TNL+ 2023/01/17,
國際

初代米老鼠版權2023年底到期，「愛打著作權官司」的迪士尼願意放手讓大眾任意使用嗎？

初代米老鼠版權2023年底到期，「愛打著作權官司」的迪士尼願意放手讓大眾任意使用嗎？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

迪士尼曾強迫美國佛羅里達州的一家日間長照機構，撤下未經該公司授權的米妮老鼠壁畫；2006年，迪士尼也以侵權為由，警告一位石藝雕刻家，不許將小熊維尼的樣貌雕刻在早逝孩童的墓碑上；且迪士尼更於1998年開始，不斷催促美國國會加大版權保護力度，此舉讓《美國著作權法》被外界戲稱為《米老鼠保護法》。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國多元化跨國媒體集團迪士尼（Disney）創造的卡通形象角色「米老鼠」（Mickey Mouse），數十年來一直是陪伴全球眾多大、小朋友成長的經典代表。然而，根據《美國著作權法》（Copyright law of the United States）規定，米老鼠最早期的創作版本，將於今（2023）年年底，不再受創作版權的保護，即迪士尼所擁有的米老鼠獨家版權，將變成任何人都可使用的公共財產。

英國《衛報》（The Guardian）闡明，版權即將到期的米老鼠，是在1928年11月18日，首次於黑白卡通《汽船威利號》（Steamboat Willie）亮相的迪士尼初代米老鼠，該版本米老鼠問世迄今已長達95年。

《德國之聲》（DW）對此轉述《美國著作權法》的條文強調，美國各類原創作品的版權效期，在創作者過世後的70年內，皆受該法保護；但若是作品為匿名、假名，或是由特定公司員工在工作期間，所產出的作品，則版權可長達95年，《汽船威利號》中的米老鼠便屬後者。

據美國國家歷史博物館（National Museum of American History）描述，1928年的第一代米老鼠，有著一雙不含眼白的黑色大眼、鼻子較尖、耳朵和整體身形較小，且腿部和尾巴更為細長，看起來較接近現實樣貌的老鼠。這與1935年才開始穿上標誌性紅色短褲、戴著白色手套，臉型也更為圓潤的米老鼠，存在明顯差異。

被譏「愛打版權官司」的迪士尼，可能會如何應對？

印度財經媒體《Business Standard》認為，迪士尼的許多卡通人物，雖廣受大眾喜愛，但其保護這些角色的手段卻一點也不可愛。

該報揭露，迪士尼曾強迫美國佛羅里達州（State of Florida）的一家日間長照機構，撤下未經該公司授權的米妮老鼠（Minnie Mouse）壁畫；2006年，迪士尼也以侵權為由，警告一位石藝雕刻家，不許將小熊維尼（Winnie-the-Pooh）的樣貌雕刻在早逝孩童的墓碑上；且迪士尼更於1998年開始，不斷催促美國國會加大版權保護力度，此舉讓《美國著作權法》被外界戲稱為《米老鼠保護法》。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。