【國際大風吹】全世界最接近美國第51州的地方——波多黎各

長期以來面對中國統一的威脅，台灣常常會有人半開玩笑說，要是可以加入美國，當美國的第51州，就可以安心了。但其實，最接近美國第51州的地方，是波多黎各。

我們想要各種好處，公衛、教育、高速公路，所有進步的建設都來到波多黎各，我們也要總統大選投票權，還有國會議員。 ——波多黎各建州支持者 尼耶維斯

大家一定聽過波多黎各的運動明星和流行藝人，例如前紐約洋基隊明星捕手波沙達，還有拉丁天王瑞奇馬丁。但你知道嗎？波多黎各並不是獨立國家，而是所謂美國屬地，是美國的一部分，但又不是一州。去年12月，美國國會眾議院第一次通過法案，讓波多黎各有機會透過公投來決定，要成為美國的一個州還是獨立建國。

波多黎各跟美國到底是什麼關係？為什麼有機會成為一個州，卻一直沒有實現呢？

美國屬地波多黎各：很像州卻不是州

一般美國地圖會看到本土48州，加上北美洲西北部的阿拉斯加，以及遠在太平洋中間的夏威夷，總共50州。

座落在加勒比海島上的波多黎各，看起來跟美國本土有點距離，但早在1898年，美國在美西戰爭中打贏西班牙之後，這塊前西班牙殖民地，就落入美國手中。後來1917年經過立法之後，正式認定波多黎各人都是美國公民。同時，也替波多黎各設立政府制度，包括由民眾直選的行政首長總督，還有上下兩院的議會。

Photo Credit: 國際大風吹

時間快轉到21世紀，如今，波多黎各已經有320多萬人，跟美國50州相比，大概排在30名左右的中段班。

就跟不少州一樣，波多黎各還有國民兵和類似州衛隊的武裝部隊，包含陸海空兵種。然而，受限於屬地的法律定位，波多黎各在美國國會沒有參眾議員，只有一個沒有投票權的代表。

雖然波多黎各人不用帶護照就可以自由移動到美國各州，也可以在各州登記成選民，但只要人在波多黎各，就不能在總統大選中投票，只能在政黨初選中表達意見。而候選人通常在這裡開完政策支票之後，就會把競選重心拉回本土各州了。

總之，已經當了100多年美國人的波多黎各人，空有公民的身份，卻沒有公民的完整權利。除了投票權之外，他們在當地的收入不需要繳聯邦所得稅，但同樣也不能申請一些聯邦政府的社會福利補助。要成為美國的一州，還是乾脆獨立算了，幾十年來一直引起熱烈討論，主張「波獨」或「建州」也是當地不同政黨必須表態的關鍵議題。

六次公投都僅供參考，波島命運由國會掌握

面對尷尬的定位，波多黎各多年來已經舉行了七次投票，包含一次修憲公投和六次全民公投，來決定主權定位。

最近一次是2020年11月，有53%的選民贊成成為美國的一個州，有47%反對。贊成方些微過半的結果，跟多年來的趨勢差不多。不過，在美國法律規定下，只有國會可以決定要不要讓屬地改制為州，所以這些公投都不具法律強制力，只有表態的作用，讓國會參考而已。

建州可以幫助一些問題，但我們所有人，就像我剛說的，必須要擔起責任、做好決定，就像波多黎各諺語：自己動手處理。 ——挺建州選民 阿瓦雷茲（Jose Alvarez）

我覺得建州的轉換過程比較輕鬆，但如果我們獨立，譬如明天就獨立，我想會掙扎一陣子。但最後，或許我這輩子都不會看到，但最後會成為很棒的國家，很棒的島。 ——挺獨立選民 阿達隆多（David Aldarondo）

不過，2022年12月，就在國會會期結束前，眾議院通過了「波多黎各地位法」，法案內容提議在2023年11月5號舉行全民公投，來決定波多黎各的政治定位，選項有三個：成為美國的一州、獨立建國，或獨立後跟美國建立自由聯合關係。重點是，這是史上第一次給予公投結果強制力，不論結果如何，美國國會都將尊重波多黎各人的選擇。

Photo Credit: 國際大風吹

這個法案去年12月在眾議院的表決結果是233票贊成、191票反對，民主黨全數贊成之外，共和黨也有部分議員支持。雖然在會期結束前來不及進入參議院討論，所以最終沒有真的成功立法，但看起來好像有機會贏得跨黨派支持。

不過，話又說回來，紐約時報分析，波多黎各成為第51州的可能性並不大。一方面，共和黨認為波多黎各人比較有可能支持民主黨，所以不想資敵。另一方面，更現實的理由是，波多黎各的貧窮人口比率在各州當中名列前茅，主要語言又是西班牙語，國會恐怕不願意讓它建州。

其實類似波多黎各的這樣的美國屬地，還有旅遊勝地關島，以及位在南太平洋的美屬薩摩亞等等。要不要舉行公投來決定關島的政治定位，同樣是近兩年來當地的熱門話題之一。

另外，曾經建立殖民帝國的英國和法國，也都有一些類似的海外屬地，例如全球知名的避稅天堂開曼群島和百慕達，都有自治政府和直選的民意代表，而當地居民雖然是英國公民，但也必須在英國選區有居住事實，才能在英國選舉投票。雖然大航海時代早已過去，但這類屬地到底要獨立建國，還是跟母國保持現有關係，永遠是當地的爭議話題。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航