫嚇、非統即獨」，在兩岸的灰色空間越來越小、維持現狀也無法保障和平的局勢下，國民黨沒有能力提出真正能確保「維持和平與主權獨立並存」的兩岸政策。販售戰爭恐懼加上疑美論，這種一廂情願的兩岸政策，最終證明也只能動員出基本盤，不具有擴張選票的效力。
此外，在選舉過程中，國民黨搭配柯文哲全力炒作仇恨值，尤其以陳時中參選的台北市最為顯著。內政主打疫情與疫苗政策，外交則是疑美並催化戰爭威脅，當成呼喚基本盤的魔戒。這樣的選舉策略，基本盤確實被呼喚出來了，但政黨的基本定位也距離中間越來越遠。
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
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菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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