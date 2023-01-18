中國對內經濟重啟、對外擺出笑臉攻勢，但有幾個極為不利的關鍵因素仍然存在
我們想讓你知道的是
對中國來說，向台灣持續施壓，是避免台灣問題失控的手段，但在目前這種情況下，中國在台灣海峽的侵擾與挑釁，將會影響中國重啟經濟與改善外交處理的努力，畢竟中國很難一方面擺出笑臉攻勢，一方面又轉頭在台海製造緊張情勢。
文：王臻明
中國倏然決定放棄動態清零策略，改為快速開放，與病毒共存，令人意外卻又在情理之中。因為這幾年的嚴格管制，已讓中國的經濟蒙受巨大損失，在各國都重開國門之際，中國如果還繼續堅持封控，可能會讓已疲弱不振的經濟走向崩潰。
此外，中國對外也擺出了新的笑臉攻勢，希望在外交上，修復與西方國家的關係，調整之前戰狼外交四處樹敵的窘境。英國的《金融時報》日前就做了一篇名為〈習近平計畫重啟經濟並贏回朋友〉的報導，裡面透露消息的中國官員甚至提到，中國有可能會重新評估與俄羅斯的關係，避免力挺俄羅斯而影響中國與歐洲國家的關係。
不過，中國的這波轉變是否會有效，其實還在未定之天，因為有幾個極為不利的關鍵因素仍然存在。首先就是習近平打破制度連任，已為中國的政治環境埋下了未爆彈。因為習近平能打破制度連任，下一任領導者為什麼不能如法炮製？而且接班制度一旦被破壞，未來的權力鬥爭勢必很慘烈，因為已經沒有規則可循，一切靠實力說話。
習近平只能選擇終身執政，或是在卸任後扶植一個魁儡，繼續在幕後垂簾聽政。畢竟習近平整肅了這麼多人，才掃平障礙成功連任，只要下台失去權力，一定會被清算報復。但一個終身執政的老邁獨裁者，往往是國家衰敗或內亂的開始。
更糟的是，習近平信仰毛澤東的那一套，他所推行的國進民退政策，很大程度地扼殺了民間企業的活力。許多帶動中國創新發展的公司，創辦者紛紛交出了公司的經營權，改由中國政府控制，但所有人都知道，由公部門來經營，往往是效率最差的方式。再加上二十大以後，習近平所任用的高階官員們，並不是以經濟為重，反而更重視忠誠度，充滿政治考量，也讓投資者失去信心。
許多人認為中國的改革開放政策恐怕已經終結，習近平在這樣的情況下，想要再重振投資者的信心，勢必會非常困難。再加上之前的多次嚴格封控，讓許多高階人材選擇逃離中國，美國也限制關鍵領域的美籍專家在中國任職，這些不利因素，都讓中國重啟經濟的計畫蒙上陰影。
另一方面，中國的戰狼外交不只傷害與西方國家的外交關係，之前許多中國外交官的誇張言行，也引發當地社會的不滿，這些赤裸裸的恫嚇，透過媒體與社群網路快速傳播，嚴重影響一般大眾對中國的觀感。再加上疫情可能來自中國，讓中國的國際形象處於低谷。
中國此時想要藉由笑臉攻勢，來扭轉不利的處境，恐怕要付出許多心力。畢竟民選國家，政治人物還是要考慮到民眾的態度，擁有言論自由的社會，媒體勢必會批評政府過度依賴中國的外交政策。
這最佳的例子就是德國，雖然德國政府希望繼續與中國維持良好關係以獲取經濟利益，但來自德國民間的壓力，仍然讓德國政府不得不檢討對中國的政策。雖然目前看起來，短時間內德國政府不會大幅改變立場，但極度親中的德國尚且如此，其他國家就不問可知了。
當然，中國龐大的市場仍然是習近平最重要的武器，即使與中國陷入嚴重齟齬的澳洲，還是試圖與中國恢復對話，並重新打開與中國的貿易往來。但已讓美國有了機會，拉攏這些國家參與圍堵中國的聯盟。
在疫情、俄烏戰爭、習近平稱帝之前，美國想要打造這條反中防線，一直四處碰壁。許多國家嘲笑美國提出的「中國威脅論」，認為那是美國與中國之間的競爭，完全不想介入。但現在的情勢丕變，俄烏戰爭讓許多國家明白，若不積極預防戰爭發生，等到情勢已經無法收搶時，所有人都是受害者，即使不會面臨飛彈的直接攻擊，戰爭所引發的能源危機與通貨膨脹，都會讓所有人痛苦不堪。
