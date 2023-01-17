【國際大風吹】全世界最接近美國第51州的地方——波多黎各
我們想讓你知道的是
100多年來，波多黎各人一直具有美國公民身份，但波多黎各卻不是美國一州。如今，美國國會似乎給了他們一個自決命運的機會，這個很像州卻不是州的島，和美國有著怎麼樣的淵源呢？
長期以來面對中國統一的威脅，台灣常常會有人半開玩笑說，要是可以加入美國，當美國的第51州，就可以安心了。但其實，最接近美國第51州的地方，是波多黎各。
我們想要各種好處，公衛、教育、高速公路，所有進步的建設都來到波多黎各，我們也要總統大選投票權，還有國會議員。
——波多黎各建州支持者 尼耶維斯
大家一定聽過波多黎各的運動明星和流行藝人，例如前紐約洋基隊明星捕手波沙達，還有拉丁天王瑞奇馬丁。但你知道嗎？波多黎各並不是獨立國家，而是所謂美國屬地，是美國的一部分，但又不是一州。去年12月，美國國會眾議院第一次通過法案，讓波多黎各有機會透過公投來決定，要成為美國的一個州還是獨立建國。
波多黎各跟美國到底是什麼關係？為什麼有機會成為一個州，卻一直沒有實現呢？
美國屬地波多黎各：很像州卻不是州
一般美國地圖會看到本土48州，加上北美洲西北部的阿拉斯加，以及遠在太平洋中間的夏威夷，總共50州。
座落在加勒比海島上的波多黎各，看起來跟美國本土有點距離，但早在1898年，美國在美西戰爭中打贏西班牙之後，這塊前西班牙殖民地，就落入美國手中。後來1917年經過立法之後，正式認定波多黎各人都是美國公民。同時，也替波多黎各設立政府制度，包括由民眾直選的行政首長總督，還有上下兩院的議會。
時間快轉到21世紀，如今，波多黎各已經有320多萬人，跟美國50州相比，大概排在30名左右的中段班。
就跟不少州一樣，波多黎各還有國民兵和類似州衛隊的武裝部隊，包含陸海空兵種。然而，受限於屬地的法律定位，波多黎各在美國國會沒有參眾議員，只有一個沒有投票權的代表。
雖然波多黎各人不用帶護照就可以自由移動到美國各州，也可以在各州登記成選民，但只要人在波多黎各，就不能在總統大選中投票，只能在政黨初選中表達意見。而候選人通常在這裡開完政策支票之後，就會把競選重心拉回本土各州了。
總之，已經當了100多年美國人的波多黎各人，空有公民的身份，卻沒有公民的完整權利。除了投票權之外，他們在當地的收入不需要繳聯邦所得稅，但同樣也不能申請一些聯邦政府的社會福利補助。要成為美國的一州，還是乾脆獨立算了，幾十年來一直引起熱烈討論，主張「波獨」或「建州」也是當地不同政黨必須表態的關鍵議題。
六次公投都僅供參考，波島命運由國會掌握
面對尷尬的定位，波多黎各多年來已經舉行了七次投票，包含一次修憲公投和六次全民公投，來決定主權定位。
最近一次是2020年11月，有53%的選民贊成成為美國的一個州，有47%反對。贊成方些微過半的結果，跟多年來的趨勢差不多。不過，在美國法律規定下，只有國會可以決定要不要讓屬地改制為州，所以這些公投都不具法律強制力，只有表態的作用，讓國會參考而已。
建州可以幫助一些問題，但我們所有人，就像我剛說的，必須要擔起責任、做好決定，就像波多黎各諺語：自己動手處理。
——挺建州選民 阿瓦雷茲（Jose Alvarez）
我覺得建州的轉換過程比較輕鬆，但如果我們獨立，譬如明天就獨立，我想會掙扎一陣子。但最後，或許我這輩子都不會看到，但最後會成為很棒的國家，很棒的島。
——挺獨立選民 阿達隆多（David Aldarondo）
不過，2022年12月，就在國會會期結束前，眾議院通過了「波多黎各地位法」，法案內容提議在2023年11月5號舉行全民公投，來決定波多黎各的政治定位，選項有三個：成為美國的一州、獨立建國，或獨立後跟美國建立自由聯合關係。重點是，這是史上第一次給予公投結果強制力，不論結果如何，美國國會都將尊重波多黎各人的選擇。
這個法案去年12月在眾議院的表決結果是233票贊成、191票反對，民主黨全數贊成之外，共和黨也有部分議員支持。雖然在會期結束前來不及進入參議院討論，所以最終沒有真的成功立法，但看起來好像有機會贏得跨黨派支持。
不過，話又說回來，紐約時報分析，波多黎各成為第51州的可能性並不大。一方面，共和黨認為波多黎各人比較有可能支持民主黨，所以不想資敵。另一方面，更現實的理由是，波多黎各的貧窮人口比率在各州當中名列前茅，主要語言又是西班牙語，國會恐怕不願意讓它建州。
其實類似波多黎各的這樣的美國屬地，還有旅遊勝地關島，以及位在南太平洋的美屬薩摩亞等等。要不要舉行公投來決定關島的政治定位，同樣是近兩年來當地的熱門話題之一。
另外，曾經建立殖民帝國的英國和法國，也都有一些類似的海外屬地，例如全球知名的避稅天堂開曼群島和百慕達，都有自治政府和直選的民意代表，而當地居民雖然是英國公民，但也必須在英國選區有居住事實，才能在英國選舉投票。雖然大航海時代早已過去，但這類屬地到底要獨立建國，還是跟母國保持現有關係，永遠是當地的爭議話題。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
我們想讓你知道的是
16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！