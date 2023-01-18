中國對內經濟重啟、對外擺出笑臉攻勢，但有幾個極為不利的關鍵因素仍然存在

文：王臻明

中國倏然決定放棄動態清零策略，改為快速開放，與病毒共存，令人意外卻又在情理之中。因為這幾年的嚴格管制，已讓中國的經濟蒙受巨大損失，在各國都重開國門之際，中國如果還繼續堅持封控，可能會讓已疲弱不振的經濟走向崩潰。

此外，中國對外也擺出了新的笑臉攻勢，希望在外交上，修復與西方國家的關係，調整之前戰狼外交四處樹敵的窘境。英國的《金融時報》日前就做了一篇名為〈習近平計畫重啟經濟並贏回朋友〉的報導，裡面透露消息的中國官員甚至提到，中國有可能會重新評估與俄羅斯的關係，避免力挺俄羅斯而影響中國與歐洲國家的關係。

不過，中國的這波轉變是否會有效，其實還在未定之天，因為有幾個極為不利的關鍵因素仍然存在。首先就是習近平打破制度連任，已為中國的政治環境埋下了未爆彈。因為習近平能打破制度連任，下一任領導者為什麼不能如法炮製？而且接班制度一旦被破壞，未來的權力鬥爭勢必很慘烈，因為已經沒有規則可循，一切靠實力說話。

習近平只能選擇終身執政，或是在卸任後扶植一個魁儡，繼續在幕後垂簾聽政。畢竟習近平整肅了這麼多人，才掃平障礙成功連任，只要下台失去權力，一定會被清算報復。但一個終身執政的老邁獨裁者，往往是國家衰敗或內亂的開始。

Photo Credit: GettyImages 習近平會見梅德韋傑夫。

更糟的是，習近平信仰毛澤東的那一套，他所推行的國進民退政策，很大程度地扼殺了民間企業的活力。許多帶動中國創新發展的公司，創辦者紛紛交出了公司的經營權，改由中國政府控制，但所有人都知道，由公部門來經營，往往是效率最差的方式。再加上二十大以後，習近平所任用的高階官員們，並不是以經濟為重，反而更重視忠誠度，充滿政治考量，也讓投資者失去信心。

許多人認為中國的改革開放政策恐怕已經終結，習近平在這樣的情況下，想要再重振投資者的信心，勢必會非常困難。再加上之前的多次嚴格封控，讓許多高階人材選擇逃離中國，美國也限制關鍵領域的美籍專家在中國任職，這些不利因素，都讓中國重啟經濟的計畫蒙上陰影。

另一方面，中國的戰狼外交不只傷害與西方國家的外交關係，之前許多中國外交官的誇張言行，也引發當地社會的不滿，這些赤裸裸的恫嚇，透過媒體與社群網路快速傳播，嚴重影響一般大眾對中國的觀感。再加上疫情可能來自中國，讓中國的國際形象處於低谷。

中國此時想要藉由笑臉攻勢，來扭轉不利的處境，恐怕要付出許多心力。畢竟民選國家，政治人物還是要考慮到民眾的態度，擁有言論自由的社會，媒體勢必會批評政府過度依賴中國的外交政策。

這最佳的例子就是德國，雖然德國政府希望繼續與中國維持良好關係以獲取經濟利益，但來自德國民間的壓力，仍然讓德國政府不得不檢討對中國的政策。雖然目前看起來，短時間內德國政府不會大幅改變立場，但極度親中的德國尚且如此，其他國家就不問可知了。

當然，中國龐大的市場仍然是習近平最重要的武器，即使與中國陷入嚴重齟齬的澳洲，還是試圖與中國恢復對話，並重新打開與中國的貿易往來。但已讓美國有了機會，拉攏這些國家參與圍堵中國的聯盟。

在疫情、俄烏戰爭、習近平稱帝之前，美國想要打造這條反中防線，一直四處碰壁。許多國家嘲笑美國提出的「中國威脅論」，認為那是美國與中國之間的競爭，完全不想介入。但現在的情勢丕變，俄烏戰爭讓許多國家明白，若不積極預防戰爭發生，等到情勢已經無法收搶時，所有人都是受害者，即使不會面臨飛彈的直接攻擊，戰爭所引發的能源危機與通貨膨脹，都會讓所有人痛苦不堪。

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偏偏中國在戰狼外交以外，更進一步對台灣進行文攻武嚇，甚至藉美國前眾議院議長裴洛西訪台時，進行大型軍事演習，讓台海危機成為舉世關心的焦點。對中國來說這是扼止台灣獨立運動的手段，但中國沒有仔細想清楚的，是台灣問題國際化其實是台灣獨派團體的重要目標之一。

在陳水扁執政時期，就在朝這個方向前進，只是當時的國際氛圍對台灣不利，台灣問題國際化的努力，讓台灣變成麻煩製造者。但很意外的，美中對抗與俄烏戰爭所敲響的警鐘，讓台灣問題成為了最受關注的焦點，卻在無意間達成了這個目標。而台灣問題國際化對台灣有利的原因，在於國際社會將會聲援台灣，避免台灣在無聲無息中被中國併吞。

對中國來說，向台灣持續施壓，是避免台灣問題失控的手段，但在目前這種情況下，中國在台灣海峽的侵擾與挑釁，將會影響中國重啟經濟與改善外交處理的努力，畢竟中國很難一方面擺出笑臉攻勢，一方面又轉頭在台海製造緊張情勢。

更不用說，台灣其實是中國的重要貿易夥伴，台灣提供了許多關鍵零組件、技術與工具機，但隨著兩岸關係的緊張，台灣與中國的貿易往來正在衰退，相較於台灣與其他國家與地區的貿易往來不斷成長，中國這種對台政策其實適得其反。無奈的是習近平治下的中國，似乎也沒有辦法修正這種錯誤方向，這也讓美國在兩國競爭中，取得先機。

對中國更不利的一點，是美國已決定要武裝日本，以鉗制中國，從此次日本首相岸田文雄與美國總統拜登的會談，毫無疑問確認了這個方向。日本與其他距離中國較遠的國家不同，跟中國只有咫尺之遙，雙方不只有歷史恩怨，還擁有主權爭議。