偏偏中國在戰狼外交以外，更進一步對台灣進行文攻武嚇，甚至藉美國前眾議院議長裴洛西訪台時，進行大型軍事演習，讓台海危機成為舉世關心的焦點。對中國來說這是扼止台灣獨立運動的手段，但中國沒有仔細想清楚的，是台灣問題國際化其實是台灣獨派團體的重要目標之一。
在陳水扁執政時期，就在朝這個方向前進，只是當時的國際氛圍對台灣不利，台灣問題國際化的努力，讓台灣變成麻煩製造者。但很意外的，美中對抗與俄烏戰爭所敲響的警鐘，讓台灣問題成為了最受關注的焦點，卻在無意間達成了這個目標。而台灣問題國際化對台灣有利的原因，在於國際社會將會聲援台灣，避免台灣在無聲無息中被中國併吞。
對中國來說，向台灣持續施壓，是避免台灣問題失控的手段，但在目前這種情況下，中國在台灣海峽的侵擾與挑釁，將會影響中國重啟經濟與改善外交處理的努力，畢竟中國很難一方面擺出笑臉攻勢，一方面又轉頭在台海製造緊張情勢。
更不用說，台灣其實是中國的重要貿易夥伴，台灣提供了許多關鍵零組件、技術與工具機，但隨著兩岸關係的緊張，台灣與中國的貿易往來正在衰退，相較於台灣與其他國家與地區的貿易往來不斷成長，中國這種對台政策其實適得其反。無奈的是習近平治下的中國，似乎也沒有辦法修正這種錯誤方向，這也讓美國在兩國競爭中，取得先機。
對中國更不利的一點，是美國已決定要武裝日本，以鉗制中國，從此次日本首相岸田文雄與美國總統拜登的會談，毫無疑問確認了這個方向。日本與其他距離中國較遠的國家不同，跟中國只有咫尺之遙，雙方不只有歷史恩怨，還擁有主權爭議。
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為何 Mercedes-Benz S-Class 豪車領頭羊的身份半世紀不墜？原來關鍵出在這！
我們想讓你知道的是
提及 Mercedes-Benz，許多人第一時間想到的是政商名流的黑頭車選擇、頂級人士的購車首選，無用置疑的，豪華外表成為多數人的第一印象。但在奢華以外，若仔細疏理 Mercedes-Benz 的發展軌跡，其實你會發現 Mercedes-Benz 不僅改變了人類移動的方式，更多次成為車壇歷史的創造者。簡而言之，Mercedes-Benz，其實跟你想像得很不一樣。
原來賓士，想得跟你不大一樣。創新力才是核心價值
從1886年第一輛內燃機汽車開始，Mercedes-Benz 改變了過去以獸力為主的移動方式，讓汽車成為了人類主要使用的交通工具。改變歷史後，Mercedes-Benz 依然持續創新。自汽車發明後的130年來，Mercedes-Benz 始終以人為本，提供乘客最頂級的體驗。儘管載具改變，奢華、舒適與對安全的至高追求不曾改變。
Mercedes-Benz 認為，「提供乘客極致體驗、給予生命最高的尊重」是汽車應該扮演的角色，更是公司的核心價值。為此 Mercedes-Benz 不曾停下腳步，持續進行科技創新與突破，只為呈現最佳移動體驗給移動過程的主角－「人」。
旗艦房車來說話 S-Class 對於車壇的超級價值
Mercedes-Benz 的歷史就如同汽車發展歷程的縮影，一次次為汽車發展豎立里程碑。Mercedes-Benz 每個造車工程的創新，皆代表車壇科技的突破，其中最具指標性的，莫過於旗艦車款的定標意涵。
每個熟稔汽車發展的車迷應該都知道：「汽車品牌透過旗下最頂級的旗艦車款來左右、決定品牌的走向與價值。」此定律就是由 Mercedes-Benz 引領而起，其他車廠眾所追隨後，才發展為車壇迄今的默契。
