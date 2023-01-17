專家指中國疫情「20天走完其他國家3年的路」；防疫物資搶手，測溫槍N95口罩假冒品流入市場
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中國防疫專家近期受訪坦承，當局公布20條措施後，原推測中國感染人數的上升可能3個月就能走完別的國家3年的路，但實際上只用了不到20天，「感染人數上升速度之快還是超過了我們的估計」。
中國鄉村防疫缺藥缺人缺床，1名醫生要看診9村莊
（中央社）中國不少大城市疫情高峰已過，但鄉村感染高峰才剛開始。陸媒報導，鄉村一般缺乏病床、藥物、醫療人員及儀器，1名醫生要甚至看診9個村莊，即使病毒致病性大降，也難掩疫情對鄉村的衝擊。
《中國新聞周刊》形容，「一個中專畢業的醫生，負責著9個村、1400人的公共衛生與醫療需求，在疫情衝擊潮到來之際，他的工具箱裡只有幾盒『999感冒靈顆粒』和30個抗原」，指這是中國鄉村防疫的縮影。
報導指出，疫情3年來，這座鄉村沒有接診過發燒病人，沒有儲備藥物，抗病毒藥難以運抵這個偏遠山區的農村，這名醫生因此自費人民幣3000多元（新台幣1.3萬元）購買氧氣機。
報導提到，因為鄉村一般床位不夠、缺少醫護人員、沒有呼吸機和體外支持生命系統的儀器，使鄉村疫情引發關注。
但是，中國鄉村有更多長年不做體檢及基礎疾病較多的老人，而且鄉村生活聚集活動更多、防護意識更薄弱和訊息管道更落後。當疫情防控鬆綁後，這些問題加重醫療系統的壓力。
報導指出，例如2022年12月底河南東北部一個縣醫院的10張重症監護病房（加護病房，ICU）病床已滿負荷運轉，縣醫院不斷有從農村來的病人，但醫院已無法收治或轉診，因為上級醫院的ICU也已滿床。
不只是鄉鎮或鄉村衛生院沒有呼吸機和電腦掃描的儀器，連縣級醫院也只有大約一半的ICU病床配置呼吸機。
報導表示，中國的醫療資源極不均衡地集中在大城市、大醫院。2009年醫改以來，中國一直致力於強基層，但由於種種現實和相關制度，醫療資源未能下達鄉村，疫情只是將農村地區醫療資源問題放大。
報導形容，自2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）以來，中國再次面臨著21世紀至今最嚴峻的公共衛生事件，「尤其是在農村這片令人憂心的戰場」。
中國疫情大爆發，專家：20天走完其他國家3年的路
（中央社）世界衛生組織頻催中國公開透明疫情資訊，中國防疫專家近期受訪坦承，當局公布20條措施後，原推測中國感染人數的上升可能3個月就能走完別的國家3年的路，但實際上只用了不到20天。
《中國新聞周刊》8日專訪浙江大學醫學院附屬第一醫院重症醫學科主任蔡洪流，他是國務院聯防聯控機制醫療救治組專家，曾參與2021年河北石家莊、2022年吉林長春、上海、海南三亞等地的防疫工作。
目前搜尋《中國新聞周刊》已找不到這篇專訪全文。但根據微博公眾號「新浪熱點」15日的轉載，蔡洪流表示：「新10條公布後，感染人數上升速度之快還是超過了我們的估計」。
他還說：「20條措施推出後，我推測中國感染人數的上升可能會花3個月走完別的國家3年的路，實際上我們花了不到20天」。然而，像是浙江，從2022年12月中旬逐漸進入重症高峰，目前還未見明顯回落。
中國2022年12月7日公布大幅放寬防疫管制的優化防疫措施新10條，此前則是11月11日公布20項防疫優化措施，並縮減封控力度。
