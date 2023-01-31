聖嬰和反聖嬰現象如何影響天氣？氣候變遷會造成更震盪的影響嗎？

新數據顯示2022年是自有紀錄以來第五熱的年份。

但是科學家警告說，2023年可能會更熱，原因就是被稱作反聖嬰（La Niña，又稱拉尼娜）的氣候現象即將結束，反聖嬰現象一直對全球氣溫有遏製作用。

什麼是反聖嬰現象？

反聖嬰是聖嬰-南方振盪現象（El Niño-Southern Oscillation，ENSO）系統的氣候現象的一部分。

聖嬰（又稱厄爾尼諾）和反聖嬰是兩個相反的狀態，它們都對全球氣候格局產生重要影響。

在過去幾年，世界一直經歷連續的反聖嬰階段，其作用就是降低溫度，給加拿大和澳洲帶來大量降雨。

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太平洋上的風沿赤道從東面的南美洲向西北的亞洲行進，變得比平常更猛烈。

這就是所謂的信風（又稱貿易風）把溫暖的海水聚集到亞洲沿海，提升了海平面。在東部靠近美洲的地方，更冷的海水從下面上升到海面。

在聖嬰現象中整個過程是相反的，信風變弱意味著溫暖的海水向美洲方向散佈，更少比較冷的海水從下面湧上海面。

早在17世紀秘魯漁民就注意到這個現象。

他們看到在12月在美洲蓄積的溫暖的海水似乎達到高峰，這個現象被他們稱作「El Niño de Navidad」，西班牙語的意思是「嬰兒基督」（也稱作「聖嬰」）。

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聖嬰和反聖嬰如何改變天氣？

並非每次聖嬰或反聖嬰現象都一樣，不過研究人員根據它們的效果觀察到一些典型的影響：

氣溫

在聖嬰現象期間，全球氣溫上升約0.2攝氏度，在反聖嬰現象期間全球氣溫約下降0.2攝氏度。

聖嬰意味著更溫暖的海水向更遠擴散，溫暖海水保持在海洋表面。這樣就能向大氣中釋放熱量，讓空氣變得更濕潤，更暖和。

記錄中最熱的2016年就是一個聖嬰年。

在2020和2022年，北半球連續有3次反聖嬰現象發生。

儘管有連續3次的反聖嬰現象，歐盟的氣候監測當局說2022年是有紀錄以來第5個最熱的年份。

英國氣象局的亞當．史凱菲（Adam Scaife）教授說，「在過去3年的全球平均氣溫一直接近記錄水平，但是如果沒有反聖嬰持續帶來的冷卻效果，全球氣溫會更高。」

氣溫上升0.2攝氏度，會把氣候變遷導致全球變暖水平提升20％。

英國氣象局估計反聖嬰現象今（2023）年晚些時候結束，會進一步促進全球氣溫升高。

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降雨變化

在聖嬰現象發生的時候，更溫暖的水把太平洋急流上面的空氣推向更南更東的地方。

這樣就把更濕潤的天氣帶到了美國南部和墨西哥灣，而美國北部和加拿大仍保持更乾燥的天氣。

而亞洲、澳洲、中部非洲和南部非洲經歷典型的乾旱。

在反聖嬰現象發生的時候會有相反的現象：美國南部發生乾旱，加拿大和亞洲有大量降雨。

在2022年10月，澳洲經歷了創紀錄的降雨和洪水，背後的原因就是反聖嬰現象。

Photo Credit: Reuters／BBC News 阿根廷布宜諾斯艾利斯的納瓦羅湖在12月發生乾旱。

熱帶風暴

反聖嬰現象給大西洋帶來更多颶風，對美國佛羅里達州和其他南部的州造成影響，但是在太平洋卻更少發生熱帶風暴。

而發生聖嬰的時候則會產生相反的效果。

這些現象發生有多頻繁？

典型的情況下，聖嬰和反聖嬰每2-7年會發生，通常會持續9-12個月。

這兩種情況不一定交替發生：反聖嬰現象發生的次數一般會少於聖嬰。

這些現象發生對我們有何影響？

聖嬰和反聖嬰現象引起的極端天氣對世界的基礎設施，食品和能源系統造成影響。

聯合國食品和糧農組織的資料顯示，2014-16年的聖嬰現象造成加拿大和亞洲的乾旱，破壞了作物收成，引起影響到6000萬人口的食品安全問題。

在聖嬰現象發生的時候，美洲海洋的冷水從下面上升的表面，伴隨冷水上升的營養成分更少。

這就意味著像魷魚和鮭魚這些海洋生物的食物減少，這會導致南美洲漁業捕撈減產。

氣候變遷會影響聖嬰／反聖嬰現象嗎？

在2021年，聯合國氣候科學家和政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）說，自1950年以來發生的聖嬰現象比1850-1950年間發生的聖嬰現象更強烈。

不過他們還說像樹的年輪，珊瑚和沉積物這類歷史記錄顯示，自15世紀以來聖嬰和反聖嬰現象頻率和強度都有波動。

政府間氣候變遷專門委員會得出結論說，並沒有明顯的證據表明氣候變遷對聖嬰或反聖嬰現象產生了影響。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航