因此 Mercedes-Benz 旗艦車款可說是造車科技創新突破的結晶。從 Simplex 60 開始奠定 Mercedes-Benz 於豪華車壇上的領導者身份，也為後代 S-Class 開啟康莊大道之後，1920年代 Nürburg 搭載了 Mercedes-Benz 第一具八缸引擎、Grand Mercedes 導入獨立懸吊系統、W189 300 系列的後軸自動車高水平調整功能、W111 220 系列成為車壇史上首輛配有潰縮車體設計的車款等，不僅為後來接棒的旗艦車系 S-Class 打下優異基礎，更清楚說明 Mercedes-Benz 以創新安全科技領導車壇發展的地位。
1972年第一代 S-Class 誕生，開啟了嶄新的命名方式，但 Mercedes-Benz 持續堅持以科技改變車壇。第一代 W116 搭載了當代汽車安全科技不容或缺的 ABS 防鎖死煞車系統，大幅提升減速時車輛閃避危險的能力。問世迄今超過25年的 ESP®電子操控系統，從 S-Class 搭載之後，透過針對動力分配、煞車介入等方式，大幅增加了車輛行駛的穩定性與安全性。
W220車系首度搭載的 DISTRONIC 智能定速測距輔助系統，讓定速系統再次提升到全新境界，大幅減少駕駛體力負擔，更能自動判斷前方交通狀況自動減速或加速，在更為安全的基礎上，讓旅程更為輕鬆愜意。2002年推出的 PRE-SAFE®主動安全防護系統，於意外發生前透過如安全帶的自動束緊、座椅自動調整、側窗與天窗的自動關閉等動作，將即將到來的撞擊意外傷害降至最低。
持續謹守創新力 Mercedes-Benz 對於當代與未來的影響
時至今日，當 S-Class 歷經半個世紀沿革、走入了第七個世代，代號 W223 的 S-Class，立基於前輩們所奠定的科技與安全高度，並注入了 Mercedes-Benz 創新的造車科技，以更前瞻的角度為乘客提供更頂級的安全防護。如同過去預先防範的安全思維，當代 S-Class 所具備的安全防護，更大量著墨在意外發生前的防患未然，於車壇首屈一指的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，透過如智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助等功能，幫助駕駛保持與前車的安全距離同時維持在正確安全的路線上，還能提醒駕駛適度休息。
Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統中的閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、主動路口轉向煞車輔助等，更是在交通擁擠的都會用路環境中閃避危險的最佳幫手；面對擁擠的用路環境，也配備有智能停車輔助含360度環景攝影、主動盲點輔助含離車警示輔助等功能；當意外已無法避免時，Mercedes-Benz 獨步車壇的 PRE-SAFE®主動安全防護系統、後座 SRS 輔助氣囊等，更會發揮最大效果，將傷害降至最低。
除了打造最安全的移動過程，Mercedes-Benz 也透過最新世代的 S-Class 展現接軌當代與未來的態度。無論是Mercedes me connect 互聯系統或是 MBUX 多媒體系統，將現代人不離身的手機與車輛更緊密的功能結合，像是遠端上/解鎖、檢查車輛狀況。此外，透過一句「你好，賓士」，即可啟動自然、直覺式語音控制系統，更加人性化的操作車輛各種功能，也可透過擴增實境顯示拉近科技與人類的距離。
於當代 S-Class 身上，不僅再度實現了 Mercedes-Benz 以前瞻科技與創新力定義車壇高度的實力，其對於未來世界的接軌企圖心，更讓 Mercedes-Benz 連續七年成為全球豪華汽車品牌冠軍，此冠軍獎盃不僅肯定 Mercedes-Benz 的造車實力，更象徵著 Mercedes-Benz 與消費者的溝通思維、品牌整體的永續發展等面向，持續保有最領先的地位。