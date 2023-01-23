TNL+ 2023/01/23,
軍事

蔡總統能否把握任期僅剩不到一年的有限時間，推動必要的國防改革？

蔡總統能否把握任期僅剩不到一年的有限時間，推動必要的國防改革？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

蔡英文總統日前延長役期為一年之外，在訓練、編制上都承諾會進行相應的改革。筆者除了肯定此一政策補足兵源及提振台灣自我防衛的決心之外，更不禁想問，身為主政者的蔡總統是否能把握任期僅剩的10多個月的有限時間推動必要的國防改革？

日前蔡英文總統召開國安高層會議討論，並親自舉行記者會說明兵役改革政策，除了延長役期為一年之外，在訓練、編制上都承諾會進行相應的改革。

執政當局的兵役改革政策固然是面臨各方的議論，筆者除了肯定此一政策補足兵源及提振台灣自我防衛的決心之外，更不禁想問，身為主政者的蔡總統是否能把握任期僅剩的10多個月的有限時間推動必要的國防改革？

未能落實軍事事務革新，才是「抗中保台」褪色的原因

在民進黨於去年年底地方縣市選舉失利之後，在檢討民進黨敗選原因時，有不少意見認為是「抗中保台」而疏離不少擔心下一代可能因為役期延長及恢復全面徵兵面臨戰爭風險的選民，但是這樣的看法並不為軍武觀察家所認同。

他們認為「抗中保台」讓選民有疑慮的地方，在於蔡總統和國安團隊並未徹底推動軍事事務革新，讓沉疴痼疾的軍方未能振衰起蔽，才造成台灣社會對於國防的信心不足。

正如媒體工作者李志德在臉書直言：

好多評論都在說，「抗中保台」 的倡議失效了，說得好像「抗中保台」是染頭髮：第一天好看，第二個星期會褪點色， 第三個星期就褪光了！

  但不是這樣吧，台灣真真實實的國家安全威脅， 怎麼會是假議題？

它會變成假議題，只有一個原因：執政者沒把它當真。

蔡英文政府執政，軍備投資和建造我願意給很高分，但軍隊組織、文化的改革，讓人很搖頭。創造性的思維幾乎等於零。 

事實上，李志德的看法正是過去不少論者對於蔡總統執政這段期間國防政策的評價，而蔡總統回避深層次的國防改革，正是讓台灣公眾難以對台灣國防抱持高度信心的主要原因。

時至今日，蔡總統對於兵役改革的宣示以及承諾改進義務役的訓練、待遇，固然是亡羊補牢，但是仍然有不少地方仍待立即的改革，筆者不揣冒昧以本文提出若干方向作為拋磚引玉。

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