蔡洪流還坦承，過去3年全中國真正參與COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）治療，尤其是重症救治的醫護人員不多，這次防疫政策調整後，堪稱首次幾乎所有醫護真正投入救治的實戰模式。
他說，自己服務的浙江大學醫學院附屬第一醫院，面臨的最大壓力是在感染人數開始激增之初，那時大批醫護倒下和感染高峰部分重疊，院區的醫生甚至在醫院附近租套房，當作集體宿舍。
蔡洪流表示，人力吃緊期間，凡是確診的醫護就住在那裡，工作7、8小時之後實在撐不住就去躺3、4個小時，然後再回崗位繼續戰鬥。
他說，近3週以來，重症醫護的強度有增無減，加護病房床位成倍增長，重症醫學科原本有184張床位，後來又開4個新的病區再增100餘張床位。之前整個醫院加護病房床位共250多張，現在增加近600張。
蔡洪流指出，國家衛健委2022年12月初三令五申，3級醫院綜合加護病房要達到醫院床位總數的4％，各專科的加護病房也得按照床位總數4％的比例改造可轉換床位。
他說，也就是保證綜合和可轉換的加護病房總共能達到醫院床位總數的8％，改造必須在同年12月底前完成，而平時加護病房床位的改造一般至少需要幾個月，現在只有不到一個月時間。
蔡洪流指出，如今新擴建的加護病房裡，很多呼吸機的品牌連他這種「老重症」都沒見過，醫護之間甚至醫護和設備都還得磨合，估計花了2週時間才真正搞定，如果等上戰場之後再磨合就為時已晚。
中國相繼公布20條與新10條之前，防疫採取從嚴封控的清零政策，世界衛生組織（WHO）2022年5月間即警告，清零策略無法持久，呼籲中國調整因應，並多次提醒中方要通報透明公開的疫情數據。
但中國始終消極因應，直到2022年10月間中共20大落幕後拖延逾大半年，當局11月才宣布象徵鬆綁的20條優化防疫措施，接著再公布形同放開的新10條，於是整個疫情大爆發。
此後，官方公布的疫情數據與中國各級醫院病患爆滿，以及殯儀館與火葬場難處理爆增染疫死遺體的實情完全不符。今年1月15日才聲稱，過去一個多月間，中國大陸醫療機構累計發生在院的染疫死亡病例共5萬9938例。
而英國健康數據分析公司Airfinity近日發布預測報告指出，1月13日是中國這一波疫情的峰值，單日染疫人數達370萬人，之後單日死亡病例高峰恐達2萬5000例。
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【跨域生態系系列專訪】國際時尚精品永續服務生態系 — 廢棄布料變時尚，精品門市永續亮點
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品牌商想告訴消費者：時尚不等於浪費，過季或廢棄衣物，可經由回收、改質、再造，並賦予不同功能與時尚樣貌重新回到門市。
一塊五彩炫麗的板子，加厚可當桌板、陳列架層板，加大可當門市裝飾板，除了功能性充滿無限想像，更特別是這塊板子摸起來十足布料感，因為它就是由廢棄衣料所製成，而且這些廢棄衣料全都來國際時尚品牌的庫存品，經由台灣製造商的巧手改造為充滿功能價值的新產品。
近年來，「以廢創新」的故事正不斷在國際精品時尚界發生，主因來自全球環保意識抬頭，各種國際環保公約、全球宣誓，陸續祭出各項條款牽制著全球產業發展，進而促使低碳、低污染、低廢棄、3R（Recycle、Reuse、Reduce）等關鍵字，成為企業在追求利潤最大化時，也必須通盤考量的營運目標。
國際精品品牌更是如此，「其中一個原因是國際精品品牌長期背負著資源浪費的標籤，他們很想要趁勢翻轉。」工業技術研究院產品服務中心業務經理薛任慈強調，「也因此，上述關鍵字已逐漸成為品牌創造營收的必要指標。」午洋企業行銷部副總經理徐甄羚指出。除了面對環保的趨勢壓力，近年全球消費市場深受新冠疫情影響，導致許多國際時尚精品品牌面臨庫存品愈來愈多的挑戰，且無論是庫存服飾、門市展示用廢棄物、服飾製作廢料等，未來礙於碳權規範，都無法再任意焚毀。
