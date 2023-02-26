史蒂芬金《後來》：在抵達「後來」之前的那些地方，往往便是故事的所在

我們想讓你知道的是
有趣的是，在閱讀《後來》的過程中，我們也會突然發現，不管我們究竟處於人生的哪個階段，通常也似乎總在回首過往之際，才會使用到「後來」這個詞彙。
文：出前一廷（本名劉韋廷，曾獲某文學獎，譯有某些小說，曾為某流行媒體總編輯，過去也曾以「Waiting」之名發表一些文章。個人FB粉絲頁：史蒂芬金銀銅鐵席格）
史蒂芬．金（Stephen King）的中文版新作《後來》（Later），是一則乍看之下，會讓人想到經典恐怖片《靈異第六感》（The Sixth Sense）的故事，除了主角同樣是一名擁有陰陽眼的男孩以外，就連他的成長環境也一樣是單親家庭，為這本小說因此帶來了明確的成長氣息。
不過，與其說是《後來》受到《靈異第六感》影響，倒不如說史蒂芬．金原本就擅長描述這種帶著些許缺憾的成長故事。而且他除了為故事增添一個「鬼魂不能說謊」的設定，使主要情節得以與犯罪小說元素加以連結外，同時也在故事裡，加入了一些會讓人聯想到《牠》（It）與短篇小說〈有時候，他們會回來〉（Sometime They Come Back）的元素，因而使這本小說同樣極具金的個人風格。
其中最主要的部分，或許還是繫於《後來》的第一人稱敘事口吻。正如收錄在《四季》（Different Seasons）裡的中篇〈麗泰．海華絲與裘山的救贖〉（Rita Hayworth and Shawshank Redemption）及〈屍體〉（The Body），以及像是《綠色奇蹟》（The Green Mile）和《桃樂絲的祕密》（Dolores Claiborne）等長篇，《後來》也同樣是透過那種娓娓道來的回憶角度，就這麼敘述而成。
但與那些作品相較之下，《後來》則以一種有點微妙的方式，透過敘事口吻強調出了作者的身影。
原因很簡單，因為上述的那些作品，大多是從中年時期回憶童年，再不然則是從老年時期回憶中年，因此在主角描述故事時，也不免會有種遙望過往，甚至是充滿懷念的感傷特質。
而在《後來》裡，由於主角不過年僅22歲，但在回憶起兒時及少年時期，卻也同樣使用那種彷彿飽經滄桑的口吻，也讓人因此更容易辨識得出這本小說確實是出自如今已70多歲的史蒂芬．金之手。
有趣的是，如果我們將發行《後來》一書的美國出版社考慮進去，則會發現「回憶」這回事，似乎原本就註定會是《後來》的主題之一。
成立於2004年的Hard Case Crime，是一間以復興四、五零年代平裝本犯罪小說風潮為目標的出版社，除了曾推出不少推理名家在仍未成名前的絕版作品之外，同時也與熱愛那些小說的史蒂芬．金合作，於2005年推出了《Colorado Kid》，描述兩名年邁的媒體人，向年輕實習生講述他們以前遇過最離奇的懸案，最後再透過三人的討論，試圖找出當年案件真相的過程。
到了2013年，雙方則再度合作，推出了《忘憂地》（Joyland）這本結合超自然元素的犯罪小說，故事則透過主角的回憶，描述他在1973年就讀大學時，曾在一座由於發生過命案，因此有鬧鬼傳聞的遊樂園打工，並與一名單親媽媽和她具有通靈能力的兒子，一同捲入與當年那樁命案有關的危險事件。
值得注意的是，《忘憂地》這本小說不僅在書內透過回憶講述而成，其實就連這個題材，也可同樣被視為史蒂芬．金的一個創作回憶。
早在金尚未成為職業作家的1972年，他便曾試圖撰寫一本名為《Darkshine》的小說，打算描寫一座鬧鬼遊樂園與一名通靈男孩的故事。只是不知何故，他後來放棄了這個點子，直到他與妻子前往某間山區旅館度假時，這個點子才又再度冒出，就這麼於後來蛻變為《鬼店》（The Shining）的相關情節，然後又在將近四十年以後，以更為接近原初的概念，使《忘憂地》以犯罪小說之姿於焉問世。
從《Colorado Kid》和《忘憂地》，一直到他在Hard Case Crime推出的第三部作品《後來》。這三本小說雖然分別於21世紀至今的三個不同年代推出，卻也同時都是透過回憶角度書寫而成的作品。至於敘事者的年齡與他們回憶的人生階段，也正好與這三本小說推出的時序相反，從年邁往童稚的方向一路倒轉而去。
也因為如此，比起《Colorado Kid》與《忘憂地》來說，雖然金的敘事口吻依舊可以讓人辨識出他的個人身影，但就內容而言，在《後來》中的情況，比起回首往事的人生感懷，所想強調的也還是更接近童年創傷所帶來的陰影，使主角也因為那些事情，始終處於揮之不去的恐懼之中，就這麼試著努力地一步一步往前走去。
過去無法改變，我們只能好好接受，並清楚終有一天，我們得要面對那些童年往事所為我們帶來的人生影響。
有趣的是，在閱讀《後來》的過程中，我們也會突然發現，不管我們究竟處於人生的哪個階段，通常也似乎總在回首過往之際，才會使用到「後來」這個詞彙。
而在史蒂芬．金的筆下，在抵達「後來」之前的那些地方，往往便是故事的所在，一如我們的人生歷程一樣。
本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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