受限於環境因素，國際精品品牌不得不積極尋找3R解方，也把這項難題拋給了他們的全球供應商，午洋就是其中接到挑戰的企業。
永續商機，用廢材說個好故事
成立於一九八四年，午洋是國際精品品牌的重要供應商，主營設計生產品牌門市展示用工具、層架等。近年，陸續有幾家國際品牌問午洋：「有沒有辦法可以讓廢棄物再生利用？」當拋出問題的企業愈來愈多時，午洋從中嗅出新商機，也把這樣的訊息從全球帶回台灣，「午洋揣測台灣製造業這麼厲害，也許可以找到夥伴一起來想辦法。」徐甄羚笑說。
於是午洋從不同領域尋找一些不曾合作過的企業攜手創新研發，不僅建立了獨特的國際時尚精品永續服務生態系，部分開發也已經獲得國際品牌肯定，成為品牌供應鏈的示範商。
邦泰複合材料公司是午洋的永續服務重要夥伴，共同承擔國際時尚精品永續服務生態系的基石者角色。成立40多年，邦泰是一家工程塑膠改性廠，主要針對客戶需求，提供塑料改性或加強性質的技術服務，譬如在塑料中加入剛性強度、不同視覺元素等，以改變塑料原有狀態。
當午洋找到邦泰時，「我們起初有點意外。」邦泰副總經理吳眉菱說，當時午洋告訴邦泰：我們要幫品牌把廢棄的碎布融入到塑膠中，再製成有功能的新產品，而且還不能融到不見布料的蹤跡。
對邦泰而言，塑料改質是每天在執行的工作，都有既定方法與製程，但午洋送來的品牌廢棄衣物混合了多種布料，成分有天然棉、聚脂纖維、PP纖維等，不同纖維擁有不同物性，卻要統統跟塑膠融合在一起，溫度、配方等都是影響成敗的關鍵。
新挑戰擺在眼前，午洋負責與品牌來回溝通，邦泰則與工研院材化所合作，在工研院實驗室進行試驗工作，包括材料分析與評估、改質試驗等，薛任慈指出，因為送來的材料太複雜，內含不同材質布料，及吊牌、金屬釦等配飾，研發團隊必須不斷試驗，想盡辦法針對各種材料進行粉碎、抽絲、融合、造粒，才將廢棄衣物變成塑膠母粒。
一步步研究出複合材料融入塑膠的有效方法後，他們再次面對一個前所未見的大難題──品牌想將改性後的材料變成一個可說的故事。
徐甄羚補充指出，每一個國際精品都有自己的品牌故事、理念，環保意識抬頭之際，品牌商便想告訴消費者：時尚不等於浪費，過季或廢棄衣物可經由回收、改質、再造，並賦予不同功能與時尚樣貌重新回到門市，因此新製成的物件還必須存在看得見的廢棄回收的痕跡，讓消費者親眼認證品牌ESG故事的真實性。
譬如午洋、邦泰，及負責執行射出成型的富揚塑膠企業社已共同合作，運用廢棄布料融入塑膠中，設計開發出小巧的隨身置物盒、積木造型鑰匙圈等，這些產品的塑膠表面都可以看見一絲絲不同色彩的紋路，獨特又吸睛，但這不是混色效果造成，而是融入塑膠中的布料纖維所產生，被稱為「ESG可視化」。
基石者整合，利基者技術疊加
在顧及生產效益同時，還要考量品牌識別度、時尚美感等層層要求，「真是困難重重，雖然邦泰短期需要投入較多成本，但我們相信永續材料是新發展契機。」吳眉菱指出。
邦泰面對的挑戰除了追求企業永續經營，也想要創造改變。吳眉菱坦言，現在人們都認為塑膠是有害物質，但其實塑膠對人類的便利生活帶來極大貢獻，只是因為人類不當處置塑膠，讓塑膠背上污染源標籤，因此邦泰也想藉由這次合作機會為塑膠創造新價值。
從效益來看，國際時尚精品永續服務生態系的兩個基石者，各自發揮不同功能，午洋主要是市場訊息提供者、轉譯者，讓生態系裡的每家企業都能清楚明白自己可以做什麼，換言之，午洋看到了機會，也知道該去找誰讓機會變成利潤；而邦泰則是主要技術供應者、生產者，也是機會變成利潤的關鍵實踐者。
在生產方面，這兩個基石者底下則有兩個支撐點，由不同利基者參與其中，一邊是負責射／壓出加工的廠商群，譬如富揚等；另一邊負責模具打樣，譬如升逸企業等，加上負責產品設計、推廣應用等合作廠商。目前這個生態系已串接起25家不同領域的中小企業。
譬如富揚主要負責將邦泰研發出的母粒射出製成具體物件，例如衣架、時尚造型眼鏡框、小型置物盒、積木等，談起加入生態系的機緣，富揚總經理陳建彰只笑說：「反正客戶有需求，我們就做。」
殊不知一個客戶需求，曾多次造成富揚的機器當機，因為這些由廢棄衣物製成的母粒內含有多種毛料纖維，在射出過程中，有些毛料會卡在機台裡，好幾度造成機台無法正常運轉，富揚只好先拆機清潔，才能繼續生產作業，即使如此，「我們還是覺得應該試一試。」陳建彰認為，企業經營要不斷追求新成長。
廢材創新產品，成精品門市陳設
品牌商生產需求源源不絕地湧入午洋的開發清單中，找到邦泰之後，午洋又向外擴張尋找不同合作夥伴。譬如升逸企業便創造出讓品牌驚豔的產品。升逸主要生產熱壓板，過去主要以椰子等植物性纖維為原料，研發製造各式板材運用於不同空間，在午洋的邀請下也開始為廢棄衣物找出新用途。
如同邦泰、富揚，對升逸而言這也是一項新嘗試，要將不同材質的布料透過熱壓技術融合在一起變成堅硬的板材，「這是我們過去沒有想過可以做的。」升逸總經理邱奕智指出。
如同前述，複合材料融合是個困難點，它必須克服溫度、膠水濃度、配方等差異因素，而且這塊板材要產生功能性就必須軟硬適中，太硬怕無法釘釘子；太軟怕碰到水或高濕氣就鬆垮，所幸邱奕智與其團隊擁有近40年的功力，他們一次次調整參數，歷經數月努力才成功壓出令品牌稱許的作品。
當品牌不斷產生需求，午洋就必須把訊息傳回生態系，與合作夥伴再次投入改良過程，徐甄羚笑說：「我們不怕品牌提需求，這樣生態系才能生生不息地運轉。」
以效益來看，目前已驚艷許多國際時尚精品大廠，已把品牌過季廢棄衣物送到台灣進行產品試驗，未來消費者走進品牌門市能感受到台灣廠商的創新技術與能量。其中，在生態系夥伴合作下，持續完成新的改質配方設計與創新產品，基石者與利基者們也持續投入自主創新與設備升級，未來可期。
從解決客戶的問題出發，午洋與邦泰帶領著生態系裡的企業，把他們未曾想過、未曾做過的事，變成了一件件真實的、具功能性與時尚標準的創新產品，無形中也獲得了技術升級，未來午洋與邦泰也將化被動為主動，更積極擴展出新市場與新商機。
多元觀點：探索時尚品牌ESG新解方
世新大學資訊管理學系教授 ── 林宏遠專訪
整體而言，國際時尚精品永續服務生態系展現出台灣中小企業一起站上國際舞台打團體戰的氣勢，生態系裡的每家企業都掌握了部分關鍵技術，再各自從中找出可迎戰未來市場需求的能力與優勢。
起初是由午洋先看到商機，也就是國際精品對永續材料的需求愈來愈高，但午洋沒有材料開發技術，卻具備了高度熱情與整合能力，於是午洋很快組織起一個團隊來對應市場需求。最特別是這個生態系有兩個基石者，且缺一不可，若沒有午洋看見機會，品牌需求就很難被正確傳達；若沒有邦泰，品牌與午洋的天馬行空想法也難以落地實現。
這個生態系另一個成功點是，促使每家夥伴企業都在做過去他們不曾想過、不曾做過的產品，當這些產品開發成功，企業會跟著技術升級，也會有能力創造新產品或新市場，未來也有可能從利基者變成基石者。
以態勢來看，這個生態系還處在商機剛萌芽期，充滿著不確定性，也具有無限可能性，或許生態系可直接把國際品牌方拉進來；或許可主動出擊另朝向快時尚永續服務探索，快時尚的衣物汰換率更高，更有可能需要這群幫手來為其創造新環保材料。總之，國際時尚精品永續服務生態系就是個動態演化過程，未來發展絕對值得期待。
(文/王曉晴、照片/許𦱀倩)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。